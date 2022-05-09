沒有勝利的俄羅斯「勝利日」，普亭演講中「沒講的」比有講的更讓外界關注

5月9日是俄羅斯紀念二戰戰勝納粹德國的「勝利日」，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）在莫斯科紅場的閱兵儀式上發表演說，提到西方讓他別無選擇只能入侵烏克蘭，他也激勵俄羅斯士兵「 是為祖國而戰」。普亭在演說中並未透露關於戰事的下一步，英國國防大臣則指出，普亭的演講中展現出「一絲絕望」。

俄羅斯將1945年納粹德軍戰敗、投降書生效時間5月9日（歐洲時間為5月8日）訂為法定節日，每年都有盛大的慶祝活動。今年也不例外，在莫斯科紅場舉行大型閲兵儀式，克里姆林宮表示，有1萬多人、130件軍事裝備參與了此次遊行。不過因為天候不佳，計劃中在俄羅斯各地進行的軍機飛行表演遭到取消，包括77架飛機（象徵德國投降77週年）飛過紅場上空的空中閱兵。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 俄羅斯勝利日的紅場閱兵儀式。

普亭勝利日演講說了什麼？

普亭在演說中，稱北約對俄羅斯構成「明顯威脅」，烏克蘭及其西方盟友一直在準備「入侵我們的歷史土地」，包括在說俄語的頓巴斯地區和2014年被俄羅斯吞併的克里米亞：「他們正在跨越邊界，對我們造成不可接受的威脅......每天危險越來越大」，他並表示俄羅斯的軍事行動是必要的，也是「正確的決定」。

普亭接著對烏克蘭東部頓巴斯地區的軍隊和志願者喊話，「你們為祖國而戰，為它的未來而戰，因此 沒有人會忘記二戰的教訓，因此世界上將沒有容劊子手、刑罰者和納粹分子藏身之處。」

Photo Credit: AP / 達志影像 俄羅斯勝利日的紅場閱兵儀式。

普亭強調，「我們的職責是保存對那些擊敗納粹主義的人的記憶，他們告訴我們必須向什麼保持警惕，以確保全球戰爭永遠不會重演。這就是為什麼儘管國際關係存在種種差異，俄羅斯始終致力於創造整個社會所需要的安全、平等和可靠的安全。」

普亭的演說也包括了1分鐘的默哀，他說 每一個士兵和軍官的死亡都是「我們共同的悲痛」，他也承諾 國家將「盡一切努力」照顧因烏克蘭戰爭而遭受喪親之痛的家庭。

普亭的演說沒有說什麼？

這場長達11分鐘的演說， 沒有說明俄羅斯在烏克蘭的下一步行動。在勝利日前幾天，外界都在猜測普亭很有可能利用這個場合正式向烏克蘭宣戰，或下令大規模動員俄羅斯軍隊進行另一場戰爭。

但普亭在演說中沒有提到動員兵力，也沒有宣佈在烏克蘭獲得勝利，他甚至沒有提到馬里烏波爾。馬里烏波爾遭到俄軍的轟炸，烏克蘭士兵仍在亞速鋼鐵廠的廢墟中抵抗俄軍，是烏克蘭抵抗俄羅斯入侵的象徵之一。在此之前，曾有報導和觀察家預測，俄軍希望在「勝利日」前全面控制馬里烏波爾，這樣普亭可以宣稱戰事取得重大進展。

Photo Credit: AP / 達志影像 馬里烏波爾的亞速鋼鐵廠冒出陣陣儂煙。

《路透社》報導，普亭在烏克蘭沒有什麼是可以讓他宣布「勝利」的。根據烏克蘭和西方國家，俄羅斯在這場戰爭中的死亡人數超過1979-1989蘇聯入侵阿富汗戰爭中喪生的1萬5000名蘇聯士兵。俄羅斯自3月25日以來就一直沒有更新傷亡數據，當時據稱有1351名俄羅斯士兵殉役。《倫敦旗幟晚報》報導指出，在慶祝勝利日之際，普亭失去了第40個高級將領──42歲的中校Alexander Blinov被證實3月時被殺。

《CNN》則稱普亭別無選擇， 只能利用 俄羅斯民族主義者的愛國節日來證明他的戰爭是正當的， 畢竟「他在烏克蘭幾乎沒有什麼值得吹噓的功績」。報導指出，普亭 現在所能做的就是讓俄羅斯人站在他一邊，因為他們正在遭受嚴重的國際製裁和孤立主義下的經濟困境。

不過普亭也沒有發出戰事要結束的訊號。目前，戰爭仍將繼續。

英國國防大臣：普亭絕望了

英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）痛批，普亭政權現在正在反映70年前納粹德國的法西斯主義和暴政，重複上世紀極權主義政權的錯誤，他說俄羅斯在烏克蘭「不可能有勝利日，只有恥辱日」。

華勒斯也 回擊了 普亭指控 俄羅斯入侵烏克蘭的原因之一是北約正在包圍俄羅斯，他稱北約國家只佔 俄羅斯陸地邊界的 6% ， 「 如果你的陸地邊界只有6%是北約成員，那就不算是被包圍」， 華勒斯也說，普亭稱烏克蘭有北約基地，但他強調，在烏克蘭沒有任何北約基地，北約只有 在科索沃和伊拉克有駐軍，也 是在聯合國安理會授權下執行的。

Photo Credit: NATO 俄羅斯與14個國家有邊界接觸，其中只有5個國家是北約成員。

「讓我正式重申一遍：北約、英國、東歐現在沒有計劃入侵俄羅斯，過去也從來沒有」。華勒斯說，「我認為他（普亭）只相信他想相信的東西——絕望中的一絲光芒。」

華勒斯也在演 講中重申了英國對烏克蘭的支持。「 英國政府、全英國都與烏克蘭站在一起，支持他們勇敢地捍衛主權、領土完整以及 和平繁榮的未來。」

烏克蘭總統澤倫斯基：我們還會再贏一次

烏克蘭澤倫斯基也在勝利日發布影片，強調 烏克蘭不會允許俄羅斯挪用二戰的勝利。

「今天是我們慶祝戰勝納粹的勝利日。我們為我們的祖先與其他反對希特勒的盟友國家一起擊敗納粹份子感到自豪。我們不允許任何人併吞這樣的勝利。我們不允許它被挪用。」

澤倫斯基 列出了目前在入侵的俄羅斯軍隊控制下的幾個烏克蘭城鎮，他稱烏克蘭人在二戰期間將納粹德國的軍隊趕出了這些地區：

「這些城市的名字今天激勵著我們。它們讓我們相信，我們將把佔領者趕出我們的土地」，澤倫斯基在影片中按名字列出了馬里烏波爾、赫爾松和克里米亞。

「我們當時贏了。我們現在還會再贏一次。」

President of #Ukraine @ZelenskyyUa: “We won then. We will win now, too! And Khreshchatyk will see the parade of victory – the victory of Ukraine. Glory to Ukraine!” pic.twitter.com/339L7s6Faz — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) May 9, 2022

俄羅斯駐波蘭大使勝利日被潑紅漆