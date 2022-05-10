COVID-19若從第5類「降級」為第4類法定傳染病，防疫險理賠最多將縮水95％
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保戶應檢視保單是否有「降級」條款。產險業者表示，部分產險公司的保單列有降級條款，如國泰世紀產、明台產、旺旺友聯產等，可因COVID-19降為第1類至第4類法定傳染病，將理賠金額下修為原先的10％，而中信產則會下修至原先的5％。
（中央社）台灣不再走清零路線，指揮中心推估COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）最快7月改列第4類法定傳染病，形同「降級」，而部分產險公司防疫保單列有法定傳染病「降級」條款，最極端情況是理賠金將縮水至原保額的5％。
對於保戶因降級所受影響，可從兩個層面檢視。產險業者指出，首先，目前市面上防疫險保單名稱與保障範圍多為「法定傳染病」保險，倘若COVID-19從第5類降至第4類，還是屬於「法定傳染病」，理賠金額不會受影響。
其次，保戶應檢視保單是否有「降級」條款。產險業者表示，部分產險公司的保單列有降級條款，如國泰世紀產、明台產、旺旺友聯產等，可因COVID-19降為第1類至第4類法定傳染病，將理賠金額下修為原先的10％，而中信產則會下修至原先的5％。
產險業者以列有降級條款的保單為例說，若原保額為新台幣5萬元，最極端的降級情況將僅剩原先5％、即理賠金縮減至2500元；此對列有「降級」條款的產險公司而言，保單理賠壓力將大幅減輕。
產險業界進一步分析，訂有「第5類法定傳染病給付保險金額依100％計算，第1至4類法定傳染病給付保險金額依5％、10％或20％計算」等相關降級條款的業者不超過5家；預估列有降級條款的有效保單，市占率約26％左右。
不過，業者直言，即使COVID-19最快7月降為第4類法定傳染病，防疫保單理賠高峰在近2個月內就會達到高點，產險公司面對的財務壓力並未減輕，現金夠不夠賠、資本適足率衝擊等問題，都要一一面對，降級對產險公司財務壓力仍是「遠水救不了近火」。
產險業者表示，若未來COVID-19不再視為法定傳染病，由於防疫保單主要針對衛福部依《傳染病防治法》第3條規定所列的「法定傳染病」作為保障範圍，屆時一旦保戶確診COVID-19，將不會啟動理賠；但業者坦言，短時間內COVID-19不再視為法定傳染病的機率，實在相當低。
在民眾權益部分，產險業者也指出，現在是COVID-19發生率最高，民眾多以為防疫險只保障COVID-19，但實際上，法定傳染病防疫險涵蓋《傳染病防治法》第3條規定所列的法定傳染病，如天花、嚴重急性呼吸道症候群、登革熱、破傷風和日本腦炎等，全都在保障範圍內。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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不看履歷、還能挑主管面試？七、八年級幕僚談布爾喬亞公關顧問育才之道
我們想讓你知道的是
作為深受新生代喜愛的公關顧問公司，布爾喬亞打著「擁抱青年、創造時代」的旗幟，透過組織設計、文化形塑，發展了一套獨特的「用人戰略」，也在市場上雕塑出新型態的公關顧問產業想像。
多數公關業者位居幕後，想方設法幫助企業客戶贏得鎂光燈，但鮮少反思公關公司本身。 布爾喬亞公關顧問公司選擇一條有別於同業的路子，創立八個年頭以來，一直嘗試革新市場對「公關」的定義，為的就是想號召更多商業人才加入，藉「人才密度」刷新「產業高度」。
布爾喬亞從流程制度的硬底子、到企業文化的軟實力，都能與市場行銷的招募戰術環環相扣，並逐年培育出一批批優秀的顧問新秀戰隊；就連一般雇主感到頭疼的「白紙菜鳥」，在布爾喬亞二～三年的培育下，幾乎都成了同業或獵頭爭相挖角的人才。為了更進一步探索布爾喬亞獨有的「用人戰略」，我們特地前往採訪，一探這家公關公司的育才秘訣。
坐落台北市一級商務蛋黃區，走進布爾喬亞辦公室，即可感受到敏捷、高度目標導向的氛圍。為了促進創新，座位區選擇無隔板的設計，團隊密切討論交流的聲音此起彼落，會議室則以國際城市命名，揭示插旗海外的決心。
令人驚訝的是， 與我們分享育才秘訣的對象，竟然不是公司高管，而是三位負責顧問招募發展計畫的七、八年級生幕僚團隊。帶著炯炯有神的目光與專業熱情的語調，她們分享著布爾喬亞如何以破壞式創新的用人戰略，打造公關產業商業人才的育成加速平台。
經驗模組化＋組織數據化，布爾喬亞打造人才戰力資訊平台
「布爾喬亞不怕人走，只怕人做不好。」
面對近年企業最關心的人才荒議題，策士事業群協理Alice泰然地表示，與其以消極被動的態度防止人才離開，布爾喬亞更積極於與每一位顧問共創具伸展性的職涯發展路徑。
作為一間數位原生的企業，布爾喬亞不僅在公關服務面落實數位創新，也將「數據驅動」的DNA內化於組織治理，並梳理出「個人化、差異化、遊戲化」的人才發展三大核心策略。
也就是為了更精準快速地運用人力，布爾喬亞結合資訊平台打造獨家的「顧問資源配置最適化系統」（Capacity & Capability System），彙整歷年營運數據、顧問專案表現等資料，將每位顧問的「能力」、「經驗」、「特性」等抽象描述標籤化，搭配量化統計，藉以運算出該顧問最適合的發展定位。
「如同電玩中的遊戲角色，不僅能在客戶提出服務需求時，依照任務類別分派最適合的顧問團隊，也能落實適才適所，讓顧問能在定期的績效考核中，參考客觀數據，規劃晉升到下一個階段前需要累積哪些能力值，適性調整職涯發展對策。」Alice分享。
當然，布爾喬亞內部數位化不止步於此。事實上，公司從創立之初便開始佈局累積「資訊資產」。開業以來，布爾喬亞已執行超過2,500多件專案，這些專案經驗到目前都持續進行數位化建檔， 並已經形成一套布爾喬亞內部知識庫，記錄了每一次客戶賦予的任務內容、72段專案流程中顧問解題的歷程，以及最後執行的成效。
藉由「經驗模組化」的流程管理，布爾喬亞讓「白紙菜鳥」得以適得其所、站在前人的肩膀上高速學習，並從菜鳥逐步成長為得以翱翔天際的大鵬。
堅實的制度＋流程，給予新手顧問紮實的工作基礎才能勇於創新
而布爾喬亞又是如何將產業新手訓練成能獨當一面的公關顧問呢？負責帶領初階公關顧問團隊的營運事業群經理Lily分享：「文化是關鍵，流程制度是底氣。」
Lily坦言，直到來了布爾喬亞才感受到「制度」與「流程」的價值。多數人提到規章，就不免感受到束縛，但健全的制度規範就像防呆裝置或是保險絲，新手只要按圖索驥、不牴觸基本原則，也能勇敢嘗試與挑戰創新。
以客戶開發與經營為例。在布爾喬亞不需要等到晉升管理職，才有接觸客戶高階經理人、或是獨立經營客戶的機會；把資深顧問當成智囊團，初階顧問親自拿下客戶的案例不勝枚舉。
「我們不怕年輕顧問砸招牌，最怕連犯錯的勇氣都沒有！最有效的訓練絕對是實戰（On-job Training），絕對不是手把手的填鴨式教育（Spoon-fed Education）。」
然而，曾在前線擔任公關顧問的Lily也直言，自己過往在傳統公關業待了七年，觀察到公關產業的業務往來經常還是靠人脈關係，初出茅廬的年輕顧問想要殺出重圍，就得找到自身的「打擊甜蜜點」。
在布爾喬亞，每位新人都有六個月的「適性評估期」，這期間新人們會被要求大範圍的嘗試各種屬性的專案任務，藉此找出個人勝率最高的攻守範疇，以產業見解、服務專業等優勢，替補暫時的人脈空白。
以流程打天下，靠團隊定江山。布爾喬亞不仰賴單一的明星員工，而是打造人人都能創造最大貢獻的明星團隊，實踐「一群人能走得更遠」的理想道路。
布爾喬亞創造時代的心法：擁抱青年世代、打造青年友善職場
負責年度雇主品牌計畫的策士事業群經理Yvonne，接著分享了一段校園徵才期間的故事。曾有一位求職者詢問：「布爾喬亞自許成為公關產業的旗手，是用什麼指標來衡量？」當時Yvonne回答，企業能否贏得世代青年的青睞，正是關鍵指標。
布爾喬亞從2017年開始，每年都會舉辦大型初階公關顧問招募會《快閃公關霸》，每屆收到的應徵數量、質量逐年提升，這就是贏得青年青睞證明。何謂「青年友善」，布爾喬亞為何投資大量心力在青年族群的溝通？Yvonne進一步解釋，布爾喬亞追尋的不是讓青年一帆風順、輕鬆自在的舒適圈，而是有助於青年持續成長、不斷在職涯道路上有所收穫的青年友善環境。
這意味著，布爾喬亞除了敢提供遠高於同業的薪資待遇，更要建立一個不單只看背景、學歷、文憑、資歷的管道，讓年輕人靠實力發聲、爭取事業的舞台。尤其，現今的七、八年級生是在台灣濃厚的創業氛圍中成長的，也是見證自媒體崛起、渴望影響力並樂於發動改變、勇於拿回主宰權的世代。而青年世代所擁抱的價值，正與布爾喬亞的企業文化、組織精神不謀而合。
以今年邁入第六屆的《快閃公關霸》年度招募會為例。布爾喬亞挑戰產業常規，第一階段不收履歷，在除去學經歷條件對第一印象的影響後，面試官僅從應徵者的觀點進行篩選；甚至在團體面試現場，應徵者可以自行決定，要接受哪位主管的面試。
「一個擁抱青年的團隊，才有機會創造時代。」
作為今年《快閃公關霸》主要承辦人，Yvonne胸有成竹地表示，隨著商業環境的演進，公關與顧問產業的價值越來越受企業重視，公關無疑是門值得人才投入的好生意。 在薪資待遇、企業文化、市場競爭力、中長期發展空間等面向，布爾喬亞有自信成為青年的最佳選擇。
如果你是嚮往公關顧問產業、追尋影響力的新世代人才，布爾喬亞2022年第六屆《快閃公關霸》初階公關顧問招募會，已於3月29日青年節開放應徵，預計於5月24日進行團體面試。