塔利班新規：阿富汗女性外出需「覆蓋全身」，若違規男性監護人將受到警告甚至監禁

文:張瑞邦(Tucker Chang)

塔利班政府於2022年5月7日下令,阿富汗婦女在公共場合中,需「從頭到腳」遮蔽自己的身體。

據聯合國駐阿富汗援助團(UNAMA)所掌握的消息指出,該項聲明並非「建議」,而是正式的「規定」。

卡達《半島電視台》(Aljazeera)轉述塔利班「勸善懲惡部」(Ministry for the Promotion of Virtue and Prevention of Vice)的聲明表示,建議女性應盡量待在家中,若要外出,則應將阿富汗傳統上包覆全身的藍色罩袍查多里(Chadori)做為覆蓋身體的首選頭巾。

該機構同時也宣稱:「任何覆蓋女性身體的衣服都被視為頭巾,前提是它不能太緊繃或突顯身體的部位,也不能因為材質太薄而使外界能看見遮蔽物下的身體。」

勸善懲惡部同時亦公布了違反該政策的相關懲處,其警告,若有婦女首次違規,則該名女性的男性監護人將受到警告,倘若為屢犯,男性監護人恐面臨監禁處分。

「如果一名婦女在沒有戴頭巾或頭巾不符合規定下被逮捕,她的男性監護人將受到勸戒。若該女性再犯,則其監護人將被塔利班官員傳喚,若多次傳喚後還未改善,該婦女的男性監護人將被監禁三天,男性監護人甚至會被送上法庭接受進一步審判」聲明中如此提到。

該部發言人穆哈加(Sadeq Akif Muhajir)也補充表示,若有服務於政府機構的男性雇員其女性家屬違反「覆蓋全身」頭巾穿戴規則,則該男性職員將面臨解雇的處分。而服務於公部門體系的女性工作者,如護士、醫生或女性教師,一旦違反規定,也會以停職的手段做為懲罰。

妥協或抗爭?阿富汗女性的看法為何?

儘管勸善懲惡部部長哈納菲(Mohammad Khalid Hanafi)澄清,這麼做的原因是希望「阿富汗的姊妹們能過著更有尊嚴及更安全的生活」,但諸多阿富汗女性似乎並不同意這種說法及規定。

來自喀布爾、採用化名的50歲大學教授馬爾齊亞(Marzia)便認為,這種遮蓋全身的限制,根本就是將女性貶低成性化對象。

「為什麼阿富汗的婦女要被當作『三等公民』對待,只因這些男人無法遵循伊斯蘭教的教導、控制好自己的性慾?」馬爾齊亞在接受《半島電視台》專訪時語帶憤怒的表示。

阿富汗女權倡議人士卡穆什(Hoda Khamosh)對此則勉勵阿富汗婦女不要保持沉默,同時也批評塔利班施行的此項政策。

「塔利班政權所強加給女性的這項規定並沒有任何法律依據,它向阿富汗年輕一代的女性傳遞了錯誤的訊息,剝奪了女性對自己身分的定義。」卡穆什如此說道。

居住於喀布爾的女權支持者夏布迪茲(Shabana Shabdeez),向《紐約時報》(The New York Times)表示,即使塔利班將她處死,她仍然拒絕全身遮蔽自己。

夏布迪茲同時也稱:「女性生而自由,能自由的走動也是婦女本應享有的基本人權之一。」

服務於美國《國家公共廣播電台》(NPR)的國際新聞記者哈蒂德(Diaa Hadid)則表示,在塔利班公布該政策後,哈蒂德的團隊隨即專訪了三位來自阿富汗的女性,這些受訪者皆強調,塔利班的決定讓她們深感憤怒,畢竟這剝奪了諸多阿富汗女性奮鬥許久才得來的權利。

但哈蒂德也提醒,這些受訪者的看法並不能全然代表所有阿富汗女性的觀點,尤其是阿富汗南部及農村地區,許多婦女依然習慣穿著罩袍或以其他方式遮蓋全身。

「塔利班訂下的這條規則,其實是要針對過去20年來,身受西方影響而穿著長袖圓領衫、牛仔褲或頭巾(Hijab)的婦女,這類穿戴方式基本上是在美國扶植的阿富汗前政府領導下,阿富汗都會女性常見的穿搭類型。」哈蒂德如此說道。

根據《印度斯坦時報》(Hindustan Times)報導,塔利班於2021年8月中旬攻陷喀布爾後,始終在進行對於女權的壓迫。塔利班先是於重新掌權的一個月後關閉前政府的「婦女事務部」,並直接將該部的原址改為發布本次規定的「勸善懲惡部」,同時塔利班政府亦禁止阿富汗女性在政府高層辦公室、銀行、新聞媒體公司等場域工作,且女性不應與男性一同工作。

而在同年12月,塔利班更規定,除短程乘車外,民間不得為女性提供交通工具,若女性欲進行超過72公里的長途駕駛或乘車,則需要有男性親屬陪同,該政權甚至還呼籲車主,只能為穿戴頭巾的婦女提供乘車服務。且據《印度斯坦時報》從阿富汗媒體獲取的消息中指出,塔利班政府當前已停止向阿富汗婦女發放駕駛執照。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

「全身遮蓋」規定可能會招致哪些後果?

美國《國家公共廣播電台》對此便表示,該種「懲罰男性監護人」的做法,恐會導致往後的阿富汗社會,父權對於女性的控制加劇。而覆蓋全身的措施,也讓更多阿富汗婦女擔心長期爭取的女性權益將再次回到原點。

此外,該規定可以說是塔利班自2021年8月執政以來,對女性所頒布的最嚴格限制,這也表明塔利班強硬派領導人的影響力正在日趨增加。

人權觀察(HRW)女性權利部亞洲女性權利研究員巴爾(Heather Barr)則認為,阿富汗婦女往後將成為塔利班政府眼中的「未成年人」,且「塔利班在剝奪女性的自主權方面,邁出了非常重要的一步。」