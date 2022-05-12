《精神衛生法》為何修成「精神病人排除法」？倡議的路上，障礙者不需要再「相忍為運動」

文：李昀

最近鬧得風風雨雨的精神衛生法修法，除了能藉由國會轉播看見立法院社會福利與衛生環境委員會（衛環委員會）的立委們，一面倒支持社區精神病人權益，衛福部和心口司卻毫無羞恥的說一些諸如做不到、執行困難和一些錯誤資訊騙人，其實檯面下的運作是更加複雜的。

諸如11/26即將到來的九合一選舉，牽涉到各黨在修法後能不能保住選票，以及政治權力結構等各種角力，這些動力往往才是左右法案的重點。

事實上，去年底行政院就有風聲說會出修法草案，但當時民間團體正在合力阻擋監護處分的修法，並要求精衛法修法要增加早期介入與處遇（輔導計畫）。結果今年1月，行政院就在一團混亂間趁機丟出政院版草案，內容從原版的 63 條條文，整個重組大修成 92 條，看來絕不是一時一刻寫成。

讓人納悶的是，2020年時，立法委員王婉諭與蔣萬安就曾經提出詳細的修正草案版本，並要求行政院速出對案，卻遲遲不見行政院的回應。如今，在社會對於精神病人的負面想像高漲時才突然釋出草案，未免讓人有諸多聯想。

等了15年，還是一場失望

為此，民間NGO們動了起來，希望可以阻擋行政院「重機構、重醫療，輕社區、少多元」的版本，並可以在等了15年、好不容易法案確定要大修的時刻，放入精神病人和家屬們真正需要的條文。

例如，政院版21條羅列了很多專業機構，並寫明「未依法設立精神照護機構者，不得以任何名義，提供病人安置、治療及其他相關服務。」

然而，要符合一個「機構」的許可是很複雜的，並不是每個有心卻不一定有錢的組織都能做到，並且還會框限住很多能做的事，包括讓病人可以穩定生活的居所，或其他非精神照護NGO想發展的多元服務。

除了專業化，政院版也把強制住院審查的期限由五天拉長到14天，目的是為了方便醫院鑑定、法官審理，卻未敘明這14天的配套是什麼？是要精神病人住在急診呢？還是進入病房？或是要開一個臨時空間放人嗎？還有，病人生活起居的需求要怎麼解決？尤其在疫情禁止訪客探視且醫療爆量的狀況下？

對我來說，政院版是為了醫院與政府機關工作方便，而犧牲了病人權益。許多人笑稱，這版本應該稱作「精神醫療專業權益促進法」甚至是「精神病人排除法」，且背棄了法規第一條所寫的宗旨：「保障病人權益，支持並協助病人於社區平等生活。」

暗無天日磨出兩個民間版本

這一次，剛開始我有幸以台灣失序者聯盟（失序盟）祕書長的身分被邀請進入不同NGO的討論中，其中一個是由20年來都在追蹤精衛法走向的心生活協會總幹事金林召集的。她和很多社福單位一起訂出一個修法版本，準備提供給各立委參考（暫且依金林在記者會所說，稱之為「社福版」）。

當時因為他們擔心，行政院版會在執政黨完全執政下被快速通過，所以迅速召開會議並修了幾條最為失控的條文，並且在沒有任何其他人回覆意見下，由金林遊說立委，並由立法院衛環委員會召委林為洲開啟了公聽會。

第二個更加急迫的民間版，便是在公聽會現場才開始的。由前伊甸基金會活泉之家主任廖福源召集數個人權團體、專業團體、家屬團體，以及病人團體（失序盟），經由多次密集討論所提出的版本。

在遊說召委暫緩排審後，這個版本（暫且稱之為「民間版」以作區隔）又獲得了一些時間，可以讓民間繼續開會討論修改內容然後進一步拿去遊說眾多立委。從年初到現在，各團體就這樣非常頻繁的在開會，經常開到三更半夜。

對於許多忙碌於手頭工作的組織，尤其是手上有服務個案的組織來說，最缺乏的往往是時間。所以我不會說上面2種修法路徑誰比較好，只能說時間條件有限，2者採取了不同的做法。而當時我代表的失序盟其實尚未立案完成，有機會參加討論，已非常感謝。



Photo Credit: 曾玉婷拍攝。 4/19，民間聯盟集結精神病人、照顧者、服務工作者等召開記者會，提出民間修法版本。

無意中替他人代言，誰又代言了我們？

後面出現的民間版，其實是由於社福版沒有機會多做討論而衍伸出來的，想在這等了15年才好不容易等到的修法中，做出改變。但民間版同樣礙於時間限制，無法做出更大程度的爭取，最終仍以立委容易接受的變動來做為修改原則。

在民間版公布後，我曾收到其他團體或是個人來問我說，為什麼沒有找他們一起討論？或是問我說：「我是病人，我要怎麼一起參與？」這件事讓我反省很多，因為我做了自己最厭惡的事，就是「替他人代言」。

精神病人的狀況其實是各異的，但情急之下只能就現有召集的組合來參與，而沒有辦法廣泛納入各方討論。但這些被召集的成員，其實絕大多數依舊是彼此靠關係認識的同溫層，而不是「所有」利益相關人。

雖然當初有對外澄清這件事，說其實每個團體都可以提自己的版本，並不衝突。但事實上，民間需要合作，才能有辦法集結足夠的聲勢、找到方法去拜會立委。要單一團體自己做，除了可能招來背叛其他多數團體、「吃裡扒外」的非議，單一團體的提案量能也打不過由各團體討論出的聯盟版本。

在這種情況下，就更別說如果不是代表特定團體、純粹出自個人觀點，幾乎沒有可能被採納。而這件事很弔詭，意味著沒有組織代表的身分，你的發言就不會被聆聽。

然而在會議中，當彼此在協調觀點時，每個人無非還是以個人在延伸所屬團體的意志、表達看法，或是以過去服務過的、聽過的故事來回應法條。而儘管大家基礎看似相當，精神疾病當事人／團體卻往往在討論過程中會被質疑代表性，也就是「你在乎的又不是所有（病）人在乎的，你憑什麼這樣說？」