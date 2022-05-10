英國《衛報》訪陳建仁：「與病毒共存」是正確決定，以中港為鑑走第三條路
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報導中表示，香港、台灣和中國是維持清零政策的最後三個主要經濟體。香港清零失利，疫情嚴重。中國堅守清零政策推出對經濟造成傷害的封城措施，台灣似乎在看到兩種選項後，決定走第三條路，稱為「新台灣模式」。
（中央社）英國《衛報》報導，過去被譽為全球防疫模範生的台灣，如今面臨Omicron疫情海嘯，衛生當局認為清零政策已不適用，轉為「與病毒共存」，試圖找出新模式。
前副總統、同時也是流行病學家的陳建仁博士接受《衛報》訪問時表示：「這是正確的決定，也是我們必須做的決定。」
報導指出，台灣2020年初實施邊境管制、嚴格疫調、社交距離和個人衛生措施，即使在疫苗和抗病毒治療藥物問世後，這些防疫措施還持續實施。
這些措施在2021年擊敗COVID－19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）Alpha和Delta變異株疫情，而在高傳染力變異株Omicron去（2021）年11月和12月開始在多國肆虐後，陳建仁和其他學者建議政府要開始轉變為和病毒共存。
陳建仁告訴《衛報》：「中央流行疫情指揮中心當時決定我們應該在（幾個月後）加強劑覆蓋率達40－45％左右後實施，但Omicron不等人。」Omicron疫情3月開始在社區蔓延。
報導中表示，香港、台灣和中國是維持清零政策的最後三個主要經濟體。
香港清零失利，疫情嚴重。中國堅守清零政策推出對經濟造成傷害的封城措施，特別是在上海，目前還沒有結束的跡象，台灣似乎在看到兩種選項後，決定走第三條路，稱為「新台灣模式」（new Taiwanese model），亦即坦承無法遏阻Omicron蔓延，但可以力圖在疫情大流行初期階段（early pandemic－era phase）讓疫情曲線趨緩。
確診人數還在攀升，專家預期將在3周後攀抵高峰，預估最後將有高達350萬人確診，約1萬6000人染疫病歿。
隨著單日確診人數破3萬，中央疫情指揮中心持續鬆綁防疫管制措施，取消實聯制，放寬隔離規定，同時呼籲民眾繼續戴口罩，盡量在家上班，減少群聚，鼓勵接種疫苗，若出現症狀趕緊快篩。也信賴民眾自行通報確診，並且自我居家隔離。
這些作法某種程度上發揮了作用。陳建仁告訴《衛報》，疫情致死率仍低於0.2％。超過99.75％確診病患是輕症或無症狀，民生和商業活動持續運行，沒有封城，也沒有恐慌。
由於台灣採取預先防範措施，解除確診強制住院的規定，醫院負荷並未超載。
香港當局同樣實施這項規定，導致染疫病患在這波疫情前已擠爆醫院，但台灣截至6日為止，只有44％的醫院加護病房滿床。
振興醫院感染科主治醫師顏慕庸表示，目前為止，台灣的分流措施「在紓解（醫院）壓力方面十分成功」。但他擔心，對付這波疫情這樣還不夠，並呼籲整合地方和區域服務，以增加醫護人力，減少醫院人潮。
顏慕庸說，政府的訊息「有傳遞出去且透明」，「民眾感到不滿的是快篩試劑供應不足，以及急診處人滿為患，但這些可以改善」。
不過，隨著確診人數節節攀升，各界批評也隨之而來，其中包括政府被動應變而不是主動採取預防措施。
顏慕庸表示，轉為和病毒共存是正確的方向。但目前的情況是「手腳跟不上大腦的指令」，「政府對於和Omicron海嘯共存的程序和準備沒有事先做好計畫」。
陳建仁指出，政府已在處理醫院的這些問題，但他承認，台灣沒有準備好充分供應快篩試劑，目前仍無足夠試劑。面對日增的批評，政府今（9）日轉而允許部分零售商店以市價出售非政府配售的快篩試劑。
顏慕庸說，疫情固然會帶來傷亡，但台灣已捱過疫情最嚴峻的時刻，等到了疫苗、治療方法以及較溫和的病毒株。
報導中表示，台灣不再是零確診的模範生，但台灣希望可以找出某種模式，平靜穩定地轉變，在封鎖邊境2年多後，重新加入這個世界。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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俄烏戰火後的危機！台灣天然氣10%缺口 中油準備好應戰了嗎？
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天然氣被國際視為最佳橋接能源，台灣也計畫將燃氣發電佔比調升至50%、燃煤降至30％、綠能提高至20％，以完成2025年非核家園之能源轉型目標；然而台灣天然氣幾乎全仰賴進口，若要提高燃氣發電配比，勢必要增加氣源購置，並確保原料能穩定輸入。
氣候快速變遷、全球暖化劇烈，聯合國氣候變化綱要公約《巴黎氣候協議》主張各國政府應減少碳排、調整能源配比，以逐步朝向100%再生能源發電的綠色未來。天然氣被國際視為最佳橋接能源，台灣也計畫將燃氣發電佔比調升至50%、燃煤降至30％、綠能提高至20％，以完成2025年非核家園之能源轉型目標；然而台灣天然氣幾乎全仰賴進口，若要提高燃氣發電配比，勢必要增加氣源購置，並確保原料能穩定輸入。
經濟部統計台灣天然氣進口比例，分別是澳洲約32％、卡達約25%、俄羅斯約10%。適逢今（2022）年3月中油與俄簽約供氣合約期滿，也因俄國總統普丁宣布「不友善國家」須以盧布購買天然氣，中油表示將不會與俄羅斯續約，現貨氣將採機動性購買，由不特定國家作為供應替代方案；然而，不指定氣源又想隨時找到符合的供貨量、熱值與船期安排來購買，供氣真能唾手可得、穩定無虞？外界都在熱切關注。
綜觀國際天然氣進出口趨勢，澳洲東部新興煤層天然氣（Coal Seam Gas，簡稱CSG）出口量持續成長，70％輸出至日本、韓國、中國等亞洲多國市場，使澳洲仍坐擁世界最大液化天然氣供應國寶座。傳統天然氣是由不透水岩石覆蓋的多孔砂岩地層中取得，氣體透過浮力經氣井移動至地面，無需抽取，但隨蘊藏量下降，需要由非傳統天然氣來補足。過去CSG熱值低，且技術未臻純熟、用水量高、恐有污染風險而無法量產；如今技術革新，能夠利用壓力變化來取得吸附於煤質基中的天然氣，同時用水量少，不致消耗澳洲珍貴的水資源，且鑽井成本比傳統多孔砂岩層天然氣低廉許多。
為供應出口所需，澳洲東岸的傳統天然氣儲量面臨枯竭窘境，未來5-7年須倚靠昆士蘭州內超過85%的大型CSG庫存，來支持生產量能，轉換為液化天然氣（Liquefied Natural Gas，簡稱LNG）滿足外銷需與其國內市場需求。澳洲政府也正擴大天然氣運輸管道佈建與效能，將北部與東部市場連接，並開發更多氣田，強化天然氣現貨供應力。我國雖然與澳洲簽約購置天然氣，但大多與西澳地區供應商交易，未與東澳產業締結合作關係，少了對新興氣源的探索，十分可惜。
對於俄羅斯「斷氣」解方，亦有增加卡達進口之呼聲，但中東區域局勢不定，恐對氣源供應造成嚴重影響。美國於1984年將伊朗列為恐怖主義國家，而沙烏地阿拉伯等中東鄰近國家也因伊斯蘭教派立場分歧，與伊朗對立，其友好國卡達也遭受波及，與多國失去外交關係，被施以經濟與交通封鎖，天然氣出口風險極高。已有烏俄戰爭作為前車之鑑，中東長久以來政局動盪，只怕危機一觸即發，造成台灣氣源將出現更大的缺口。
當亞洲國家紛紛採買東澳LNG，台灣進口澳洲LNG卻僅限於西部、尋找隨機氣源現貨氣供發電使用，不僅錯過購置先機，更難保充足貨源。東澳天然氣在國際間炙手可熱，但中油是否已準備與東澳廠商發展堅實合作關係、入手穩定氣源未雨綢繆、深化與澳洲經貿交流？除了深思熟慮，也須儘速展開東澳天然氣採買計畫，才可確保燃氣供電原料充沛、穩健能源轉型進程。