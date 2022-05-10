中索安全協議成為澳洲大選焦點，總理莫里森：會阻止北京跨越「紅線」
我們想讓你知道的是
莫里森曾警告若中國在索羅門建立軍事基地，此舉將跨越「紅線」。在8日的辯論中，莫里森被問到這條紅線為何時，他僅表示將與合作夥伴一起，確保防止這類結果。
文：德國之聲中文網（法新社、美聯社、澳廣）
澳大利亞總理莫里森（Scott Morrison）週日（5月8日）在澳大利亞選前一場辯論中誓言，澳大利亞將與其盟友合作，阻止中國在索羅門群島建立軍事基地。
此前，莫里森曾警告若中國在索羅門建立軍事基地，此舉將跨越「紅線」。在8日的辯論中，莫里森被問到這條紅線為何時，他僅表示將與合作夥伴一起，確保防止這類結果。
在中國政府上個月宣佈與索羅門群島簽署安全協議後，中國在太平洋地區日益增長的影響力，已成為澳大利亞選舉前的熱門政治議題。雖然中國與索羅門群島尚未公開正式協議內容，但網絡流傳的草案內容已令太平洋地區國家感到震驚，因為內文允許中國在索羅門群島部署海軍，而該國距離澳大利亞不到2000公里。
儘管索羅門群島不斷重申，協議並不包含讓中國在該國建立軍事基地，但仍引發各國對該可能性的擔憂。
目前，莫里森所屬的的保守派政府在最新的民意調查中落後反對黨工黨。外界批評，澳大利亞傳統上對太平洋地區有巨大影響力，但他卻未能阻止中國與索國簽署該協議。
反對黨工黨領袖艾班尼斯（Anthony Albanese）在電視辯論中稱該結果為 「巨大的外交政策失敗」。莫里森在辯論中也補充道，揣測澳大利亞為防止中國在索羅門群島建立軍事基地可能採取的具體措施是「不明智的」。
他說：「索羅門群島政府自己已經非常清楚地告訴我們，這不是他們正在尋求或支持的結果。我相信有中國軍事基地的存在不符合他們的國家利益。」
澳外長：協議「缺乏透明度」
在8日的辯論中，澳大利亞總理和反對黨領袖還就生活成本上升、如何解決全球暖化與反腐敗措施等問題進行了爭論。但中國在太平洋地區的政治和軍事影響力，已成為澳大利亞外交政策的主要關注話題。
澳大利亞外交部長佩恩（Marise Payne）上週五（5月6日）晚間在布里斯班與索羅門群島的外交部長舉行了會談，期間她重申了澳大利亞對中國安全協議和協議內容「缺乏透明度」的深切關注。
但她也表示，索羅門群島的外交部長馬內列（Jeremiah Manele）向她保證，澳大利亞仍然是索羅門群島的「首選夥伴」。
不過在那之前，索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）對各界批評索羅門群島與中國簽署安全協議一事反應十分憤怒，說他的國家被當作「幼兒園的學生」看待。
索羅門總理為中國辯護
根據澳廣報導，上週蘇嘉瓦瑞在該國議會發表的一段演說中，暗示澳大利亞及其盟友蓄意破壞他的政府之信譽，也批評西方對俄羅斯入侵烏克蘭做出的反應，並讚揚中國對待基督徒的方式。
蘇嘉瓦瑞也強化其對索羅門群島公民社會團體的批評，暗示他們被外國操縱，並宣稱他們已經「淪為西方世界的犧牲品」。此前，索羅門群島公民社會團體批評該國政府與中國簽署的安全協議，表示他們對中國軍隊或警察進入索羅門群島來鎮壓未來可能發生的抗議活動感到擔憂。
蘇嘉瓦瑞還說，這些公民社會人士是「種族主義者」與「偏執狂」，被「外國主子」操控，對中國懷有深深的敵意。他說：「我們關注的是，索羅門群島的一些合作夥伴與他們在本國的一些代理人合作，他們採用的策略中流露出明顯的虛偽，以無理的理由給索羅門政府製造麻煩。」
他還為中國辯護，說中國主要城市的街道上「沒有乞丐」，與西方不同。即便如此，部分索羅門群島國會議員和民間社會團體批評中國政府在習近平的領導下，不斷加強和反覆鎮壓基督徒。
但蘇嘉瓦瑞上週也在國會演說中為中國辯護，稱基督教在中國「蓬勃發展」，信徒們遵守政府制定的規則。他說：「我不知道這些人是從哪裡來的，但談及基督教的價值觀，中國有超過1.2億名真正的基督徒。我們自己的教會呢？大約只有50萬人左右。他們基督徒的人口比包括澳大利亞和新西蘭在內的所有太平洋島國的人口加起來還多。是的，雖然中國有相關限制，但是基督教在中國很盛行，因為基督徒服從當局的規定。」
© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。
延伸閱讀
- 索羅門群島可能允許中國軍艦駐紮，引發澳洲高層擔憂直接飛往索國討論
- 索羅門群島爆大型抗爭、首都唐人街遭縱火，原因跟民眾不滿和中國建交有關
- 美、澳接力施壓也無效，中國宣布已與索羅門群島簽署「安全協議」
- 索羅門群島總理與中國簽訂「警務協議」，無端賞澳洲一巴掌，又害自己國家捲入大國競爭的漩渦
- 中索協定風波：澳洲對南太平洋島國的需求視而不見，發現被中國挖走時為時已晚
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：羅元祺
核稿編輯：楊士範
Tags：
孵化大團各憑本事，多元樣貌的高雄音樂展演空間
我們想讓你知道的是
「Live House」乘載著許多音樂產業的重要文化。本篇採訪岩石空間、百樂門酒館、洛克音樂及藍色狂想等長期駐紮在高雄的展演空間；透過經營者親口分享，讓我們一睹高雄多變且元素豐沛的音樂文化。
表演者、觀眾、經營者都是Live House中成就完整表演不可或缺的一塊。表演者的感染力，聽眾的互動，特定如Mush Pit等聆聽回饋，構築了整個空間特殊的氛圍，形成重要的音景。
除了看表演，創作者從Live Houe累積實力，聽眾能在場域中找到同好，發掘更多自己喜歡的音樂，甚至和喜歡的創作者交流。有趣的是，經營者經常是許多音樂人的孵化器；這些都是Live House帶給音樂產業非常重要的意義。
高雄Live House樣貌多元，受眾分流互利共生
紀老師是高雄知名樂手，也有爵士樂團「Super Band」。注意到國外總是有Live Band餐廳可以讓樂手有固定演出的平台，喜歡音樂的人也有地方可以享受美食和音樂，但台灣並沒有這樣的文化，所以和哥哥一起打造了全台灣第一間Live Band餐廳「藍色狂想」。
一開始是在林泉街的小空間，但為了讓樂迷有更舒適的聆聽環境，樂手也能盡情表演，於是紀老闆又尋到現在五福路這個店址，盛大開張了「藍色狂想」Live Band餐廳。後來竟帶起全台經營Live Band餐廳風潮，藍色狂想也曾經開到四家分店，身為樂手的紀老師，跨足經營如此成功。紀老闆說：「就是每個環節都要用心。」
紀老師對細節十分用心，總在會後跟樂手討論如何讓表演更加精采，也會不斷優化舞台的佈置，讓在藍色狂想看表演真的很有感覺。
並且從家具的挑選、牆壁的手繪和餐點都有要求監督。「許多人都知道這裡有很好的表演，但沒注意到藍色狂想的食物也是非常好吃。」紀老師哈哈大笑的說。
同樣營運有道的洛克音樂，老闆洛克頗通品牌建立。以洛克為名分別成立了樂團、樂器行以及音樂空間，多角化發展且都營運得宜。這是因為本身已經在義大世界行銷部習得一身功夫：「我媽跟我說，做任何事情前，都要先顧好肚子。」依教奉行的洛克，遂能藉由音樂過著自己想要的生活。
相對於產業新秀洛克，岩石空間的二中就是高雄音樂空間的重要啟蒙者。高雄重要音樂空間幾乎都由他所推動，從ATT、Join us、客廳到岩石都有他的身影，從20幾年大環境對Live House極度不友善就耕耘至今。對於為何願意持續付出，二中老師笑著說：「我只是覺得有事情沒做完。」
百樂門酒館的阿昌自己有個一點生台語樂團，從表演到空間老闆，阿昌說確實要費盡很多心思，但就是因為從事的是自己喜歡的產業，所以遇到創業的困難就更願意去承擔跟突破。好比2021年的三級警戒，餐廳酒館生意蕭條叫苦連天的時機，反而是阿昌重新觀察自己生活的機會。
「開店之後生活會變得很制式，每天就事開門營業打烊關門，其實不知道自己在幹嘛。疫情不能營業，反而能好好看看自己的生活，並思考還能做甚麼。有一種找回初心的感覺。」
搖擺的藍色狂想，生猛的百樂門，嬉皮的烏托邦岩石以及輕鬆的洛克音樂。迥異的風格讓他們在營利上並不互相衝突，因為表演者會選擇適合自己調性的空間演出，所以受眾並不牴觸。相反的，音樂空間的多元性會讓觀眾更願意走入場館，對大環境的成長更有所助益。
不會離開高雄追求夢想，因為我的夢想就是讓高雄被看見
資源北重南輕是事實。即使如此，所有的經營者都未曾想去過北部發展。「因為高雄實在是太爽了。」阿昌大笑著說。
步調輕鬆、陽光普照，是所有經營者對高雄的感受。他們都成功在高雄活出自己，過著喜歡的生活，因此並不需要去北部爭取甚麼。不僅音樂空間，洛克更經營直播平台，代理超過50位直播主，其中多數以音樂創作為主。線上線下都不斷增加讓新興創作者被看見的機會。
作為Live Band餐廳火車頭的藍色狂想，除了不斷邀請許多北部樂手南下演出，讓高雄聽眾有更多聆聽選擇。更是用心培育爵士樂手，除了會和樂手們討論每次表演如何更進步，同時還會持續觀察如何讓樂手有更好的表演體驗。例如爵士鼓前面的風鈴，就是偶然發現開演前先刷過風鈴的聲音，很能帶動觀眾的情緒，而特意裝設的。
20年前就從新竹來的的二中，提到高雄並沒有現在這麼發達，但有一種歡迎各種事情發生的活力。「就覺得，我想做的事情都可以在這裡做。」二中就定居了下來，陸續經營了音樂行、錄音室到今天的音樂空間，甚至還在籌備未來的木箱鼓教學。在高雄開展著更多可能。
關於高雄的未來想像，阿昌說：「這不是我能掌握的。場館該做的就是服務樂手、服務聽眾。」阿昌分析道：「有些樂團會想把創作、行銷、包裝都攬在自己身上，反而顧此失彼。其實音樂產業應該要像個同心圓一樣，以樂手為核心，各個職位在正確的位置上一起運作。而場館就是當一個好的平台，去了解觀眾和樂手的喜好，然後提供。」
在音樂產業上能見度低於北部，二中的觀察是出自於創作者心態。「高雄從過去到未來，有才華的人真的很多，完全不輸其他地方。問題在於高雄樂團比較專注在把音樂做好，忽略了行銷宣傳。」所以除了音樂空間，二中老師也是錄音師，許多知名樂團如糜先生、Leo王第一張作品都是從他手上誕生。「我的原則就是做別人不要做的事。」高雄從不缺乏優秀的表演者，因此比起創作，二中老師給自己的定位就是藉由錄音、Live House讓這些才氣縱橫的創作者能多被看見、聽見。
高雄流行音樂中心出現，期盼共構音樂產業
同時是高雄的董事的紀老闆，當然會希望高流用音樂來豐富市民的生活。「奉獻自己在音樂空間的經驗，來回饋給大家，這是當然的了。」而洛克就住在愛河邊，看著高流從無到動工，從鷹架搭建到現在開幕營運。「身為高雄人當然對高流有期待。高流蓋的這麼漂亮，希望能讓市民們更有意願走進音樂空間。」
高流的LIVE WAREHOUSE在岩石附近，小庫的容納人數也接近，二中提到自己需要在營運上更有特色來迎戰。但其實空間風格迥異，牴觸範圍也不大。若是高流能讓高雄音樂的娛樂習慣建立，對大環境反而是件好事。
各有特色的Live House，加上能容納約六千人的海音館，如今高雄的場館產業可說非常完整。阿昌認為高流背負著讓市民更加了解音樂產業的任務。「其實高雄每天都有很多很棒的活動在發生。但高雄市民在音樂娛樂習慣還在發展，因此有高雄市民不一定能接收甚至接受這些活動。」另外，人才的培育也會是高雄另一個支線任務。「音樂產業不是只有歌手，其實現在樂團也會有自己的燈光師、錄音師。」產業人才如果足用充沛，產業也能更穩健，其實也能讓消費者的接受度更高。
呈現音樂產業的多元，及人才培育，是經營者以自身觀察出發，期盼高流能以大型場館的位置執行的任務。也期盼大型流行音樂中心的道來，能夠活絡音樂和高雄在地的關係，讓高雄充沛的流行音樂能量，真正融入市民的生活。
看更多《高流WAVES》報導：https://kmc-waves.tw/home.php
本文由「高雄流行音樂中心」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃審閱。