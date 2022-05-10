斯里蘭卡動亂至少5死189傷，總理宣布辭職後數千民眾持續包圍官邸，議員射傷民眾後飲彈自盡

斯里蘭卡總理的發言人維里威塔（Rohan Weliwita）表示，76歲的總理馬辛達・拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）9日已向胞弟總統戈塔巴耶・拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）遞交辭呈，以利組成「新的團結政府」。

（中央社）斯里蘭卡8日爆發動亂，政府支持者持棍棒攻擊抗議人群，導致包括一名國會議員在內的5人死亡，189人受傷。斯國總理馬辛達・拉賈帕克薩昨（9）日宣布辭職。

警方表示，執政黨國會議員阿圖科拉拉（Amarakeerthi Athukorala）在可倫坡市郊被一群反政府示威人群包圍，開槍打死2人和槍傷5人，而後飲彈自盡。當地後來又傳出2人喪命。

斯里蘭卡陷入獨立以來最嚴重的經濟危機，遭受連續數月的停電，食品、燃料和藥品也嚴重短缺，引發數週反政府示威抗議。

法新社記者稱，大批忠於拉賈帕克薩的支持者昨日攻擊自4月9日以來，便在可倫坡市中心總統辦公室外紮營的手無寸鐵抗議者。

數千名總理支持者從農村地區搭乘巴士前來，拉賈帕克薩在官邸向大約3000支持者演說，承諾他將「保護國家利益」。而後支持者從官邸傾巢而出，暴亂隨即展開。

支持者首先拆除總理官邸前的示威者帳篷，焚燒反政府橫幅和標語牌。

警方發射催淚瓦斯和高壓水砲，並在可倫坡宣布實施宵禁，後來擴大到全國。可倫坡國家醫院發言人索伊莎（Pushpa Soysa）各稍早告訴法新社，有超過150名傷者入院治療。

《中央社》報導，斯里蘭卡總理官邸昨天傳出槍聲，數千示威民眾闖入官邸大門，並縱火焚燒門口一輛卡車。警方消息人士證實，為防群眾繼續衝破官邸的安全內圈，在場警察曾對空鳴槍。警方並發射催激瓦斯以嚇阻人群，這些人群有意報復今天稍早遭政府支持者毆打。

官員表示，軍方也出動了數百名部隊，保護身在官邸內的馬辛達・拉賈帕克薩和幕僚。警方通報，其他地點也有數十名執政黨籍政治人物的住宅遭到憤怒的群眾攻擊。

抗議民眾和宗教領袖並要求總理的胞弟戈塔巴耶・拉賈帕克薩總統，為斯里蘭卡獨立以來最嚴重的經濟危機引咎辭職。

Photo Credit: AP / 達志影像 左起：已經辭職的斯拉蘭卡總理馬辛達・拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa），與他的胞弟總統戈塔巴耶・拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）。

中央社引述《印度時報》（Times of India）報導，即使斯里蘭卡總統戈塔巴耶・拉賈帕克薩已宣布緊急狀態，警方也開始實施宵禁，但無法阻止示威民眾走上街頭。

報導並稱，執政黨國會議員阿圖科拉拉在尼坦布瓦鎮（Nittambuwa）向2名阻擋他座車的民眾開槍，之後逃到附近大樓躲藏。然而民眾緊追而至，阿圖科拉拉於是飲彈自盡。

基於地緣關係，印度媒體極為關注斯里蘭卡的政治局勢。

斯里蘭卡正面臨1948年獨立以來的最嚴重經濟危機，主因是COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情重創觀光業及移工匯款，導致政府無力償還外債，並暫停進口許多民生物資，導致物資缺乏及價格飆漲。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺