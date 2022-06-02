美國「天生的盟友」薩爾瓦多，為何會棄台灣而轉投中國懷抱？
我們想讓你知道的是
980年代美國平均每天花費100萬美元支持薩爾瓦多政府對抗左派游擊隊。但一個曾表示薩爾瓦多必須務實地採取「親美」路線的總統，為何在就職後不到兩年與與美國反目，而一步步投入中國懷抱。
文：楊建平（宏都拉斯國防大學榮譽教授）
薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）在2019年2月大選競選期間表示，世界第一強權美國為薩爾瓦多的頭號「天生的盟友」（natural ally），無論考量近200萬在美國的薩爾瓦多移民及其產生的鉅額僑匯，或是高度依賴美國的貿易與投資關係，必須務實地採取「親美」路線。
布格磊勝選後即與美國駐薩爾瓦多大使晤談，3月赴美華盛頓智庫傳統基金會發表演講，並拜會國務院；6月1日就職前，再次赴華盛頓與美國眾議院外交委員會國會議員會談，布格磊明確表示：美國對薩爾瓦多的重要性，超過所有其他國家相加的總合。
布格磊總統的就職典禮，沒有邀請與美國關係不睦的委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）出席。
布格磊總統行事專斷，薩爾瓦多成為首個採用比特幣作為法定貨幣的國家
布格磊總統行事作風獨特專斷，在2020年2月執政黨於84席國會中僅掌握20席時，為了通過一筆1億500萬美元公安預算貸款案，竟然史無前例下令總統府警衛營官兵全副武裝進入國會議事廳，公然向國會議員施壓。
2021年2月薩爾瓦多國會選舉，布格磊領導的新理念黨（Nuevas Ideas）在84席中獲得56席，掌握國會多數席次優勢的布格磊總統，於5月1日新國會就職當日，立即發動罷免最高法院憲法法庭全體5位大法官及檢察總長，此舉除在國內引發爭議，美國表示極度憂慮，美洲國家組織認為違反民主政治權力分立原則。
布格磊總統在掌握國會下，積極推動他的施政理念，2021年6月8日薩爾瓦多國會通過比特幣（Bitcoin）法案，於90天後（9月9日）生效，薩爾瓦多成為全球第一個將比特幣作為法定貨幣的國家；並計畫在薩爾瓦多建造世界第一個比特幣市（Bitcoin City）。
Tags：
講究機能與美學，LG OLEDevo系列電視令人心醉神迷的三大黑科技
我們想讓你知道的是
LG OLEDevo 系列電視三大黑科技，包括雙重國際認證的護眼效果、AI 智慧優化與聲控系統，以及令人心醉神迷的超輕薄機身。講究機能與美學的你，必須認識這款電視。
現代人講究極致的娛樂體驗，尤其疫情時代讓居家時間變長，電視的地位恐怕比過去任何時候都來得重要。一台好的電視，能讓居家空間化身為重要的視聽娛樂中心，甚至把客廳打造成一座藝廊；凝聚家人在此齊聚享受視聽饗宴的時刻，也為整體空間做出現代科技感的華麗點綴。
韓國科技大廠 LG 全新 OLEDevo 系列，作為結合視聽享受、極致美學、智慧簡約的存在，將是此時此刻市場最需要的優質電視。不少人想為家裡添購新電視，或是為長輩汰舊換新，尋覓一台簡易好上手、又能保護視力健康的電視。那麼，LG 全新 OLEDevo 系列的三大黑科技，將是消費者不能錯過的精彩選擇。
LG OLEDevo 黑科技之一：雙重護眼認證的 OLED 面板
LG OLEDevo 全系列搭載 LG 獨家最新一代「OLEDevo」面板技術，運用「自體發光像素技術」的有機材料，控制每一像素的顯示品質，提供極為精準的顯色能力與絕佳的高對比度；不只視覺效果遠遠超越一般市售常見的 LCD 面板，LG OLED 面板還具備「護眼雙認證」，友善長輩與兒童，讓家人能安心追劇、減少眼睛負擔。
針對電視產品的護眼認證，主要是判斷「抗藍光」功能。藍光屬於一種「高能量光線」，若長時間大量接觸，可能會對視網膜產生影響，進而傷害視力。為了讓消費者可以安心觀賞電視，LG OLED 電視將藍光影響降至最低、僅發射出 29％ 的藍光，遠低於眼睛舒適度的最低 50％ 標準，護眼效果獲得國際權威認證機構——德國萊因 TÜV 護眼認證、美國 UL 低藍光顯示認證等認可。
此外，LG OLED 藍光只有同等大小液晶螢幕的 60%，大幅降低眼睛的負擔。也就是說，LG OLED 電視讓消費者能比以往更加放心地享受大螢幕，盡情玩遊戲或看電視。
LG OLEDevo 黑科技之二：AI 技術讓電視更好看，也更方便看
另一個令人驚豔的黑科技，則是 LG OLEDevo 系列機種非常善用 AI 人工智慧。首先， LG OLEDevo 系列電視採用了 α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片，能運用 AI 優化影像與聲音品質，呈現最卓越的視聽效果，包括：
- 影像強化：內建 AI 技術擁有規模超過百萬組的視覺資料點數據庫，能識別影像內容，進行降噪與圖像優化程序。全新「場景檢測」功能還能進一步分析顯示場景類型，並支援優化。
- 音效強化：α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片還具備超過 1,700 萬個音頻資料點作為學習基礎，能識別語音、音效與音調頻率，依照不同的風格優化聲音音效，甚至自動調整音量，確保高均值的視聽感受。
此外，LG 也導入 AI 語音辨識系統、家電物聯網技術，讓電視搖身一變成為家電物聯網系統的主控台，打造聰明駕馭的智慧居家功能，包括：
- AI 語音控制電視：聰明的 AI 語音辨識，讓長輩能聲控電視，迅速執行轉台、調整音量等功能。使用 Netflix、Disney+ 等 OTT 串流平台時，也不必費時打字搜尋，直接語音輸入就能迅速找片。
- 家用物聯網裝置：OLEDevo 系列還有物聯網功能，電視可作為儀表板來控制家電設備，串連智慧滑鼠遙控器的 AI 語音控制功能，輕鬆聲控家電。
LG OLEDevo 系列黑科技之三：零間隙壁掛超窄邊，打造藝廊等級外觀
LG OLEDevo 系列全名 LG OLEDevo G1 的「G」，隱含「Gallery」（藝廊）的精神，也充分反映外觀設計的精神。憑藉 OLED 面板獨有的極輕薄特質，再加上零間隙壁掛的超窄邊框設計，讓 LG OLEDevo G1 看起來就像是一幅畫作。換言之， LG OLEDevo G1 不只能提供電視娛樂，也可也作為空間佈景的一部份，增添藝術氣息與科技感。
LG OLEDevo 系列符合新世代電視主流需求，配備 4K UHD 解析，無論是 4K 藍光影音、線上串流影音平台、各大遊戲主機（PS5、Xbox Series X）等都能享受高品質視聽。
目前全系列分別有 55 吋、65 吋、77 吋三種規格，一般家庭房間建議選用55吋、客廳建議選用 65 吋；若是展示空間、會議室或喜歡劇院感受者等，可考慮更大尺寸的 77 吋。追求極致視聽、體驗智慧便利，就從 LG 全新 OLEDevo 系列護眼電視開始。