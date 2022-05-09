沒有勝利的俄羅斯「勝利日」，普亭演講中「沒講的」比有講的更讓外界關注
我們想讓你知道的是
普亭在烏克蘭沒有什麼是可以讓他宣布「勝利」的。根據烏克蘭和西方國家，俄羅斯在這場戰爭中的死亡人數超過1979-1989蘇聯入侵阿富汗戰爭中喪生的1萬5000名蘇聯士兵。
5月9日是俄羅斯紀念二戰戰勝納粹德國的「勝利日」，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）在莫斯科紅場的閱兵儀式上發表演說，提到西方讓他別無選擇只能入侵烏克蘭，他也激勵俄羅斯士兵「是為祖國而戰」。普亭在演說中並未透露關於戰事的下一步，英國國防大臣則指出，普亭的演講中展現出「一絲絕望」。
俄羅斯將1945年納粹德軍戰敗、投降書生效時間5月9日（歐洲時間為5月8日）訂為法定節日，每年都有盛大的慶祝活動。今年也不例外，在莫斯科紅場舉行大型閲兵儀式，克里姆林宮表示，有1萬多人、130件軍事裝備參與了此次遊行。不過因為天候不佳，計劃中在俄羅斯各地進行的軍機飛行表演遭到取消，包括77架飛機（象徵德國投降77週年）飛過紅場上空的空中閱兵。
普亭勝利日演講說了什麼？
普亭在演說中，稱北約對俄羅斯構成「明顯威脅」，烏克蘭及其西方盟友一直在準備「入侵我們的歷史土地」，包括在說俄語的頓巴斯地區和2014年被俄羅斯吞併的克里米亞：「他們正在跨越邊界，對我們造成不可接受的威脅......每天危險越來越大」，他並表示俄羅斯的軍事行動是必要的，也是「正確的決定」。
普亭接著對烏克蘭東部頓巴斯地區的軍隊和志願者喊話，「你們為祖國而戰，為它的未來而戰，因此沒有人會忘記二戰的教訓，因此世界上將沒有容劊子手、刑罰者和納粹分子藏身之處。」
普亭強調，「我們的職責是保存對那些擊敗納粹主義的人的記憶，他們告訴我們必須向什麼保持警惕，以確保全球戰爭永遠不會重演。這就是為什麼儘管國際關係存在種種差異，俄羅斯始終致力於創造整個社會所需要的安全、平等和可靠的安全。」
普亭的演說也包括了1分鐘的默哀，他說每一個士兵和軍官的死亡都是「我們共同的悲痛」，他也承諾國家將「盡一切努力」照顧因烏克蘭戰爭而遭受喪親之痛的家庭。
普亭的演說沒有說什麼？
這場長達11分鐘的演說，沒有說明俄羅斯在烏克蘭的下一步行動。在勝利日前幾天，外界都在猜測普亭很有可能利用這個場合正式向烏克蘭宣戰，或下令大規模動員俄羅斯軍隊進行另一場戰爭。
但普亭在演說中沒有提到動員兵力，也沒有宣佈在烏克蘭獲得勝利，他甚至沒有提到馬里烏波爾。馬里烏波爾遭到俄軍的轟炸，烏克蘭士兵仍在亞速鋼鐵廠的廢墟中抵抗俄軍，是烏克蘭抵抗俄羅斯入侵的象徵之一。在此之前，曾有報導和觀察家預測，俄軍希望在「勝利日」前全面控制馬里烏波爾，這樣普亭可以宣稱戰事取得重大進展。
《路透社》報導，普亭在烏克蘭沒有什麼是可以讓他宣布「勝利」的。根據烏克蘭和西方國家，俄羅斯在這場戰爭中的死亡人數超過1979-1989蘇聯入侵阿富汗戰爭中喪生的1萬5000名蘇聯士兵。俄羅斯自3月25日以來就一直沒有更新傷亡數據，當時據稱有1351名俄羅斯士兵殉役。《倫敦旗幟晚報》報導指出，在慶祝勝利日之際，普亭失去了第40個高級將領──42歲的中校Alexander Blinov被證實3月時被殺。
《CNN》則稱普亭別無選擇，只能利用俄羅斯民族主義者的愛國節日來證明他的戰爭是正當的，畢竟「他在烏克蘭幾乎沒有什麼值得吹噓的功績」。報導指出，普亭現在所能做的就是讓俄羅斯人站在他一邊，因為他們正在遭受嚴重的國際製裁和孤立主義下的經濟困境。
不過普亭也沒有發出戰事要結束的訊號。目前，戰爭仍將繼續。
英國國防大臣：普亭絕望了
英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）痛批，普亭政權現在正在反映70年前納粹德國的法西斯主義和暴政，重複上世紀極權主義政權的錯誤，他說俄羅斯在烏克蘭「不可能有勝利日，只有恥辱日」。
華勒斯也回擊了普亭指控俄羅斯入侵烏克蘭的原因之一是北約正在包圍俄羅斯，他稱北約國家只佔俄羅斯陸地邊界的6% ，「如果你的陸地邊界只有6%是北約成員，那就不算是被包圍」，華勒斯也說，普亭稱烏克蘭有北約基地，但他強調，在烏克蘭沒有任何北約基地，北約只有在科索沃和伊拉克有駐軍，也是在聯合國安理會授權下執行的。
「讓我正式重申一遍：北約、英國、東歐現在沒有計劃入侵俄羅斯，過去也從來沒有」。華勒斯說，「我認為他（普亭）只相信他想相信的東西——絕望中的一絲光芒。」
華勒斯也在演講中重申了英國對烏克蘭的支持。「英國政府、全英國都與烏克蘭站在一起，支持他們勇敢地捍衛主權、領土完整以及和平繁榮的未來。」
烏克蘭總統澤倫斯基：我們還會再贏一次
烏克蘭澤倫斯基也在勝利日發布影片，強調烏克蘭不會允許俄羅斯挪用二戰的勝利。
「今天是我們慶祝戰勝納粹的勝利日。我們為我們的祖先與其他反對希特勒的盟友國家一起擊敗納粹份子感到自豪。我們不允許任何人併吞這樣的勝利。我們不允許它被挪用。」
澤倫斯基列出了目前在入侵的俄羅斯軍隊控制下的幾個烏克蘭城鎮，他稱烏克蘭人在二戰期間將納粹德國的軍隊趕出了這些地區：
「這些城市的名字今天激勵著我們。它們讓我們相信，我們將把佔領者趕出我們的土地」，澤倫斯基在影片中按名字列出了馬里烏波爾、赫爾松和克里米亞。
「我們當時贏了。我們現在還會再贏一次。」
俄羅斯駐波蘭大使勝利日被潑紅漆
俄羅斯駐波蘭大使安德瑞夫（Sergei Andreev）在勝利日當日前往華沙的蘇聯士兵墓地獻花，到達現場後被示威者包圍，他們揮舞著烏克蘭國旗，高呼「法西斯」和「兇手」。當安德瑞夫在花環旁邊拍照時，一男一女走近他，朝他的頭和肩膀潑灑紅色顏料，他的隨行人員身上也被濺到了一點。
Tags：
孵化大團各憑本事，多元樣貌的高雄音樂展演空間
我們想讓你知道的是
「Live House」乘載著許多音樂產業的重要文化。本篇採訪岩石空間、百樂門酒館、洛克音樂及藍色狂想等長期駐紮在高雄的展演空間；透過經營者親口分享，讓我們一睹高雄多變且元素豐沛的音樂文化。
表演者、觀眾、經營者都是Live House中成就完整表演不可或缺的一塊。表演者的感染力，聽眾的互動，特定如Mush Pit等聆聽回饋，構築了整個空間特殊的氛圍，形成重要的音景。
除了看表演，創作者從Live Houe累積實力，聽眾能在場域中找到同好，發掘更多自己喜歡的音樂，甚至和喜歡的創作者交流。有趣的是，經營者經常是許多音樂人的孵化器；這些都是Live House帶給音樂產業非常重要的意義。
高雄Live House樣貌多元，受眾分流互利共生
紀老師是高雄知名樂手，也有爵士樂團「Super Band」。注意到國外總是有Live Band餐廳可以讓樂手有固定演出的平台，喜歡音樂的人也有地方可以享受美食和音樂，但台灣並沒有這樣的文化，所以和哥哥一起打造了全台灣第一間Live Band餐廳「藍色狂想」。
一開始是在林泉街的小空間，但為了讓樂迷有更舒適的聆聽環境，樂手也能盡情表演，於是紀老闆又尋到現在五福路這個店址，盛大開張了「藍色狂想」Live Band餐廳。後來竟帶起全台經營Live Band餐廳風潮，藍色狂想也曾經開到四家分店，身為樂手的紀老師，跨足經營如此成功。紀老闆說：「就是每個環節都要用心。」
紀老師對細節十分用心，總在會後跟樂手討論如何讓表演更加精采，也會不斷優化舞台的佈置，讓在藍色狂想看表演真的很有感覺。
並且從家具的挑選、牆壁的手繪和餐點都有要求監督。「許多人都知道這裡有很好的表演，但沒注意到藍色狂想的食物也是非常好吃。」紀老師哈哈大笑的說。
同樣營運有道的洛克音樂，老闆洛克頗通品牌建立。以洛克為名分別成立了樂團、樂器行以及音樂空間，多角化發展且都營運得宜。這是因為本身已經在義大世界行銷部習得一身功夫：「我媽跟我說，做任何事情前，都要先顧好肚子。」依教奉行的洛克，遂能藉由音樂過著自己想要的生活。
相對於產業新秀洛克，岩石空間的二中就是高雄音樂空間的重要啟蒙者。高雄重要音樂空間幾乎都由他所推動，從ATT、Join us、客廳到岩石都有他的身影，從20幾年大環境對Live House極度不友善就耕耘至今。對於為何願意持續付出，二中老師笑著說：「我只是覺得有事情沒做完。」
百樂門酒館的阿昌自己有個一點生台語樂團，從表演到空間老闆，阿昌說確實要費盡很多心思，但就是因為從事的是自己喜歡的產業，所以遇到創業的困難就更願意去承擔跟突破。好比2021年的三級警戒，餐廳酒館生意蕭條叫苦連天的時機，反而是阿昌重新觀察自己生活的機會。
「開店之後生活會變得很制式，每天就事開門營業打烊關門，其實不知道自己在幹嘛。疫情不能營業，反而能好好看看自己的生活，並思考還能做甚麼。有一種找回初心的感覺。」
搖擺的藍色狂想，生猛的百樂門，嬉皮的烏托邦岩石以及輕鬆的洛克音樂。迥異的風格讓他們在營利上並不互相衝突，因為表演者會選擇適合自己調性的空間演出，所以受眾並不牴觸。相反的，音樂空間的多元性會讓觀眾更願意走入場館，對大環境的成長更有所助益。
不會離開高雄追求夢想，因為我的夢想就是讓高雄被看見
資源北重南輕是事實。即使如此，所有的經營者都未曾想去過北部發展。「因為高雄實在是太爽了。」阿昌大笑著說。
步調輕鬆、陽光普照，是所有經營者對高雄的感受。他們都成功在高雄活出自己，過著喜歡的生活，因此並不需要去北部爭取甚麼。不僅音樂空間，洛克更經營直播平台，代理超過50位直播主，其中多數以音樂創作為主。線上線下都不斷增加讓新興創作者被看見的機會。
作為Live Band餐廳火車頭的藍色狂想，除了不斷邀請許多北部樂手南下演出，讓高雄聽眾有更多聆聽選擇。更是用心培育爵士樂手，除了會和樂手們討論每次表演如何更進步，同時還會持續觀察如何讓樂手有更好的表演體驗。例如爵士鼓前面的風鈴，就是偶然發現開演前先刷過風鈴的聲音，很能帶動觀眾的情緒，而特意裝設的。
20年前就從新竹來的的二中，提到高雄並沒有現在這麼發達，但有一種歡迎各種事情發生的活力。「就覺得，我想做的事情都可以在這裡做。」二中就定居了下來，陸續經營了音樂行、錄音室到今天的音樂空間，甚至還在籌備未來的木箱鼓教學。在高雄開展著更多可能。
關於高雄的未來想像，阿昌說：「這不是我能掌握的。場館該做的就是服務樂手、服務聽眾。」阿昌分析道：「有些樂團會想把創作、行銷、包裝都攬在自己身上，反而顧此失彼。其實音樂產業應該要像個同心圓一樣，以樂手為核心，各個職位在正確的位置上一起運作。而場館就是當一個好的平台，去了解觀眾和樂手的喜好，然後提供。」
在音樂產業上能見度低於北部，二中的觀察是出自於創作者心態。「高雄從過去到未來，有才華的人真的很多，完全不輸其他地方。問題在於高雄樂團比較專注在把音樂做好，忽略了行銷宣傳。」所以除了音樂空間，二中老師也是錄音師，許多知名樂團如糜先生、Leo王第一張作品都是從他手上誕生。「我的原則就是做別人不要做的事。」高雄從不缺乏優秀的表演者，因此比起創作，二中老師給自己的定位就是藉由錄音、Live House讓這些才氣縱橫的創作者能多被看見、聽見。
高雄流行音樂中心出現，期盼共構音樂產業
同時是高雄的董事的紀老闆，當然會希望高流用音樂來豐富市民的生活。「奉獻自己在音樂空間的經驗，來回饋給大家，這是當然的了。」而洛克就住在愛河邊，看著高流從無到動工，從鷹架搭建到現在開幕營運。「身為高雄人當然對高流有期待。高流蓋的這麼漂亮，希望能讓市民們更有意願走進音樂空間。」
高流的LIVE WAREHOUSE在岩石附近，小庫的容納人數也接近，二中提到自己需要在營運上更有特色來迎戰。但其實空間風格迥異，牴觸範圍也不大。若是高流能讓高雄音樂的娛樂習慣建立，對大環境反而是件好事。
各有特色的Live House，加上能容納約六千人的海音館，如今高雄的場館產業可說非常完整。阿昌認為高流背負著讓市民更加了解音樂產業的任務。「其實高雄每天都有很多很棒的活動在發生。但高雄市民在音樂娛樂習慣還在發展，因此有高雄市民不一定能接收甚至接受這些活動。」另外，人才的培育也會是高雄另一個支線任務。「音樂產業不是只有歌手，其實現在樂團也會有自己的燈光師、錄音師。」產業人才如果足用充沛，產業也能更穩健，其實也能讓消費者的接受度更高。
呈現音樂產業的多元，及人才培育，是經營者以自身觀察出發，期盼高流能以大型場館的位置執行的任務。也期盼大型流行音樂中心的道來，能夠活絡音樂和高雄在地的關係，讓高雄充沛的流行音樂能量，真正融入市民的生活。
看更多《高流WAVES》報導：https://kmc-waves.tw/home.php
本文由「高雄流行音樂中心」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃審閱。