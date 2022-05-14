《山育兒》：在山徑跌倒、滑落提醒著我們保持謹慎，也重新測量了生命的時間與重量
我們想讓你知道的是
如同在山林，我們會變強壯，會更敏銳地留意與察覺危險，生理與心理都會不斷進化，以適應環境。
文：洪毓謙
爸爸你要小心看路，不要再滑倒了
滑落時，根本來不及思考，但受到驚嚇的神經突觸，能記下一切細節與感受，在心理學中被稱為「閃光燈效應」。我聽到被嚇著的岫岫在高處哭喊：「爸爸，爸爸，爸爸……」我只想趕快爬回他的身邊安慰他，撫平他的情緒。
隨著我們走在山林的時數越來越多，跌倒、滑落的事在所難免。但回想每個時機和情境，都在那些不經意的平常路徑，在鬆懈毫無防備的時候。
上一次滑落的是禾妹，我和岫岫走在後頭，一根樹幹斜擋在山徑上，禾妹幹練地跨過一腳準備翻越，突然目光被樹幹上類似毛毛蟲的紋路所吸引，她保持女巫騎掃帚的姿勢觀察幾秒，正想詢問我問題時，轉身抽回的那腳頓時踩空在山徑的缺口。下滑那刻，我大喊「手抓著……」，但聲音還沒出口，禾妹已經停下來了，她雙手僵直向後緊貼山壁，表情嚴肅，驚魂未定，我也如此。
我喝令她別亂動，深怕繼續下滑。我火速卸下身上的裝備，把岫岫放在安全的位置，然後蹲起少林功夫的馬步姿勢，伸手把她從邊坡拎回到路面。上來後，禾妹急著想套好快脫落的布鞋，我想請她等一下，因為襪子沾滿了土塊，結果穿脫間一不小心，鞋子竟滾落邊坡，在比剛剛更深更深的位置。禾妹一臉尷尬，而我則有點氣惱，哭笑不得。後段還有路程要走，不能放棄鞋子，只有撿回一途了。
幾枝樹根懸在邊坡，手一抓馬上連同土塊一起滑落，沒什麼位置可以支撐，這也是路面會出現一個缺口的原因吧。我用臀部下滑，帶著一些崩落的土塊，最後腳恰好抵在一根枝幹，且又勾得著鞋子。上頭喊著：「爸爸，你可以抓樹根。」「爸爸，你要抓石頭啊。爸爸，你要用力往上撐就可以到了。」禾妹已成熱切的指導員，雖然內容沒什麼建樹，但還是讓我覺得暖心一些。我直接在土坡用力下踩幾個腳點，發現勉強可以施力，就這樣踉蹌地爬回路面。
禾妹看著我滿身的泥土，吃吃地發笑說：「爸爸，謝謝。」
作家徐如林曾在《孤鷹行》中描寫一段，三位好友縱走南湖中央尖發生的意外。迷途的他們，正打算橫渡湍急奔騰的溪谷，兩位好友互相攙扶，一步踉蹌，失足瞬間，二人身影便隨著狂暴的激流而逝，消失之快，讓人無法相信。一秒鐘便足以天人永隔，真的只需要一秒，被壓迫、繃緊的神經也許能擴大停滯那一秒鐘的感受與時間，但終究無法回頭，我讀得膽戰心驚，感嘆生命是如此的脆弱。
山徑狹窄，我牽著岫岫讓他走在靠山的內側。繁闊的枝葉，隔離了上頭的炙熱，底下樹影婆娑，涼爽愜意。雖是走在沿溪的古道上，但絲毫聽不到下方的流水聲，只有亢奮激昂的蟬鳴，嗡嗡嗡地響。我放大聲量，才能和前面的禾妹邊走邊聊。穿著厚實的登山鞋，不怕碎石也不擔心溼滑，讓我不需留心路面狀況，反正輾過去就可以了。潮溼的落葉，壓實在泥土上，些微鬆軟，我話說到一半，忽略路徑變得更窄，下一腳便踩空。
我像是跌入獵人挖鑿的陷阱，消失在路徑上。岫岫嚇壞了，鼻涕眼淚流得滿臉。還好滑落的位置不深，我附著滿身的黑土爬回路面，抱著嚇壞的他說：「爸爸沒事，只是不小心跌倒了。對不起，嚇到你了。」岫岫不斷哽咽，我貼著他的胸膛，像是安撫夜驚的孩兒，久久之後才感受逐漸平穩的呼吸。我不敢想像，如果岫岫隨我跌落，會是什麼樣子。
犯錯讓我們思考，經驗累積我們的學習。通過困難的路段，我們會評估、會專注於每個動作細節，並隨時調整因應、做好準備。但突如其來的狀況，卻無任何準備，驚嚇的感受，用影片和照片的形式，明確地儲存在腦海中，每次提取都是像剛發生過一樣，完整且清晰。
我們又再次啟程，禾妹在前頭說：「上次我跌倒一次，這次你也跌一次。爸爸你要小心看路，不要再滑倒了。」我「是是是」地點頭，像是新兵菜鳥回應長官的命令。
我回憶著孩子們還是嬰孩時期，蹣跚學步的樣子，每次跌跤前身體都會些微搖晃，核心肌群試著穩住軀幹，兩手在旁揮動幫助平衡。跨步，跌倒，爬起，不斷重複著。於是，像是按了快速播放的按鍵，孩子走得越來越穩，越遠，也越快。身體不斷透過練習，強化肌肉，不斷更新神經密碼，提升更穩定的控制力與協調性。
如同在山林，我們會變強壯，會更敏銳地留意與察覺危險，生理與心理都會不斷進化，以適應環境。偶爾，禾妹會回憶著上次滑落的事情，如同我想到站在上方哭喊的岫岫，歷歷在目。但這些回憶，提醒著我們須保持著一定程度的謹慎，也重新測量了生命的時間與重量。
奇妙的是，禾妹並沒有因為之前的經驗而害怕，反而更勇於嘗試。我們停在一處山路凹陷處，巨大的岩塊由上方滾落，阻斷了路徑。我想像著土石翻騰、林木傾倒的那刻，岩塊彼此碰撞對抗，令人懾服。我眨眨眼，石上早已覆著青苔，縫隙間花草強韌生長，巨變早塵埃落定，不知已發生了多久。
禾妹身手矯健地翻過岩石，我們坐上山凹中央一塊平整的岩面休息。我們剝著香蕉吃，像是獼猴王盤據在山頭最舒適的位置。我查看岩面下方的岩塊，穩固且間距不大，便向禾妹提議：「要不要爬下去，再爬上來？」她一口答應。
我們翻下大石，直到不能再往下，才回身上攀。抬頭看，整面蓊蔚的山色映入眼簾，點綴著禾妹纖瘦的身影，我看著她越過倒木，翻過大石，我在她的下方確保。突然，無所畏懼的雄心聚滿胸膛，想帶著孩子走入每一座山脈，收藏每幅山景，我們熱愛自然和山林，但更熱愛生命啊。
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2022網路使用調查：台灣家用連網裝置需求增，宅家防疫Wi-Fi滿屋專案逗相挺
我們想讓你知道的是
根據關鍵議題研究中心的調查報告，台灣多數家庭仍為寬頻上網所苦，不僅費用過高，所獲得的上網速率、品質也不理想，無線網路的建置更是許多人的痛處。台灣大寬頻推出完整解決方案，不僅讓你宅家防疫擁有1G高速網路和影音娛樂，最新Wi-Fi 6+Mesh無線網路也幫你裝到好。
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由於行動網路（如4G、5G）的特性，頻寬是由該基地台與所有連線的手機共同分享，因此回到家中後，大多數人會切換到有線寬頻網路或是無線Wi-Fi，但隨著對網路的依賴加深、連線裝置越來越多，該如何建置穩定且高速的無線上網環境，可就不是人人都會的技能。就讓我們透過TNLR關鍵議題研究中心的網路調查，了解現代民眾對於上網的需求究竟有多高？
第三方市調顯示：民眾上網需求提高，快又穩定的家用網路為唯一首選
根據關鍵議題中心最新的調查，年齡20歲至45歲的台灣民眾並以上網人口比例加權，每日平均上網時間達5.1小時，能夠得知現代人對於網路使用已有相當高的依賴性；約六成的民眾集中於每日2小時至6小時之間，另有超過兩成的比例，每日上網時間高達8小時以上，可說是吃飯、工作、娛樂幾乎都離不開網路。
由於電信業者過去的499之亂，以及部分業者推出低速率吃到飽的資費方案，在調查當中也顯示出將近七成的民眾，選擇使用行動網路（如4G、5G）作為主要的上網方式，家用網路（含Wi-Fi）則是接近四成。不過有趣的是，使用家用網路時，約有八成五的比例享受影音娛樂、將近六成則是用來玩遊戲，顯見多數民眾也知曉行動網路的極限，尖峰時段的頻寬和延遲表現不佳，轉而使用比較穩定的家用網路，也讓電視、電腦、手機等多種設備能夠同時上網。
不過即便是家用網路，各家業者的競爭也是不遑多讓；其中讓消費者最感不悅的，當屬超過六成比例的網路品質問題，接著是多裝置上網後的速度變慢，以及家中空間造成的Wi-Fi收訊不良……等問題。因此除了對外頻寬速度、穩定度之外，消費者同樣也在意家中Wi-Fi無線網路的速度與訊號覆蓋率，需要業者提供完整的解決方案。
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