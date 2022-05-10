推動雙語教育：花蓮縣教師甄選「考英語不考專業科目」惹議，教育處回應「複試有考」
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花蓮縣推動雙語教育，目標2030年學校課程有3成時間採用英語教學，不過在111學年度教師甄試簡章公告中發現，報考一般類科的老師初試不考本科專業科目，只需考教育專業科目及英語，且各佔比50％，引發外界討論。
花蓮縣教育處為推動雙語國家政策，近日在公告國中教師聯合甄選簡章中，報考國、英、數、理等8類科的教師，不需考該學科專業科目，只考教育專業科目及英語，引起討論，有多位縣議員接獲各界人士陳情要求重新訂定簡章。
教育處代理處長翁書敏回應，有規定報考者須持有該類科教師證，等於已經具備該類科的專業知能，筆試才會設計以「英語」為主，複試教學演示有考本科專業科目。
花蓮縣111學年度教甄簡章：初試考教育專業科目、英語成績比重各佔50%
花蓮縣教育部公告，自108學年度開始推動雙語教育，以2030年為目標，希望各國民小學均能達到每堂課3成的時間用英語進行教學，逐年提升使用雙語比例，朝全雙語學校邁進。
目前從鑄強、宜昌、吉安、豐山、溪口共5所前導學校先行試辦，到109學年度加入試辦行列的學校有明恥、忠孝、中華、中原、化仁、稻香、北昌、北埔、崇德、和平國小等10校，共計15所，預計110學年度將有13所學校加入。
日前花蓮縣宣布《花蓮縣111學年度國民中學教師聯合甄選簡章》，5月9日開放報名、7月6日初試、7月12日複試，其中國文、英語、數學、理化、地理、體育（原住民教師）、視覺藝術、輔導活動共8個類科，筆試考教育專業科目及英語（成績比重各佔50%），另外複試階段，針對報考國中一般類科之應考人，口試將以英語進行面試問答。
教育部甄試考英語被批雙語政策「急就章」，全教總：應以孩子受教權為優先考量
簡章一公告，不少反對聲浪質疑今年甄試方式只考「教育專業科目（指得是教育理念與實務、學習者發展與適性輔導、課程教學與評量）」及「英文」，且比重各占50%，不但英文取代了「專門科目（指得是各以大學該科基礎專業知能為主）」，甄試內容也有別於全國所有縣市。
針對此事，花蓮縣議員楊華美接獲國中代理教師工會陳情，並在花蓮縣議會19屆第7次定期大會指出，暫且不論雙語教育在花蓮該如何推動，但必須要呼籲教育處在所有配套未必健全時，不能夠急就章的想要有立竿見影的成績，文化資本條件不足的孩子也未必有能力進入雙語資優班。
楊華美說，從現在的教師甄試簡章來看，為了因應雙語政策的推動，教育處選擇直接甄選「英文能力比較好的人」，而不是培訓「具有專業知識的人提升英語教學能力」。
花蓮縣議員魏嘉彥也在臉書發文提到，有花蓮在地學子質疑，以花蓮的整體社經情況及教育資源，使用華語教學都已經有許多人無法吸收基礎知識了，更何況是要學生以完全不熟悉的英語來學習。
無黨籍議員笛布斯．顗賚在大會中肯認雙語政策的用意，但英文佔比50%的確過重，更不解要求國文老師具備英文能力，「難道是要用英文教國文課嗎？」建議要將部分需要實施雙語的科系分出來，例如：美術、體育、童軍等，適當去調整簡章內容。
全國教育產業總工會特別對於花蓮縣國文科目專業教師甄選，不考國文考英文之事發出聲明，呼籲花蓮縣教育處應懸崖勒馬，以孩子的受教權為優先考量，務實地以正確的標準，幫孩子召募到有能力執行國語文領綱之教師，才能真正讓花蓮縣的孩子享有優質的國語文教育。
教育部回應「複試有考本科專業科目」，議員籲參照北市將一般、雙語分開甄選
對於教甄簡章問題的質疑，教育處代理處長翁書敏在花蓮縣議會定期大會工作報告中回應，教師在報考教甄的時候就已經取得該類科的教師證，等於已經具備該類科的專業知能，在試教的時候更能呈現該類科的表現，筆試才會設計以「英語」為主，且複試的教學演示也有考本科的專業科目，這樣才能符合花蓮推動英語的政策。至於各類科是否能夠做更精細的處理，會再評估調整。
簡章中表明：
報考各類科之應考人，如通過該類科之教師資格檢定考試，但尚未取得合格教師證書者，應檢附教師檢定考試通過成績通知單、修畢師資職前教育證明書及修習教育實習成績及格證明暨111年7月31日前能取得合格教師證書之切結書報名參加教師甄選。
對於教師甄試的設計，楊華美也向教育部提出，如果執意要配合雙語授課的政策，建議採用台北市的方式，將一般和雙語的老師分開甄選：一般組的筆試考「教育專業科目」及「學科專業科目」二科；報考雙語教學專長類科之學科專業科目以英語命題。
根據《臺北市111學年度市立國民中學正式教師聯合甄選簡章》中規定，報名一般組者，初試內容為教育專業科目佔30%，學科專業科目佔70%，報名前若額外有取得本土語文認證（原住民族語言能力認證及客家委員會客語能力認證）、英語能力達到簡章所規定的檢定標準，允以加分；報考雙語教學專長類科者，須兼具合格之該科目教師證、合格英語科教師證或畢業於英文（語）相關系所或外文系英文等資格。
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責任編輯：藍妮蒨
核稿編輯：楊士範
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選擇小孩喜歡喝的調味乳，你有注意過乳原料是「生乳」或「奶粉」嗎？
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營養師Emma提醒，挑選調味乳時，在濃郁奶香、香甜好喝的基礎下，應注意乳原料的種類，使用優質生乳、保有鮮乳營養價值的調味乳，才是聰明的選擇。
濃郁奶香、香甜好喝的調味乳，是許多小孩的心頭好。為了讓孩子能攝取到蛋白質與鈣質，又能帶給孩子開心的日常飲食體驗，不少家長會選擇讓孩子喝調味乳。不過，你知道調味乳的乳原料不一定都是「生乳」嗎？
一樣都是調味乳，但其實乳原料大不同
調味乳，根據國家標準（CNS3057）的定義為：使用50%以上之生乳、鮮乳或保久乳為主要原料，添加調味料等加工製成，才是調味乳。不過，營養師Emma說明，因為廠商可能會為了行銷需求將產品命名為「調味乳飲」、「OO乳飲」、「OO牛乳」、「OO牛奶」等品名；提醒消費者可以透過包裝封面上的標示來分辨，如果乳原料是符合國家標準定義，在包裝封面處就會有「調味乳」字樣的清楚標示。
另外一個小知識，從產品的營養成分標示處也可以辨明是否為調味乳。坊間販售的各種調味乳品，乳原料可分為兩種：有的以生乳作為乳原料，如使用100%瑞穗鮮乳®的瑞穗調味乳；有的則使用奶粉，就只能稱作為乳飲品，並非符合國家標準定義的調味乳。
「消費者可留意營養成分標示，寫得愈前面的成分，佔比愈多。例如瑞穗調味乳的主成份是生乳，其他調味乳飲品的主成份可能是水和奶粉。」營養師Emma進一步解釋，若只看主原料的「天然生乳」與「加工製成的奶粉」，最主要是製作程序有所不同。
奶粉，是生乳經過濃縮、噴霧乾燥的程序製程，過程中會流失部分營養素（如維生素B12等），但是蛋白質與鈣質等營養，基本上與鮮乳並不會有太明顯差距。
生乳、奶粉營養價值差不多？如何選擇調味乳？
營養師Emma表示，雖然從營養學角度來看，調味乳品的兩大乳原料「生乳、奶粉」的營養價值沒有明顯的差異，但採用生乳製成的調味乳，會更貼近生乳的原始本真風味，符合當今消費者的飲食潮流與需求。
「使用生乳製程的調味乳，整體調和配方較簡單，能喝得到鮮乳的新鮮口感。使用奶粉製成的調味乳飲，則因為奶粉製程的關係，通常會有一種『烹調味』。
營養師Emma補充，廠商選擇以生乳或是奶粉作為乳原料，在成本上，兩者有很大的不同（生乳成本較高，奶粉成本較低）。此外，相較奶粉乳飲品，鮮乳調味乳更喝得到鮮乳的新鮮口感。
營養師建議：挑選調味乳，選擇使用大廠優質生乳的尤佳
除了追求調味乳中的「生乳價值」，營養師Emma也提到，若消費者希望可以再多一層食安保障，建議可以選擇有優質生乳乳源、嚴謹品管流程，甚至有得獎認證的大品牌。例如：瑞穗調味乳所使用的乳原料，100%使用瑞穗鮮乳®優質生乳，有嚴謹的金獎團隊層層呵護，從牧場源頭到成品嚴格把關，更獲得「ITI風味絕佳獎章」、「Ｍonde Selection-世界品質評鑑大賞-金獎」兩項國際大獎的殊榮，可以說是「牛奶界的米其林」。口感與品質備受國家認證與國際肯定，能讓爸媽安心又能讓孩子喝得開心。
「瑞穗調味乳具備生乳的蛋白質、鈣質，也有充足的醣量，特別適合讓孩子在運動前後飲用，補充熱量與體力。」營養師Emma建議最佳飲用時機，是作為日常運動補充飲料，或日常點心。「尤其有的孩子喜歡喝甜甜的飲料，此時與其喝一些『空熱量』（空有熱量，無營養價值）的飲料，例如汽水，不如讓他喝調味乳，慢慢改善愛喝汽水的習慣，減少再吃其他紅燈食品的可能。」
想要讓孩子的點心時間擁有兼具營養與開心的享受，不妨在生活中適度飲用、聰明搭配，讓瑞穗調味乳成為孩子開心的日常記憶。