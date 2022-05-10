獲選美國國家科學院院士，台裔天文學家馬中珮：若外星人進攻，人類勢必合作
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「擔任美國國家科學院院士是榮幸、榮譽也是責任」，馬中珮說，美國國家科學院是獨立私人機構，但與美國政府有非常密切的關係，為美國的科學政策和方針建言，她期待能對未來的科學發展有所貢獻。
（中央社）台裔天文學家馬中珮對黑洞、星系演化等開創性研究屢獲肯定，本（5）月初她獲選為美國國家科學院院士。她告訴《中央社》，天外有天，若真有外星人攻打地球，人類勢將合作而非戰爭。
「如果有機會穿越時空，妳想回到過去幾百、幾千年，還是進到未來？」天體物理學家馬中珮（Chung-Pei Ma）7日接受《中央社》記者訪問表示，她絕對會選擇到未來，預知500年、1000年後之事。
職業生涯投入星系天文學和宇宙學研究與觀測，馬中珮帶領的團隊於2011年與2016年發現超級大黑洞，為天文學研究帶來創新發展。
天文開啟宏觀視野，她說，烏俄戰爭開打全世界都受影響，「如果有一天，我們突然發現有外星人要來攻擊地球，我們會立刻合作、自我保護，用這個角度想，令人痛心的戰爭就沒有意義」。
馬中珮在加州大學柏克萊分校天文物理學系任教20年，5月3日她獲選為美國國家科學院（National Academy of Sciences）2022年120位新院士之一。
「擔任美國國家科學院院士是榮幸、榮譽也是責任」，馬中珮說，美國國家科學院是獨立私人機構，但與美國政府有非常密切的關係，為美國的科學政策和方針建言，她期待能對未來的科學發展有所貢獻。
馬中珮天文研究成就斐然，2009年當選美國物理學會會士、2012年當選美國科學促進會會士、2020年當選美國人文與科學院院士。1997年她獲頒美國天文學會「安妮卡農天文獎」（Annie Cannon Award）、2003年獲美國物理學會「格佩特-梅耶獎」（Maria Goeppert-Mayer Award）肯定。
美國國家科學院是1863年依美國國會憲章與林肯總統簽署生效而設立，是一個非營利的學術機構，在健康、教育、福利、科學等範疇提供美國政府獨立與客觀的建言，擁有崇高的社會聲望與學術影響力。
研究黑洞逾14年，她說，拜時機成熟，新的科技儀器問世、運用在天文物理，因此能不斷有新發現。她的團隊從凱克（Keck I）天文望遠鏡取得的新數據正在解析中，近期還將有新的黑洞研究發表。
她提到，天文研究最新、最重要的分野是在2015年以「重力波」去了解宇宙。美國雷射干涉儀重力波觀測站（LIGO）首度偵測到的重力波是13億年前兩個黑洞結合時所釋放，2017年諾貝爾物理獎就是肯定這項成就。
馬中珮說，2015年所發現的重力波，是由小黑洞合併時發出的波長，其頻率非常高，有如一個新發現的交響樂團只聽到最尖拔的長笛高音；至於特大號黑洞發射出來的重力波會在非常低的頻率，「像大提琴或低音大提琴」。
用人們熟知的樂器、平易近人的方式解釋天文，透露著馬中珮的音樂背景。4歲起學小提琴且因琴藝精湛獲大獎，但她說，當一個天文物理學家能選擇想要研究的方向，比起演奏更能滿足她對自由與好奇的渴望。
不過，她也難忘童年時在交響樂團的經驗，無形中學到與人相處、欣賞團隊成果，回頭看奠定了現在研究工作中所需要的合作能力。
「物理學家閉門自己做計算的時代，早在100年前已結束，科學界的合作愈來愈重要，且因天文研究的經費龐大，多為跨國團隊合作。」除了興趣，她認為善於溝通寫作、與人合作和長時間的專業累積是科學工作者必備的特質。
馬中珮出身新聞世家，父親是知名新聞學者馬驥伸，母親是曾任監察委員的資深媒體人黃肇珩。一年半前她父母過90歲大壽和結婚60週年紀念，配合當時的防疫隔離規定，她與兒子同行返台慶祝。
父母在她學習之路給予的自由、背後的支持與鼓勵，同樣是她為人母的哲學。馬中珮談及今年14歲的兒子興趣廣泛，從划船、野外求生、西洋棋到寫程式皆展現熱情，並像她一樣喜歡數學和小提琴。
她的小提琴現在是兒子在拉，母子倆有時合奏，她說從孩子身上重新回味兒時拉琴的記憶，像是被給予「第二次機會」，這也是她在競爭與忙碌的黑洞研究中，爬出黑洞的美好抒發。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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選擇小孩喜歡喝的調味乳，你有注意過乳原料是「生乳」或「奶粉」嗎？
我們想讓你知道的是
營養師Emma提醒，挑選調味乳時，在濃郁奶香、香甜好喝的基礎下，應注意乳原料的種類，使用優質生乳、保有鮮乳營養價值的調味乳，才是聰明的選擇。
濃郁奶香、香甜好喝的調味乳，是許多小孩的心頭好。為了讓孩子能攝取到蛋白質與鈣質，又能帶給孩子開心的日常飲食體驗，不少家長會選擇讓孩子喝調味乳。不過，你知道調味乳的乳原料不一定都是「生乳」嗎？
一樣都是調味乳，但其實乳原料大不同
調味乳，根據國家標準（CNS3057）的定義為：使用50%以上之生乳、鮮乳或保久乳為主要原料，添加調味料等加工製成，才是調味乳。不過，營養師Emma說明，因為廠商可能會為了行銷需求將產品命名為「調味乳飲」、「OO乳飲」、「OO牛乳」、「OO牛奶」等品名；提醒消費者可以透過包裝封面上的標示來分辨，如果乳原料是符合國家標準定義，在包裝封面處就會有「調味乳」字樣的清楚標示。
另外一個小知識，從產品的營養成分標示處也可以辨明是否為調味乳。坊間販售的各種調味乳品，乳原料可分為兩種：有的以生乳作為乳原料，如使用100%瑞穗鮮乳®的瑞穗調味乳；有的則使用奶粉，就只能稱作為乳飲品，並非符合國家標準定義的調味乳。
「消費者可留意營養成分標示，寫得愈前面的成分，佔比愈多。例如瑞穗調味乳的主成份是生乳，其他調味乳飲品的主成份可能是水和奶粉。」營養師Emma進一步解釋，若只看主原料的「天然生乳」與「加工製成的奶粉」，最主要是製作程序有所不同。
奶粉，是生乳經過濃縮、噴霧乾燥的程序製程，過程中會流失部分營養素（如維生素B12等），但是蛋白質與鈣質等營養，基本上與鮮乳並不會有太明顯差距。
生乳、奶粉營養價值差不多？如何選擇調味乳？
營養師Emma表示，雖然從營養學角度來看，調味乳品的兩大乳原料「生乳、奶粉」的營養價值沒有明顯的差異，但採用生乳製成的調味乳，會更貼近生乳的原始本真風味，符合當今消費者的飲食潮流與需求。
「使用生乳製程的調味乳，整體調和配方較簡單，能喝得到鮮乳的新鮮口感。使用奶粉製成的調味乳飲，則因為奶粉製程的關係，通常會有一種『烹調味』。
營養師Emma補充，廠商選擇以生乳或是奶粉作為乳原料，在成本上，兩者有很大的不同（生乳成本較高，奶粉成本較低）。此外，相較奶粉乳飲品，鮮乳調味乳更喝得到鮮乳的新鮮口感。
營養師建議：挑選調味乳，選擇使用大廠優質生乳的尤佳
除了追求調味乳中的「生乳價值」，營養師Emma也提到，若消費者希望可以再多一層食安保障，建議可以選擇有優質生乳乳源、嚴謹品管流程，甚至有得獎認證的大品牌。例如：瑞穗調味乳所使用的乳原料，100%使用瑞穗鮮乳®優質生乳，有嚴謹的金獎團隊層層呵護，從牧場源頭到成品嚴格把關，更獲得「ITI風味絕佳獎章」、「Ｍonde Selection-世界品質評鑑大賞-金獎」兩項國際大獎的殊榮，可以說是「牛奶界的米其林」。口感與品質備受國家認證與國際肯定，能讓爸媽安心又能讓孩子喝得開心。
「瑞穗調味乳具備生乳的蛋白質、鈣質，也有充足的醣量，特別適合讓孩子在運動前後飲用，補充熱量與體力。」營養師Emma建議最佳飲用時機，是作為日常運動補充飲料，或日常點心。「尤其有的孩子喜歡喝甜甜的飲料，此時與其喝一些『空熱量』（空有熱量，無營養價值）的飲料，例如汽水，不如讓他喝調味乳，慢慢改善愛喝汽水的習慣，減少再吃其他紅燈食品的可能。」
想要讓孩子的點心時間擁有兼具營養與開心的享受，不妨在生活中適度飲用、聰明搭配，讓瑞穗調味乳成為孩子開心的日常記憶。