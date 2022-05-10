歐盟「戒斷」俄羅斯能源有腹案，加速天然氣脫俄成最大挑戰，怎麼做到？
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其實歐盟對擺脫俄國天然氣早有盤算。從2009年俄烏發生天然氣價格爭端，俄國切斷經由烏克蘭到歐洲的管線供氣，到2017年奧地利天然氣站爆炸、2021年全球天然氣價格飆升等事件，讓歐盟陸續提出、修正一套天然氣安全供應法案。
（中央社）只差臨門一腳，歐盟就將完成與成員國的協商，正式實施在年底前禁絕俄國石油進口的制裁政策。緊接著，難度更高的天然氣脫俄時間表也將被逼上議程。接下來的問題是：怎麼做到？
歐盟宣布年底前全面禁止俄國原油
美國石油進口量只有3%來自俄羅斯、天然氣更是零，因此美國早在3月就宣布要完全禁止來自俄國的石油、天然氣和煤。但對歐盟而言，斬斷與俄國能源貿易要比美國難上數十倍，因為不論油、氣、煤，俄國都是歐盟最大進口國，進口依賴度在2019年分別達27%、41%、47%，其中又以德國的交易量最大。
這也是為何直到德國點頭後，歐盟才在4日宣布年底前全面禁止俄國原油，數日後又為匈牙利、斯洛伐克和捷克開小門，以他們的基礎設施趕建不及為由，讓三國延到2024年再戒斷俄油。歐盟待取得27個會員國共識，就會正式推出禁令。
俄國原油最方便可行的替代來源是中東。標普全球商品洞察（S&P Global Commodity Insights）指出，伊拉克和沙烏地阿拉伯將是歐洲煉油業者最先爭取的對象。德國也提出將從東北部和波蘭的港口運來他國石油，以取代原先直接從俄國拉過來的油管。
事實上，根據前述標普報告，德國已在俄侵烏後快速轉換石油交易商，讓它對俄國原油的依賴度從戰前35%降到12%。
不過，由於中東產油國對提高產量興趣缺缺，歐盟能源脫俄的大動作勢將衝擊全球油價。為了抑制俄烏戰爭以來的油價飆漲，美國已釋出創歷史新高的戰備儲油量，甚至考慮鬆綁對委內瑞拉的石油貿易制裁，下半年再加入歐洲因素，油價更易漲難跌。
能源數據公司Kpler的石油專家卡托納（Viktor Katona）在《紐約時報》（New York Times）採訪中用「大風吹」搶椅子遊戲（musical chairs）比喻，若歐洲改搶中東石油，俄國石油就可能轉進印度甚至土耳其，禁油令對俄國可能傷害不大。
歐洲智庫Bruegel分析師麥威廉斯（Ben McWilliams）告訴英國廣播公司（BBC），歐洲要更換石油供應來源會比天然氣容易，因為其他地方也有大量的石油可用船運來。
換句話說，歐盟對俄國經濟制裁的真正決戰點是天然氣。歐盟執委會已在3月宣布將俄國天然氣進口量在一年內減少三分之二，但會員國內實質的協商還未浮上枱面。從德國2020年有高達65%的進口天然氣來自俄羅斯，可見其難。
加速天然氣脫俄，對俄國經濟會比斷油更傷
歐俄地圖上交織著天然氣管線，雖然美國承諾提高對歐洲的液化天然氣（LNG）供應，卡達和非洲產氣國家也可能部分取代俄國的天然氣，但跨海「運氣」不如拉管有效率；同樣的難題對俄國亦然，若歐盟不跟它買，俄國天然氣要找其他海外買家，短時間也難見效。
因此，雖有專家擔心俄國可能會用「斷氣」來反制歐盟的禁油令，但若逼急歐盟、加速天然氣脫俄，對俄國經濟會比斷油更傷。
其實歐盟對擺脫俄國天然氣早有盤算。從2009年俄烏發生天然氣價格爭端，俄國切斷經由烏克蘭到歐洲的管線供氣，到2017年奧地利天然氣站爆炸、2021年全球天然氣價格飆升等事件，讓歐盟陸續提出、修正一套天然氣安全供應法案。
這套法案的主要內容包括成立合作平台，提供諮詢並監看會員國的能源庫存等數據；開發低碳排的氫能，以逐漸降低對天然氣的依賴；以及敦促相鄰的會員國簽訂雙邊「團結協定（Solidarity Agreement）」，讓簽約國雙方在一方遇到天然氣斷供的緊急狀況時，優先以本國天然氣庫存支援另一方，而非未簽約的第三國。
但俄烏戰前，只有德國分別和丹麥、奧地利簽署了團結協定，芬蘭和愛沙尼亞則在4月下旬達成歐盟的第三個雙邊團結協定。
因應俄烏戰後的天然氣脫俄大趨勢，歐盟能源執行委員（commissioner）賽門（Kadri Simon）在2日公開說明她向成員國部長們提出的三個方針。第一是檢視跨境瓦斯網絡和基礎建設的效率，以及加速簽成更多雙邊團結協定。第二是要在下半年的冬季來臨前，確保足夠的天然氣儲存量，避免寒冬發生暖氣危機。第三是趕緊分散供應來源。
無論是為了懲罰俄國發動戰爭、為了減碳以緩解地球暖化，或是為了降低「雞蛋放在同一籃子」的風險，歐盟決定加速擺脫高度集中在俄國的能源依賴結構，這必將使民眾和企業經歷一段痛苦的「戒斷期」。但趁早下定決心分散風險，以及不被惡鄰的經濟誘因綁架，是這場「長痛不如短痛」的能源戰爭，帶給其他經濟體的最大啟示。
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責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：翁世航
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加速敏捷開發腳步！AWS Amplify 協助企業打造高效能應用服務
我們想讓你知道的是
台灣企業勢必需要明確轉型策略，搭配適合的雲端工具作為入場券，一來降低數位化門檻、二來減少摸索資源的浪費。
打造敏捷開發流程、加速前後端工程師的協作效率，是許多企業在面臨疫情之後，認為亟需將彈性元素納入為企業文化當中。雲端運算服務領導業者 AWS 台灣，觀察到前端工程師主要負責處理最貼近用戶的 Web、行動應用程式，但他們往往需要與後端團隊合作過程，遭遇耗費大量討論時間，才能處理使用者介面事項。
為了降低前後端的溝通成本，有些前端工程師在掌握介面管理能力之後，開始橫跨到後端的伺服器、資料庫開發經驗，甚至進一步培養技能，成為能負責測試、安全、效能多面向的全端工程師。
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前端工程師運用 AWS Amplify，快速在雲端建立 REACT 應用程式
事實上，AWS 的入門課程指出，運用 AWS Amplify 在雲端建立 React 應用程式及服務集，只需五個學習歷程，包含建立 React 應用程式、初始化本機應用程式、新增身份驗證、新增 API 和資料庫、新增儲存體。如果想快速了解 REACT 程式快速上雲的方法及示範教學，本文節錄 AWS QUICKSTART 學習資源內容，幫助前端工程師更快掌握重點。
首先，何謂 AWS Amplify？AWS Amplify 是一項全托管 Front-End Web & Mobile 服務，採取無伺服器模式，在後端建立、部署和託管單一頁面 Web 應用程式或靜態網站的 Git 型 CI/CD 工作流程，加速開發過程直接整合其他 AWS 服務。舉例來說，像是整合封裝好的 Library 資源、或運用一些 Components UI 軟體去配置後端，以及利用 Admin 的 UI 做資源上的管理。
AWS Amplify加速Develop、Deliver 與 Manage流程
AWS Amplify 主要優勢展現在三大項工作階段，分別是 Develop、Deliver 和 Manage。Develop 部分可利用 CLI（Command-Line Interface）或 Admin UI 設定後端，使用 GraphQL 或 REST API 設定也是可行的，進而快速建構一個前後端專案。此外，開發者還能搭配 AWS 其他服務，例如使用 AWS Authentication 全托管認證服務，或 DataStore、Storage 等多項 Feature Categories。
到了 Deliver 階段，若是要透過 AWS Amplify 執行 Web Hosting 任務，可拆解出三個流程。首先是將 Repository 與 AWS Amplify 進行連結，這邊可整合 Amplify Console 提供的支援資源包含 Github、Bit Bucket、Gitlab、以及 AWS 的程式碼代管工具 AWS CodeCommit。一旦連結以後，開發者可透過自己的 Configuration，决定在各個不同的 Build 要執行什麽樣的指令，最後再透過 Deploy 方式，幫助工程師進行前端的 Hosting。
在最後一個 Manage 階段，開發者則可利用 AWS Amplify 的 Admin UI，以開啓瀏覽器方式，透過視覺化介面統一管理資源。例如在 Admin UI 介面左側選單，涵蓋 Content、User Management 的區塊，讓參與專案但沒有 AWS Console 權限的使用者，可利用 E-mail 方式邀請使用者進到 Admin UI，進行一些設定或觀看其他相關資源；甚至在 Set Up 區塊還有相關選項，例如要針對 Data Modeling 或 APP User 做權限管理，以及可連結到 AWS 其他服務。
運用開放資源 AWS Amplify Framework，打造高效能應用服務
AWS QUICKSTART 學習資源還介紹到另一個 AWS 提供的開放資源 Amplify Framework，一樣可利用 Amplify CLI 的方式，配置 Web 和行動應用程式的前後端，以及開發者需要用到的服務，讓應用程式更易於構建，並獲得安全、高性能的使用體驗。
Amplify CLI 一樣有支援多個不同 Category，例如較常使用的幾個 Comment Line，像是Amplify Init 指令做初始化或創建幾個不同資源；或是 Amplify Status 指令，隨時在開發過程查看各個 Category 狀態；甚至專案結束後，可利用 Amplify Delete 直接把 Amplify 所創建的資源做一次性删除。另外也可透過 AWS Amplify Client 利用比較抽象化方式，讓開發者直接利用 Component 實現想要完成的項目。
實際示範給你看，設定 React 程式可以如此簡單
假設前端工程師現在要快速部署一項有驗證功能（Authentication）還要搭配 Rest API、GraphQL、Analytics 等服務的應用，如何快速設定 React 程式？在 AWS QUICKSTART 的學習資源後半段，有詳細說明要啟動這類型專案的操作方法。
開發者可以先利用 AWS Lambda Function 結合 Amazon API Gateway 方式，創建出一個 Rest API，到了 Authentication 階段，則使用到 AWS Cognito 的服務，接著針對 GraphQL 需求，可利用 AWS AppSync 服務，以及最後如果有 Analytics 的需求，也可以串聯 Amazon Pinpoint 工具。Amazon Pinpoint 是一項彈性而可以擴展的行銷通訊服務，開發人員可利用 Amazon Pinpoint API 追蹤 Web 使用者的行爲，或是針對 APP 推送、電子郵件、簡訊點擊行為蒐集到具體的資訊。
在這整套流程示範之後，值得特別強調的是，AWS AppSync 是一項全托管的服務，能及時更新，甚至在使用者離線時仍可以持續去創建和修改數據。一旦設備連上線之後，這項應用程式就可重新連線，並接到後端同步數據，達成彈性、自動化擴展或減縮各式 API 的請求。
AWS 最後強調，Amplify 是相當適合建構出一個靜態 Web、Apps 服務模式，例如說像是打造部落格，或者是一項 APP 內的代辦事項應用等；加上 Amplify 具全托管服務特色，可串聯上述 AWS 在雲端所提供的資源，都能在部署過程加以整合，加速開發流程及效率，並且有效節省開發資源。如果想用低門檻的雲端解決方案，其實前端工程師是能在開發流程更靈活配置資源，甚至為公司的商業、服務模式挖掘出創新價值。
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