無事烹小鮮：關於味噌與紅糟的二三事
我們想讓你知道的是
幾年前到日本旅遊，岳母也一起去了，買了一些味噌來分，才發現她不會做味噌湯。她說她從小就很少吃味噌，後來嫁到客庄更少看到味噌。
味噌是我在生活周遭經常出現的食物，吃日本料理會有味噌湯、雞肉飯也會配味噌湯、味噌拉麵也是很常見的口味。家裡附近的三水市場雜貨店有零售味噌，我常去買，一般十元左右，就可以燉一鍋牛肉大根煮，直到後來發現去進口超市買的味噌更好吃，才比較少光顧菜場的雜貨店。
味噌本身是一種很好用的食物，它的前身是一種「醬」，由豆豉、米麴之類的食物製成，本是用來醃漬各種食物，據說是平安時代從百濟傳到日本的。不過味噌被日本人發揚光大，是因為它不易壞、適合醃製食物儲存的特性，因此被拿來作為軍糧使用。戰國名將武田信玄所在的信州、上杉謙信所在的越後，至今都還是日本有名的味噌產地。據說諸侯是否大量蒐購味噌，也經常是研判是否戰雲將至的指標之一。
過去在台灣很習慣白味噌，後來有機會經常去日本旅遊，才意識到味噌的種類很多，除了白味噌外，口味比較鹹、顏色比較深的赤味噌，在信州、越後、甲州這些戰國武士活躍的地方都很常見。至於京都那邊的味噌，口味比較細緻，我自己吃起來覺得口味偏甜，和武家喜愛的粗獷鹹味很不一樣。想來這樣的差異，應該也能夠以和京都多是貴族公家居住，和武士的文化格格不入這樣的常識來說明。
味噌的做法很多，我最常做的兩道就是味噌牛肉大根煮和各種味噌湯。味噌牛肉大根煮是居酒屋常見的酒肴，首先把牛肉汆燙，和切塊的蘿蔔丟進鍋裡，再依照個人喜好放進味噌、味醂、清酒調味，牛肉煮軟、蘿蔔也入味，撒上一點蔥花就行，吃不完放進冰箱，隔夜吃起來更有味道。
首次驚豔於這道菜，是在條通的居酒屋「樂山娘」，因為飯後還有半杯啤酒，想點個下酒小菜，一吃竟相當驚艷。不過當時吃的是牛筋煮，自己做菜時就偏好買帶筋的本土黃牛肉來煮，只是本土黃牛肉口感偏硬，要煮到軟得花上多一點時間。
比起大根煮需要花點時間才能料理，味噌湯則簡單許多。比如日本人常吃的豚汁味噌，就是先把洋蔥、胡蘿蔔、白蘿蔔等蔬菜高湯的基底切小片，想吃油一點就用五花肉，想吃瘦一點就用梅花肉，放進鍋子裡炒一炒，佐以味醂、清酒、日式醬油任意調味，加水放入鍋中，大火煮開，水滾後拿個篩子放入味噌，筷子攪散即可，篩子上會留下些許豆渣可丟棄。這個程序日劇《深夜食堂》每一集的片頭都會示範一次，如果沒有按「跳過片頭」的話，不學起來也很難。
幾年前到日本旅遊，岳母也一起去了，買了一些味噌來分，才發現她不會做味噌湯。
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輸在數據，或贏在數據？AWS免費線上研討會為企業制定必勝數據戰略
我們想讓你知道的是
AWS將於2022年5月25日下午2:00～5:00舉行線上研討會AWS For Data Web Day，以「數據與分析」為本次活動主旨，幫助企業制定現代化數據戰略，除了精彩內容外，同時也邀請了3位知名產業經驗的客戶進行分享，讓您了解在產業實務上AWS如何協助企業進行轉型。
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2022年的關鍵任務：制定現代化數據戰略
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AWS For Data Web Day報名須知
- 日期：2022年5月25日（星期三）
- 時間：2:00 PM～5:00 PM
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