二戰勝利日普亭要的是一場秀，西方則拒絕俄羅斯對歷史與秩序的篡改
我們想讓你知道的是
俄羅斯官方賦予5月9日的意義：俄羅斯土地上的人們愛國大團結、擊敗納粹解放了歐洲。如今解放烏克蘭東南部，就是紀念二戰的最好行動。而對法德與整個西方來說，歐盟的團結與國際制裁，等於拒絕俄羅斯對歷史和秩序的篡改。
5月9日二戰勝利日，對歐洲而言是大日子。很多人擔心今天普亭會趁著大閱兵，一口氣升級到核戰爭摧毀全世界。
其實不會發生核戰爭，至少今天不會；就算發生了，俄羅斯並沒有足夠力量摧毀全世界。不過俄軍可以摧毀馬里烏波爾。亞速鋼鐵廠早已是靠著信念與奇蹟在支撐，前兩天平民撤離之後，廠裡只剩那些「可惡的納粹」，殺掉納粹最能彰顯俄羅斯的正義與仁慈。
這類修辭聽起來很荒唐，卻是真的。今天凌晨俄羅斯衛星通訊社還在宣傳頓巴斯有多少人民自願逃難到俄羅斯。這次俄軍要用俄羅斯人民的善意，清洗被納粹再度污染的「新俄羅斯」土地，俄軍根本是正義之師。
這就是俄羅斯官方賦予5月9日的意義：俄羅斯土地上的人們愛國大團結、擊敗納粹解放了歐洲。
如今解放烏克蘭東南部，就是紀念二戰的最好行動。
普亭的秀，俄羅斯的美夢
俄羅斯的勝利日紀念活動，始於蘇聯時代，1995年葉爾欽也復刻了這項紀念傳統。但到了2008年，普亭把勝利日轉變成展現肌肉的場合，而且俄羅斯也是在2008年入侵南奧塞提亞，與喬治亞打了一仗。
克里姆林宮要的是一場秀，一場讓俄羅斯能暫時填補對領土貪婪胃口的精神饗宴。如果克宮判斷局勢應該升級，那5月9日這天還會下達某種規模的動員令，用來確定頓巴斯到赫爾松的領土控制權。
當然啦，不需要被俄羅斯自稱正義之師的政治修辭迷惑，5月9日在國際現實意義上是恫嚇。「看看我有核武跟大軍，提醒一下二戰死了那麼多人，你們西方人最好不要越線。」
西方人當然不會越線，沒人想逼普亭做出更瘋的事，而且烏克蘭代理人打仗打得很出色。西方軍援一天一天送到前線，普亭裝睡不醒的時間也剩不多了。
西方會更加緊整合，未來幾年持續轉型陣痛
5月9日這天，也是馬克宏連任成功後的第一次出訪，目的地正是柏林。
世人把重點擺在馬克宏致力歐洲一體化的立場，但這趟出訪不論政治意義或歷史象徵性都很強烈。柏林是昔日納粹帝國的中樞，德法和解才是真正讓歐洲停止大戰轉向和平的歷史主場。
對德法與整個西方來說，歐盟的團結與國際制裁，等於拒絕俄羅斯對歷史和秩序的篡改。
烏克蘭、喬治亞正在走加入歐盟的流程，瑞典與芬蘭準備加入北約。在義大利鼓吹下，阿爾巴尼亞和北馬其頓可能很快開啟入歐盟談判。俄羅斯威脅刺激了歐盟與北約的更擴大，甚至讓西方開始思考把印太與歐洲安全整合在一起的方法。
西方各國心知肚明，即使普亭垮台，俄羅斯也會繼續存在，能源問題也會繼續困擾歐洲。要解決這些問題，只能拋開各自的歷史矛盾，即使是德國法國也必須擱置嚴重的反英美心結。
在「反俄」大前提下，歐洲會更擴大、更親英美，更親英美如今意味著開始「反中」。為了反對中俄軸心，歐洲也變得更親印度、日本、韓國、澳洲，以及台灣。只有滿足印太主要行為者們的政經需求，才能向英美證明歐洲在廣泛安全議題上的忠誠。
但從歐洲擴大的角度看，這也是歐洲的隱憂。許多東南歐國家財務不佳、宗教紛亂，無力抵抗中國債務陷阱，也拒絕不了俄羅斯和土耳其的影響力。雖然馬克宏會繼續朝向歐洲一體化之路，但國境、族群與宗教邊界的縫合，能源與產業鏈的轉型，實在千難萬難。
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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選擇小孩喜歡喝的調味乳，你有注意過乳原料是「生乳」或「奶粉」嗎？
我們想讓你知道的是
營養師Emma提醒，挑選調味乳時，在濃郁奶香、香甜好喝的基礎下，應注意乳原料的種類，使用優質生乳、保有鮮乳營養價值的調味乳，才是聰明的選擇。
濃郁奶香、香甜好喝的調味乳，是許多小孩的心頭好。為了讓孩子能攝取到蛋白質與鈣質，又能帶給孩子開心的日常飲食體驗，不少家長會選擇讓孩子喝調味乳。不過，你知道調味乳的乳原料不一定都是「生乳」嗎？
一樣都是調味乳，但其實乳原料大不同
調味乳，根據國家標準（CNS3057）的定義為：使用50%以上之生乳、鮮乳或保久乳為主要原料，添加調味料等加工製成，才是調味乳。不過，營養師Emma說明，因為廠商可能會為了行銷需求將產品命名為「調味乳飲」、「OO乳飲」、「OO牛乳」、「OO牛奶」等品名；提醒消費者可以透過包裝封面上的標示來分辨，如果乳原料是符合國家標準定義，在包裝封面處就會有「調味乳」字樣的清楚標示。
另外一個小知識，從產品的營養成分標示處也可以辨明是否為調味乳。坊間販售的各種調味乳品，乳原料可分為兩種：有的以生乳作為乳原料，如使用100%瑞穗鮮乳®的瑞穗調味乳；有的則使用奶粉，就只能稱作為乳飲品，並非符合國家標準定義的調味乳。
「消費者可留意營養成分標示，寫得愈前面的成分，佔比愈多。例如瑞穗調味乳的主成份是生乳，其他調味乳飲品的主成份可能是水和奶粉。」營養師Emma進一步解釋，若只看主原料的「天然生乳」與「加工製成的奶粉」，最主要是製作程序有所不同。
奶粉，是生乳經過濃縮、噴霧乾燥的程序製程，過程中會流失部分營養素（如維生素B12等），但是蛋白質與鈣質等營養，基本上與鮮乳並不會有太明顯差距。
生乳、奶粉營養價值差不多？如何選擇調味乳？
營養師Emma表示，雖然從營養學角度來看，調味乳品的兩大乳原料「生乳、奶粉」的營養價值沒有明顯的差異，但採用生乳製成的調味乳，會更貼近生乳的原始本真風味，符合當今消費者的飲食潮流與需求。
「使用生乳製程的調味乳，整體調和配方較簡單，能喝得到鮮乳的新鮮口感。使用奶粉製成的調味乳飲，則因為奶粉製程的關係，通常會有一種『烹調味』。
營養師Emma補充，廠商選擇以生乳或是奶粉作為乳原料，在成本上，兩者有很大的不同（生乳成本較高，奶粉成本較低）。此外，相較奶粉乳飲品，鮮乳調味乳更喝得到鮮乳的新鮮口感。
營養師建議：挑選調味乳，選擇使用大廠優質生乳的尤佳
除了追求調味乳中的「生乳價值」，營養師Emma也提到，若消費者希望可以再多一層食安保障，建議可以選擇有優質生乳乳源、嚴謹品管流程，甚至有得獎認證的大品牌。例如：瑞穗調味乳所使用的乳原料，100%使用瑞穗鮮乳®優質生乳，有嚴謹的金獎團隊層層呵護，從牧場源頭到成品嚴格把關，更獲得「ITI風味絕佳獎章」、「Ｍonde Selection-世界品質評鑑大賞-金獎」兩項國際大獎的殊榮，可以說是「牛奶界的米其林」。口感與品質備受國家認證與國際肯定，能讓爸媽安心又能讓孩子喝得開心。
「瑞穗調味乳具備生乳的蛋白質、鈣質，也有充足的醣量，特別適合讓孩子在運動前後飲用，補充熱量與體力。」營養師Emma建議最佳飲用時機，是作為日常運動補充飲料，或日常點心。「尤其有的孩子喜歡喝甜甜的飲料，此時與其喝一些『空熱量』（空有熱量，無營養價值）的飲料，例如汽水，不如讓他喝調味乳，慢慢改善愛喝汽水的習慣，減少再吃其他紅燈食品的可能。」
想要讓孩子的點心時間擁有兼具營養與開心的享受，不妨在生活中適度飲用、聰明搭配，讓瑞穗調味乳成為孩子開心的日常記憶。