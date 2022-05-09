台港關係冷卻，學者建議加強民間交流

（中央社）在台「香港經濟貿易文化辦事處」去年起暫停運作；台灣駐港辦公室人員也在去年全部撤回台灣，台港關係落入冰點。台灣有學者建議，台港可加強民間交流，爭取夾縫中的活動空間。

中華港澳之友協會今日（9日）上午舉辦「香港特首選舉後的台港新情勢」座談會，多名專家、學者與會交流意見。

日本戰略研究智庫（JFSS）研究員廖雨詩表示，若欲突破台港現在情勢，台灣可以主動出擊，在民間交流上施加力道，官方未能做的部分，可以交由民間處理，這也是展現台灣想要解決台港關係爭議點的誠意。

廖雨詩認為，民間交流重點可放在民生經貿部分，這個領域適合台港發揮，也符合社會大眾的期待。台港關係和兩岸關係牽動甚深，破冰回暖台港關係確實有難度，但是不能因為情況為難就什麼都不做，積極爭取才有恢復空間。

Photo credit: 關鍵評論網 台灣政府已撤離所有香港「台北辦」台籍職員。

關於台灣陸委會日前暫緩鬆綁港人來台定居相關辦法，廖雨詩說，這仍顯社會溝通對話不夠，台灣人民大多是擔心自身薪資、工作受影響等經濟問題，這部分仍需要很多的溝通對話和相互了解。

中華港澳之友協會榮譽會長、淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳指出，台港關係過去多被視作兩岸關係之窗，台港關係較兩岸關係靈活；過去一年多來台港關係冰凍，就是受到兩岸關係影響。

張五岳說，台港關係因為大環境影響冰凍，推估恐要等到基本法第23條立法後才有緩解空間，因為屆時北京對於香港特別行政區的掌握會較有「自信」。建議台港關係以民為本、加強民間交流；台港關係恢復成為「兩岸關係之窗」，這是可以期待的。

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