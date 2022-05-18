《你值得好好悲傷》：給予自殺者遺族安慰，最有幫助的話是：「一定很難過吧？想哭就哭，沒關係。」
我們想讓你知道的是
在正確的時間給予必要的安慰並不容易，但我們一定要知道，遺族正經歷非常痛苦和混亂的階段，無論他們有什麼感受都是自然的，我們必須理解。
文：高璿圭
若想給予自殺者遺族安慰
對於在痛苦中的人們，我們有時很容易就會說：「加油，快點克服吧。」希望對方盡快振作起來，戰勝困境。但我遇過的所有諮詢者，最討厭聽到的話也是「加油！」「振作起來」。我們既沒有給予當事人援助，也沒為他做什麼事，只是不想看到他們痛苦的樣子罷了。
有些人只是為了證明「我有安慰你」，才會說出一些很明顯的話。「人總要活下去啊，不然能怎麼辦？應該原諒，應該理解，應該接受。要打起精神啊。」這些話就像沒搞清楚溺水者在哪，就亂扔救生圈，也不管你抓不抓得到，這些話與完全不負責任，就像在跟對方說，陷入困境是你自己的問題，我扔出救生圈，該做的事就做完了。
有時候，行動比話語更能安慰人。有的遺族因為鄰居每天早上把一些吃食掛在門上，代替自己照顧孩子上下學、幫忙看作業，而有了可以呼吸、堅持下去的力量。在丈夫離世後六個月，鄰居這樣默默付出、無形的安慰，給留下來的妻子帶來很大的幫助。
自殺者遺族通常很難先接近別人，更別提請求幫助，因此，如果遇到身邊的人不幸遭遇死別而痛苦，請先關心一下他有沒有吃飯？有沒有睡覺？與其說一些大家耳熟能詳的場面話，不如給予實際的照顧，對他們更有幫助。也可以告訴他們：無論何時有需要就叫我，有什麼想說的話，我都會聽到最後。
每個人擺脫痛苦的時間都不一樣。根據與故人的關係、故人在心中的地位，哀悼的時間有可能是一年，也有可能需要三年、十年。不要因為時間太長而感到奇怪，有人就是需要這麼長的時間。如果發現遺族在這段時間內做出對自己有害的行為，或是異常的行動，請協助他們尋求專家幫助。
韓國中央心理剖析中心以遺族為對象，調查過在與親人死別後，對他們來說最有幫助的話是什麼。第一名是：「一定很難過吧？想哭就哭，沒關係。」
當然這只是調查結果，並不是所有人都這麼認為，因為根據說話的人不同，某些人會得到安慰，有些人聽了反而會更痛苦。
有位親人離世的遺族曾對我說：「想想我身邊的人一定很累，因為我的情緒總是起伏不定，他們不知道該跟上哪個節拍，所以常常覺得很混亂。其實真要安慰的話，就安靜地待著吧，不要再說什麼話了，這樣就是對我最大的安慰。因為我現在，還無法自然地面對任何人。」
在正確的時間給予必要的安慰並不容易，但我們一定要知道，遺族正經歷非常痛苦和混亂的階段，無論他們有什麼感受都是自然的，我們必須理解。
剛開始進行推廣演講時，我曾說無法把所有自殺者遺族的哀悼過程告訴大家，我只是分享我短暫的學習所得，以及跟來諮詢的人交流的內容。
以前我到過警察局宣傳心理剖析諮詢，當時一名警察說：「如果家人自殺了，大家一定以為遺族們會很傷心吧？不，有時因為折磨自己的人消失了，他們反而會覺得更自在。」在我參與過節目的《街頭晚餐》播出後，我也看到有觀眾評論：「既然可以上節目，跟電視台關係應該很好吧。」我在諮詢或上課時，經常會想起這些話。如果我說的話未能觸及你的心，並不是因為你跟其他自殺者遺族有什麼不同或不正常。我更希望大家能記住，遺族的經驗和情感，本身就有表達和得到安慰的權利。
我成立的自殺者遺族聚會，在每月第一週的星期三晚上七點舉行。有過同樣經歷的人們會聚在一起，即使不具體說出自己的經歷，只要能和可以充分理解彼此心情的人在一起，就足以讓出席者們得到很大的安慰。有時還可以得到一些過來人的協助，例如：是不是要繼續保留故人的手機號碼？要保留多少遺物？滿週年時一定要祭拜嗎？
最重要的是，與會者在與其他訣別者交流的過程中，可以從他人的經歷中得到一些新的觀點，來回顧自己與故人的關係。以前無法理解的心情，現在或許可以從另一個角度理解。
有一回聚會，有位參與者因自己的手足去世，而對其配偶產生怨恨；另一位則是反過來，因為配偶的死亡，而對配偶的家人產生憎恨和失望。他們在聚會中分享各自的心情。在尾聲發表感想時，兩人不約而同表示：「現在終於知道，原來在那段時間並不止有我痛苦，其他人也有我不知道，或當時的我不願去理解的痛苦。」
有時，遺族光內心的痛苦就難以承受，無法騰出空間與他人共享痛苦。參加聚會，其實也是反覆暴露在其他遺族的死別經驗中，對某些人來說可能很難熬。但這種聚會的主要目的不是為了治療或諮詢，而是讓遺族們互相安慰和支持。透過這樣的聚會，有些人可以在哀悼過程中得到充分的幫助，但也有人可能需要尋求更專業的協助。我想告訴大家的是，即使覺得自己跟其他遺族沒有共鳴，也不代表你的經驗是錯誤的，或不正常的。
在加入聚會前，一定要先讀完「遺族權利宣言」 ，參與者會發現每次打動心靈的文句都不相同。不僅是遺族，我認為我們都必須記住遺族權利宣言的所有內容。
遺族權利宣言
- 我有權利不須有罪惡感。
- 我有權不須對自殺造成的死亡負責。
- 即使別人很難接受我的感覺和情感，只要不影響到他人，我就有權表達出來。
- 關於我的問題，我有權聽到權威人士或其他家人的誠實回答。
- 我有權拒絕被自認可以減輕我痛苦的人欺騙。
- 我有權利維持希望。
- 我有權利維持和平與尊嚴。
- 我有權對故人保有良好的情感，不管自殺者往生前或當下的情況如何。
- 我有權保持自己的獨立人格，不受自殺導致的死亡影響判斷。
- 我有權利找到幫助我的專家和援助小組，讓他們能夠真實地觀察和接受我的感覺。
- 我有權展開新的開始。我有權活下去。
書籍介紹
本文摘錄自《你值得好好悲傷：我們都是自殺者遺族》，春光出版
作者：高璿圭
譯者：馮燕珠
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「如果接到那通電話，如果那個時間在家，如果那天不要吵架……」
親友選擇輕生結束生命，身為「被留下來的人」，
心理的傷比想像中還嚴重；
韓國第一位「自殺者心理解剖諮詢師」高璿圭，
陪伴你梳理那些不知該怎麼說、也不知能找誰說的痛苦。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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2022網路使用調查：台灣家用連網裝置需求增，宅家防疫Wi-Fi滿屋專案逗相挺
我們想讓你知道的是
根據關鍵議題研究中心的調查報告，台灣多數家庭仍為寬頻上網所苦，不僅費用過高，所獲得的上網速率、品質也不理想，無線網路的建置更是許多人的痛處。台灣大寬頻推出完整解決方案，不僅讓你宅家防疫擁有1G高速網路和影音娛樂，最新Wi-Fi 6+Mesh無線網路也幫你裝到好。
戴口罩、勤洗手，維持個人良好衛生習慣，已是全球新冠肺炎疫情肆虐下的日常。後疫情時代，許多人享有在家上班的權利，隨之也更依賴隨選視訊、線上會議、遠距教學，加上眾多線上遊戲、串流影音服務陸續登台，對家用網路是個不小的傳輸負擔。
由於行動網路（如4G、5G）的特性，頻寬是由該基地台與所有連線的手機共同分享，因此回到家中後，大多數人會切換到有線寬頻網路或是無線Wi-Fi，但隨著對網路的依賴加深、連線裝置越來越多，該如何建置穩定且高速的無線上網環境，可就不是人人都會的技能。就讓我們透過TNLR關鍵議題研究中心的網路調查，了解現代民眾對於上網的需求究竟有多高？
第三方市調顯示：民眾上網需求提高，快又穩定的家用網路為唯一首選
根據關鍵議題中心最新的調查，年齡20歲至45歲的台灣民眾並以上網人口比例加權，每日平均上網時間達5.1小時，能夠得知現代人對於網路使用已有相當高的依賴性；約六成的民眾集中於每日2小時至6小時之間，另有超過兩成的比例，每日上網時間高達8小時以上，可說是吃飯、工作、娛樂幾乎都離不開網路。
由於電信業者過去的499之亂，以及部分業者推出低速率吃到飽的資費方案，在調查當中也顯示出將近七成的民眾，選擇使用行動網路（如4G、5G）作為主要的上網方式，家用網路（含Wi-Fi）則是接近四成。不過有趣的是，使用家用網路時，約有八成五的比例享受影音娛樂、將近六成則是用來玩遊戲，顯見多數民眾也知曉行動網路的極限，尖峰時段的頻寬和延遲表現不佳，轉而使用比較穩定的家用網路，也讓電視、電腦、手機等多種設備能夠同時上網。
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