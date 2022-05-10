不只偵測到262個地雷、IG更紅遍全世界，烏克蘭四腳小英雄「派頓」獲贈總統勳章
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《紐約時報》指出，派頓的成名可能是烏克蘭的資訊戰的一部分，透過網路上對狗貓影片的熱愛，結合世界許多地方對該國的同情和團結。派頓在Instagram上也有自己的個人帳號，目前擁有來自世界各地22.9萬名粉絲。
烏克蘭總統澤倫斯基週日（5月8日）為一個盡忠職守的公僕頒發了一枚勳章，以表揚他自俄羅斯入侵以來冒著生命危險替國家服務，而這名公僕其實是一隻2歲半的傑克羅素㹴「派頓」（Patron），牠因偵測到200多種爆裂物受到國家表揚。
在週日的頒獎典禮上，突訪烏克蘭的加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau） 也出席。澤倫斯基說：「今天，我想授予勳章給那些為我們清理地雷的烏克蘭英雄們。和這些英雄一起，還有一位出色的小工兵──派頓──牠不僅幫助我們消除爆炸物，而且在受地雷威脅的地區教孩子們必要的安全守則。」
不過派頓似乎對這項地雷工作以外的頒獎儀式毫無興趣，在現場對著杜魯道狂吠，杜魯道尷尬地拍拍他的口袋，好像在尋找狗零食。
派頓在烏克蘭語的意思是「彈藥」，名字正如同牠肩負的任務，目前在烏克蘭東北部城市切爾尼戈夫（Chernihiv）偵測俄羅斯軍隊埋下的地雷和爆裂物，牠同時也是烏克蘭國家緊急服務機構的吉祥物。
自俄羅斯入侵烏克蘭以來，派頓除了偵測出262個爆裂物，牠更成為烏克蘭抵抗俄羅斯的國家象徵，經常出現在烏克蘭官方社群媒體的影片中，牠在Instagram上也有自己的個人帳號，目前擁有來自世界各地22.9萬名粉絲。
派頓受過訓犬師的專業訓練，牠原來是要在公開場合展現一些特殊把戲，不過在烏克蘭戰爭爆發後，改變了派頓的命運。
派頓的主人米夏（Misha）是掃雷員，他從同事那將派頓買下來，本來是要給他的兒子當寵物，但有天他帶著派頓去工作，派頓展現出對偵測地雷的熱情。
派頓學會了識別火藥的氣味。當牠嗅出地雷時，牠會立即向米夏發出訊號。派頓只跟米夏一起工作，他們夜以繼日的在切爾尼戈夫和周邊地區找尋未爆的地雷，整個區域大約要花3至4年完成掃雷的工作。
米夏說，即使在最糟糕的時候，這隻勇敢的狗也能提升團隊的情緒。
「牠可以用他的表情和眼神激勵任何人」，米夏說。
在偵測地雷的影片和照片曝光後，受到烏克蘭與全世界的廣大喜愛，這也讓派頓變得更忙了。
沒有在掃雷的時候，牠也會到社區裡做義工，像是到醫院陪孩子們玩。
或者陪主人開記者會，儘管在鏡頭前派頓已經累得瞇起了眼睛。
烏克蘭戰略傳播中心3月19日發布一張影片，也顯示這位忙碌的小小掃雷員在任務結束後，可能還要去拍電影───「總有一天，派頓的故事將被拍成電影，但現在，牠正忠實地履行牠的職責。」
雖然團隊幾乎所有時間都在努力工作，但派頓和他的主人也找到了一些時間來玩樂，和其他的狗一起玩，也吃牠最喜歡的零食起司。
主人米夏說，在俄羅斯帶來殘暴的戰爭中，派頓「給烏克蘭人民帶來陽光、微笑、為地球上的勝利與和平帶來希望」，他也說，「只要我們的人民需要，派頓就會工作。」
根據《華盛頓郵報》報導，烏克蘭國家緊急服務中心（SES）一名發言人表示，目前在烏克蘭一共有600名掃雷員，一共發現了5萬4000枚地雷和未爆彈，其中有2000枚導彈。
《紐約時報》指出，派頓的成名可能是烏克蘭的資訊戰的一部分，透過網路上對狗貓影片的熱愛，結合世界許多地方對該國的同情和團結。報導指出，戲劇性的戰爭故事一直是該國資訊戰的重要元素。雖然烏克蘭有其他的地雷偵測犬，但派頓已經成為烏克蘭國家緊急服務中心的吉祥物，牠在SES的影片獲得數十萬次的觀看。
自二戰以來，狗一直被用來偵測炸彈、地雷和爆炸物，狗的嗅覺比人類進化得多，經過訓練，它們可以嗅出地雷、金屬或塑料外殼中的爆炸物。派頓是傑克羅素㹴，而被視為最適合擔任嗅探犬的品種為德國牧羊犬、比利時瑪利諾犬和拉布拉多。
新聞來源
- Patron the mine-sniffing dog is capturing Ukraine's hearts（TODAY PARENTS）
- Ukraine’s mine-sniffing dog given medal after finding over 200 explosives（The Guardian）
- Explained: Who is Patron, the little four-legged warrior honoured by Ukraine’s President Zelenskyy?（The Indian Express）
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：吳象元
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一圖看懂 瑞穗調味乳：100%使用瑞穗鮮乳®優質生乳，讓鮮奶更好喝
我們想讓你知道的是
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