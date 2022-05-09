原物料走高、缺工嚴重，土銀恢復辦理土建融業務，對建商猶如下了場資金「及時雨」
我們想讓你知道的是
房產學者張金鶚近日指出，有許多建商說蓋房、賣房很苦，但是建築業者與投資客過去房價上漲時賺很多。
央行、金管會為抑制房價，相繼出爐多項信用管制政策，又加上建材物料變化、缺工問題，土地銀行憂心部分建商資本不足問題，上周已發文給全體分行與區域中心，下令恢復辦理土建融業務，等同對急需用錢的建商下了一場「及時雨」。對於建商的批評，房產學者張金鶚卻強調，購屋族更痛苦，建商沒有都穩賺不賠的道理。
原物料、缺工影響，土建融「禁令」解除
根據主計處說明，疫情年除了受疫情影響缺工嚴重；國際相關建材物料價格持續走高，又加上「台商回流」國內工程量體大幅成長，推升今（2022）年第1季工程物價指數大漲一成。
主計處統計數據顯示，材料類指數較去（2021）年同季漲12.41%，其中權重最大（占比19.5%）的金屬製品漲17.35%。
上漲主因是國際廢鋼價格走高，導致鋼筋及型鋼分別上漲17.9%及11.88%；機電設備類漲15.25%；另外，國際銅價走高，帶動電線電纜上漲 25.1%，加上配電盤漲21.85%所致。
還有，水泥成本上揚，帶動預拌混凝土漲7.83%，導致水泥及其製品類上漲8.2%。位於文山區房市業者Wilson告訴我們，日前的塞港問題尚未解決，中國疫情又爆發，鋼鐵在「前債未清後債又積」的情況下，營建成本都維持高檔。
「就算塞港、俄烏局勢的問題都解決了，鋼筋水泥等建材也不會下來，」Wilson強調，近來台商流回明顯，建物材料是「硬需求」，到其他住房營建成本都會有影響，尤其是小建商在購料上會非常傷腦筋。
隨著國內外局勢變動大，中央政府也開始放寬土建融限制。《經濟日報》獨家報導指出，土地銀行宣布恢復土建融新案，對急需用款的建商而言下了場「及時雨」。
本來，今年2月金管會祭出打炒房撒手鐧、拉高全體銀行不動產授信風險權數，打房聲勢浩大。但是報導稱，土銀憂心資本不足問題，上週決定停接土建融新案，禁令已正式解除，也就是分行、區域中心可根據自己的權限辦理土建融業務。
建商批澆熄房市，張金鶚：購屋者追不上高房價更痛苦
近日，金管會與央行為抑制房價連續出爐的政策，已經讓許多建商大喊吃不消，甚至痛指這一年半的4波打炒房「打趴小建商、澆熄房市」。
根據《CT WANT》報導引述房地產業者強調，政府搶標售公有地，抬高地價後，卻又甩給建商承擔，為了年底選舉再祭出一波又一波的打防政策，根本言行不一。
不動產開發公會全聯會理事長楊玉全告訴《CT WANT》：「刀永遠在他手裡」。他也強調，能照顧年輕人什麼政策都不反對，但不能夠財政部一手收錢（稅），另一手又打房。
另外，吉家網董事長暨房仲全聯會榮譽理事長李同榮也強調，央行是玩數字遊戲，每個國家房市基期不同，為何偏偏以「漲幅最大的20年數字」作為政策依據，相當不合理。
李同榮甚至說，2020年12月起的第4波政策是抽銀根，結果「把一票小建商打趴在地，市場走向大者恆大不說，房價還越打越高。」
不過，面對建商對政府政策反彈，房產學者張金鶚近日指出，有許多建商說蓋房、賣房很苦，但是建築業者與投資客過去房價上漲時賺很多。
再加上，投資蓋房、賣房本來就有風險，沒有穩賺不賠的道理，他強調這是正常的商業行為，建商雖然對外說很痛苦，其實很多業者口袋還很深；反之，購屋者面對現今高房價，怎麼努力也追不上，才是真正痛苦。
延伸閱讀
- 央行閃電式升息1碼如何影響民眾荷包？房貸族、投資理財須知4大關鍵
- 美國聯準會升息2碼，台灣央行是否跟進？房貸族適合轉貸嗎？6個牽動荷包的關鍵問答一次看
- 金管會打防再限縮金流，5大不動產授信更難放貸，業者惜售掀起「限賣」效應
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：翁世航
Tags：
二手唱片行的特殊屬性，為愛樂人的秘密基地
我們想讓你知道的是
第12屆金音特別奉獻獎頒給了唱片行老闆吳武璋，感謝他在音樂產業的奉獻。在數位串流儼然成為聆聽趨勢的當代，《高流WAVES》實地前往高雄四家知名唱片行，透過這些經營者的眼光，探討唱片行對音樂產業的推進，以及聆聽文化的扶植與奉獻。
數位串流的盛行確實大幅影響了唱片產業，最大的衝擊是選購實體唱片不再是獲取音樂作品的唯一選擇，而導致實體唱片銷售量下滑。但樂虹二手唱片行（以下稱樂虹）老闆娘指出，二手唱片和全新唱片比起來，有更多不同的消費者輪廓， 更能因應這樣的衝擊。
二手唱片行的固定消費者源自於特別鍾愛某類樂風的客群。「有個客人特別熱愛舞曲，店裡一進舞曲專輯就會通知他，他也會以最快的速度趕過來。每次他都會把新入手的舞曲擁入懷中，臉上露出滿足沉醉的笑容。」樂虹老闆娘說。
更多的固定消費者是享受「逛唱片行」這件事。二手唱片行和全新唱片行的最大差別就是可以聆聽後購買，所以許多樂迷來逛二手唱片，是給自己一個享受音樂的午後。看看唱片介紹，接著試聽，如果在此時聽到一張完全契合的作品，就像挖到寶一樣喜悅。
四位二手唱片行老闆皆是資深樂迷，因為老闆豐富的聆聽知識而前來消費的客人亦不在少數。例如南方搖滾音樂的老闆因為長期研究搖滾樂，擁有許多音樂相關知識，也有許多樂迷是特地來請他推薦CD再進行購買。
上述的族群並不會因為串流聆聽習慣的普及而消失，二手唱片行的生意也能因此穩定。話雖如此，對於四位經營者來說，開唱片行並不只是做生意賺錢，更多的是和愛樂人互動、交流音樂。每每有客人買到喜歡的專輯，露出大喜過望的表情，就會讓這些經營者油然升起滿足感，在心裡想著「唱片行真是開對了！」，也會因此有持續經營的動力。
「不只是播來聽」，唱片如何作為音樂人多方展現自我的載體
經歷過CD及錄音帶時代的人，往往有著翻閱歌詞簿的記憶；或是拿著CD在唱片行外面，等著給歌手簽名；也有歌手會另外舉辦握手會，買了專輯就能跟藝人握手及合照。由此可見，實體唱片所乘載的不只是聆聽，還撐起了一個時代的音樂產業文化。 同時，有別於數位串流幾乎只有聆聽的功能，實體唱片是歌手能夠多方面發揮創意的地方。歌詞簿上除了歌詞的呈現，也會有藝人照片、其它文字型態的創作，有的實體唱片也會隨附贈品；實體唱片甚至會有再版甚至紀念版本。隨著唱片公司的銷售方針，會有不同的藝人照片或是贈品在其中，甚至會多一兩首作品。 「很多喜歡CD的人，都是直接買兩張。一張聽、一張不拆封用來收藏。」南方搖滾的老闆說。
實體唱片從未凋零，而是轉型
「黑膠從來就不只是唱片而已。」柯南二手唱片行的老闆拿起一箱「寶藏」解說道。這箱寶藏裡面，有過去紀錄總統演講的黑膠，在外面印刷著規訓，是當代用來傳達統治思想的宣傳品；還有收錄單首聖誕歌，並在唱片上直接印刷賀詞供人贈送，是名符其實的「音樂卡片」；柯南唱片的老闆說最特別的是在沒有影像的時代，還會用黑膠錄製用聽的色情片。因為影視娛樂的演進，這些色情黑膠聽起來頗有時代感，成為紀錄往日庶民日常的文化載體。
另一家在高雄頗負盛名的黑膠唱片行，是擁有無數的非賣黑膠藏品的艾比路唱片行。這家唱片行有從全台特地前來朝聖黑膠音樂的客人。老闆James提到黑膠不會因為時間長而變質脆化，所以更容易保存及保值；加上類比音色實在動人，所以不但不可能被淘汰，甚至預言黑膠的時代即將來臨。
確實，在艾比路消費的客人只增不減，且有年輕化的趨勢，艾比路唱片行有一位客人是專門蒐集鳳飛飛黑膠的國中生。訪談過程中亦有桃園的高中生來訪，特地利用畢旅短暫的的自由活動時間，趕緊跑來買一張黑膠唱片。
「越來越多歌手出新專輯只上架串流和發行黑膠唱片就是這個道理，串流聆聽方便，黑膠擁有無可取代的藏值和音色。」James老闆拿起羅大佑的新黑膠專輯解說道。「所以黑膠不但不會消失，甚至即將迎來屬於它的時代。」
從四位經營者分享的經驗中，可以發現實體唱片經過數次的轉型與革命，牽動著當代的文化脈絡。無論是卡帶、CD還是黑膠，都正因為是實體，所以對歌手或是唱片公司來說，會有更多的發揮空間，也更具典藏價值。
即使在串流當道的現今，歌手仍然會以各種方式發行實體唱片。例如美秀集團新專輯就利用CD唱盤特有的雷射效果，打造了玻璃寶塔。或是越來越多樂團跨入發行黑膠的行列，例如《高流WAVES》第一期封面人物淺堤，本次新專輯「婚禮之途」亦有黑膠的發行。
實體的存在有工藝品的價值。柯南老闆提到黑膠唱片行除了販售給樂迷之外，也會有固定收購滯銷黑膠，來打造手工藝品的消費者。諸如我們經常在咖啡廳、家具行看到用黑膠唱片做成的指針式時鐘，這類黑膠的手作品也廣受消費者喜愛。
「所以你說，唱片怎麼可能會消失呢？」James笑呵呵的說。
看更多《高流WAVES》報導：https://kmc-waves.tw/home.php
本文章內容由「高雄流行音樂中心」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。