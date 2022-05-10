斯里蘭卡動亂至少5死189傷，總理宣布辭職後數千民眾持續包圍官邸，議員射傷民眾後飲彈自盡
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斯里蘭卡正面臨1948年獨立以來的最嚴重經濟危機，主因是疫情重創觀光業及移工匯款，導致政府無力償還外債，並暫停進口許多民生物資，導致物資缺乏及價格飆漲。
斯里蘭卡總理的發言人維里威塔（Rohan Weliwita）表示，76歲的總理馬辛達・拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）9日已向胞弟總統戈塔巴耶・拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）遞交辭呈，以利組成「新的團結政府」。
（中央社）斯里蘭卡8日爆發動亂，政府支持者持棍棒攻擊抗議人群，導致包括一名國會議員在內的5人死亡，189人受傷。斯國總理馬辛達・拉賈帕克薩昨（9）日宣布辭職。
警方表示，執政黨國會議員阿圖科拉拉（Amarakeerthi Athukorala）在可倫坡市郊被一群反政府示威人群包圍，開槍打死2人和槍傷5人，而後飲彈自盡。當地後來又傳出2人喪命。
斯里蘭卡陷入獨立以來最嚴重的經濟危機，遭受連續數月的停電，食品、燃料和藥品也嚴重短缺，引發數週反政府示威抗議。
法新社記者稱，大批忠於拉賈帕克薩的支持者昨日攻擊自4月9日以來，便在可倫坡市中心總統辦公室外紮營的手無寸鐵抗議者。
數千名總理支持者從農村地區搭乘巴士前來，拉賈帕克薩在官邸向大約3000支持者演說，承諾他將「保護國家利益」。而後支持者從官邸傾巢而出，暴亂隨即展開。
支持者首先拆除總理官邸前的示威者帳篷，焚燒反政府橫幅和標語牌。
警方發射催淚瓦斯和高壓水砲，並在可倫坡宣布實施宵禁，後來擴大到全國。可倫坡國家醫院發言人索伊莎（Pushpa Soysa）各稍早告訴法新社，有超過150名傷者入院治療。
《中央社》報導，斯里蘭卡總理官邸昨天傳出槍聲，數千示威民眾闖入官邸大門，並縱火焚燒門口一輛卡車。警方消息人士證實，為防群眾繼續衝破官邸的安全內圈，在場警察曾對空鳴槍。警方並發射催激瓦斯以嚇阻人群，這些人群有意報復今天稍早遭政府支持者毆打。
官員表示，軍方也出動了數百名部隊，保護身在官邸內的馬辛達・拉賈帕克薩和幕僚。警方通報，其他地點也有數十名執政黨籍政治人物的住宅遭到憤怒的群眾攻擊。
抗議民眾和宗教領袖並要求總理的胞弟戈塔巴耶・拉賈帕克薩總統，為斯里蘭卡獨立以來最嚴重的經濟危機引咎辭職。
中央社引述《印度時報》（Times of India）報導，即使斯里蘭卡總統戈塔巴耶・拉賈帕克薩已宣布緊急狀態，警方也開始實施宵禁，但無法阻止示威民眾走上街頭。
報導並稱，執政黨國會議員阿圖科拉拉在尼坦布瓦鎮（Nittambuwa）向2名阻擋他座車的民眾開槍，之後逃到附近大樓躲藏。然而民眾緊追而至，阿圖科拉拉於是飲彈自盡。
基於地緣關係，印度媒體極為關注斯里蘭卡的政治局勢。
斯里蘭卡正面臨1948年獨立以來的最嚴重經濟危機，主因是COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情重創觀光業及移工匯款，導致政府無力償還外債，並暫停進口許多民生物資，導致物資缺乏及價格飆漲。
新聞來源
- 斯里蘭卡總理請辭 盼新內閣平息示威動亂（中央社）
- 斯里蘭卡動亂加劇至少2死130傷 議員射傷民眾後飲彈自盡（中央社）
- 斯里蘭卡經濟危機釀動亂5死189傷 總理辭職（中央社）
- 斯里蘭卡群眾包圍總理官邸 警方鳴槍嚇阻（中央社）
延伸閱讀
- 被外債打垮的斯里蘭卡，可說是聯合國報告中「債務陷阱」的教科書等級示範
- 斯里蘭卡26名內閣部長集體請辭，總統、總理兄弟如何解決民怨爆炸的經濟危機？
- 不能加油、開刀，一天停電13小時：斯里蘭卡民怨沸騰總統宣布全國進入緊急狀態
- 斯里蘭卡經濟危機惡化，政府無力進口測驗紙張，數百萬學生考試被迫延期
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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不看履歷、還能挑主管面試？七、八年級幕僚談布爾喬亞公關顧問育才之道
我們想讓你知道的是
作為深受新生代喜愛的公關顧問公司，布爾喬亞打著「擁抱青年、創造時代」的旗幟，透過組織設計、文化形塑，發展了一套獨特的「用人戰略」，也在市場上雕塑出新型態的公關顧問產業想像。
多數公關業者位居幕後，想方設法幫助企業客戶贏得鎂光燈，但鮮少反思公關公司本身。 布爾喬亞公關顧問公司選擇一條有別於同業的路子，創立八個年頭以來，一直嘗試革新市場對「公關」的定義，為的就是想號召更多商業人才加入，藉「人才密度」刷新「產業高度」。
布爾喬亞從流程制度的硬底子、到企業文化的軟實力，都能與市場行銷的招募戰術環環相扣，並逐年培育出一批批優秀的顧問新秀戰隊；就連一般雇主感到頭疼的「白紙菜鳥」，在布爾喬亞二～三年的培育下，幾乎都成了同業或獵頭爭相挖角的人才。為了更進一步探索布爾喬亞獨有的「用人戰略」，我們特地前往採訪，一探這家公關公司的育才秘訣。
坐落台北市一級商務蛋黃區，走進布爾喬亞辦公室，即可感受到敏捷、高度目標導向的氛圍。為了促進創新，座位區選擇無隔板的設計，團隊密切討論交流的聲音此起彼落，會議室則以國際城市命名，揭示插旗海外的決心。
令人驚訝的是， 與我們分享育才秘訣的對象，竟然不是公司高管，而是三位負責顧問招募發展計畫的七、八年級生幕僚團隊。帶著炯炯有神的目光與專業熱情的語調，她們分享著布爾喬亞如何以破壞式創新的用人戰略，打造公關產業商業人才的育成加速平台。
經驗模組化＋組織數據化，布爾喬亞打造人才戰力資訊平台
「布爾喬亞不怕人走，只怕人做不好。」
面對近年企業最關心的人才荒議題，策士事業群協理Alice泰然地表示，與其以消極被動的態度防止人才離開，布爾喬亞更積極於與每一位顧問共創具伸展性的職涯發展路徑。
作為一間數位原生的企業，布爾喬亞不僅在公關服務面落實數位創新，也將「數據驅動」的DNA內化於組織治理，並梳理出「個人化、差異化、遊戲化」的人才發展三大核心策略。
也就是為了更精準快速地運用人力，布爾喬亞結合資訊平台打造獨家的「顧問資源配置最適化系統」（Capacity & Capability System），彙整歷年營運數據、顧問專案表現等資料，將每位顧問的「能力」、「經驗」、「特性」等抽象描述標籤化，搭配量化統計，藉以運算出該顧問最適合的發展定位。
「如同電玩中的遊戲角色，不僅能在客戶提出服務需求時，依照任務類別分派最適合的顧問團隊，也能落實適才適所，讓顧問能在定期的績效考核中，參考客觀數據，規劃晉升到下一個階段前需要累積哪些能力值，適性調整職涯發展對策。」Alice分享。
當然，布爾喬亞內部數位化不止步於此。事實上，公司從創立之初便開始佈局累積「資訊資產」。開業以來，布爾喬亞已執行超過2,500多件專案，這些專案經驗到目前都持續進行數位化建檔， 並已經形成一套布爾喬亞內部知識庫，記錄了每一次客戶賦予的任務內容、72段專案流程中顧問解題的歷程，以及最後執行的成效。
藉由「經驗模組化」的流程管理，布爾喬亞讓「白紙菜鳥」得以適得其所、站在前人的肩膀上高速學習，並從菜鳥逐步成長為得以翱翔天際的大鵬。
堅實的制度＋流程，給予新手顧問紮實的工作基礎才能勇於創新
而布爾喬亞又是如何將產業新手訓練成能獨當一面的公關顧問呢？負責帶領初階公關顧問團隊的營運事業群經理Lily分享：「文化是關鍵，流程制度是底氣。」
Lily坦言，直到來了布爾喬亞才感受到「制度」與「流程」的價值。多數人提到規章，就不免感受到束縛，但健全的制度規範就像防呆裝置或是保險絲，新手只要按圖索驥、不牴觸基本原則，也能勇敢嘗試與挑戰創新。
以客戶開發與經營為例。在布爾喬亞不需要等到晉升管理職，才有接觸客戶高階經理人、或是獨立經營客戶的機會；把資深顧問當成智囊團，初階顧問親自拿下客戶的案例不勝枚舉。
「我們不怕年輕顧問砸招牌，最怕連犯錯的勇氣都沒有！最有效的訓練絕對是實戰（On-job Training），絕對不是手把手的填鴨式教育（Spoon-fed Education）。」
然而，曾在前線擔任公關顧問的Lily也直言，自己過往在傳統公關業待了七年，觀察到公關產業的業務往來經常還是靠人脈關係，初出茅廬的年輕顧問想要殺出重圍，就得找到自身的「打擊甜蜜點」。
在布爾喬亞，每位新人都有六個月的「適性評估期」，這期間新人們會被要求大範圍的嘗試各種屬性的專案任務，藉此找出個人勝率最高的攻守範疇，以產業見解、服務專業等優勢，替補暫時的人脈空白。
以流程打天下，靠團隊定江山。布爾喬亞不仰賴單一的明星員工，而是打造人人都能創造最大貢獻的明星團隊，實踐「一群人能走得更遠」的理想道路。
布爾喬亞創造時代的心法：擁抱青年世代、打造青年友善職場
負責年度雇主品牌計畫的策士事業群經理Yvonne，接著分享了一段校園徵才期間的故事。曾有一位求職者詢問：「布爾喬亞自許成為公關產業的旗手，是用什麼指標來衡量？」當時Yvonne回答，企業能否贏得世代青年的青睞，正是關鍵指標。
布爾喬亞從2017年開始，每年都會舉辦大型初階公關顧問招募會《快閃公關霸》，每屆收到的應徵數量、質量逐年提升，這就是贏得青年青睞證明。何謂「青年友善」，布爾喬亞為何投資大量心力在青年族群的溝通？Yvonne進一步解釋，布爾喬亞追尋的不是讓青年一帆風順、輕鬆自在的舒適圈，而是有助於青年持續成長、不斷在職涯道路上有所收穫的青年友善環境。
這意味著，布爾喬亞除了敢提供遠高於同業的薪資待遇，更要建立一個不單只看背景、學歷、文憑、資歷的管道，讓年輕人靠實力發聲、爭取事業的舞台。尤其，現今的七、八年級生是在台灣濃厚的創業氛圍中成長的，也是見證自媒體崛起、渴望影響力並樂於發動改變、勇於拿回主宰權的世代。而青年世代所擁抱的價值，正與布爾喬亞的企業文化、組織精神不謀而合。
以今年邁入第六屆的《快閃公關霸》年度招募會為例。布爾喬亞挑戰產業常規，第一階段不收履歷，在除去學經歷條件對第一印象的影響後，面試官僅從應徵者的觀點進行篩選；甚至在團體面試現場，應徵者可以自行決定，要接受哪位主管的面試。
「一個擁抱青年的團隊，才有機會創造時代。」
作為今年《快閃公關霸》主要承辦人，Yvonne胸有成竹地表示，隨著商業環境的演進，公關與顧問產業的價值越來越受企業重視，公關無疑是門值得人才投入的好生意。 在薪資待遇、企業文化、市場競爭力、中長期發展空間等面向，布爾喬亞有自信成為青年的最佳選擇。
如果你是嚮往公關顧問產業、追尋影響力的新世代人才，布爾喬亞2022年第六屆《快閃公關霸》初階公關顧問招募會，已於3月29日青年節開放應徵，預計於5月24日進行團體面試。