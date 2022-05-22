一邊呼朋引伴看《時代革命》，一邊又擔心港澳人來台成為特洛伊木馬，大可不必
我們想讓你知道的是
在援助港人議題上，國安與人道並非互斥，即使反對，也應提出務實方向，如果光是用謾罵甚至抹黑港人的方式表示反對，卻在先前呼朋引伴看《時代革命》說要支持香港、支持民主自由，那豈不是大吃人血饅頭？
文：洪與成
日前，陸委會原預計修改《香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法》（以下簡稱《許可辦法》），放寬港澳白領專業人才來台工作資格，卻在質疑聲浪中決議暫緩。
於此同時，網路上也出現許多反對修法、呼籲廢除《港澳條例》的聲浪。然而，本次修例目的為何、何以造成國安危機，鮮有具體討論。筆者擔憂，對議題的討論如此，恐反讓資訊戰更容易得逞。因此，我們得先了解相關法規的沿革，以及本次修法的目的。
《港澳條例》以及《許可辦法》的訂定背景，都是因為港澳回歸中華人民共和國。
在此之前，港澳地區在法律上是「僑居地」，當地居民是「國民」，在台居留、定居的門檻可說相當寬鬆。港澳回歸成為「特別行政區」後，必須納入兩岸政策框架，又要保持一定的彈性與開放，於是回歸後的各種法規條文，既比之前嚴謹，又保有一些過往的優待——這確實是中華民國／台灣做為一個「不正常國家」才有的奇怪現象，但也意外讓台灣得以採取一些實質行動援助港人。
《許可辦法》自1997年制定以來，經歷多次修改，大多基於人才留用而放寬定居門檻。例如，2014年的修法，就讓港澳留學生在台工作滿五年、最後一年薪資達基本工資兩倍後，可以取得定居資格；2015年的修法，則放寬創業家居留，這些規範大多列在辦法第16條。
然而，若仔細檢視法規，會發現單純受僱在台工作的港澳居民，基本上無法獲得定居資格。於是，就有了這次修法，比照港澳留學生畢業後在台工作取得定居資格的標準。
而這次修法，可望幫助到為數不少的香港年輕流亡者，他們在《港版國安法》實施後，獲得專案身份居留，至今已經有近兩年的時間，但因為背負著司法檢控的危險難以回港，多數人又面臨護照過期的問題，無法前往其他國家，因此面臨庇護的需要。
就筆者了解，現階段這些港人有的半工半讀，有的單純靠工作簽證在台灣工作（想一想「保護傘」，就更能理解他們的處境），可是即使前者在現行法規上，有機會取得在台定居資格，但仍需等畢業後工作五年，相當曠日費時。雖然可透過民團呼籲的啟動HF177庇護居留，但有挑動政治敏感神經的疑慮。於是，藉這次修法為流亡港人開一道門，成為權衡之下的辦法。
關於許多人擔心的國安疑慮，《許可辦法》2020年的修訂，就加強國安審查機制，納入出生地、工作經驗的審核標準，並由國安局、陸委會聯席審查相關申請。雖然新增的審核標準不無爭議，但如果有這樣的聯席審查機制，加上被審核人可能已在台居留數年，真的無法掌握滲透事實？
另外，這些流亡者以外，有多少符合資格的港澳居民願意在台工作，並需要取得身分證？即使他們有意願，台灣的勞動力市場又有多少需求？簡言之，這是就業市場的供需問題。況且，修法的定居標準跟現行港澳留學生畢業後在台工作、取得定居資格的標準一致，相關單位應能在一定程度上掌握國安衝擊，以及港人在台灣就業市場的需求情況。
再者，若有滲透需要，用得著花多年時間甚至大筆金錢，走這條漫漫長路嗎？
筆者擔憂的是，許多民眾對於中國滲透的危機感到焦慮，因而誤信缺乏根據的言論，反而露出可乘之機。如此一來，有意發動資訊戰的境外勢力，大可假裝台灣的「盟友」，散播半假半真言論混淆視聽，不費吹灰之力即裂解彼此信任。2020年美國總統大選期間，台灣部分意見領袖為支持川普，散播陰謀論攻擊抹黑立場不同者，難道不是前車之鑑？
隨著近年抵台港人劇增，台港民眾的摩擦也確實增加，這顯示雙方有必要更尊重彼此、互相認識，才有可能共同進化茁壯。
在援助港人議題上，國安與人道並非互斥，至少政府的修例規劃，就是嘗試在兩者間取得平衡，即使反對，也應提出務實方向，討論如何顧及在台流亡年輕港人的後續居留問題，如果光是用謾罵甚至抹黑港人的方式表示反對，卻在先前呼朋引伴看《時代革命》說要支持香港、支持民主自由，那豈不是大吃人血饅頭？
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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加速敏捷開發腳步！AWS Amplify 協助企業打造高效能應用服務
我們想讓你知道的是
台灣企業勢必需要明確轉型策略，搭配適合的雲端工具作為入場券，一來降低數位化門檻、二來減少摸索資源的浪費。
打造敏捷開發流程、加速前後端工程師的協作效率，是許多企業在面臨疫情之後，認為亟需將彈性元素納入為企業文化當中。雲端運算服務領導業者 AWS 台灣，觀察到前端工程師主要負責處理最貼近用戶的 Web、行動應用程式，但他們往往需要與後端團隊合作過程，遭遇耗費大量討論時間，才能處理使用者介面事項。
為了降低前後端的溝通成本，有些前端工程師在掌握介面管理能力之後，開始橫跨到後端的伺服器、資料庫開發經驗，甚至進一步培養技能，成為能負責測試、安全、效能多面向的全端工程師。
有的人會透過 Side Project（利用業餘時間開發有興趣的專案）或參加 Hackathon（黑客松）方式，運用 AWS 雲端工具嘗試自行擴展後端，並建立簡單易用的工具程式。究竟，AWS 平台提供哪些資源幫助前端工程師擴展更多元的技能樹？
前端工程師運用 AWS Amplify，快速在雲端建立 REACT 應用程式
事實上，AWS 的入門課程指出，運用 AWS Amplify 在雲端建立 React 應用程式及服務集，只需五個學習歷程，包含建立 React 應用程式、初始化本機應用程式、新增身份驗證、新增 API 和資料庫、新增儲存體。如果想快速了解 REACT 程式快速上雲的方法及示範教學，本文節錄 AWS QUICKSTART 學習資源內容，幫助前端工程師更快掌握重點。
首先，何謂 AWS Amplify？AWS Amplify 是一項全托管 Front-End Web & Mobile 服務，採取無伺服器模式，在後端建立、部署和託管單一頁面 Web 應用程式或靜態網站的 Git 型 CI/CD 工作流程，加速開發過程直接整合其他 AWS 服務。舉例來說，像是整合封裝好的 Library 資源、或運用一些 Components UI 軟體去配置後端，以及利用 Admin 的 UI 做資源上的管理。
AWS Amplify加速Develop、Deliver 與 Manage流程
AWS Amplify 主要優勢展現在三大項工作階段，分別是 Develop、Deliver 和 Manage。Develop 部分可利用 CLI（Command-Line Interface）或 Admin UI 設定後端，使用 GraphQL 或 REST API 設定也是可行的，進而快速建構一個前後端專案。此外，開發者還能搭配 AWS 其他服務，例如使用 AWS Authentication 全托管認證服務，或 DataStore、Storage 等多項 Feature Categories。
到了 Deliver 階段，若是要透過 AWS Amplify 執行 Web Hosting 任務，可拆解出三個流程。首先是將 Repository 與 AWS Amplify 進行連結，這邊可整合 Amplify Console 提供的支援資源包含 Github、Bit Bucket、Gitlab、以及 AWS 的程式碼代管工具 AWS CodeCommit。一旦連結以後，開發者可透過自己的 Configuration，决定在各個不同的 Build 要執行什麽樣的指令，最後再透過 Deploy 方式，幫助工程師進行前端的 Hosting。
在最後一個 Manage 階段，開發者則可利用 AWS Amplify 的 Admin UI，以開啓瀏覽器方式，透過視覺化介面統一管理資源。例如在 Admin UI 介面左側選單，涵蓋 Content、User Management 的區塊，讓參與專案但沒有 AWS Console 權限的使用者，可利用 E-mail 方式邀請使用者進到 Admin UI，進行一些設定或觀看其他相關資源；甚至在 Set Up 區塊還有相關選項，例如要針對 Data Modeling 或 APP User 做權限管理，以及可連結到 AWS 其他服務。
運用開放資源 AWS Amplify Framework，打造高效能應用服務
AWS QUICKSTART 學習資源還介紹到另一個 AWS 提供的開放資源 Amplify Framework，一樣可利用 Amplify CLI 的方式，配置 Web 和行動應用程式的前後端，以及開發者需要用到的服務，讓應用程式更易於構建，並獲得安全、高性能的使用體驗。
Amplify CLI 一樣有支援多個不同 Category，例如較常使用的幾個 Comment Line，像是Amplify Init 指令做初始化或創建幾個不同資源；或是 Amplify Status 指令，隨時在開發過程查看各個 Category 狀態；甚至專案結束後，可利用 Amplify Delete 直接把 Amplify 所創建的資源做一次性删除。另外也可透過 AWS Amplify Client 利用比較抽象化方式，讓開發者直接利用 Component 實現想要完成的項目。
實際示範給你看，設定 React 程式可以如此簡單
假設前端工程師現在要快速部署一項有驗證功能（Authentication）還要搭配 Rest API、GraphQL、Analytics 等服務的應用，如何快速設定 React 程式？在 AWS QUICKSTART 的學習資源後半段，有詳細說明要啟動這類型專案的操作方法。
開發者可以先利用 AWS Lambda Function 結合 Amazon API Gateway 方式，創建出一個 Rest API，到了 Authentication 階段，則使用到 AWS Cognito 的服務，接著針對 GraphQL 需求，可利用 AWS AppSync 服務，以及最後如果有 Analytics 的需求，也可以串聯 Amazon Pinpoint 工具。Amazon Pinpoint 是一項彈性而可以擴展的行銷通訊服務，開發人員可利用 Amazon Pinpoint API 追蹤 Web 使用者的行爲，或是針對 APP 推送、電子郵件、簡訊點擊行為蒐集到具體的資訊。
在這整套流程示範之後，值得特別強調的是，AWS AppSync 是一項全托管的服務，能及時更新，甚至在使用者離線時仍可以持續去創建和修改數據。一旦設備連上線之後，這項應用程式就可重新連線，並接到後端同步數據，達成彈性、自動化擴展或減縮各式 API 的請求。
AWS 最後強調，Amplify 是相當適合建構出一個靜態 Web、Apps 服務模式，例如說像是打造部落格，或者是一項 APP 內的代辦事項應用等；加上 Amplify 具全托管服務特色，可串聯上述 AWS 在雲端所提供的資源，都能在部署過程加以整合，加速開發流程及效率，並且有效節省開發資源。如果想用低門檻的雲端解決方案，其實前端工程師是能在開發流程更靈活配置資源，甚至為公司的商業、服務模式挖掘出創新價值。
了解更多：AWS 開發者系列