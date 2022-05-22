一邊呼朋引伴看《時代革命》，一邊又擔心港澳人來台成為特洛伊木馬，大可不必

文：洪與成

日前，陸委會原預計修改《香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法》（以下簡稱《許可辦法》），放寬港澳白領專業人才來台工作資格，卻在質疑聲浪中決議暫緩。

於此同時，網路上也出現許多反對修法、呼籲廢除《港澳條例》的聲浪。然而，本次修例目的為何、何以造成國安危機，鮮有具體討論。筆者擔憂，對議題的討論如此，恐反讓資訊戰更容易得逞。因此，我們得先了解相關法規的沿革，以及本次修法的目的。

《港澳條例》以及《許可辦法》的訂定背景，都是因為港澳回歸中華人民共和國。

在此之前，港澳地區在法律上是「僑居地」，當地居民是「國民」，在台居留、定居的門檻可說相當寬鬆。港澳回歸成為「特別行政區」後，必須納入兩岸政策框架，又要保持一定的彈性與開放，於是回歸後的各種法規條文，既比之前嚴謹，又保有一些過往的優待——這確實是中華民國／台灣做為一個「不正常國家」才有的奇怪現象，但也意外讓台灣得以採取一些實質行動援助港人。

《許可辦法》自1997年制定以來，經歷多次修改，大多基於人才留用而放寬定居門檻。例如，2014年的修法，就讓港澳留學生在台工作滿五年、最後一年薪資達基本工資兩倍後，可以取得定居資格；2015年的修法，則放寬創業家居留，這些規範大多列在辦法第16條。

然而，若仔細檢視法規，會發現單純受僱在台工作的港澳居民，基本上無法獲得定居資格。於是，就有了這次修法，比照港澳留學生畢業後在台工作取得定居資格的標準。

而這次修法，可望幫助到為數不少的香港年輕流亡者，他們在《港版國安法》實施後，獲得專案身份居留，至今已經有近兩年的時間，但因為背負著司法檢控的危險難以回港，多數人又面臨護照過期的問題，無法前往其他國家，因此面臨庇護的需要。

就筆者了解，現階段這些港人有的半工半讀，有的單純靠工作簽證在台灣工作（想一想「保護傘」，就更能理解他們的處境），可是即使前者在現行法規上，有機會取得在台定居資格，但仍需等畢業後工作五年，相當曠日費時。雖然可透過民團呼籲的啟動HF177庇護居留，但有挑動政治敏感神經的疑慮。於是，藉這次修法為流亡港人開一道門，成為權衡之下的辦法。

Photo Credit: 中央社 協助在台尋求庇護港人維持生計的「保護傘」餐廳

關於許多人擔心的國安疑慮，《許可辦法》2020年的修訂，就加強國安審查機制，納入出生地、工作經驗的審核標準，並由國安局、陸委會聯席審查相關申請。雖然新增的審核標準不無爭議，但如果有這樣的聯席審查機制，加上被審核人可能已在台居留數年，真的無法掌握滲透事實？

另外，這些流亡者以外，有多少符合資格的港澳居民願意在台工作，並需要取得身分證？即使他們有意願，台灣的勞動力市場又有多少需求？簡言之，這是就業市場的供需問題。況且，修法的定居標準跟現行港澳留學生畢業後在台工作、取得定居資格的標準一致，相關單位應能在一定程度上掌握國安衝擊，以及港人在台灣就業市場的需求情況。

再者，若有滲透需要，用得著花多年時間甚至大筆金錢，走這條漫漫長路嗎？

筆者擔憂的是，許多民眾對於中國滲透的危機感到焦慮，因而誤信缺乏根據的言論，反而露出可乘之機。如此一來，有意發動資訊戰的境外勢力，大可假裝台灣的「盟友」，散播半假半真言論混淆視聽，不費吹灰之力即裂解彼此信任。2020年美國總統大選期間，台灣部分意見領袖為支持川普，散播陰謀論攻擊抹黑立場不同者，難道不是前車之鑑？

隨著近年抵台港人劇增，台港民眾的摩擦也確實增加，這顯示雙方有必要更尊重彼此、互相認識，才有可能共同進化茁壯。

在援助港人議題上，國安與人道並非互斥，至少政府的修例規劃，就是嘗試在兩者間取得平衡，即使反對，也應提出務實方向，討論如何顧及在台流亡年輕港人的後續居留問題，如果光是用謾罵甚至抹黑港人的方式表示反對，卻在先前呼朋引伴看《時代革命》說要支持香港、支持民主自由，那豈不是大吃人血饅頭？

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航