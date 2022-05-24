紐約「降落傘計畫」：結合精神病人同儕支持與開放對話，讓「帶病生活」成為可能
我們想讓你知道的是
「你是病人，乖乖聽醫師的醫囑、領藥定時吃藥。」身為台灣人的你，對這種對話一定不陌生。罹患嚴重精神疾病的病人更是經歷：單向的被判定精神病、被關進醫療院所、與外界隔離並強制接受治療。然而來自紐約的「降落傘計畫」卻翻轉這種型態，以開方式、平等的特點，讓病人重新抓回自己的主體性。
在台灣，我們總直覺認為「有精神疾病就去看醫生」，相信醫療是穩定精神疾病的最佳解方。但對病人來說，治療需要適應藥物副作用對工作、生活的影響，以及醫院裡充滿束縛的環境、離家住院的巨大變動、遠離親友的孤立式照顧等。即使病症暫時緩解，生活還是可能更不穩定。
美國紐約曾在2012-2015年間試辦過一套更人性化的方法，能給精神病人足夠的自由、高度的主導權，結合部分治療和更多的支持，開創穩定生活的可能。參與這個方法的精神病人，不僅中途放棄的比例極低，精神醫療方面的公共支出還因此大大降低。
這個計畫就是結合「同儕支持」（Peer Support）與「開放式對話」（Open Dialogue）的「紐約市降落傘計畫」（Parachute NYC）。
五大支持，為墜落的病人撐開降落傘
2008年，全球發生金融海嘯，紐約市政府健康與心理衛生部的幾名核心成員，聚集了一批早就對傳統精神醫療體系不滿的專家、學者，共同爭取到為期3年、1700萬美金的預算，並在2012年正式實施「降落傘計畫」。
不同於傳統精神醫學以「醫療專業」為核心、病人只能相對被動地聽從醫囑、服藥、住院，降落傘計畫強調病人的自由與自主性，透過多元的處遇，像撐開一把大大的降落傘，讓失序、墜落、需要協助的精神病人能夠慢慢著地，找到穩定生活的方式。
計畫主要由五個部分組成，分別是：
- 接觸：由心理健康專線、同儕支持專線或醫院轉介而來的精神病人
- 評估：由「移動式團隊」進入家中，進行訪視與評估
- 以病人為主體的處遇：移動式團隊以病人的需求為導向，設計長期的處遇
- 危機喘息中心：為需要短期住處的病人，提供最長14天、帶有支持服務的住宿空間
- 同儕支持專線：由受過訓練的精神病友營運，任何人都可以打過去聊聊自己的狀況，或詢問相關資訊
如何進入降落傘計畫？心理健康專線、同儕支持專線、醫院轉介
首先，有需求的民眾該如何得知降落傘計畫呢？計畫的發起人之一、紐約市健康與心力衛生部醫務主任巴勃羅・薩德勒（Pablo Sadler）說，他們主要的個案來源有3個。
第1是紐約市衛生部的一條「心理健康專線」，這支電話原本用來提供精神疾病醫療諮詢，但專線人員在計畫期間除了提供傳統的醫療選項，也會告訴來電者，紐約市有個新的「降落傘計畫」正在試辦，如果願意可以試試。
第2個來源，就是他們委由精神病友營運的「同儕支持專線」，電話裡曾經歷精神疾病的同儕，可以為打進來的精神病人或家屬提供資訊，也可以一起介紹「降落傘計畫」。
第3個就是剛結束醫院治療的人，院方如果認為他們需要更長期的處遇，就會協助把病人轉介給「移動式危機處理團隊」（Mobile Crisis Teams，簡稱 MCT，以下簡稱「移動式團隊」），進入評估。
而當來電者表明願意嘗試，或者移動式團隊接到醫院轉介而來的病人，就會初步審核病人的資料，看是否能進一步服務。
主動入家的移動式團隊，組成互信的小團體
個案經過初步審核後，「移動式危機處理團隊」會盡可能在24小時內進入精神病人的家中，進行第一次訪視。
不同於台灣的「關懷訪視員」只能一個人單槍匹馬、缺乏同伴支持去訪視，降落傘計畫中的「移動式團隊」成員還包含精神科醫師、家族治療師，以及受過訓練、曾有患病經驗的「同儕支持者」，共有至少三人。
訪視的地點，則選在病人最自在的環境，例如病人的家裡，或是社區裡能自在談話的地方。
而團隊想要了解的對象也不只精神病人，通常也會邀請精神病人周邊的「重要他人」，例如家人、朋友、室友等一起加入。
整個團隊會和精神病人、病人親友共同組成一個「互相信任的小團體」。在這個團體中，精神病人、家人、醫師、同儕、治療師等，所有人的地位都是平等的。醫生講話沒有比較大聲，病人也不一定要聽從治療師的指示。
如果第一次的訪視無法清楚了解精神病人狀況，移動式團隊會進行最多5次的「常規評估」，並給予建議。例如有人需要暫時搬出去住，就會建議他申請「危機喘息中心」；有人需要更專業的診療，團隊可以建議他去地區診所試試；有人可能需要持續進行處遇，團隊就會繼續提供服務。
最重要的是，團隊提出的一切，都只是「建議」。真正的決策，還是由整個「互信小團體」一起決定。
以病人為主體、結合開放式對話，學著如何與病共存
評估後，如果病人需要由移動式團隊繼續服務，就會開啟最長一年的「需求導向處遇模式」（Need Adapted Treatment modle，也譯作「適應需求處遇模式」，以下簡稱NATM）。
NATM簡單來說，就是以病人的「需求」為核心。這個模式延伸自1980年代芬蘭的「開放式對話」，如果要用三個形容詞形容「開放式對話」，那就是「傾聽」、「保留討論空間」、「共同決策」。
在醫院，精神病人往往需要遵從醫師、護理師的醫囑與叮嚀。但在NATM的過程中，團隊絕不主導決策。在醫院體系中相對主動的精神科醫師、家族治療師等，在NATM中只能提供建議，讓病人與家人共同討論、思考自己需要什麼。
也因此，「互信小團體」裡的每個人，包括病人親友、同儕支持者、精神科醫師、家族治療師等，都會認真看待、傾聽精神病人所經驗到的事，共同討論接下來要進行什麼樣的處遇。
一名在「移動式團隊」工作超過五年的同儕支持者奧羅・斯佩特（Ro Speight）便說，在互信小團體的對話中，有個重點是「接受不確定性」。他舉例：「我參加過很多次會議，很多病人可能會提到想要傷害自己。我們當然不會忽視這件事，但我們也不會嚇到馬上報警。我們希望為對話保留空間。」
斯佩特說，精神醫學所做的醫療決策，常是為了「以防萬一」而要病人吃藥、把病人送到急診室、建議病人住院，「很多醫療決策的出發點其實是出於恐懼」。但在NATM中，醫師不會過度鼓勵病人使用藥物，住院也常被視為「最後手段」 。
Tags：
《錢都》品牌轉型學：導入數位化工具 起手NUEIP企業管理
我們想讓你知道的是
錢都餐飲導入NUEIP的人資系統，讓各店長有機會展現自身更有價值與影響力的一面，也間接帶動各店彼此的目標達成士氣，讓品牌更有價值。
每天用餐時段一到，橘底白字的店面內，一個個小火鍋上桌，全家人的歡笑聲伴隨著鍋內沸騰的泡泡不斷冒出，這是錢都餐飲旗下老字號火鍋品牌「錢都日式涮涮鍋」的日常。從 1997 年創立至今，目前全台已擁有72間分店、來客數年破千萬，卻依然堅持使用精心熬煮 96 小時後的大骨高湯，並加入柴魚、昆布等食材增添其風味使湯頭更有層次，讓許多老饕顧客每每都感受到錢都令人難以忘懷的餐飲體驗。
而面對時代的變動，錢都近年來也持續推動品牌革新，翻新原有店面改裝成更符合年輕人風格的日系二代店，並積極計畫拓展店面，透過導入數位化工具，當輔助訓練大量儲備幹部與培訓人才時，能夠更加有效率。
NUEIP雲端人資包辦行政庶務，錢都店長安心放眼未來
錢都餐飲人資主任周芮昕表示，初期原本公司使用紙本打卡鐘，以全人工方式做薪資計算與審核。每個月月底，各店店長們都需要加班計算員工出缺勤與薪水，才能趕得及1號中午之前，讓物流車將紙卡載回總公司。接下來，總公司需加派人力逐張、逐行的人工登打進電腦，同時主管單位還會抽樣檢核正確性，前前後後繁複作業總需花上一週時間，而72間門店店長加上總公司登打與檢核的人力，更是可觀的成本。
「人工計薪誤差高、效率低，換算下來，NUEIP 幫我們幾乎節省了78%的時間與95%的人力成本，現在整個流程只需要兩個人、1.5 個工作天即可完成。不只效率高且基本上是零失誤，這些數值是我們在導入前完全沒意料到的。」周主任述說。錢都認為，店長們應該專注於門店的營運和管理，帶領門店達成公司經營目標，而不是加班執行繁瑣且無效率的行政作業。周主任認真地說道：「錢都餐飲導入NUEIP的人資系統，讓各店長有機會展現自身更有價值與影響力的一面，也間接帶動各店彼此的目標達成士氣，讓品牌更有價值。」
NUEIP療癒系出缺勤、排班與薪水管理，造福餐飲業者
經營餐飲業的人都知道，餐飲業人員流動率高，加上計時人員眾多的情況下，要掌握員工的請假狀況只能經由店長回報，無法在第一時間知道。周主任說道：「以前各店排班是一件很痛苦的事情，幸好 NUEIP的排班功能對餐飲業非常友善。不僅可以依時數彈性安排工讀生的班表，不須建立上百個班別，還能自動檢核目前的人力配置是否妥當。搭配『實際工時統計』功能，可統計計時人員的實際工作時數，進而準確計算假期、加班時數與薪資，若人員有任何出勤狀況，總公司都能即時知曉或因應。」。
因為適切的系統功能，讓錢都餐飲在企業管理上能夠無所顧慮，周主任表示，雖然前期數位轉型時，要教育店長們使用電腦、熟悉功能，會經過約一個季度的轉換陣痛期。但現在不僅省去紙本操作、不用為了行政事務加班、各店人員可以輕鬆使用LINE進行上下班打卡或請假，店長們紛紛覺得這個轉換期很值得。對總公司來說，更降低了門市人員的控管風險，讓整個企業在力拼品牌規模時，更加順利地往前邁進。
雖然疫情肆虐全台業者，但錢都餐飲把握契機逆勢成長，開始發展電商通路，推出品牌麻辣鴨血豆腐、特色水餃、嚴選海鮮食材等；實體店方面，藉由手機會員 APP 打造超級會員經濟。錢都餐飲旗下品牌目前正積極討論拓點計畫，以優渥的薪資獎金招募優秀的儲備幹部，而在例行的行政事務上，則由 NUEIP 協助支援，讓門市與總部的聯繫更加緊密與即時，企業內部管理更加順暢有效率。
本文由「人易科技」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃審閱。