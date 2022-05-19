TNL+ 2022/05/19,
人文

無事烹小鮮：關於味噌與紅糟的二三事

無事烹小鮮：關於味噌與紅糟的二三事
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

幾年前到日本旅遊，岳母也一起去了，買了一些味噌來分，才發現她不會做味噌湯。她說她從小就很少吃味噌，後來嫁到客庄更少看到味噌。

味噌是我在生活周遭經常出現的食物，吃日本料理會有味噌湯、雞肉飯也會配味噌湯、味噌拉麵也是很常見的口味。家裡附近的三水市場雜貨店有零售味噌，我常去買，一般十元左右，就可以燉一鍋牛肉大根煮，直到後來發現去進口超市買的味噌更好吃，才比較少光顧菜場的雜貨店。

味噌本身是一種很好用的食物，它的前身是一種「醬」，由豆豉、米麴之類的食物製成，本是用來醃漬各種食物，據說是平安時代從百濟傳到日本的。不過味噌被日本人發揚光大，是因為它不易壞、適合醃製食物儲存的特性，因此被拿來作為軍糧使用。戰國名將武田信玄所在的信州、上杉謙信所在的越後，至今都還是日本有名的味噌產地。據說諸侯是否大量蒐購味噌，也經常是研判是否戰雲將至的指標之一。

過去在台灣很習慣白味噌，後來有機會經常去日本旅遊，才意識到味噌的種類很多，除了白味噌外，口味比較鹹、顏色比較深的赤味噌，在信州、越後、甲州這些戰國武士活躍的地方都很常見。至於京都那邊的味噌，口味比較細緻，我自己吃起來覺得口味偏甜，和武家喜愛的粗獷鹹味很不一樣。想來這樣的差異，應該也能夠以和京都多是貴族公家居住，和武士的文化格格不入這樣的常識來說明。

味噌的做法很多，我最常做的兩道就是味噌牛肉大根煮和各種味噌湯。味噌牛肉大根煮是居酒屋常見的酒肴，首先把牛肉汆燙，和切塊的蘿蔔丟進鍋裡，再依照個人喜好放進味噌、味醂、清酒調味，牛肉煮軟、蘿蔔也入味，撒上一點蔥花就行，吃不完放進冰箱，隔夜吃起來更有味道。

首次驚豔於這道菜，是在條通的居酒屋「樂山娘」，因為飯後還有半杯啤酒，想點個下酒小菜，一吃竟相當驚艷。不過當時吃的是牛筋煮，自己做菜時就偏好買帶筋的本土黃牛肉來煮，只是本土黃牛肉口感偏硬，要煮到軟得花上多一點時間。

比起大根煮需要花點時間才能料理，味噌湯則簡單許多。比如日本人常吃的豚汁味噌，就是先把洋蔥、胡蘿蔔、白蘿蔔等蔬菜高湯的基底切小片，想吃油一點就用五花肉，想吃瘦一點就用梅花肉，放進鍋子裡炒一炒，佐以味醂、清酒、日式醬油任意調味，加水放入鍋中，大火煮開，水滾後拿個篩子放入味噌，筷子攪散即可，篩子上會留下些許豆渣可丟棄。這個程序日劇《深夜食堂》每一集的片頭都會示範一次，如果沒有按「跳過片頭」的話，不學起來也很難。

幾年前到日本旅遊，岳母也一起去了，買了一些味噌來分，才發現她不會做味噌湯。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
每月超過100篇獨家內容立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
TNL+ 首月體驗價 1 元，
加贈 LiTV 首月免費（見活動方案）
查看訂閱方案
已是會員? 登入

猜你喜歡

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。
2022/04/21,
科技

輸在數據，或贏在數據？AWS免費線上研討會為企業制定必勝數據戰略

輸在數據，或贏在數據？AWS免費線上研討會為企業制定必勝數據戰略

我們想讓你知道的是

AWS將於2022年5月25日下午2:00～5:00舉行線上研討會AWS For Data Web Day，以「數據與分析」為本次活動主旨，幫助企業制定現代化數據戰略，除了精彩內容外，同時也邀請了3位知名產業經驗的客戶進行分享，讓您了解在產業實務上AWS如何協助企業進行轉型。

數位轉型是一段不斷學習與創新的過程。身為雲端服務龍頭，AWS從過去到現在從未停止創新，且為了幫助企業客戶在數據為王的時代，能有效利用數據資料獲得深入洞察、搶得市場先機，AWS將於2022年5月25日下午2:00～5:00舉行線上研討會AWS For Data Web Day，以「數據與分析」為本次活動主旨，幫助企業制定現代化數據戰略。

2022年的關鍵任務：制定現代化數據戰略

在討論元宇宙拓荒、搶佔新興科技商機以前，企業是否已經紮穩腳步，建置完善的數據資料庫，建構業務創新的重要基礎？在邁向新時代的關鍵2022年，此刻最重要的任務之一，是制定現代化的數據戰略，幫助企業持續數位轉型。對此，AWS For Data Web Day線上研討會內容，將包含Amazon DynamoDB的十年創新之旅，帶領參與者進行新功能重點探討，並且同步深入了解AWS現代化企業數據遷移實戰、現代化數據平台大戰略、數據創新與加速分析應用等。

除了詳細解說數據對您企業帶來的影響之外，也邀請到AWS實際企業客戶分享成功案例，加速了解如何運用數據與分析進行產業數位轉型。

如何透過AWS獲得成功？重量級客戶親自揭密

AWS For Data Web Day線上研討會本次邀請了重量級來賓，成功企業包含全方位寵物管家 萬達寵物、大數據智能資料稽核與保護的專家 – Datiphy以及企業數據資產整合專家 – eForce，以上三間知名企業，將親自講授他們是如何透過AWS獲得成功，並且在數位轉型上取得領先的地位。

本場研討會，在深入了解該如何提升數據分析的效能的同時，又能兼具成本效益高與安全性；適合對於如何靈活應用大數據、對數據分析有興趣、想要建構數據與分析基本功的所有受眾，例如：公司技術部門決策人、業務決策人、IT主管及希望深入認識數據分析的任何人士。與會期間參與問答，還有機會抽中百元外送平台美食券。

在AWS For Data Web Day中探討雲端數據資料庫的優勢與做法，包括：

  1. 20萬多個資料湖在AWS上執行
  2. 使用Amazon EMR比標準Apache Spark快3倍
  3. 比其他雲端資料倉儲更實惠的價格效能達3倍
  4. 使用Amazon OpenSearch Service在單個叢集中儲存的資料量可達3PB
  5. 節省70%資料湖中資料的儲存成本

AWS For Data Web Day報名須知

  • 日期：2022年5月25日（星期三）
  • 時間：2:00 PM～5:00 PM
  • 形式：線上研討會

建議在活動前免費註冊AWS帳號 ，新註冊戶可兌換精美好禮三合一數據線。若為首次參加線上研討會者，GoToWebinar會自動偵測電腦配置，可在加入時自動安裝；若是使用手機登入此活動，則需安裝GoToWebinar手機應用程式。


猜你喜歡