美國「天生的盟友」薩爾瓦多，為何會棄台灣而轉投中國懷抱？

文：楊建平（宏都拉斯國防大學榮譽教授）

薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）在2019年2月大選競選期間表示，世界第一強權美國為薩爾瓦多的頭號「天生的盟友」（natural ally），無論考量近200萬在美國的薩爾瓦多移民及其產生的鉅額僑匯，或是高度依賴美國的貿易與投資關係，必須務實地採取「親美」路線。

布格磊勝選後即與美國駐薩爾瓦多大使晤談，3月赴美華盛頓智庫傳統基金會發表演講，並拜會國務院；6月1日就職前，再次赴華盛頓與美國眾議院外交委員會國會議員會談，布格磊明確表示：美國對薩爾瓦多的重要性，超過所有其他國家相加的總合。

布格磊總統的就職典禮，沒有邀請與美國關係不睦的委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）出席。

布格磊總統行事專斷，薩爾瓦多成為首個採用比特幣作為法定貨幣的國家

布格磊總統行事作風獨特專斷，在2020年2月執政黨於84席國會中僅掌握20席時，為了通過一筆1億500萬美元公安預算貸款案，竟然史無前例下令總統府警衛營官兵全副武裝進入國會議事廳，公然向國會議員施壓。

2021年2月薩爾瓦多國會選舉，布格磊領導的新理念黨（Nuevas Ideas）在84席中獲得56席，掌握國會多數席次優勢的布格磊總統，於5月1日新國會就職當日，立即發動罷免最高法院憲法法庭全體5位大法官及檢察總長，此舉除在國內引發爭議，美國表示極度憂慮，美洲國家組織認為違反民主政治權力分立原則。

布格磊總統在掌握國會下，積極推動他的施政理念，2021年6月8日薩爾瓦多國會通過比特幣（Bitcoin）法案，於90天後（9月9日）生效，薩爾瓦多成為全球第一個將比特幣作為法定貨幣的國家；並計畫在薩爾瓦多建造世界第一個比特幣市（Bitcoin City）。