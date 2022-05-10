塔利班新規：阿富汗女性外出需「覆蓋全身」，若違規男性監護人將受到警告甚至監禁
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這種情境讓婦女自己都無法決定是否要在此事上反對塔利班，或這些女性願意為自己承擔什麼樣的安全風險，因為現在受到威脅的是他們家庭裡的男性成員，而不是他們。
文：張瑞邦（Tucker Chang）
塔利班政府於2022年5月7日下令，阿富汗婦女在公共場合中，需「從頭到腳」遮蔽自己的身體。
據聯合國駐阿富汗援助團（UNAMA）所掌握的消息指出，該項聲明並非「建議」，而是正式的「規定」。
卡達《半島電視台》（Aljazeera）轉述塔利班「勸善懲惡部」（Ministry for the Promotion of Virtue and Prevention of Vice）的聲明表示，建議女性應盡量待在家中，若要外出，則應將阿富汗傳統上包覆全身的藍色罩袍查多里（Chadori）做為覆蓋身體的首選頭巾。
該機構同時也宣稱：「任何覆蓋女性身體的衣服都被視為頭巾，前提是它不能太緊繃或突顯身體的部位，也不能因為材質太薄而使外界能看見遮蔽物下的身體。」
勸善懲惡部同時亦公布了違反該政策的相關懲處，其警告，若有婦女首次違規，則該名女性的男性監護人將受到警告，倘若為屢犯，男性監護人恐面臨監禁處分。
「如果一名婦女在沒有戴頭巾或頭巾不符合規定下被逮捕，她的男性監護人將受到勸戒。若該女性再犯，則其監護人將被塔利班官員傳喚，若多次傳喚後還未改善，該婦女的男性監護人將被監禁三天，男性監護人甚至會被送上法庭接受進一步審判」聲明中如此提到。
該部發言人穆哈加（Sadeq Akif Muhajir）也補充表示，若有服務於政府機構的男性雇員其女性家屬違反「覆蓋全身」頭巾穿戴規則，則該男性職員將面臨解雇的處分。而服務於公部門體系的女性工作者，如護士、醫生或女性教師，一旦違反規定，也會以停職的手段做為懲罰。
妥協或抗爭？阿富汗女性的看法為何？
儘管勸善懲惡部部長哈納菲（Mohammad Khalid Hanafi）澄清，這麼做的原因是希望「阿富汗的姊妹們能過著更有尊嚴及更安全的生活」，但諸多阿富汗女性似乎並不同意這種說法及規定。
來自喀布爾、採用化名的50歲大學教授馬爾齊亞（Marzia）便認為，這種遮蓋全身的限制，根本就是將女性貶低成性化對象。
「為什麼阿富汗的婦女要被當作『三等公民』對待，只因這些男人無法遵循伊斯蘭教的教導、控制好自己的性慾？」馬爾齊亞在接受《半島電視台》專訪時語帶憤怒的表示。
阿富汗女權倡議人士卡穆什（Hoda Khamosh）對此則勉勵阿富汗婦女不要保持沉默，同時也批評塔利班施行的此項政策。
「塔利班政權所強加給女性的這項規定並沒有任何法律依據，它向阿富汗年輕一代的女性傳遞了錯誤的訊息，剝奪了女性對自己身分的定義。」卡穆什如此說道。
居住於喀布爾的女權支持者夏布迪茲（Shabana Shabdeez），向《紐約時報》（The New York Times）表示，即使塔利班將她處死，她仍然拒絕全身遮蔽自己。
夏布迪茲同時也稱：「女性生而自由，能自由的走動也是婦女本應享有的基本人權之一。」
服務於美國《國家公共廣播電台》（NPR）的國際新聞記者哈蒂德（Diaa Hadid）則表示，在塔利班公布該政策後，哈蒂德的團隊隨即專訪了三位來自阿富汗的女性，這些受訪者皆強調，塔利班的決定讓她們深感憤怒，畢竟這剝奪了諸多阿富汗女性奮鬥許久才得來的權利。
但哈蒂德也提醒，這些受訪者的看法並不能全然代表所有阿富汗女性的觀點，尤其是阿富汗南部及農村地區，許多婦女依然習慣穿著罩袍或以其他方式遮蓋全身。
「塔利班訂下的這條規則，其實是要針對過去20年來，身受西方影響而穿著長袖圓領衫、牛仔褲或頭巾（Hijab）的婦女，這類穿戴方式基本上是在美國扶植的阿富汗前政府領導下，阿富汗都會女性常見的穿搭類型。」哈蒂德如此說道。
根據《印度斯坦時報》（Hindustan Times）報導，塔利班於2021年8月中旬攻陷喀布爾後，始終在進行對於女權的壓迫。塔利班先是於重新掌權的一個月後關閉前政府的「婦女事務部」，並直接將該部的原址改為發布本次規定的「勸善懲惡部」，同時塔利班政府亦禁止阿富汗女性在政府高層辦公室、銀行、新聞媒體公司等場域工作，且女性不應與男性一同工作。
而在同年12月，塔利班更規定，除短程乘車外，民間不得為女性提供交通工具，若女性欲進行超過72公里的長途駕駛或乘車，則需要有男性親屬陪同，該政權甚至還呼籲車主，只能為穿戴頭巾的婦女提供乘車服務。且據《印度斯坦時報》從阿富汗媒體獲取的消息中指出，塔利班政府當前已停止向阿富汗婦女發放駕駛執照。
「全身遮蓋」規定可能會招致哪些後果？
美國《國家公共廣播電台》對此便表示，該種「懲罰男性監護人」的做法，恐會導致往後的阿富汗社會，父權對於女性的控制加劇。而覆蓋全身的措施，也讓更多阿富汗婦女擔心長期爭取的女性權益將再次回到原點。
此外，該規定可以說是塔利班自2021年8月執政以來，對女性所頒布的最嚴格限制，這也表明塔利班強硬派領導人的影響力正在日趨增加。
人權觀察（HRW）女性權利部亞洲女性權利研究員巴爾（Heather Barr）則認為，阿富汗婦女往後將成為塔利班政府眼中的「未成年人」，且「塔利班在剝奪女性的自主權方面，邁出了非常重要的一步。」
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挺體育、顧社福！民間籲開放第二家運彩發行 拚下一個黃金十年
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運動彩券營運商每十年遴選一次，第三屆若仍繼續一家獨佔，不僅違反自由市場競爭的公平交易精神，也可能因市場壟斷造成種種弊端及風險，損失公信力，更反而助長地下市場成長。
台灣是一個多元開放的社會，但台灣運彩自2008年開放發行兩屆以來都只開放一家機構發行，相較於歐美國家運動彩券開放多家營運商，透過市場競爭讓消費者有所選擇；反觀國內體育署規劃運彩發行觀念保守，至今台灣運彩市場仍由一家發行機構獨霸市場。在缺乏市場競爭下，導致各種問題層出不窮，系統當機、遊戲公平性大受質疑、玩家轉入地下投注，因非法投注衍生的社會問題早已時常耳聞。
運彩即將邁入第三屆的下個十年。近來，民間開始出現爭取開放第二家發行機構的聲音，負責運彩的主管機關除了須面對輔導運彩持續成長的壓力，也需要抑制日益嚴重非法投注問題，迫在眉睫。政策方向影響下一個『運彩十年』至為關鍵，未來繼續讓一家獨佔經營？還是導入多元市場競爭開放機制，讓消費者有投注的選擇？如何才能促使非法投注轉回合法，創造最大市場效應，幫助政府獲得更多稅收挹注國內體育及社福發展？
回顧兩屆運彩發行，第一屆由富邦銀行發行（2008~2013）並委託其子公司運彩科技經營，後因虧損退出；第二屆由威剛科技（2014~2023）與中國信託為金流系統廠商共同經營，運彩盈餘已成為振興國家體育與運動發展的重要推手之一。
相較於國外的規模，台灣運彩的市場經濟仍是極小型的(市場規模僅占全球0.6%)。因受限於台灣政府僅開放一家運彩營運商，在這樣單一有限的「遊戲規則」裡，只能吸引小部分的玩家，市場規模不夠大；由弱勢族群或退役運動員經營的投注站收入不足以支付店面房租與聘請店員；更不用說因一家經營獨佔的結果，讓玩家轉入非法市場，政府不但白白損失稅收機會，反而助長地下賭盤風氣，利益龐大引發詐騙、暴力討債等社會問題。負責發行的台灣運彩公司總經理林博泰也曾表示：「台灣一年的地下投注金額高達3000億元。」相對於政府努力14年讓合法市場達到2021年的466億元營業額，顯示台灣運彩仍有很大的成長空間，也代表運彩經營制度確實到了全面檢討的時候。
世界上多數先進國家對於運彩經營都是以多元開放為主。以美國為例，自從美國最高法院2018年宣告「職業與業餘運動保護法案（PASPA）」違憲，並開放各州可自行發行運動彩券後，至今已有三十幾個州區開始發行運動彩券。和台灣人口相近的紐約州(1945萬人)，2022年1月發行運動彩券第一個月的銷售額16.4億美元，即相當於台灣2021一整年的銷售額，也意謂著龐大的地下市場存在已久，透過合法化，一一浮出檯面。8家運彩營運商短短3個月為紐約州政府創造1.63億美元(約47億新台幣)的可觀稅收。
歐美採多元開放政策導引運動彩券的發展：是因為運動彩券和公益彩券遊戲本質不同。公益彩券為了要把頭奬金額極大化，必須集中於同一個彩池；運動彩券是莊家對玩家的固定賠率遊戲，玩家猜哪一隊會贏。美國合法化的州區多開放由數家經營，一旦球迷玩家們可選擇對自己有利的賠率來投注，自然會挑賠率條件最高的營運商下注，反觀如果合法市場只有一家，在獨占經營十年毫無競爭環境裡，自然就吸引不了玩家上門。
根據體育主管機關多次派員考察國外報告指出(2010年考察英國、義大利和希臘，2012年考察英國及2019年考察澳洲)，運彩市場最蓬勃發展的英國，運彩實體通路就有五家營運商。如今線上通路主要營運商也有34家(全國有近500家線上運彩營運商)，自由競爭的結果造就了英國成為全球運彩產業的領導者。而和台灣人口相當的澳洲(2569萬人)，八個行政區各自發行運彩，意即國民在實體通路就有八種選擇，如今線上通路選擇更高達85家。而台灣開放運彩始於2008年，但考察國外的成功經驗並未被體育署所採用，以至於現今台灣仍讓一家發行機構獨霸市場經營，箇中道理令外界疑惑。
在網路及手機商業應用迅速發展的時代，一個按鍵送出即可在全球市場消費，台灣的地下經濟絶對不可藐視，國內及境外非法投注市場遠超乎政府的想像。運彩玩家們期盼開放自由競爭市場，讓玩家們不用擔心贏了拿不到錢的風險，能正大光明地玩運彩。教育部體育署身為運彩主管機關，有責保護消費者的權利，更有責任教育及引導消費者轉向合法的選擇。運動彩券營運商每十年遴選一次，第三屆若仍繼續一家獨佔，不僅違反自由市場競爭的公平交易精神，也可能因市場壟斷造成種種弊端及風險，損失公信力，更反而助長地下市場成長。締造下一個運彩的黃金十年，政府應全面檢討當前的經營機制，才能真正創造運動彩券產業長遠的良好發展。