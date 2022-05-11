【影評】《奇異博士2：失控多重宇宙》：命運交響曲與母愛真偉大，導演山姆雷米巧思致敬驚悚名片

「除非我們能對人性尊嚴建構普遍的理解，否則注定承受接連不斷的衝突。」——法蘭西斯福山（Francis Fukuyama）

2021年上映的《蜘蛛人：無家日》，來到至聖所向「奇異博士」史蒂芬史傳奇求助的彼得帕克，因為他的三心二意，奇異博士施法「遺忘魔咒」時被迫連續六回修正，導致魔咒幾近失控而開啟多重宇宙。

2022年，在宇宙夾縫空間與迷懵夢寐之間，班尼迪克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）飾演的奇異博士史蒂芬史傳奇，首度與霍奇爾戈梅茲（Xochitl Gomez）飾演的美國小姐（America Chavez／Ms. Marvel）聯手穿越多重宇宙、力抗失控世界。

本集充斥富麗奪目的鮮明色彩、充滿生命力的場景倍數升級、瑰麗風格緊湊而強烈，更飽含身份認同與反戰宣言。

多重宇宙 vs. 無窮宇宙

由美國哲學家與心理學家威廉詹姆士（William James）於1895年所提出的「多重宇宙」論，與「無窮宇宙」相互映照。根據麻省理工學院宇宙學家泰格馬克教授（Max Erik Tegmark）的推論，以質子配置而可能的模式總數，所算出的宇宙遠方，極大可能我們都在「另一個地球」時空中存有「另一個自己」。

意即我們所認知的的「宇宙」，不過是整個宇宙中一小部份的可觀測區而已。

而當奇異博士與美國小姐穿越時空，來到光照會主導的紐約市時，即被奇異博士的前同事兼前女友克莉絲汀吿知，他們來自地球616，而所處的世界是地球838。

漫威系列一向設定地球616為主世界觀，也就是漫畫正史。在失控多重宇宙之間，以地球616神經外科醫生史蒂芬史傳奇的主要敘事，映照了「至尊史傳奇」（Supreme Strange）[1]、「捍衛史傳奇」（Defender Strange）以及「邪惡史傳奇」（Sinister Strange）的四個面向與無以逃避的宿命。

敘事更平行穿插了由伊莉莎白歐森（Elizabeth Olsen）飾演的緋紅女巫汪達，因修練黑暗神書（Darkhold）中的魔法，遂施法召喚異次元生物綁架美國小姐，以便奪取其穿梭多重宇宙的超能力，好以與如夢似幻的兩夭兒「重逢」，冀望母親家庭的美夢成真。

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身份認同與大戰三項起源