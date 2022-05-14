《美國女孩》：以「搬家」為視角的移民故事，透過「美國夢」映照台灣社會、家庭、乃至於個人
我們想讓你知道的是
在《美國女孩》中不長的「搬家」時間裡，彰顯著存在於「人生」、「家庭」、「社會結構」三者所交織而成的「還原般的」整體洞察力。透過阮鳳儀的這部電影，使得「世界更深的實在」（許炎初，2006），得以經由「家庭」而彰顯出來。
《美國女孩》（2021，阮鳳儀），是一部私人的自傳電影，也是充滿共鳴的社會史詩。一開始我感到這是一部移民電影，許多電影評論或介紹，側重於移民小孩的文化衝突、文化適應；但在思考的過程中，我反倒更認為，若單單僅展現「移民」，是無法獲得觀眾的共振。
因此我想《美國女孩》是一部「家庭通俗劇」，一部「家庭電影」，有點像楊德昌，有點像是枝裕和，透過戲劇性的角色衝突，來深度細膩地詮釋「所謂家庭」、「所謂家人」，裡頭包含了我們的成長、我們的針鋒相對，我們生活困頓、我們的情感勒索、我們的純美無私。
細膩地關照千禧世代
阮鳳儀的《美國女孩》，故事平易，敘事細膩，表演真切合宜，刻劃深厚立體，而穩定且帶著千禧年濾鏡的影像，更是令我深深著迷。可以說是，某種這個時代的新寫實主義電影。一個女孩搬家的簡單故事，卻非常自然地映照成整個家庭、社會、甚至時代的觀照。
這部阮鳳儀執導的首部劇情長片，不僅提名58屆金馬最佳影片、女主角、新導演、新演員劇本等七項大獎，也獲得國際影評人費比西獎和觀眾票選最佳影片獎。這是第一次有作品同時抱回這兩座分別代表「影評品味」與「觀眾喜好」的獎項。
這部自傳色彩的電影，是成長電影、女性電影、移民電影，也是家庭電影。《美國女孩》極易與生活感共振，每位觀眾都可能在其中找到自己的位置，並振振有詞，然而，電影本身卻依然寧靜純淨。
我在看這部電影時，第一個思考的是，《美國女孩》不是一個真正的移民電影，而是關於「搬家」的家庭電影。「移民」，指人口在空間上流動的現象，指從甲地遷移到較遠的乙地而定居之人（高郁惠，2018）。我記憶中的移民電影，是《甜蜜蜜》裡的無依無靠，是《虎度門》裡的失根荒謬，是《海闊天空》裡的做夢圓夢，總有種離散的倉皇。
離散與移民的框架
我不從「移民」來看電影，但並非我不在意移民。《美國女孩》中大女兒梁芳儀，從小經歷了兩次移民的過程（台灣到美國，美國到台灣），構成一個有趣的「辯證」：離家就是回家，回家就離家。最終，「回家 = 離家」，以至於形成她非常特殊的雙重視野，甚至是雙重標準。
如此看起來，電影中的移民，如某些影評所示，是一種「半移民」。而《美國女孩》裡，也充滿了各種不同的移民／移動，很「台灣」的父親肩負著家庭經濟支持，商務於台灣與大陸之間；媽媽莉莉則有著「美國夢」，帶著女兒們定居美國，卻因罹癌而回台醫療；大女兒梁芳儀從異地返鄉，卻呈現離鄉的鄉愁；梁芳安則比較像是真真實實地離散。
所以我認為，該電影並沒有這麼「離散」，反倒貼近「搬家」，在家戶移動下所發生的種種想望與故事。
以「搬家」為視角的移民故事
《美國女孩》裡的移民，對我來說，更像是「搬家」。或是說，我更喜歡用搬家的實踐，去描寫居住的流動。「家」的中型尺度，可以同時連繫、分析、感受到個人與社會所連動的經驗，也更有具體的遭遇。
在社會學中，「搬家」是一種居住的流動性。由於現代社會交通和通訊之便利，人的一生中，會因為學業、工作、愛情、婚姻、親屬、生活優勢等因素，搬幾次家，以求「更適合」的生活環境，因此居住流動是一個重要的個人和社會現象。從「搬家」的角度觀看，可以從「情感—物質」面向來構成「家」的移動，也就是實際上的人口移動，會牽涉到哪些物件客體，同時也對主觀情感與人際關係造成影響，理解移動的具體情況，串聯個體與社會。
在《美國女孩》中不長的「搬家」時間裡，彰顯著存在於「人生」、「家庭」、「社會結構」三者所交織而成的「還原般的」整體洞察力。透過阮鳳儀的這部電影，使得「世界更深的實在」（許炎初，2006），得以經由「家庭」而彰顯出來。
來台大，去美國
某個程度上，母親莉莉搞不好比女兒更加「美國女孩」。1980年代後，台灣經濟狀況從其他亞洲國家中脫穎而出，僅次於當時的日本。基於經濟條件優勢，使得台灣人移民美國的人口大有轉變。從電影的時間點來看，《美國女孩》中的梁芳儀，大約就是在90年代時移居美國。就連她的父親也說：「來來來，來台大；去去去，去美國」。這句話，是80年代，在台灣青年間廣為流行的口號，反映出社會對追求高等教育和美國文化的渴望。
「來來來，來台大；去去去，去美國」，這句話有兩層意義。第一層是，誇讚台灣大學學生的優異，擁有足夠的資質與能力去美國學習，學成後更可以回國成為國家的棟樑與領導人才，就像我們所熟知的任何一個赴美留學者。而第二層的意義，則表示著「這個世代」對生活品質的嚮往與社會地位提升的欲求，甚至是對台灣的棄絕。
這樣的「美國夢」（American dream），象徵著強調其（新）自由主義制度讓人人有機會，只要奮發向上就能憑一己之力打造成功的夢想（不過這個批判在桑德爾〔Michael Sandel〕2020年出版的書中已經有很多討論）。對於《甜蜜蜜》、《虎度門》、《海闊天空》裡的人們來說，美國或許不只是一個具體國家，而是一條生存途徑，表示你可以開拓嶄新的人生，進而在所有的生活層面達到最完滿的實現。
但是，《美國女孩》用了另外一種方式，來反思、體悟「美國夢」之於台灣人的社會意義，甚至，透過「美國夢」來倒反映照台灣社會、家庭、乃至於個人，透過對比的手段，使我們習以為常的「千禧年台灣」細膩浮現。
家的物質性
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【影音】整理數十萬張空拍影像，就像一場馬拉松：看見・齊柏林基金會「數位典藏」計畫
我們想讓你知道的是
「透過影像為環境發聲」是齊柏林畢生在做的事，也是看見・齊柏林基金會要接力做下去的事。打造一座把台灣存起來的影像資料庫，讓齊柏林留下的影像資產得以傳承世代，「數位典藏」計畫需要你我一同支持響應。
2017年，《看見台灣》的導演齊柏林匆匆離開這個世界，留下無數珍貴空拍影像資產；這些跨越1990年代到2017年、長達25年台灣自然與人文地景變遷的真實紀錄，不只保留了台灣之美，更在學術研究、環保倡議和環境教育上有著無可取代的價值。然而，龐大的影像素材需要經過「數位典藏」才能被有效應用，因此「看見・齊柏林基金會」成立的初衷，就是為了承接數位典藏的使命，讓齊導畢生的心血，能夠世代傳承，發揮永續的影響力。經過兩年的摸索，基金會最終研擬出最合適的數位典藏計畫，不只將齊導作品數位化、分類歸檔，更要建置線上影像資料庫，並將繼續記錄台灣的使命傳承下去。
根據看見・齊柏林基金會統計，齊柏林導演在空中拍攝超過2500小時所累積的影像，約為10萬張空拍底片、50萬張數位照片，上千小時的空拍影片；要為如此龐大的影像資料建檔與整理，勢必耗費許多金錢、時間與人力。不過，只要能集結眾人之力，這一場數位典藏人員及專業志工接力的馬拉松，將會是美麗而撼動人心的一段旅程。
「數位典藏」做什麼？
數位典藏（digital archive），意思是將有保存價值的實體或非實體資料，透過數位化（諸如攝影、掃描、影音拍攝、全文輸入等）與加上屬性資料等詮釋資料（Metadata），建立數位檔案的形式，作為永久保管儲存。
而看見・齊柏林基金會的數位典藏計畫可分為三大工作線，分別為：
- 傳統底片組：挑選底片→掃描成數位檔案→建立屬性資料→歸檔
- 數位照片組：挑選照片→建立屬性資料→歸檔
- 空拍影片組：挑選影片→建立屬性資料→歸檔
除了要將齊導留下來的影像作品數位化歸檔，數位典藏計畫還包括改版建置「iTaiwan8影像資料庫」，也就是建設完整的線上影像資料庫系統，讓齊導作品更便於靈活運用，也能讓更多世人看見。
飛行2500小時累積的空拍影像，怎麼整理？
- 整理底片／數位掃描
數位典藏組專員詹宇雯的工作，是負責整理傳統底片。即便存放在防潮櫃中，傳統底片仍面臨逐漸老化褪色的壓力，需要與時間賽跑進行數位化保存；然而大多未經篩選的10萬張底片，有些因為直升機震動導致些微的畫面模糊，也有因飛行路線連續較重複的地景構圖，而詹宇雯的其中一項任務，就是拿著放大鏡一一檢視精挑，並標註定位和勘誤照片資訊。
「整理底片最常發生的問題就是人工出錯，因為以前留下的資料可能是齊導或其他志工整理出來、用手寫的，貼紙可能貼錯或資料寫錯。」詹宇雯說起某次經驗，當時有一張台北車站的照片被貼了很多年份，為了找出正確年份，她試圖辨識照片裡招牌跑馬燈上的氣溫、股市市值等資料，交叉比對推斷出正確年份。雖然偶有這種偵探辦案一樣的趣事，但大多數時候是耗費專注度與眼力的過程。
完成底片挑選的階段，接著進到底片掃描數位化。然而，這步驟並不容易，除了整體的影像品質控制與檔案管理，齊柏林導演留下的底片最遠距今至少11年，老化褪色的底片容易出現色彩偏誤，須進行色彩還原，再修掉畫面上的髒點、存成解析度高的數位影像才算完成。
- 建立屬性資料
所謂「建立屬性資料」，其實就是為影像添增各種描述紀錄的資訊，有了這些資訊，龐大的影像資料才能被有效率的搜尋、管理。數位典藏組副組長陳宣穎表示，以齊導拍攝的影像為例，包含：拍攝主題、地點及詮釋地景的關鍵字都屬於此範疇；而其中投入最多時間的便是「定位」和「建立關鍵字」這兩項任務。
「定位」指的是找出拍攝主體所在地點和座標，有時可透過既有的飛行軌跡紀錄來推測，但更多時候是在沒有軌跡紀錄的狀態下，憑藉地理知識及照片上的蛛絲馬跡判讀位置。如果影像拍攝年代久遠，或是地景變化很大，就需要運用更多歷史圖資或佐證資料去搜索、推論。
「我們要一張一張照片判讀，建立屬性資料。像是早期的傳統相機沒有定位功能，常常看到照片中只有一大片山稜線，此時我們就要仔細比對地圖、衛星影像，想辦法查找，盡可能貼近正確。」陳宣穎說。
「建立關鍵字」看起來似乎相對輕鬆，然而事實上，光是決定有哪些關鍵字可以使用，就是一門功夫。第一步必須辨認影像中的景物，例如一塊農田種植的是什麼作物，就必須蒐集其他資料輔助判斷；其次，由於空拍照片尺度不一，在畫面中佔比多大的景物需要設立關鍵字，也需要經過討論訂定規則；最後，還必須從使用者的角度思考，依據一般人的搜尋習慣設立關鍵字。
因此，在建立屬性資料的過程中，看見・齊柏林基金會也特別諮詢多位專家，共同研究規劃出適合台灣空中影像的關鍵字建置邏輯，並以此基礎進行分門別類、校正檢核，確保影像被妥善歸納及運用。
- 影音資料典藏
相較於照片整理，動態影片的典藏工程更為多元複雜。首先，要針對近千小時空拍影片進行盤點，接著進行特殊格式轉檔與備份，再逐步建立邏輯編碼、標示檔案管理方式，以推動後續屬性資料建立。
「影片整理最大的兩個挑戰，其一是影片內容橫跨的範圍很大，導演可能是台中起飛、屏東降落，因此要去判斷每個影片節點的地景定位；其二是飛機上升的垂直範圍很大、晃動又劇烈，有時候會遇到『果凍效應1』致使內容失真。」影音製作組專員鄭宇程說明，由於各時期的影片拍帶檔案格式、影像內容品質、影片時長都不同，大大增加了管理建檔難度。
加入數位典藏的馬拉松，傳承接棒台灣之美
從一步步定義操作流程、統一色彩管理語言、購置影像處理設備等，到培訓志工與實習生、讓人力支援一步到位、避免巨量資料的協作過程中出現錯誤，都是數位典藏計畫的範疇。多元內容創意部副總監王俐文表示，「數位典藏」四個字說來簡單，但過程繁複龐雜，需要所有人一致的專注、耐心、細心、以及熱忱。
「iTaiwan8影像資料庫」作為看見・齊柏林基金會數位典藏計畫的目標之一，改版上線只是第一步，接下來除了完成龐大影像資料的典藏，更大的挑戰是要繼續記錄台灣，讓影像不會只停留在2017年。
「透過影像為環境發聲」是齊導畢生在做的事，也是基金會要接力做下去的事。而數位典藏計畫，就是齊導生命的延續，也是基金會動力的源頭。要打造一座把台灣存起來的影像資料庫並不容易，看見・齊柏林基金會亟需各界的支持，共同建置屬於台灣最美的影像資料庫。讓我們一起守護齊柏林留下的影像資產，讓土地脈動的珍貴影像得以傳承世代，發揮更多價值。
註1：果凍效應（rolling shutter）是數位相機CMOS感光元件的一種效應，當使用電子快門來拍攝高速移動的物件時，原本垂直的物件拍攝出的畫面卻為傾斜甚至變形。（資料來源：維基百科）