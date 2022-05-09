957天的漫長等待：12名董事、4名監事闖關成功，第7屆公視董事會終於順利組成

由於華視新聞近日頻頻出包，加快了公廣集團改組的決心與腳步，延宕近千日未能選出第7屆董監事的公視，行政院再提名施振榮、黃心健等14名董事候選人，以及劉啓群等4名監事候選人，並在今（9）日下午重啟審查會議，歷經3個半小時左右的討論，終於順利改選完成，組成第7屆董監事會。

根據《公共電視法》第13條指出，公視基金會設董事會，由董事17人至21人組成，產生方式由立法院推舉11至15名社會公正人士組成公共電視董、監事「審查委員會」；並由行政院提名「董、監事候選人」，提交審查委員會以四分之三以上之多數同意後，送請行政院院長聘任之。

而選任董事時，應顧及性別及族群之代表性，並考量教育、藝文、學術、傳播及其他專業代表之均衡；董事中屬同一政黨之人數不得逾董事總額四分之一；董事於任期中不得參與政黨活動。文化部也表示，行政院先前於2019年9月2日提名之第7屆董事候選人只通過7位，包含王燕杰、舒米恩．魯碧、胡元輝、徐瑞希、陳湘琪、廖嘉展、盧彥芬，尚需14名董事候選人待審查通過。

至於《公共電視法》第21條則指出，公視基金會應設監事會，置監事3至5人，並互選一人為常務監事。監事應具有大眾傳播、法律或會計等相關學識經驗。此前僅有黃銘輝1人通過監事。

今日審查委員會以及董、監事候選人

此次審查會議的審查委員原定15名，民進黨團推舉翁秀琪、黃世鑫、張烽益、陳東升、蘇正平、蕭新煌、王勁力、蔡茂寅等8人；國民黨團推舉廖元豪、包正豪、鈕則勳、陳學聖、胡競英等5人；時代力量黨團、台灣民眾黨團分別推舉羅世宏及謝啟明。不過鈕則勳已辭職，國民黨也並未推舉新人選，陳東升則委託蕭新煌代行職權，今日共計13名審委出席、票數14票。

換句話說，倘若要入選公視第7屆董事，由行政院提名的候選人，必須從立法院推舉的審查委員會中，獲得11張同意票，方能入選。

董事候選人為以下14人：

施振榮（科文双融公司董事長）

孫嘉穗（東華大學民族語言與傳播學系教授）

陳翠蓮（台灣大學歷史學系教授）

劉昌德（政治大學傳播學院新聞系教授）

洪馨蘭（高雄師範大學客家文化研究所副教授）

平秀琳（媒體人）

朱國珍（作家）

李志德（鏡週刊文化組副總編輯）

林寬裕（台灣師範大學樂活產業高階經理人EMBA兼任助理教授）

黃心健（台灣師範大學設計學系教授）

黃兆徽（台灣事實查核教育基金會教育總監）

林耀南（輔仁大學國際創業與經營管理碩士學位學程主任）

王俊博（智冠科技股份有限公司董事長）

郭力昕（國立政治大學傳播學院院長）

監事候選人為以下4人：

劉啓群（臺灣大學會計學系教授）

王毓莉（中國文化大學大眾傳播學系教授）

馬秀如（政治大學會計學系名譽教授）

高文宏（電影製片）

結果

今日審查會議中，審查委員們對於候選人的共識度非常高，14位董事候選人中，共有12人順利通過入選，其中8人獲得全票通過，包含黃心健、施振榮、孫嘉穗、劉昌德、林寬裕、洪馨蘭、林耀南、朱國珍；至於郭力昕、李志德、王俊博等3人則獲13票同意；黃兆徽是以11張同意票驚險跨過門檻。至於陳翠蓮和平秀琳則遭到反駁，雙雙獲得5張不同意選票，無緣本屆董事會。

而今日新出爐的12位董事，加上此前通過的7位董事，共計19位董事，跨過《公共電視法》規定董事會董事的17人最低門檻；而4位監事候選人也全數順利通過，加上此前通過的1位監事，共計5位監事，跨過《公共電視法》規定董事會監事的3人最低門檻，順利共同組成公視第7屆董監事會。

本屆董事會延宕了957天總算組成，差點打破第5屆董事延宕968天的紀錄。

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核稿編輯：翁世航