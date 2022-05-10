不只偵測到262個地雷、IG更紅遍全世界，烏克蘭四腳小英雄「派頓」獲贈總統勳章

烏克蘭總統澤倫斯基週日（5月8日）為一個盡忠職守的公僕頒發了一枚勳章，以表揚他自俄羅斯入侵以來冒著生命危險替國家服務，而這名公僕其實是一隻2歲半的傑克羅素㹴「派頓」（Patron），牠因偵測到200多種爆裂物受到國家表揚。

在週日的頒獎典禮上，突訪烏克蘭的加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau） 也出席。澤倫斯基說：「今天，我想授予勳章給那些為我們清理地雷的烏克蘭英雄們。和這些英雄一起，還有一位出色的小工兵──派頓──牠不僅幫助我們消除爆炸物，而且在受地雷威脅的地區教孩子們必要的安全守則。」

不過派頓似乎對這項地雷工作以外的頒獎儀式毫無興趣，在現場對著杜魯道狂吠，杜魯道尷尬地拍拍他的口袋，好像在尋找狗零食。

Ukraine president @ZelenskyyUa decorated the army service dog Patron in the presence of Canada’s leader @JustinTrudeau pic.twitter.com/oMflbUFuCW — Bojan Pancevski (@bopanc) May 8, 2022

派頓在烏克蘭語的意思是「彈藥」，名字正如同牠肩負的任務，目前 在烏克蘭東北部城市切爾尼戈夫（Chernihiv ）偵測 俄羅斯軍隊埋下的地雷和爆裂物，牠同時也是烏克蘭國家緊急服務機構的吉祥物。

Patron the dog keeps working hard — just yesterday, he helped defuse 262 items of explosive ordnance near #Chernihiv. We are very proud of our very good boy. pic.twitter.com/hw4zyA8S9R — Stratcom Centre UA (@StratcomCentre) May 1, 2022

自俄羅斯入侵烏克蘭以來， 派頓除了 偵測出262個爆裂物，牠更成為烏克蘭抵抗俄羅斯的國家象徵，經常出現在烏克蘭官方社群媒體的影片中，牠在Instagram上也有自己的個人帳號，目前擁有來自世界各地22.9萬名粉絲。

派頓受過訓犬師的專業訓練，牠原來是要在公開場合展現一些特殊把戲，不過在烏克蘭戰爭爆發後，改變了派頓的命運。

派頓的主人米夏（Misha）是掃雷員，他從同事那將派頓買下來，本來是要給他的兒子當寵物，但有天他帶著派頓去工作，派頓展現出對偵測地雷的熱情。

派頓學會了識別火藥的氣味。當牠嗅出地雷時，牠會立即向米夏發出訊號。派頓只跟米夏一起工作，他們夜以繼日的在切爾尼戈夫和周邊地區找尋未爆的地雷，整個區域大約要花3至4年完成掃雷的工作。

Photo Credit: Google Map 切爾尼戈夫位於烏克蘭北部，是俄羅斯入侵烏克蘭初期遭到攻擊的城市之一。烏克蘭當局表示，俄羅斯軍隊已於4月離開切爾尼戈夫。

米夏說， 即使在最糟糕的時候，這隻勇敢的狗也能提升團隊的情緒。

「牠可以用他的表情和眼神激勵任何人」，米夏說。

在偵測地雷的影片和照片曝光後，受到烏克蘭與全世界的廣大喜愛，這也讓派頓變得更忙了。

沒有在掃雷的時候，牠也會到社區裡做義工，像是到 醫院陪孩子們玩。

Everyone in Ukraine knows Patron, the tiny pup with a big responsibility — he looks for landmines to help defuse them. In his spare time, Patron also does charity work — here, he is greeting children from Okhmatdyt children's hospital in Kyiv. pic.twitter.com/kU3Iu0VidW — Stratcom Centre UA (@StratcomCentre) April 30, 2022

或者陪主人開記者會，儘管在鏡頭前派頓已經累得瞇起了眼睛。

The famous dog #Patron, who daily saves #Ukraine from the "gifts of the #Russian world", fell asleep at a briefing with journalists.



It seems that we will not see anything nicer than this. pic.twitter.com/E44zZ8qJbA — NEXTA (@nexta_tv) May 8, 2022

烏克蘭戰略傳播中心3月19日發布一張影片，也顯示這位忙碌的小小掃雷員在任務結束後，可能還要去拍電影───「總有一天，派頓的故事將被拍成電影，但現在，牠正忠實地履行牠的職責。」

A dog called Patron, who works with SES rescuers in Chernihiv, has helped defuse nearly 90 explosive devices since the beginning of the full-scale invasion 🐶 One day, Patron's story will be turned into a film, but for now, he is faithfully performing his professional duties. pic.twitter.com/2PpT8p4Yfr — Stratcom Centre UA (@StratcomCentre) March 19, 2022

雖然團隊幾乎所有時間都在努力工作，但派頓和他的主人也找到了一些時間來玩樂，和其他的狗一起玩，也吃牠最喜歡的零食起司。

主人米夏說， 在俄羅斯帶來殘暴的 戰爭中，派頓「給烏克蘭人民帶來陽光、微笑、 為地球上的勝利與和平帶來希望」，他也說，「只要我們的人民需要，派頓就會工作。」

根據 《華盛頓郵報》 報導，烏克蘭國家緊急服務中心（SES）一名發言人表示，目前在烏克蘭一共有600名掃雷員，一共發現了5萬4000枚地雷和未爆彈，其中有2000枚導彈。

《紐約時報》指出，派頓的成名可能是烏克蘭的資訊戰的一部分，透過網路上 對狗貓影片的熱愛，結合世界許多地方對該國的同情和團結 。報導指出，戲劇性的戰爭故事一直是該國資訊戰的重要元素。雖然烏克蘭有其他的地雷偵測犬，但派頓已經成為烏克蘭國家緊急服務中心的吉祥物，牠在SES的影片獲得數十萬次的觀看 。

JUST IN: Ukrainian mine-sniffing dog awarded medal from Zelensky after finding more than 200 explosives https://t.co/a2yvFMkgHG pic.twitter.com/dt8gx6kckB — The Hill (@thehill) May 9, 2022

自二戰以來，狗一直被用來偵測炸彈、地雷和爆炸物， 狗的嗅覺比人類進化得多，經過訓練，它們可以嗅出地雷、金屬或塑料外殼中的爆炸物。派頓是傑克羅素 㹴 ，而被視為最適合擔任嗅探犬的品種為德國牧羊犬、比利時瑪利諾犬和拉布拉多。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網成員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入成員！

責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：吳象元