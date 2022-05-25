接下來兩年「本夢比」最高的投資領域，估計是固態電池概念股
我們想讓你知道的是
固態電池是個全新的賽道，不僅可與液態鋰電池競爭，供應鏈也有洗牌的機會，以長期投資的角度，在萌芽的階段投資具有關鍵技術的市場先行者，在未來將有機會收穫可觀的報酬。
文：李旭弘（一個理工門外漢，卻一路走在電動車浪潮的風口浪尖上。大跨度歷練消費電子、工業電腦、電動車、儲能等產業，見證臺灣車企自主品牌的由盛轉衰，最後投入電動車固態電池的市場開拓，冷靜剖析市場趨勢，熱情推動市場發展，現擔任輝能科技戰情室經理及綠學院綠色帶路人）
上一篇，我們談到電池賽局四局下半即將登場的固態電池，它有兩種潛在的應用場景，一個是電動車，一個是儲能系統。我們今天繼續討論固態電池這條賽道哪些公司已經卡了哪些位置，以及為了要有更好的站位，我們接下來應該如何發展。
這篇文章適合想賺大錢的投資者、找工作的年輕人、躍躍欲試的綠色創業者，或是運籌帷幄的管理者，我們都需要用更大的視角，才能判斷出哪間公司更適合投資你的時間和金錢。
這兩年對固態電池的發展甚為關鍵，投資本夢比高，也代表最有機會賺大錢
在《液態鋰電池競爭者出列！四局下半即將登場的電池選手》中，我們提到三種技術路線，接下來這兩年最為關鍵，因為各家固態電池宣稱小批量試生產的時間都落在2022~2023年，誰才真正具備實力生產電池，而誰只是靠著漂亮的簡報生產電池，很快即可初步見真章。
- 技術路線一：聚合物
這條技術路線最值得觀察的公司是歐洲的Blue Solution，它前身為法國公司Bollore，他們最先於歐洲市場量產，最早應用於電動大巴，2021年初於歐洲市場展開試營運，但幾個月後旋即宣告因技術問題召回，可見聚合物固態電池仍有一定的技術問題或量產難度需克服，離商業化仍有距離。
- 技術路線二：硫化物
這條技術路線最值得觀察的有兩間公司，一間是日本的豐田（TOYOTA），預計於2025年量產；另一間則是美國的Solid Power，他們獲得福特汽車（Ford）和寶馬集團（BMW）的投資，預計於2023年小批量試生產，2025年量產。
- 技術路線三：氧化物
這條技術路線最值得觀察的也有兩間公司，一間是得到全球最大關注目光、美國的QuantumScape，因為他們獲得比爾．蓋茲及全球最大車廠福斯集團（Volkswagen Group）投資，將於2025年量產固態電池電動車；另一間則是臺灣的輝能科技（ProLogium），獲得另一間汽車大廠賓士集團（Mercedes-Benz Group）投資。
全球各大汽車集團各自拉站隊，賭不同的固態電池技術路線，把重點布局在下一代電動車科技
綜觀全球各大汽車集團投資固態電池現況，以領先的日本豐田為例，預計2025年量產，依豐田的技術路線規劃，會先將固態電池應用到油電混合車（HEV）、插電式油電混合車（PHEV），後續才會應用到純電動車（BEV）上。
歐洲車廠部份，福斯集團宣佈會在2025年使用固態電池，也就是會用QuantumScape電池，寶馬集團則是預計2030年前量產。至於中國大陸，東風集團與贛鋒鋰業合作的首款E70固液混成固態電池電動車，這兩年會先以固液混合的半固態電池進行量產試水溫。可以預見，未來固態電池一定會遵循液態、半固態到全固態的發展路徑，每上一台階，上下游相關產業鏈就會更成熟和壯大。
固態電池的供應鏈因為正負極的原料與傳統液態電池無異，真正有差異化的是固態電解質與生產設備，因此為了獲得贏者全拿的市場地位，各家固態電池皆以專利進行壁壘，更重要的是培植其相關的原物料供應業者或是開發專用的生產設備，以現階段為言，談論產業規模化尚早，能具備量產固態電解質的公司也未成氣候。
固態電池的題材廣又符合綠色投資，甚至助攻碳中和，投資人趨之若鶩
投資人近幾年都被要求要進行ESG投資。由於固態電池的電解質為固態，生產過程相比液態鋰電池較簡單，且回收液態電池電解液的回收難度較高，固態電池則較為環保，故整體產品碳足跡更少，符合循環經濟，也能助攻碳中和。
以去年（2021）底上市的Solid Power為例，上市前市場估值超過十億美金。一個電池製造廠如要達到GWh量級的電池超級工廠規模，至少需投資上百億以上，這也是目前經歷十多年的淘汰賽之後僅剩日本、韓國以及中國大陸仍在液態鋰電池市場中競爭的原因。
固態電池是個全新的賽道，不僅可與液態鋰電池競爭，供應鏈也有洗牌的機會，以長期投資的角度，在萌芽的階段投資具有關鍵技術的市場先行者，在未來將有機會收穫可觀的報酬。
到這裡你有沒有發現，世界上其他國家、企業、投資人都把重點布局在下一代科技賽道，而且很多時候是傾全國之力支持一兩個集團例如歐、美、中、日都是採取這種策略，各個陣營互相角力，因為未來世界國家的決勝點在於如何用技術突破國家領土、人口、資源之侷限，只要誰的技術領先、誰的產品能快速普及、誰的市場最快建立，誰就擁有制定遊戲規則的權力。
反觀臺灣整個社會急功近利，有錢的投資人很多，但多把力氣放在炒房地產，或是聽到政府有什麼重大基礎建設計畫，就搶當土地掮客、饋線蟑螂賺快錢，其實房地產再怎麼炒，對於世界的賽局都無關勝負。我們迫切需要重拾當年國父孫中山先生的遠見，因為這個世界引領創新的，是金融，而不是妄想一座三十年前的護國神山還可以保護我們一輩子。
投資固態電池一定有風險，電池投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書
可以想見，接下來幾年固態電池將成為最火紅的電池概念股，在你決定投資前，我想你需要留意一個數字，根據2020年世界銀行的估計，電池材料中最重要的鋰金屬，若要滿足全球現在的需求，需要其地球庫存量的五倍，但地球沒有那麼多。2021年，鋰電池供不應求的狀況已經出現了。由於電動車及儲能的發展，很多公司開始囤積鋰礦，導致鋰價瘋漲。
Tags：
《錢都》品牌轉型學：導入數位化工具 起手NUEIP企業管理
我們想讓你知道的是
錢都餐飲導入NUEIP的人資系統，讓各店長有機會展現自身更有價值與影響力的一面，也間接帶動各店彼此的目標達成士氣，讓品牌更有價值。
每天用餐時段一到，橘底白字的店面內，一個個小火鍋上桌，全家人的歡笑聲伴隨著鍋內沸騰的泡泡不斷冒出，這是錢都餐飲旗下老字號火鍋品牌「錢都日式涮涮鍋」的日常。從 1997 年創立至今，目前全台已擁有72間分店、來客數年破千萬，卻依然堅持使用精心熬煮 96 小時後的大骨高湯，並加入柴魚、昆布等食材增添其風味使湯頭更有層次，讓許多老饕顧客每每都感受到錢都令人難以忘懷的餐飲體驗。
而面對時代的變動，錢都近年來也持續推動品牌革新，翻新原有店面改裝成更符合年輕人風格的日系二代店，並積極計畫拓展店面，透過導入數位化工具，當輔助訓練大量儲備幹部與培訓人才時，能夠更加有效率。
NUEIP雲端人資包辦行政庶務，錢都店長安心放眼未來
錢都餐飲人資主任周芮昕表示，初期原本公司使用紙本打卡鐘，以全人工方式做薪資計算與審核。每個月月底，各店店長們都需要加班計算員工出缺勤與薪水，才能趕得及1號中午之前，讓物流車將紙卡載回總公司。接下來，總公司需加派人力逐張、逐行的人工登打進電腦，同時主管單位還會抽樣檢核正確性，前前後後繁複作業總需花上一週時間，而72間門店店長加上總公司登打與檢核的人力，更是可觀的成本。
「人工計薪誤差高、效率低，換算下來，NUEIP 幫我們幾乎節省了78%的時間與95%的人力成本，現在整個流程只需要兩個人、1.5 個工作天即可完成。不只效率高且基本上是零失誤，這些數值是我們在導入前完全沒意料到的。」周主任述說。錢都認為，店長們應該專注於門店的營運和管理，帶領門店達成公司經營目標，而不是加班執行繁瑣且無效率的行政作業。周主任認真地說道：「錢都餐飲導入NUEIP的人資系統，讓各店長有機會展現自身更有價值與影響力的一面，也間接帶動各店彼此的目標達成士氣，讓品牌更有價值。」
NUEIP療癒系出缺勤、排班與薪水管理，造福餐飲業者
經營餐飲業的人都知道，餐飲業人員流動率高，加上計時人員眾多的情況下，要掌握員工的請假狀況只能經由店長回報，無法在第一時間知道。周主任說道：「以前各店排班是一件很痛苦的事情，幸好 NUEIP的排班功能對餐飲業非常友善。不僅可以依時數彈性安排工讀生的班表，不須建立上百個班別，還能自動檢核目前的人力配置是否妥當。搭配『實際工時統計』功能，可統計計時人員的實際工作時數，進而準確計算假期、加班時數與薪資，若人員有任何出勤狀況，總公司都能即時知曉或因應。」。
因為適切的系統功能，讓錢都餐飲在企業管理上能夠無所顧慮，周主任表示，雖然前期數位轉型時，要教育店長們使用電腦、熟悉功能，會經過約一個季度的轉換陣痛期。但現在不僅省去紙本操作、不用為了行政事務加班、各店人員可以輕鬆使用LINE進行上下班打卡或請假，店長們紛紛覺得這個轉換期很值得。對總公司來說，更降低了門市人員的控管風險，讓整個企業在力拼品牌規模時，更加順利地往前邁進。
雖然疫情肆虐全台業者，但錢都餐飲把握契機逆勢成長，開始發展電商通路，推出品牌麻辣鴨血豆腐、特色水餃、嚴選海鮮食材等；實體店方面，藉由手機會員 APP 打造超級會員經濟。錢都餐飲旗下品牌目前正積極討論拓點計畫，以優渥的薪資獎金招募優秀的儲備幹部，而在例行的行政事務上，則由 NUEIP 協助支援，讓門市與總部的聯繫更加緊密與即時，企業內部管理更加順暢有效率。
本文由「人易科技」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃審閱。