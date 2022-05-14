《共感人365天療癒處方》：我藉由這本按照季節與日子編排的書，向共感人的愛心與光陰的神聖致敬
我們想讓你知道的是
《共感人完全自救手冊》作者啟動高度直覺力，三百六十五天一整年陪伴共感人或高敏感族，一天一篇解憂的文字，提供適合當旬的具體作法，更對應人生的起承轉合，富含哲理與洞見。
文：茱迪斯・歐洛芙（Judith Orloff）
找回你的時間 敏感人的自我照顧之道
所有的共感人都必須懂得照顧自己，這是最基本的原則。每一天都記得觀照身心，好好愛護自己，敏感天賦自然會帶來美好的生活。
本書將介紹如何在每一天照顧自己，從各種觀點出發，輔以冥想方法，多管齊下，協助你當個有愛心的強大共感人，但不把他人的苦難背在自己身上，也不試圖幫忙「解決」。每個人都有自己的路要走，我們要尊重這一點。本書將提供日曆式的每日建議，溫和提醒你可以有愛心，但不要陷入共依存症，也不用當聖人或犧牲自己。
我同時是精神科醫師與共感人，我主張絕對要好好照顧自己，也傳授病患這樣的原則。我會如此堅持，原因是我希望持續享受敏感帶來的特殊天賦，包括開闊的胸襟、敏銳的直覺，以及與精神世界和大自然保持密切的連結。淺薄的情緒之水吸引不了我，我要深入奧妙的境界—我的敏感天賦可以引領我到那裡。
然而，所有的敏感人士都面臨一項極大的挑戰：如何能關愛世人，但不會因此吸進別人與這個世界的壓力。我們的過濾機制不同於大部分的人。我們是情緒海綿，什麼都感受得到，直覺就把那些東西吸進體內。這種情況不同於「普通」的同理心。一般所說的同理心是見到他人痛苦或快樂時，有辦法理解，但不至於接收那些感覺。
我們共感人樂於助人，熱愛世界，喜歡照顧他人，經常會過度付出，犧牲自己的健康。研究顯示，我們的鏡像神經元系統（與同情有關的大腦區域）高度活躍，容易精疲力竭。我不選擇這樣的生活方式。我願意關懷別人，但過度幫忙，吸進別人的負面情緒，只會讓自己感官超載，導致敏感的身心十分難受。幫得了一時，幫不了一世。
若要維持健康快樂的狀態，就得有一套有效的自我照顧法，有辦法應對壓力。本書從頭到尾將介紹如何信任直覺，設下界限，保護好精力，以維持自身的平衡，擁有完整的身心。
共感人的幸福祕訣是趁感官超載前，就打破那股動能。我接下來要分享的策略與心態，曾經救過自己一命，也能協助大家在負荷不了、情緒被挑起的時刻，快速穩住自己。
神聖的時間
時間很寶貴。你如何度過一天，深深影響著你的精力值與健康。時間帶來成長的機會，該如何妥善地利用，由你自己決定。在此要奉勸大家展開雙手，擁抱時間流，不恐懼，不忽視。認真重視時間，主動做出選擇，就能奪回時間。
一般人到了七十歲，大約已經活了二十二億秒。不論生活帶來的是痛苦、幸福或酸甜苦辣，我們擁有的每一刻都是神聖的。不論你從事的活動是摺衣服，或是在喜馬拉雅山頂冥想，從神聖的角度看時間，能讓你體驗到活著的奇妙之處。此外，你也因此慎選共度時間的對象，選擇能滋養自己的關係。
古希臘人有兩種時間概念：一種是柯羅諾斯（Chronos），一種是卡俄茹斯（Kairos）。這兩種概念能協助疏導你的敏感天賦。柯羅諾斯是時鐘的時間，以秒、分鐘、月、年來計算。在這個物質領域，有待辦清單、截止日期、朝九晚五的工作與社會義務；如果缺乏戰勝壓力的技巧，你會承受不住。不過，若能妥善管理行程表，替不可思議的體驗挪出空間，柯羅諾斯也能充滿驚喜、美妙與樂趣。
對比之下，卡俄茹斯是指神聖的時間，一種非線性的覺察，是共感人更真實的家。卡俄茹斯是靈魂的無限領域，也是神聖時機的天地，每一件事都發生在完美的秩序中。你可以透過直覺、冥想、禁語、觀察共時性，以及我將提供的各種方法，以抵達這種狀態。本書將協助你平衡受時間限制與不受限的自己，不再被時鐘追著跑。
時間、大自然與光的循環
善用每一刻的祕訣，在於留意大自然的不同階段與光的循環。這麼做能增強你的活力，配合生命的脈動。我將在本書強調四種類型的策略，助各位一臂之力：
1. 體驗季節的力量
季節標誌與承載著我們的生活，除了影響天氣與作物，也左右著你的情緒與活力。你在一年之中的某段期間，可能會比較快樂、有活力，其他時候則較為消沉。有的共感人會出現季節性情緒失調（seasonal affective disorder），也就是與日照減少相關的憂鬱症，我將提供這方面的自我照顧法。留意自己對季節更迭的反應，能幫助你與身體與大地的韻律連結，更加照顧到自身的需求。
每個季節都有獨特的變化與晝夜模式，影響著你的身體。舉例來說，冬天時，地軸偏離太陽，大地昏暗冷卻，許多地區會出現混亂的天氣，我們直覺想躲在家中與內心的世界。到了夏天，地軸偏向太陽，白日延長，溫度升高，我們比較願意接觸外界。
延續擁抱季節、配合四季的宗旨，本書分為四個部分，自一月一日的仲冬講起，每一部分會特別關注當季的特性：
- 冬天：向內探索、感受真理
- 春天：重生、成長、復甦
- 夏天：熱情、遊戲、豐富
- 秋天：收穫、改變、放手
季節循環的奇妙之處，在於黑暗時期過後，永遠接著重生。沒有任何事會固定不變。雖然某些地區的四季較不分明，日光的多寡仍會影響心情、活力與作息。即便是在四季如春的加州，留意季節變化能穩住身心，讓你更順利地度過每一天。
你的身體節奏有時會和現實中的時間表起衝突，例如冬天時，身體要你「慢下來」，但過節卻會增加壓力與活動。每當碰上身心緊繃的時刻，本書提供的設下界限等練習將協助你更快速地恢復精神。
2. 觀察分至點
分至點是不尋常的日子，你可以趁這幾個特殊的日子充電並找到平衡。我在每一個分至點都會提供一段冥想方法，體會這股活力。冬至是全年白晝最短的一天，也是安靜下來、點燃內心火焰的絕佳時刻。夏至則是一年當中白日最長的一天，也是充分沐浴於日光中的機會。春分與秋分是晝夜等長的兩天，你可以利用大自然的平衡，增進自己的情緒與身心平衡。
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加速敏捷開發腳步！AWS Amplify 協助企業打造高效能應用服務
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台灣企業勢必需要明確轉型策略，搭配適合的雲端工具作為入場券，一來降低數位化門檻、二來減少摸索資源的浪費。
打造敏捷開發流程、加速前後端工程師的協作效率，是許多企業在面臨疫情之後，認為亟需將彈性元素納入為企業文化當中。雲端運算服務領導業者 AWS 台灣，觀察到前端工程師主要負責處理最貼近用戶的 Web、行動應用程式，但他們往往需要與後端團隊合作過程，遭遇耗費大量討論時間，才能處理使用者介面事項。
為了降低前後端的溝通成本，有些前端工程師在掌握介面管理能力之後，開始橫跨到後端的伺服器、資料庫開發經驗，甚至進一步培養技能，成為能負責測試、安全、效能多面向的全端工程師。
有的人會透過 Side Project（利用業餘時間開發有興趣的專案）或參加 Hackathon（黑客松）方式，運用 AWS 雲端工具嘗試自行擴展後端，並建立簡單易用的工具程式。究竟，AWS 平台提供哪些資源幫助前端工程師擴展更多元的技能樹？
前端工程師運用 AWS Amplify，快速在雲端建立 REACT 應用程式
事實上，AWS 的入門課程指出，運用 AWS Amplify 在雲端建立 React 應用程式及服務集，只需五個學習歷程，包含建立 React 應用程式、初始化本機應用程式、新增身份驗證、新增 API 和資料庫、新增儲存體。如果想快速了解 REACT 程式快速上雲的方法及示範教學，本文節錄 AWS QUICKSTART 學習資源內容，幫助前端工程師更快掌握重點。
首先，何謂 AWS Amplify？AWS Amplify 是一項全托管 Front-End Web & Mobile 服務，採取無伺服器模式，在後端建立、部署和託管單一頁面 Web 應用程式或靜態網站的 Git 型 CI/CD 工作流程，加速開發過程直接整合其他 AWS 服務。舉例來說，像是整合封裝好的 Library 資源、或運用一些 Components UI 軟體去配置後端，以及利用 Admin 的 UI 做資源上的管理。
AWS Amplify加速Develop、Deliver 與 Manage流程
AWS Amplify 主要優勢展現在三大項工作階段，分別是 Develop、Deliver 和 Manage。Develop 部分可利用 CLI（Command-Line Interface）或 Admin UI 設定後端，使用 GraphQL 或 REST API 設定也是可行的，進而快速建構一個前後端專案。此外，開發者還能搭配 AWS 其他服務，例如使用 AWS Authentication 全托管認證服務，或 DataStore、Storage 等多項 Feature Categories。
到了 Deliver 階段，若是要透過 AWS Amplify 執行 Web Hosting 任務，可拆解出三個流程。首先是將 Repository 與 AWS Amplify 進行連結，這邊可整合 Amplify Console 提供的支援資源包含 Github、Bit Bucket、Gitlab、以及 AWS 的程式碼代管工具 AWS CodeCommit。一旦連結以後，開發者可透過自己的 Configuration，决定在各個不同的 Build 要執行什麽樣的指令，最後再透過 Deploy 方式，幫助工程師進行前端的 Hosting。
在最後一個 Manage 階段，開發者則可利用 AWS Amplify 的 Admin UI，以開啓瀏覽器方式，透過視覺化介面統一管理資源。例如在 Admin UI 介面左側選單，涵蓋 Content、User Management 的區塊，讓參與專案但沒有 AWS Console 權限的使用者，可利用 E-mail 方式邀請使用者進到 Admin UI，進行一些設定或觀看其他相關資源；甚至在 Set Up 區塊還有相關選項，例如要針對 Data Modeling 或 APP User 做權限管理，以及可連結到 AWS 其他服務。
運用開放資源 AWS Amplify Framework，打造高效能應用服務
AWS QUICKSTART 學習資源還介紹到另一個 AWS 提供的開放資源 Amplify Framework，一樣可利用 Amplify CLI 的方式，配置 Web 和行動應用程式的前後端，以及開發者需要用到的服務，讓應用程式更易於構建，並獲得安全、高性能的使用體驗。
Amplify CLI 一樣有支援多個不同 Category，例如較常使用的幾個 Comment Line，像是Amplify Init 指令做初始化或創建幾個不同資源；或是 Amplify Status 指令，隨時在開發過程查看各個 Category 狀態；甚至專案結束後，可利用 Amplify Delete 直接把 Amplify 所創建的資源做一次性删除。另外也可透過 AWS Amplify Client 利用比較抽象化方式，讓開發者直接利用 Component 實現想要完成的項目。
實際示範給你看，設定 React 程式可以如此簡單
假設前端工程師現在要快速部署一項有驗證功能（Authentication）還要搭配 Rest API、GraphQL、Analytics 等服務的應用，如何快速設定 React 程式？在 AWS QUICKSTART 的學習資源後半段，有詳細說明要啟動這類型專案的操作方法。
開發者可以先利用 AWS Lambda Function 結合 Amazon API Gateway 方式，創建出一個 Rest API，到了 Authentication 階段，則使用到 AWS Cognito 的服務，接著針對 GraphQL 需求，可利用 AWS AppSync 服務，以及最後如果有 Analytics 的需求，也可以串聯 Amazon Pinpoint 工具。Amazon Pinpoint 是一項彈性而可以擴展的行銷通訊服務，開發人員可利用 Amazon Pinpoint API 追蹤 Web 使用者的行爲，或是針對 APP 推送、電子郵件、簡訊點擊行為蒐集到具體的資訊。
在這整套流程示範之後，值得特別強調的是，AWS AppSync 是一項全托管的服務，能及時更新，甚至在使用者離線時仍可以持續去創建和修改數據。一旦設備連上線之後，這項應用程式就可重新連線，並接到後端同步數據，達成彈性、自動化擴展或減縮各式 API 的請求。
AWS 最後強調，Amplify 是相當適合建構出一個靜態 Web、Apps 服務模式，例如說像是打造部落格，或者是一項 APP 內的代辦事項應用等；加上 Amplify 具全托管服務特色，可串聯上述 AWS 在雲端所提供的資源，都能在部署過程加以整合，加速開發流程及效率，並且有效節省開發資源。如果想用低門檻的雲端解決方案，其實前端工程師是能在開發流程更靈活配置資源，甚至為公司的商業、服務模式挖掘出創新價值。
了解更多：AWS 開發者系列