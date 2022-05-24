紐約「降落傘計畫」：結合精神病人同儕支持與開放對話，讓「帶病生活」成為可能

在台灣，我們總直覺認為「有精神疾病就去看醫生」，相信醫療是穩定精神疾病的最佳解方。但對病人來說，治療需要適應藥物副作用對工作、生活的影響，以及醫院裡充滿束縛的環境、離家住院的巨大變動、遠離親友的孤立式照顧等。即使病症暫時緩解，生活還是可能更不穩定。

美國紐約曾在2012-2015年間試辦過一套更人性化的方法，能給精神病人足夠的自由、高度的主導權，結合部分治療和更多的支持，開創穩定生活的可能。參與這個方法的精神病人，不僅中途放棄的比例極低，精神醫療方面的公共支出還因此大大降低。

這個計畫就是結合「同儕支持」（Peer Support）與「開放式對話」（Open Dialogue）的「紐約市降落傘計畫」（Parachute NYC）。

五大支持，為墜落的病人撐開降落傘

2008年，全球發生金融海嘯，紐約市政府健康與心理衛生部的幾名核心成員，聚集了一批早就對傳統精神醫療體系不滿的專家、學者，共同爭取到為期3年、1700萬美金的預算，並在2012年正式實施「降落傘計畫」。

不同於傳統精神醫學以「醫療專業」為核心、病人只能相對被動地聽從醫囑、服藥、住院，降落傘計畫強調病人的自由與自主性，透過多元的處遇，像撐開一把大大的降落傘，讓失序、墜落、需要協助的精神病人能夠慢慢著地，找到穩定生活的方式。

計畫主要由五個部分組成，分別是：

接觸：由心理健康專線、同儕支持專線或醫院轉介而來的精神病人 評估：由「移動式團隊」進入家中，進行訪視與評估 以病人為主體的處遇：移動式團隊以病人的需求為導向，設計長期的處遇 危機喘息中心：為需要短期住處的病人，提供最長14天、帶有支持服務的住宿空間 同儕支持專線：由受過訓練的精神病友營運，任何人都可以打過去聊聊自己的狀況，或詢問相關資訊

如何進入降落傘計畫？心理健康專線、同儕支持專線、醫院轉介

首先，有需求的民眾該如何得知降落傘計畫呢？計畫的發起人之一、紐約市健康與心力衛生部醫務主任巴勃羅・薩德勒（Pablo Sadler）說，他們主要的個案來源有3個。

第1是紐約市衛生部的一條「心理健康專線」，這支電話原本用來提供精神疾病醫療諮詢，但專線人員在計畫期間除了提供傳統的醫療選項，也會告訴來電者，紐約市有個新的「降落傘計畫」正在試辦，如果願意可以試試。

第2個來源，就是他們委由精神病友營運的「同儕支持專線」，電話裡曾經歷精神疾病的同儕，可以為打進來的精神病人或家屬提供資訊，也可以一起介紹「降落傘計畫」。

第3個就是剛結束醫院治療的人，院方如果認為他們需要更長期的處遇，就會協助把病人轉介給「移動式危機處理團隊」（Mobile Crisis Teams，簡稱 MCT，以下簡稱「移動式團隊」），進入評估。

而當來電者表明願意嘗試，或者移動式團隊接到醫院轉介而來的病人，就會初步審核病人的資料，看是否能進一步服務。

主動入家的移動式團隊，組成互信的小團體

個案經過初步審核後，「移動式危機處理團隊」會盡可能在24小時內進入精神病人的家中，進行第一次訪視。

不同於台灣的「關懷訪視員」只能一個人單槍匹馬、缺乏同伴支持去訪視，降落傘計畫中的「移動式團隊」成員還包含精神科醫師、家族治療師，以及受過訓練、曾有患病經驗的「同儕支持者」，共有至少三人。

訪視的地點，則選在病人最自在的環境，例如病人的家裡，或是社區裡能自在談話的地方。

而團隊想要了解的對象也不只精神病人，通常也會邀請精神病人周邊的「重要他人」，例如家人、朋友、室友等一起加入。

整個團隊會和精神病人、病人親友共同組成一個「互相信任的小團體」。在這個團體中，精神病人、家人、醫師、同儕、治療師等，所有人的地位都是平等的。醫生講話沒有比較大聲，病人也不一定要聽從治療師的指示。

如果第一次的訪視無法清楚了解精神病人狀況，移動式團隊會進行最多5次的「常規評估」，並給予建議。例如有人需要暫時搬出去住，就會建議他申請「危機喘息中心」；有人需要更專業的診療，團隊可以建議他去地區診所試試；有人可能需要持續進行處遇，團隊就會繼續提供服務。

最重要的是，團隊提出的一切，都只是「建議」。真正的決策，還是由整個「互信小團體」一起決定。

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以病人為主體、結合開放式對話，學著如何與病共存

評估後，如果病人需要由移動式團隊繼續服務，就會開啟最長一年的「需求導向處遇模式」（Need Adapted Treatment modle，也譯作「適應需求處遇模式」，以下簡稱NATM）。

NATM簡單來說，就是以病人的「需求」為核心。這個模式延伸自1980年代芬蘭的「開放式對話」，如果要用三個形容詞形容「開放式對話」，那就是「傾聽」、「保留討論空間」、「共同決策」。

在醫院，精神病人往往需要遵從醫師、護理師的醫囑與叮嚀。但在NATM的過程中，團隊絕不主導決策。在醫院體系中相對主動的精神科醫師、家族治療師等，在NATM中只能提供建議，讓病人與家人共同討論、思考自己需要什麼。

也因此，「互信小團體」裡的每個人，包括病人親友、同儕支持者、精神科醫師、家族治療師等，都會認真看待、傾聽精神病人所經驗到的事，共同討論接下來要進行什麼樣的處遇。

一名在「移動式團隊」工作超過五年的同儕支持者奧羅・斯佩特（Ro Speight）便說，在互信小團體的對話中，有個重點是「接受不確定性」。他舉例：「我參加過很多次會議，很多病人可能會提到想要傷害自己。我們當然不會忽視這件事，但我們也不會嚇到馬上報警。我們希望為對話保留空間。」

斯佩特說，精神醫學所做的醫療決策，常是為了「以防萬一」而要病人吃藥、把病人送到急診室、建議病人住院，「很多醫療決策的出發點其實是出於恐懼」。但在NATM中，醫師不會過度鼓勵病人使用藥物，住院也常被視為「最後手段」 。