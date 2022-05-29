徐皓峰筆下的「民國性」，對我們了解「海東民國」當代政治仍頗有助益
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一個「刀在嘴上，譁眾取寵」的海東民國，看向「刀架脖子，野有餓莩」的共和國，雙方都忍不住情懷，藏身於「懷舊烏托邦」裡的海西民國。但終究發現，不同水土，還是同一個民國。
文：劉又銘
一個時代的人，他的思想有多麼的巧妙，他的社會結構一定也相應的巧妙。當人的思考能力都很弱的時候，社會結構一定很粗糙，這是我講的故事。
後現代主義哲學家亞歷山大．克耶夫認為「歷史即將終結」。他雖然是個旅法的蘇聯人，但認為莫斯科系統和華盛頓系統本質上沒有區別，都是單調推崇技術和生成龐大官僚。冷戰消釋文化，世界必將平庸。
以後，人類沒有歷史了，只有時間，所謂「度日」。人總是要向前走的，但人有時須要往回走。武俠片便是滿足「往回走」的需要。前途空洞無聊，起碼過去還有些依憑。
——《刀與星辰：徐皓峰影評集》
無論叫武俠、武打、功夫、江湖，作為一種中文世界最具代表性的類型小說或類型片，這類作品幾乎是歷久不衰的顯學。過往以近代史，尤其清末民初為舞台的，大多是高陽系統真正的歷史小說。因江湖民國掌故，知者甚繁。撈過界怕得罪人的，所在多有；更怕的是水太深，畫虎不成。所以金庸文人筆法最晚寫到清初，古龍流氓筆法直接架空歷史。
北京出生的徐皓峰，沒有這些問題。他雖非江湖人，卻有江湖人的血脈，有武林的傳承。習武未成走向藝文是興趣使然；武林掌故、江湖恩怨、功夫招數則是真實的生命底蘊。真假參和，露出的冰山到底是不是服務費般的只有一成，我們不得而知，但從電影語言到小說筆法，都透著一抹真。因為真，所以沒有動作設計的花俏美，只有刀鋒邊緣的緊張。但正是這種氛圍，讓人忘了鏡頭的四面牆。他在哪裡，哪裡就是江湖。
對徐皓峰而言，小說是尚未完成的電影。精煉、有節奏，也留下大量空白要靠想像或畫面來填補。但同時，從散文到小說的說理，讓時空背景更為完備，人物因此不再獨立於時代，他的說理讓人物本身就是時代。
徐皓峰多數作品繞著時代跑轉，背景都是新中國之前的「那個民國」。因為他認為，文學創作或作者導向的類型片，都旨在回應一個大哉問；武俠小說或武俠電影要回應的，是一個「禮崩樂壞」的社會情境裡，人們如何自處。民國，對他而言，正好是「字面上」，近代中國經歷漫長禮崩樂壞的隧道盡頭。
如今，南京大總統府指揮的民國，已在神州銷聲匿跡。但民國的國祚，仍時空膠囊般的封存在海東彼岸的蕞爾小島。不是海市蜃樓的我們，看似與徐皓峰筆下，北方武人的硬派功夫與北方大地的江湖恩怨並無直接關係；但細看徐文，卻看見了「前後民國」時空間跨越後，內建的社會文化與政治邏輯，仍有巧妙延續。
當代中國人喜歡談中國性、中國夢、中國特色。我們借用這種手法，姑且稱呼這種歷經「兩個民國」後，仍歷久不衰的社會文化與政治邏輯為「民國性」。了解這種徐皓峰筆下的「民國性」，對我們了解當代島內政治，仍頗有助益。而這種「民國性」，透過徐皓峰筆尖，表達出以下幾種特徵：
一、科技興國
徐氏無論是否以民國為基礎的武俠作品，都透著一股「民國範」，也就是從民國人的眼睛與立場，看民國人用什麼方法去直面、去檢討西力東漸的禮崩樂壞。甚至在這個「武俠式」檢討的過程中，走向反武術的反英雄論述。
在其改編為第一部個人電影的小說《倭寇的蹤跡》中，主角說道：
朝廷不願批銀子、造火槍，以先進的武器取勝，所以才有戚將軍發明鴛鴦陣、俞將軍發明棍刀法的事情。我們原本不必贏得這麼吃力，戰場又不是武林的擂台，非要用武藝去比拚。
另一部亦改編為電影的小說《師父》，則在對這種層層規矩相互制約，而非硬橋硬馬對幹的造假虛偽，帶點溫情的嘲弄後，一方面，不著痕跡的稱讚「有規矩，不破底線，方成局」的天津武林；另一方面，則是對壞了局面，試圖把政治力伸入天津武林的軍閥勢力，做了些許「不帶批判的批判」。
但最後，把這一切給統包在一起的，其實是對近代武俠片或武打片，「每打必洋人」的回應。也就是「武術為假，技術為真」，以反武術、反武俠、反英雄，讚揚科技興國的手法來寫「武俠小說」，用這種武俠小說來闡述「民國性」。
《師父》一篇中，北上天津力求揚名的南方拳師，與在天津已是武林大老的對手，兩人在談論所謂「武術作為國術」時，就認為「提倡國術是壞棋」。因為「在一個科技昌明的時代，民族自信應苦於科技。我們造不出一流槍砲，也造不出火車輪船，所以拿武術來替代。練一輩子功夫，一顆子彈就報銷了，武術帶給一個民族的，不是自信，而是自欺。開武館等於行騙」。這句讀來頗為令人玩味，更有種「騙子的終極目標就是要組成詐騙集團」之感。
民國人物往前銜接中國史五千年，面對列強，挨打後跨出檢討第一步，得出了「科技興國」的方針。但這個方針要如何執行？徐皓峰的作者心境，始終相信「對話」是推進小說與戲劇近程的核心。對徐皓峰來說，民國人物執行科技興國的方案，是換個好皇帝，「改一人而改全國，改全國而不挨打」。
二、人治主導
同為改編電影的小說《民國刺客柳白猿》，塑造了戰國最強刺客靈動子的傳說。除了組織《刺客教條》式的殺手集團外，靈動子更為刺客暗殺提出理論基礎，出《靈動子》上下篇。下篇為刺客實戰訓練手冊、上篇則為「弒君」論證正當性，將「刺殺」手段視為更迭政權的天道一環，殺手因此是上天調控人世的工具。
這種弒君理論之所以存在，刺客之所以成為俠客匡正世道的終極關懷，是因為相信「殺一人得以救所有人」；更相信，是人、而非結構、更非制度，才是決定世道、決定政治的關鍵。這種對「殺一人救一國」的癡迷，也等若是「保一人足可救一國」的信仰，因此成為執行「科技興國」的方法。
從科技興國到一人救國，徐氏筆下的「民國性」串穿兩個民國。這種缺乏監督與投入的「信仰政治」根深柢固，才會認為有問題的是皇帝不是帝制，只要殺了一個壞皇帝，改換一個好皇帝，帝制就可以照樣運行無礙。
這種邏輯就算經歷民主、換了風土，好像也沒什麼太大的變化。換一個好總統，總統制就可以運作良善，既不用管「超級總統制」下，有權無責的總統；也不用管「立委席次減半」造成低落的立法能量，更不用管「狙擊式罷免」一次又一次出現，只要有一個還看今朝、英明神武的最高領導，「父母官」就能解決「老百姓」所有問題。
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep1：氣候變遷引發飢餓浩劫，我們如何即刻救援？
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《國際大風吹｜行動講堂》直播節目，由李漢威、蔡尚樺聯手主持，與資深媒體人范琪斐對談，帶領觀眾一窺全球正面臨的嚴重氣候變遷、迫切的糧食危機，以及世界展望會在全球各地展開的救援任務。
於5月3日首播的《國際大風吹｜行動講堂》直播節目，由李漢威、蔡尚樺聯手主持，與資深媒體人范琪斐對談，除了帶領觀眾一窺全球正面臨的嚴重氣候變遷、迫切的糧食危機，也帶觀眾認識世界展望會在全球各地展開的救援任務，並邀請各界一同付出行動，與世界展望會一起集結眾人之力、力挽狂瀾，守護飢寒交迫的社區家庭與兒童，同時醫治急需挽回的自然環境。
人類生活正備受考驗，而此刻的我們仍有機會扭轉命運。
全球氣候變遷，引發嚴峻糧食危機
根據聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）的報告，目前全球約有40%人口受到氣候變遷的影響，且約有33～36億人正生活在極易受到氣候變遷衝擊的環境中。當全球氣候變遷日益嚴重，人類與其依存的生態系統所要承擔的風險也就愈來愈高。
而全球極速暖化、氣候變遷帶來的極端氣象，也引發物種滅絕、蟲媒傳染病、生態系統崩潰、致命熱浪、缺水和農作物減產等後果。事實上，在NASA最新的研究也表示，最快在2030年，氣候變遷就會影響全球玉米和小麥的生產；而這項結論，也呼應了聯合國IPCC發布的《氣候變遷與土地報告》。如果不採取有效的因應措施，到了2050 年，氣候變遷將導致全球糧食產能下降5～30%。
當家庭受困於飢餓，最大的受害者竟是兒童
氣候變遷導致乾旱造成農作物歉收，或是洪水沖毀農作物及房屋，導致資源更少，導致部落間及國家間為了爭奪資源而爆發衝突。更令人難過的事實是，兒童是對氣候影響最小的族群，卻是氣候變遷下的最大受害者。
由於在家庭生計捉襟見肘時，某些脆弱地區的家長，往往將童婚視為撫養子女的唯一辦法；此外，還可能迫使兒童從事危險的勞動工作以協助生計，卻讓他們處於剝削和虐待的嚴重危機。家庭暴力、人口販賣、童婚以及童工問題等，種種暴力不但嚴重影響脆弱兒童的身心狀況，也剝奪了兒童的基本權利與未來前途。
此外，來賓范琪斐也強調，氣候難民、飢餓危機已是現在進行式，且正在擴大蔓延中。當災難發生，首當其衝的是弱勢國家、弱勢人民，以及老弱婦孺等弱勢族群。這些處於社會底層的弱勢兒童，背負著悲慘命運，令人不忍卒睹。然而，除了感到悲痛沈重以外，我們也要知道自己是有能力做出改變行動的人。
世界展望會人道救援三大策略－緊急回應、調適、減緩
「一個地區的糧倉受到影響，生活在地球村的每一個人都必須共同承擔。」氣候變遷造成的毀滅性後果，迫使流離失所的人數創歷史新高，全球正在與本世紀最嚴重的飢餓危機抗戰，而你我都肩負起一定的責任。
例如：人道救援第一線的世界展望會，總是在第一時間搶救因遭受氣候變遷影響的區域和家庭，並針對緊急程度分別訂定短、中、長期的執行策略，恢復家庭與社區生活的韌性，提升居民災變的應變力與經濟彈性，以及促進兒童的長期福祉與發展。具體來說，世界展望會三大行動策略，包括：
- 緊急回應：世界展望會首先提供挽救生命的急迫性服務。例如：供給糧食、臨時居住所、乾净飲用水、簡單醫療設備，以及心理支持。
- 調適：世界展望會與當地社區一同尋求能有效減少氣候變遷危害的策略和措施，以事先預防的措施，減少損害、提升韌力，並開發有益當地生計的機會。
- 減緩：主要是針對溫室氣體減量，規劃長期措施。例如：透過減少排入大氣中的溫室氣體，或將溫室氣體以吸收儲存的方式，降低大氣中溫室氣體的濃度含量，以推遲、甚至避免氣候變遷發生，降低全球氣候變遷所帶來的衝擊。例如：在世界展望會的宣導下，當地居民改為使用低耗能爐具，取代傳統用大量燒木頭；或是運用生質沼氣煮飯系統，善用農業廢棄物、動物糞便產生沼氣，進而轉化成燃料，減少多於碳排。另外，世界展望會也會幫助地區建設太陽能等再生能源。
若不立即作出改變行動，災難將迅速蔓延至全球各個角落，別等到發生到我們身上時，才後悔莫及。
為孩子迎戰氣候變遷！飢餓三十救援專線：(02)8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。