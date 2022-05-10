【關鍵眼中盯】多虧了強森，我們可能見證「大不列顛暨北愛爾蘭聯合王國」五年後剩半條命

英國在當地時間5月5日完成了類似台灣「議員選舉」的地方選舉（Local election），由於強森（Boris Johnson）執政下從全國性物價上漲到他個人的「派對門」醜聞，使其所屬的保守黨選情難看：全國6845席議員只拿下1400席——比選前少了487席，幾個倫敦長期支持保守黨的選區也被工黨拿下，甚至丟了好幾個過去支持脫歐的區域，民心思變。

當選席次減少還只是表面，保守黨政府還有更大的危機。

本次選舉，曾發起「蘇獨」的蘇格蘭國家黨（SNP）與主張北愛爾蘭與愛爾蘭共和國統一的新芬黨（Sinn Féin）席次大幅增加，其中新芬黨更首次成為北愛爾蘭議會最大黨。結果就是，蘇格蘭國家黨已表示將在2023年底前進行第二次蘇格蘭獨立公投，新芬黨也開始籌畫「愛爾蘭統一公投」的事宜，目標在五年內達成。

如果兩個公投都成真，五年後的英國可能只會剩下英格蘭。

防疫荒腔走板加上私德不彰，導致保守黨選民大幅流失

英國國內出現這樣的選舉結果，再比對台灣輿論圈部分專家或網美帶頭吹捧強森在俄烏戰爭中多了不起、有如邱吉爾再世之說法，好像強森穿西裝打領帶走一趟基輔，就能一筆勾銷他幾乎使英國實質四分五裂的荒腔走板施政，不知是視野不夠宏觀，還是刻意避重就輕。

早在疫情之初，英國醫療體系之所以面臨幾乎全面崩壞的打擊，成因就與強森和幾個前任保守黨首相大砍預算和惡意私有化有關。

之後，在疫情最嚴峻時，強森與其執政團隊，不僅在封城和社交泡泡的規範之下，罔顧當時英國人連親人去世的最後一面都見不到，在首相府裡大開派對，當時的衛生大臣漢考克（Matt Hancock）甚至將重要的醫療器材合約，外包給自己開酒吧的朋友進口大量中國口罩。

Photo Credit: AP / 達志影像 英國前衛生大臣漢考克（左）疫情期間施政爭議不斷，最後讓他下台的原因竟是與同事在上班時接吻這種荒謬事。

這還不談疫情之中強森政府放放收收毫無章法的防疫政策，最後讓英國因為COVID-19死亡的人數比烏克蘭還多，比烏克蘭確診死亡加上戰場陣亡的人還多。

英國人終於想起來，長期被疫情與內部兩極化掩蓋的種種問題

在脫歐之後，不論是關稅、運輸、貿易開拓等癥結，強森政府都沒有徹底解決，導致疫情與區域衝突之下，英國一般民眾的生活開支急遽升高，甚至發生許多「偷汽油」的事件；保守黨內閣和其議員，也發生接連的性別歧視與道德爭議。

面對相關的質疑，強森大多一如往常的顧左右而言他，甚至牽拖對手黨魁幾十年前毫不相關的事件，幾乎在英國興起一波新的仇恨犯罪。

此外，被前述那群人同樣大讚的英國外交大臣特拉斯（Liz Truss），其實是強森施政和信任問題下幾次內閣改組後，發了「黨難財」而上到高位，選前甚至被捧為下一任保守黨黨魁的熱門人選。

但是在這之前，特拉斯其實是以她擔任貿易大臣時幾次荒唐的發言為名，其早期支持留歐後又跟著強森挺脫歐之立場改變令人歎氣，在貿易和外交大臣任內把局處Instagram當自己生活紀錄的舉動使人發笑，在平權政策推動的不足，更遭致LGBTQ+團體嚴厲批評。

卡麥隆（David Cameron）以降，英國歷經梅伊（Theresa May）三年與強森的快三年，上述許多問題都因為脫歐後人與人的不信任和後續到來的疫情而掩蓋，在英國兩極化加深的同時，也使強森這類政客投機、利己、形式無方針的行為因被人忽略而得利。

隨著英國逐漸與疫情的重傷共存，強森個人與團隊問題開始被重新檢視，當人民遇到了新的攸關生活的問題時，才發現之前那些議場中意識形態的鬼扯與拉丁文都是假的。所以，才會有那麼多保守黨執政幾十年的選區，在這場選舉裡丟失。

國際舞台上演得再冠冕堂皇，真想讓國家團結，終究得倚靠有效的內政，也正是內政的失敗，才讓倡議者有機可趁，才是分裂的底層理由。多虧了強森，我們正見證著「大不列顛暨北愛爾蘭聯合王國」可能在幾年後只剩下一半的起點。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航