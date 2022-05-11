二戰勝利日普亭要的是一場秀，西方則拒絕俄羅斯對歷史與秩序的篡改

5月9日二戰勝利日，對歐洲而言是大日子。很多人擔心今天普亭會趁著大閱兵，一口氣升級到核戰爭摧毀全世界。

其實不會發生核戰爭，至少今天不會；就算發生了，俄羅斯並沒有足夠力量摧毀全世界。不過俄軍可以摧毀馬里烏波爾。亞速鋼鐵廠早已是靠著信念與奇蹟在支撐，前兩天平民撤離之後，廠裡只剩那些「可惡的納粹」，殺掉納粹最能彰顯俄羅斯的正義與仁慈。

這類修辭聽起來很荒唐，卻是真的。今天凌晨俄羅斯衛星通訊社還在宣傳頓巴斯有多少人民自願逃難到俄羅斯。這次俄軍要用俄羅斯人民的善意，清洗被納粹再度污染的「新俄羅斯」土地，俄軍根本是正義之師。

這就是俄羅斯官方賦予5月9日的意義：俄羅斯土地上的人們愛國大團結、擊敗納粹解放了歐洲。

如今解放烏克蘭東南部，就是紀念二戰的最好行動。

普亭的秀，俄羅斯的美夢

俄羅斯的勝利日紀念活動，始於蘇聯時代，1995年葉爾欽也復刻了這項紀念傳統。但到了2008年，普亭把勝利日轉變成展現肌肉的場合，而且俄羅斯也是在2008年入侵南奧塞提亞，與喬治亞打了一仗。

克里姆林宮要的是一場秀，一場讓俄羅斯能暫時填補對領土貪婪胃口的精神饗宴。如果克宮判斷局勢應該升級，那5月9日這天還會下達某種規模的動員令，用來確定頓巴斯到赫爾松的領土控制權。

當然啦，不需要被俄羅斯自稱正義之師的政治修辭迷惑，5月9日在國際現實意義上是恫嚇。「看看我有核武跟大軍，提醒一下二戰死了那麼多人，你們西方人最好不要越線。」

西方人當然不會越線，沒人想逼普亭做出更瘋的事，而且烏克蘭代理人打仗打得很出色。西方軍援一天一天送到前線，普亭裝睡不醒的時間也剩不多了。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 能夠投射核彈的戰略轟炸機，也現身勝利日閱兵遊行

西方會更加緊整合，未來幾年持續轉型陣痛

5月9日這天，也是馬克宏連任成功後的第一次出訪，目的地正是柏林。

世人把重點擺在馬克宏致力歐洲一體化的立場，但這趟出訪不論政治意義或歷史象徵性都很強烈。柏林是昔日納粹帝國的中樞，德法和解才是真正讓歐洲停止大戰轉向和平的歷史主場。

對德法與整個西方來說，歐盟的團結與國際制裁，等於拒絕俄羅斯對歷史和秩序的篡改。

烏克蘭、喬治亞正在走加入歐盟的流程，瑞典與芬蘭準備加入北約。在義大利鼓吹下，阿爾巴尼亞和北馬其頓可能很快開啟入歐盟談判。俄羅斯威脅刺激了歐盟與北約的更擴大，甚至讓西方開始思考把印太與歐洲安全整合在一起的方法。

西方各國心知肚明，即使普亭垮台，俄羅斯也會繼續存在，能源問題也會繼續困擾歐洲。要解決這些問題，只能拋開各自的歷史矛盾，即使是德國法國也必須擱置嚴重的反英美心結。

在「反俄」大前提下，歐洲會更擴大、更親英美，更親英美如今意味著開始「反中」。為了反對中俄軸心，歐洲也變得更親印度、日本、韓國、澳洲，以及台灣。只有滿足印太主要行為者們的政經需求，才能向英美證明歐洲在廣泛安全議題上的忠誠。

但從歐洲擴大的角度看，這也是歐洲的隱憂。許多東南歐國家財務不佳、宗教紛亂，無力抵抗中國債務陷阱，也拒絕不了俄羅斯和土耳其的影響力。雖然馬克宏會繼續朝向歐洲一體化之路，但國境、族群與宗教邊界的縫合，能源與產業鏈的轉型，實在千難萬難。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航