美國病因不明「嚴重急性兒童肝炎」破百例，禍首可能是腺病毒嗎？

議題背景

英國今（2022）年初到現在4月，出現一種病因不明的嚴重急性兒童肝炎，目前在丹麥、愛爾蘭、荷蘭和西班牙也都有出現病例，美國阿拉巴馬州（Alabama）到4月也已發現九起疑似病例。世界衛生組織（WHO）整理了這些病例的詳細敘述，目前經過實驗室檢驗後，認為不是由A、B、C、E肝炎病毒造成的肝炎。

目前確定屬於此病例的定義是，從2022年1月1日起，10歲和10歲以下，評估肝臟發炎的指數（天冬氨酸轉氨酶，簡稱AST，或丙氨酸轉氨酶，簡稱ALT）超過500 U / L（每公升具有一定生物功能的單位）的急性肝炎病患，且並非由肝炎病毒A，B，C，D，E造成的肝炎。

英國衛生安全局（UK Health Security Agency, UKHSA）也調查英國各地兒童肝炎發病率高於平常的最新情況，發佈了聲明，指出部分兒童是COVID-19陽性，還未知和COVID-19之間是否有關，但都沒有打過COVID-19疫苗，因此排除肝炎和COVID-19疫苗的關聯。

根據《Science》期刊報導，美國的9位病例中，有5位兒童檢驗出腺病毒陽性（adenovirus-41），這隻腺病毒通常會造成兒童腸胃炎。

到了5月，病因不明的嚴重急性兒童肝炎仍持續於多國出現。

美國疾病管制與預防中心（CDC）於5月6日召開線上記者會並更新了聲明〈Children with Hepatitis of Unknown Cause〉。美國衛生部疾病管制與預防中心副署長，傑．巴特勒（Jay Butler）指出，目前美國跨25州共有109例兒童符合不明肝炎的定義，過去七個月，有五例死亡，40％需要移植，50％以上檢測到腺病毒。

傑．巴特勒回答《紐約時報》記者的提問時，指出目前不明兒童肝炎的總人數與過去相比沒有明顯的遽增，問題不是出在兒童肝炎的數量增加，而是和腺病毒有關的可能性。

他說明，以往腺病毒41型只有在免疫不全的兒童上造成肝炎。此份美國CDC的聲明中提到，雖然以前有報告顯示免疫系統不全且感染腺病毒的兒童患有肝炎，但先前觀察到的腺病毒41型，並不是健康兒童產生肝炎的常見原因。這次大部分是健康的兒童患有不明原因的肝炎，還不清楚是否和腺病毒41型有關。

目前為止，已排除以下原因造成這些不明兒童肝炎：A、B、C、D和E型肝炎病毒、COVID-19病毒、細菌、尿道感染、自體免疫性的肝炎，以及威爾森氏症（Wilson's Disease，一種罕見的遺傳疾病）。

英國衛生安全局（UKHSA）也於5月6日發布最新的調查報告〈Technical briefing 2: investigation into acute hepatitis of unknown aetiology in children in England〉。報告總結，截至2022年5月3日，英國有163例符合不明兒童肝炎定義的病例。其中，2022年1月21日至5月3日期間，共11名兒童需要接受肝臟移植。

報告指出，英國的163個病例中有126例接受了腺病毒的檢測，其中有91例（約72％）檢測到腺病毒。而132例有COVID-19病毒檢測結果的病例中，24例檢測到COVID-19病毒。163個病例中有118例居住在英格蘭，其中僅4位病例同時感染了腺病毒和COVID-19病毒，還待更進一步新冠抗體的報告出爐，才能知道病例是否先前就感染過COVID-19病毒。

報告中提到，為了瞭解病毒以外其他原因的暴露狀況，英國以問卷調查有不明兒童肝炎病例的家庭，雖然發現92個病例中有64個家庭有養狗或接觸其他犬隻。但在英國很常見家庭擁有寵物狗，而且此份問卷本身題目很多，因此收集到回答的機會本來就高，所以目前不清楚跟養狗是否有關。

資料來源：

一起來看看專家怎麼說？

楊宏志（台大醫院內科部醫師／台大醫學院微生物學科教授）

2022年04月24日

1. 不明原因的肝炎常見嗎？

一般來說，約有80％的肝炎都可以找到原因，常見的原因有病毒性肝炎，這包括常見肝炎病毒（A，B，C，E與D），或非典型肝炎病毒，如單純泡疹病毒（HSV）、巨細胞病毒（CMV）與第四型人類皰疹病毒（EBV）感染。其他的肝炎病因還有脂肪肝炎、藥物性或毒物造成的肝炎、以及自體免疫肝炎。

但約2成病人一般臨床檢查無法確定肝炎之原因，就會歸為不明原因之肝炎。最近在英國與蘇格蘭發生的不明原因急性肝炎，之後陸續在其他國家有通報類似案例，案例數較過往明顯增加，這並不常見，值得特別關注。

2. 通常會需要進行哪些調查或研究，才能知道發生肝炎病例的原因？

急性肝炎的病因調查，包括感染性與非感染性的原因，所以要詳細詢問與紀錄病史，包括是否有發燒與其他器官系統（如呼吸道與腸胃道）之症狀，也要詢問旅遊史與接觸史，以及是否有服用或接觸藥物與毒物等。

感染性原因常見由病毒感染引起肝炎，包括常見的A-E肝炎病毒與非典型肝炎病毒，需要抽血進行病毒學與血清學檢查，包括檢測病毒核酸與抗原，或是檢測宿主的血清免疫反應，也就是IgM與IgG抗體，並要收集可能感染部位的相關檢體，包括鼻腔或喉嚨分泌物（呼吸道感染）、糞便（腸胃道感染）等。此外，透過血液免疫學檢查，可以知道是否是免疫系統異常造成之自體免疫肝炎。