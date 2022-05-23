當學術期刊成為一門生意，能賺取爆利的「巨錄期刊、掠奪式期刊」於焉誕生
我們想讓你知道的是
學術研究漸漸地成長為一門產業，而有更多研究者投入、更多的經費挹注，也牽扯到更多人的生計。做為承接那最後、也是最重要一哩路的學術期刊，也因此漸漸成長為一門「生意」。
文：蔡孟利（國立宜蘭大學生物機電工程學系）
今（2022）年3月底，台大醫學院研究發展分處的網頁公告了一則消息，內容大要是台大醫學院正面表列了600餘本在學術聲譽或審稿方式有爭議的期刊，並表示該院審查聘任或升等的人事案時，若申請人提交的論文出處為該表列上的期刊，申請案將適用更嚴格的審查程序，包括投稿過程的答辯紀錄都將列為重要參考資料。
這個公告在台灣的學術圈內引起正反兩面諸多討論，雖然主要的爭議點在於「有問題的期刊」該如何認定的實務問題上，但在這個爭議點背後，還有個更深層的課題，那就是關於學術出版慣例的「破」與「立」。
數量暴增的學術論文
將研究成果精煉成「論文」的形式以提交同儕審查，在審查合格後發表在學術期刊上，是「學術研究」的工作中，最後、也最重要的一哩路。隨著時代進展中對於經濟、軍事、醫療等各方面的需求漸增，作為這些需求發展時最基礎的推動力量——學術研究，也就漸漸地成長為一門產業，而有更多研究者投入、更多的經費挹注，也牽扯到更多人的生計。
做為承接那最後、也是最重要一哩路的學術期刊，也因此漸漸成長為一門「生意」，從主要是附屬於專業學術團體的出版物，轉變為依賴高度商業化出版社發行的營利型態。儘管大部分學術期刊的經營者屬性已經轉變，甚至出版的載體已經由紙本轉以電子為主，但是期刊編輯過程中的一些核心慣例仍舊被沿用，包括「同儕無酬審查」、「審查過程單盲或雙盲」、「作者不支稿酬」，以及「讀者付費」等。
原先學術出版的慣例，是為了讓有限的版面能夠使有價值的研究成果流通而設計的。但由於早期的學術圈還說不上是產業，且學術社群的規模也不大，因此在那樣的背景下，這些屬於學術互助的傳統規矩可以良好運作。然而今日的「學術研究」已經不只是個產業，而且還是個「龐大的」產業，因此數量跟著暴增的學術論文該如何走完那道最後、也是最重要的一哩路，也就成為這個龐大產業需要解決的重要事務。
從「挑選」往「爭取」挪移
顯然傳統的學術出版方式需要有所變革。
在諸項學術出版的慣例中，「同儕無酬審查」、「審查過程單盲或雙盲」、「作者不支稿酬」都是不需花費金錢的事務，所以就「營利」的現實考量，這些項目自然無須變動。
那既然壓力是來自於暴量的學術論文，若是將傳統由「讀者付費」的發行模式改由「作者付費」，也就是由急著發表論文的作者來支付出版費用，以換取讀者免費取用該篇論文的自由，如此既不用擔心大量出版後的銷售問題，還可以高舉成果自由分享的理念大旗，豈不是一舉兩得？
在這樣的雙重誘因下，以「開放取用」（open access, OA）為名的經營模式，搭配成熟的電子期刊發行環境，便快速成長為今日學術出版的主流。
早期學術期刊的發行，是為了刊載與進步有關的新發現或新發明，以作為學術同儕間有意義的資訊交流媒介，所以作者不支稿費、審稿者不支酬金，而由讀者付費的學術互助模式可以運作良好。也正因為在現實上真正付錢的人是讀者，因此如何讓期刊所刊載的論文更有參考價值、更有學術影響力，再透過這些刊載內容品質的提升以爭取更多讀者支持，就成為出版者在銷售上重要的憑藉。
但是在OA期刊興起後，因為付費者的不同，也就衝擊了期刊發行是「為了誰」的關鍵立場。
在 OA 這個由「作者付費」的模式下，學術期刊在銷售上並不需要考慮讀者的購買意願。而需要考慮的問題轉變成如何吸引那些付費的作者多多將稿件送入——也就是說，因為銷售的對象變了，所以學術出版的編輯方針由期刊「挑選論文」的過濾型態，轉往「爭取論文」的收集型態挪移。
躲在傳統慣例下的黑手
當然在學術界中不乏有很好的作品，不僅願意接受同儕間嚴格審視，也耐得住漫長答辯過程的實力者。但是在學術研究這個龐大的產業中，更多的從業人員是屬於對畢業、求職、升等、經費競爭等現實層面充滿焦慮的煎熬者。
是以就「客源」的考量來看，如果一本期刊要賺錢，那麼內容品質的提升不該是考慮重點，如何降低論文刊登的門檻、縮短論文上線的審查時間，才是真正的營利之道。為了滿足上述這些需求，「巨錄期刊」（mega journal）也就應運而生。
而如果一本期刊要賺大錢，那麼內容品質更該棄如敝屣，讓論文刊登完全沒有門檻、審查的時間壓縮再壓縮，才是真正的爆利之道，所以就出現了所謂的「掠奪式期刊」（predatory journal）。
但即使對於論文的出版需求再怎麼焦慮，要投的仍然得是一本「學術期刊」，也就是說這本期刊還是得要滿足「同儕審查」這個最基本的形式要求。而在現實上，「同儕」的數量有限，有限的「同儕」能夠無償用以審查稿件的時間更是有限。因此OA的出版模式，雖然舒緩了學術界對於發表平台承載量不足的焦慮，但也因為OA模式加入了出版的戰局，讓大量出版成為回不去的營利誘惑，使得同儕審查所需要的「同儕」，出現了嚴重不足的問題。
不過這個問題，剛好被學術出版的傳統慣例給巧妙的掩蓋了！基於保護審查者不受外力干擾的公正性要求，「同儕審查」中的「同儕」從頭至尾都是匿名的，除了期刊中負責該篇論文的編輯之外，沒有其它人知道審查者是誰；而基於學術互助間的信賴關係，作者與讀者不會（也不能）要求期刊揭露任何有關審稿者真實身分的資訊。
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2022網路使用調查：台灣家用連網裝置需求增，宅家防疫Wi-Fi滿屋專案逗相挺
我們想讓你知道的是
根據關鍵議題研究中心的調查報告，台灣多數家庭仍為寬頻上網所苦，不僅費用過高，所獲得的上網速率、品質也不理想，無線網路的建置更是許多人的痛處。台灣大寬頻推出完整解決方案，不僅讓你宅家防疫擁有1G高速網路和影音娛樂，最新Wi-Fi 6+Mesh無線網路也幫你裝到好。
戴口罩、勤洗手，維持個人良好衛生習慣，已是全球新冠肺炎疫情肆虐下的日常。後疫情時代，許多人享有在家上班的權利，隨之也更依賴隨選視訊、線上會議、遠距教學，加上眾多線上遊戲、串流影音服務陸續登台，對家用網路是個不小的傳輸負擔。
由於行動網路（如4G、5G）的特性，頻寬是由該基地台與所有連線的手機共同分享，因此回到家中後，大多數人會切換到有線寬頻網路或是無線Wi-Fi，但隨著對網路的依賴加深、連線裝置越來越多，該如何建置穩定且高速的無線上網環境，可就不是人人都會的技能。就讓我們透過TNLR關鍵議題研究中心的網路調查，了解現代民眾對於上網的需求究竟有多高？
第三方市調顯示：民眾上網需求提高，快又穩定的家用網路為唯一首選
根據關鍵議題中心最新的調查，年齡20歲至45歲的台灣民眾並以上網人口比例加權，每日平均上網時間達5.1小時，能夠得知現代人對於網路使用已有相當高的依賴性；約六成的民眾集中於每日2小時至6小時之間，另有超過兩成的比例，每日上網時間高達8小時以上，可說是吃飯、工作、娛樂幾乎都離不開網路。
由於電信業者過去的499之亂，以及部分業者推出低速率吃到飽的資費方案，在調查當中也顯示出將近七成的民眾，選擇使用行動網路（如4G、5G）作為主要的上網方式，家用網路（含Wi-Fi）則是接近四成。不過有趣的是，使用家用網路時，約有八成五的比例享受影音娛樂、將近六成則是用來玩遊戲，顯見多數民眾也知曉行動網路的極限，尖峰時段的頻寬和延遲表現不佳，轉而使用比較穩定的家用網路，也讓電視、電腦、手機等多種設備能夠同時上網。
不過即便是家用網路，各家業者的競爭也是不遑多讓；其中讓消費者最感不悅的，當屬超過六成比例的網路品質問題，接著是多裝置上網後的速度變慢，以及家中空間造成的Wi-Fi收訊不良……等問題。因此除了對外頻寬速度、穩定度之外，消費者同樣也在意家中Wi-Fi無線網路的速度與訊號覆蓋率，需要業者提供完整的解決方案。
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