推動雙語教育：花蓮縣教師甄選「考英語不考專業科目」惹議，教育處回應「複試有考」

花蓮縣教育處為推動雙語國家政策，近日在公告國中教師聯合甄選簡章中，報考國、英、數、理等8類科的教師，不需考該學科專業科目，只考教育專業科目及英語，引起討論，有多位縣議員接獲各界人士陳情要求重新訂定簡章。

教育處代理處長翁書敏回應，有規定報考者須持有該類科教師證，等於已經具備該類科的專業知能，筆試才會設計以「英語」為主，複試教學演示有考本科專業科目。

花蓮縣111學年度教甄簡章：初試考教育專業科目、英語成績比重各佔50%

花蓮縣教育部公告，自108學年度開始推動雙語教育，以2030年為目標，希望各國民小學均能達到每堂課3成的時間用英語進行教學，逐年提升使用雙語比例，朝全雙語學校邁進。

目前從鑄強、宜昌、吉安、豐山、溪口共5所前導學校先行試辦，到109學年度加入試辦行列的學校有明恥、忠孝、中華、中原、化仁、稻香、北昌、北埔、崇德、和平國小等10校，共計15所，預計110學年度將有13所學校加入。

日前花蓮縣宣布《花蓮縣111學年度國民中學教師聯合甄選簡章》，5月9日開放報名、7月6日初試、7月12日複試，其中國文、英語、數學、理化、地理、體育（原住民教師）、視覺藝術、輔導活動共8個類科，筆試考教育專業科目及英語（成績比重各佔50%），另外複試階段，針對報考國中一般類科之應考人，口試將以英語進行面試問答。

Photo Credit:花蓮縣111學年度國民中學教師聯合甄選簡章 國中教師甄試，報考一般類科初試只考「教育專業科目」與「英文」各佔比50％。

教育部甄試考英語被批雙語政策「急就章」，全教總：應以孩子受教權為優先考量

簡章一公告，不少反對聲浪質疑今年甄試方式只考「教育專業科目（指得是教育理念與實務、學習者發展與適性輔導、課程教學與評量）」及「英文」，且比重各占50%，不但英文取代了「專門科目（指得是各以大學該科基礎專業知能為主）」，甄試內容也有別於全國所有縣市。

針對此事，花蓮縣議員楊華美接獲國中代理教師工會陳情，並在花蓮縣議會19屆第7次定期大會指出，暫且不論雙語教育在花蓮該如何推動，但必須要呼籲教育處在所有配套未必健全時，不能夠急就章的想要有立竿見影的成績，文化資本條件不足的孩子也未必有能力進入雙語資優班。

楊華美說，從現在的教師甄試簡章來看，為了因應雙語政策的推動，教育處選擇直接甄選「英文能力比較好的人」，而不是培訓「具有專業知識的人提升英語教學能力」。

花蓮縣議員魏嘉彥也在臉書發文提到，有花蓮在地學子質疑，以花蓮的整體社經情況及教育資源，使用華語教學都已經有許多人無法吸收基礎知識了，更何況是要學生以完全不熟悉的英語來學習。

無黨籍議員笛布斯．顗賚在大會中肯認雙語政策的用意，但英文佔比50%的確過重，更不解要求國文老師具備英文能力，「難道是要用英文教國文課嗎？」建議要將部分需要實施雙語的科系分出來，例如：美術、體育、童軍等，適當去調整簡章內容。

全國教育產業總工會特別對於花蓮縣國文科目專業教師甄選，不考國文考英文之事發出聲明，呼籲花蓮縣教育處應懸崖勒馬，以孩子的受教權為優先考量，務實地以正確的標準，幫孩子召募到有能力執行國語文領綱之教師，才能真正讓花蓮縣的孩子享有優質的國語文教育。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

教育部回應「複試有考本科專業科目」，議員籲參照北市將一般、雙語分開甄選

對於教甄簡章問題的質疑，教育處代理處長翁書敏在花蓮縣議會定期大會工作報告中回應，教師在報考教甄的時候就已經取得該類科的教師證，等於已經具備該類科的專業知能，在試教的時候更能呈現該類科的表現，筆試才會設計以「英語」為主，且複試的教學演示也有考本科的專業科目，這樣才能符合花蓮推動英語的政策。至於各類科是否能夠做更精細的處理，會再評估調整。

簡章中表明：

報考各類科之應考人，如通過該類科之教師資格檢定考試，但尚未取得合格教師證書者，應檢附教師檢定考試通過成績通知單、修畢師資職前教育證明書及修習教育實習成績及格證明暨111年7月31日前能取得合格教師證書之切結書報名參加教師甄選。

對於教師甄試的設計，楊華美也向教育部提出，如果執意要配合雙語授課的政策，建議採用台北市的方式，將一般和雙語的老師分開甄選：一般組的筆試考「教育專業科目」及「學科專業科目」二科；報考雙語教學專長類科之學科專業科目以英語命題。

根據《臺北市111學年度市立國民中學正式教師聯合甄選簡章》中規定，報名一般組者，初試內容為教育專業科目佔30%，學科專業科目佔70%，報名前若額外有取得本土語文認證（原住民族語言能力認證及客家委員會客語能力認證）、英語能力達到簡章所規定的檢定標準，允以加分；報考雙語教學專長類科者，須兼具合格之該科目教師證、合格英語科教師證或畢業於英文（語）相關系所或外文系英文等資格。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：藍妮蒨

核稿編輯：楊士範