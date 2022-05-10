中索安全協議成為澳洲大選焦點，總理莫里森：會阻止北京跨越「紅線」

文：德國之聲中文網（法新社、美聯社、澳廣）

澳大利亞總理莫里森（Scott Morrison）週日（5月8日）在澳大利亞選前一場辯論中誓言，澳大利亞將與其盟友合作，阻止中國在索羅門群島建立軍事基地。

此前，莫里森曾警告若中國在索羅門建立軍事基地，此舉將跨越「紅線」。在8日的辯論中，莫里森被問到這條紅線為何時，他僅表示將與合作夥伴一起，確保防止這類結果。

在中國政府上個月宣佈與索羅門群島簽署安全協議後，中國在太平洋地區日益增長的影響力，已成為澳大利亞選舉前的熱門政治議題。雖然中國與索羅門群島尚未公開正式協議內容，但網絡流傳的草案內容已令太平洋地區國家感到震驚，因為內文允許中國在索羅門群島部署海軍，而該國距離澳大利亞不到2000公里。

儘管索羅門群島不斷重申，協議並不包含讓中國在該國建立軍事基地，但仍引發各國對該可能性的擔憂。

目前，莫里森所屬的的保守派政府在最新的民意調查中落後反對黨工黨。外界批評，澳大利亞傳統上對太平洋地區有巨大影響力，但他卻未能阻止中國與索國簽署該協議。

反對黨工黨領袖艾班尼斯（Anthony Albanese）在電視辯論中稱該結果為 「巨大的外交政策失敗」。莫里森在辯論中也補充道，揣測澳大利亞為防止中國在索羅門群島建立軍事基地可能採取的具體措施是「不明智的」。

他說：「索羅門群島政府自己已經非常清楚地告訴我們，這不是他們正在尋求或支持的結果。我相信有中國軍事基地的存在不符合他們的國家利益。」

澳外長：協議「缺乏透明度」

在8日的辯論中，澳大利亞總理和反對黨領袖還就生活成本上升、如何解決全球暖化與反腐敗措施等問題進行了爭論。但中國在太平洋地區的政治和軍事影響力，已成為澳大利亞外交政策的主要關注話題。

澳大利亞外交部長佩恩（Marise Payne）上週五（5月6日）晚間在布里斯班與索羅門群島的外交部長舉行了會談，期間她重申了澳大利亞對中國安全協議和協議內容「缺乏透明度」的深切關注。

但她也表示，索羅門群島的外交部長馬內列（Jeremiah Manele）向她保證，澳大利亞仍然是索羅門群島的「首選夥伴」。

不過在那之前，索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）對各界批評索羅門群島與中國簽署安全協議一事反應十分憤怒，說他的國家被當作「幼兒園的學生」看待。

索羅門總理為中國辯護

根據澳廣報導，上週蘇嘉瓦瑞在該國議會發表的一段演說中，暗示澳大利亞及其盟友蓄意破壞他的政府之信譽，也批評西方對俄羅斯入侵烏克蘭做出的反應，並讚揚中國對待基督徒的方式。

蘇嘉瓦瑞也強化其對索羅門群島公民社會團體的批評，暗示他們被外國操縱，並宣稱他們已經「淪為西方世界的犧牲品」。此前，索羅門群島公民社會團體批評該國政府與中國簽署的安全協議，表示他們對中國軍隊或警察進入索羅門群島來鎮壓未來可能發生的抗議活動感到擔憂。

蘇嘉瓦瑞還說，這些公民社會人士是「種族主義者」與「偏執狂」，被「外國主子」操控，對中國懷有深深的敵意。他說：「我們關注的是，索羅門群島的一些合作夥伴與他們在本國的一些代理人合作，他們採用的策略中流露出明顯的虛偽，以無理的理由給索羅門政府製造麻煩。」

他還為中國辯護，說中國主要城市的街道上「沒有乞丐」，與西方不同。即便如此，部分索羅門群島國會議員和民間社會團體批評中國政府在習近平的領導下，不斷加強和反覆鎮壓基督徒。

但蘇嘉瓦瑞上週也在國會演說中為中國辯護，稱基督教在中國「蓬勃發展」，信徒們遵守政府制定的規則。他說：「我不知道這些人是從哪裡來的，但談及基督教的價值觀，中國有超過1.2億名真正的基督徒。我們自己的教會呢？大約只有50萬人左右。他們基督徒的人口比包括澳大利亞和新西蘭在內的所有太平洋島國的人口加起來還多。是的，雖然中國有相關限制，但是基督教在中國很盛行，因為基督徒服從當局的規定。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：楊士範