原物料走高、缺工嚴重，土銀恢復辦理土建融業務，對建商猶如下了場資金「及時雨」

央行、金管會為抑制房價，相繼出爐多項信用管制政策，又加上建材物料變化、缺工問題，土地銀行憂心部分建商資本不足問題，上周已發文給全體分行與區域中心，下令恢復辦理土建融業務，等同對急需用錢的建商下了一場「及時雨」。對於建商的批評，房產學者張金鶚卻強調，購屋族更痛苦，建商沒有都穩賺不賠的道理。

原物料、缺工影響，土建融「禁令」解除

根據主計處說明，疫情年除了受疫情影響缺工嚴重；國際相關建材物料價格持續走高，又加上「台商回流」國內工程量體大幅成長，推升今（2022）年第1季工程物價指數大漲一成。

主計處統計數據顯示，材料類指數較去（2021）年同季漲12.41%，其中權重最大（占比19.5%）的金屬製品漲17.35%。

上漲主因是國際廢鋼價格走高，導致鋼筋及型鋼分別上漲17.9%及11.88%；機電設備類漲15.25%；另外，國際銅價走高，帶動電線電纜上漲 25.1%，加上配電盤漲21.85%所致。

還有，水泥成本上揚，帶動預拌混凝土漲7.83%，導致水泥及其製品類上漲8.2%。位於文山區房市業者Wilson告訴我們，日前的塞港問題尚未解決，中國疫情又爆發，鋼鐵在「前債未清後債又積」的情況下，營建成本都維持高檔。

「就算塞港、俄烏局勢的問題都解決了，鋼筋水泥等建材也不會下來，」Wilson強調，近來台商流回明顯，建物材料是「硬需求」，到其他住房營建成本都會有影響，尤其是小建商在購料上會非常傷腦筋。

隨著國內外局勢變動大，中央政府也開始放寬土建融限制。《經濟日報》獨家報導指出，土地銀行宣布恢復土建融新案，對急需用款的建商而言下了場「及時雨」。

本來，今年2月金管會祭出打炒房撒手鐧、拉高全體銀行不動產授信風險權數，打房聲勢浩大。但是報導稱，土銀憂心資本不足問題，上週決定停接土建融新案，禁令已正式解除，也就是分行、區域中心可根據自己的權限辦理土建融業務。

建商批澆熄房市，張金鶚：購屋者追不上高房價更痛苦

近日，金管會與央行為抑制房價連續出爐的政策，已經讓許多建商大喊吃不消，甚至痛指這一年半的4波打炒房「打趴小建商、澆熄房市」。

根據《CT WANT》報導引述房地產業者強調，政府搶標售公有地，抬高地價後，卻又甩給建商承擔，為了年底選舉再祭出一波又一波的打防政策，根本言行不一。

不動產開發公會全聯會理事長楊玉全告訴《CT WANT》：「刀永遠在他手裡」。他也強調，能照顧年輕人什麼政策都不反對，但不能夠財政部一手收錢（稅），另一手又打房。

另外，吉家網董事長暨房仲全聯會榮譽理事長李同榮也強調，央行是玩數字遊戲，每個國家房市基期不同，為何偏偏以「漲幅最大的20年數字」作為政策依據，相當不合理。

李同榮甚至說，2020年12月起的第4波政策是抽銀根，結果「把一票小建商打趴在地，市場走向大者恆大不說，房價還越打越高。」

不過，面對建商對政府政策反彈，房產學者張金鶚近日指出，有許多建商說蓋房、賣房很苦，但是建築業者與投資客過去房價上漲時賺很多。

再加上，投資蓋房、賣房本來就有風險，沒有穩賺不賠的道理，他強調這是正常的商業行為，建商雖然對外說很痛苦，其實很多業者口袋還很深；反之，購屋者面對現今高房價，怎麼努力也追不上，才是真正痛苦。

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核稿編輯：翁世航