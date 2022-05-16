新冷戰體制下的台灣印太戰略：歐盟出現再建契機、東協面臨邊緣化危機

文：賴怡忠

5月是美國印太戰略的政治旺季，不僅菲律賓會在5月9日選出新總統，其結果對於美菲同盟會有重要影響。5月12日與13日也會有先前因故延宕的美國－東協峰會復會，拜登總統也預計展開他上任後第一次的亞洲實體行程，會親自走訪日韓，並在日本參加「四方安全對話QUAD」峰會，還會在那個場合與印度總理舉行雙邊峰會。

世界也都在關注5月21日澳大利亞的國會選舉結果，想知道執政黨是否會持續勝選，還是工黨在六年在野後會再度勝出，因為有可會對印太戰略形成衝擊。而拜登政府也是預計在5月時對外宣布其國安戰略與國防戰略，原先預計在5月5日發佈的對中政策演說因國務卿布林肯確診而被迫延期，但預計還是會在近期擇期發表。

別的不提，光是在知道俄羅斯將於5月9日「勝利日」發表其涉侵烏行動演說的狀況下，還是持續展開上述政策行程，顯示美國對於俄烏戰爭的形式已經了然於心。認為俄羅斯現在無法對烏克蘭安全構成嚴重威脅，烏克蘭有能力阻卻俄羅斯進一步攻擊，甚至有能力反擊奪回被俄羅斯侵占之領土。二方面，這也顯示美國的重點依舊是印太地區，特別是針對中國的威脅。

雖然布林肯因故沒發表對中政策演說，但據知情者表示，這個演說應該就是總結先前已經說過的部分。特別是2月所發佈的「印太戰略」中，美國表示無意改變中國，但會形塑中國身於其中操作的外在戰略環境，建構對美國及其有盟有利的影響力平衡。

也有其他知情者表示，布林肯的演說會認為美中競爭關係是民主與極權體制的價值競爭，而不是所謂的大國利益競爭。總結上述角度來看，美中競爭如果是價值體系對決，而不是利益的衝突，就很難有妥協餘地，但美國又無意要改變中國，那麼這個發展就會比較類似冷戰時代的美蘇關係。美國與蘇聯彼此對抗，但美國不從內部瓦解蘇聯，而是透過外在的圍堵與蘇聯進行持久性對抗。

因此很多人會認為現在美中的競爭不是單純的雙邊對壘，會更像是當年全球性冷戰的21世紀版。有人對此說是新冷戰，有人則擔心「新冷戰」一詞容易引發不當聯想，畢竟當年蘇聯與美國各擁不同經濟體系相互對抗，彼此交疊之處有限，但現在的中國已經與世界密切整合，是世界的工廠，因此無法仿照冷戰時代一切涇渭分明的方式處理。

不論是新冷戰還是新對抗來描述美中競爭關係，我們起碼可以確定過去圍繞美中交往的諸種辯論已經結束。我們不知道布林肯會用什麼詞彙來描述美中關係，但他肯定不會再用交往（engagement）。

如果再與俄羅斯對烏克蘭侵略引發的歐俄關係重整，以及因中俄軸心而引發歐洲國家對中國政策的大改變。我們應該可以預期，不僅美國對中政策不會提交往，歐盟雖然不會切斷與中國的經濟關係，但大概也不會再提與中交往，以經促變等種種高大上的戰略迷湯了。

當大西洋、太平洋的主要行為者出現高度的戰略重合，對中俄態度變得更為強硬。對中俄正面迎擊成為美歐日等國，彼此間之戰略會議的論述主軸時，會出現變化的不僅是這些國家的態度與對中俄之作為，還可能會包括對一系列為經營後冷戰時代所建構之國際建制的再思考與解構。

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歐盟出現再建契機

冷戰結束，歐洲也隨之出現巨大變化，這與冷戰的中心點是歐洲，特別是其對立是沿著兩德分裂而展開。當年蘇聯／俄羅斯對於德國統一因二戰被侵略經驗而深感憂懼，歐盟對於解決當年蘇聯稱之的「德國問題」扮演關鍵角色。因為統一後的德國是被融合在歐盟之中，德國之後也成為推動歐盟發展，強化歐盟的最主要國家，畢竟這是統一後德國被其他歐洲國家接受的重要前提。

歐盟的建立與發展，專注議題從經濟逐漸滲透到其他領域，之後甚至要開展出共同安全與外交政策，這立即引發與北約的角色爭議。相對於北約的軍事色彩，歐盟似乎展現出一個沒有美國主導，純歐洲自主的安全與外交政策場域。

特別是對於德國與法國而言，德國需要歐盟以被歐洲接受，法國需要透過歐盟以放大其對外政策的影響力，以此牽制美國這個特級強權（hyper─power）。這一方面形成了德法牢牢主導歐盟的發展過程，二方面也因德法的加持，使這個在安全領域的爭議，有一段期間甚至擴大成為歐盟與北約安全角色孰輕孰重的激烈爭執。

美國抱怨法國主導歐盟安全政策自立門戶的作為，是對既有安全體制的疊床架屋，掩蓋其稀釋美國影響力之意圖。法國則認為北約是冷戰產物，歐盟在後冷戰時代要有自己的安全政策，也包括自己的歐盟軍隊等。柏林一方面要拉住美國，但又要與法國合作以讓歐盟壯大，因此夾處其間左右為難。

有趣的是，當時的葉爾欽俄羅斯，雖然會偶而抱怨一下北約的持續存在，但對於歐盟則表達出願意交往的態度。而這個氛圍在普亭剛上台時還存在。歐盟能否整合俄羅斯於其中，之後就成為俄羅斯能否「歐化」的指標。

布魯塞爾認為沒有俄羅斯的歐盟，暗示整合未完成，無以形成可持續的歐洲秩序，但莫斯科認為沒有俄羅斯的歐洲秩序，代表歐盟必定會失敗。一個強調將俄羅斯融入歐盟以建構新的歐洲秩序，另一種看法認為須透過俄羅斯與歐盟對等協商才能建構新的歐洲秩序。今天的俄羅斯侵烏戰爭顯示這兩種戰略圖像的對抗。