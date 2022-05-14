《超能力科學百科：認識創造現代世界的超級科技》：冰佛塔、補霧器、萃取鹽分、遮陽球

自從「元宇宙」（Metaverse）這個詞被喊出來後，全世界大約花了半年的時間暸解元宇宙的概念，並在這個名詞上丟出各式各樣的想像。接下來，是時候從理論走向實務發展，捲起袖子來進行元宇宙拓荒了。

首先要認知到的是，元宇宙的基礎開發過程高度仰賴如Amazon Web Services (AWS) 的雲端科技， 透過佈局全球的基礎設施、強大的網絡運算能力、數據湖倉、AI／ML工具、雲端渲染 （cloudrender）等產品和服務，能滿足Web 3.0世界所需的超低延遲、虛實結合、去中心化區塊鏈平台、物聯網等解決方案需求，更使元宇宙的建構演變為各種創新的集合體。

而值得令人興奮的是，無論產業類型或企業規模，甚或是針對遊戲、娛樂、媒體產業在乎的遊戲或產品推廣宣傳，都能成為初探元宇宙的先行者。

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Photo Credit：AWS 架構在雲端上的元宇宙，將是人類生活下一個關注的焦點。

直擊應用場景！跟著AWS初探元宇宙，就是這麼簡單

究竟元宇宙如何實現，是否有一定的入門門檻？雲端科技、元宇宙等技術，對某些個人或企業組織來説還太過遙遠或生硬；然而，在AWS廣大的合作夥伴網絡及解決方案下，部署服務、發展創新並沒那麼困難。

如果此刻有些新奇趣味的點子，已經在你的腦海裡浮現，它們很有可能正好是初探元宇宙的絕佳應用時機。例如以下需求：

以頂尖的直播技術向世界推廣遊戲或產品：Amazon Interactive Video Service （Amazon IVS） 是能輕鬆快速設定的受管即時串流解決方案，非常適合用來建立互動式影片體驗，打造可供世界各地任何觀眾可用的低延遲即時影片。你可以透過Amazon IVS播放器SDK和定時中繼資料API輕鬆定製和增強觀眾體驗。立即建立應用場景！填寫聯絡方式讓AWS帶你初探元宇宙

在以太坊鏈上鑄造 （mint） 及佈署NFT：使用Amazon Managed Blockchain讓NFT開發人員能夠專注於他們的智能合約開發，無需費心維護以太坊節點以中繼區塊鏈交易或查詢區塊鏈數據的狀態。立即部署NFT！填寫聯絡方式讓AWS帶你初探元宇宙

快速建立專屬的NFT商城 （NFT Store）：Qubic能幫助品牌從台灣放眼世界，快速進入Web 3.0的世界。許多企業與名人正以NFT的形式通過數位商品、收藏品、內容和時刻來建立新的客戶體驗和產品供應。立即創建NFT商城！填寫聯絡方式讓AWS帶你初探元宇宙

建立元宇宙世界的高級房產或遊戲的虛擬空間：「MAKAR XR編輯平台」可創建多樣化XR數位內容，包含：AR圖像辨識模組、AR空間定位模組（MR混合實境）、VR虛擬實境模組、數位行動學習教材製作系統及學習歷程與分析等，並支援多元行動載具。立即創建屬於你的元宇宙！填寫聯絡方式讓AWS帶你初探元宇宙

有效管理你所發行的虛擬貨幣或資產：Web 2.5的階段，有哪些可能的解決方案可以試做？私鑰的管理、節點的維運、熱錢包、使用者界面與防火牆，再到API Gateway、KOL及社群維運、NFT發行、數據分析等，從基礎層級到營運層級的各種面向該如何考慮？有哪些DeFi的平台工具可應用？立即填寫聯絡方式！讓AWS帶你暸解應用細節

Photo Credit：AWS 目前已有不少個人或企業投入NFT市場，作為初探元宇宙的首步。

以上熱門應用場景，是搶佔元宇宙浪頭的第一步。若想探索更多元宇宙應用策略，可在此填寫聯絡方式，AWS雲端專家將主動與你聯繫。

最後，若你本身就是開發者，那麼對於元宇宙的技術需求、AWS能提供的對接服務，應該也不陌生。舉凡：全球基礎設施佈建、資料湖、機器學習、渲染 / 雲端遊戲、沉浸式AI、CI／CD、GPU執行個體渲染、NICE DCV遠端視覺化協定、3D VR／AR雲端原生應用、AWS Wavelength、微服務等，AWS都能提供完善的支援與解決方案。瞭解元宇宙客戶案例