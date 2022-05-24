政府「打炒房」五大招，投資、自住該如何因應？
我們想讓你知道的是
從賦稅增加、貸款壓力，政府無論是主動研議措施，或者被迫受到影響而升息，都是為了避免資金過度流入不動產，而這些政策也都將影響到有房者的生活，我們可以做些什麼呢？
文：邱茂恒（查爾獅）（理財規劃顧問／定方股份有限公司執行副總）
政府目前不斷出手打炒房的措施有許多，這邊主要討論下列五種：
- 修正平均地權條例（立院已交由內政委員會排審）
- 房地合一稅2.0
- 實價登錄2.0
- 房貸利率提高（央行升息影響）
- 預售屋紅單交易納入房地合一稅
修正平均地權條例
目前政府為了經濟及居住正義考量，不斷出手打炒房，以避免資金過度流入不動產，希望達成不動產不被作為商品交易，實現居住正義。
甚至在行政院研議的平均地權條例修正案提出，要重罰不動產炒作行為，有違者按戶（棟、筆）處100-5,000萬元罰鍰，並得限期改正；如果屆期未改正，按次處罰。
修正重點：
- 限制預售屋、新建成屋契約讓與或轉讓
- 重罰不動產炒作行為
- 建立檢舉獎金制度
- 私法人取得住宅用房屋許可制
- 預售屋解約要申報登錄
資料來源：行政院第3797次會議紀錄
- 限制預售屋、新建成屋契約讓與或轉讓
預售屋或新建成屋買賣契約，買受人原則上不得讓與或轉售（筆者：除配偶、直系或二親等內旁系血親，或經內政部核准），違者按戶棟處罰50萬至300萬元。不過，這不包含紅單交易，紅單交易是保留購買不動產資格的預約單。
- 重罰不動產炒作行為
明確規範如有營造完銷假象哄抬價格、引發房價恐慌或搶購行為、影響市場秩序及他人購屋機會、各種哄抬墊高房價行為，都可按交易戶（棟、筆）數 處罰100萬至5000萬元，經限期改正但未改正者，並可連續處罰。
- 建立檢舉獎金制度
建立銷售、買賣或實價登錄違規檢舉制度，民眾對於這些行為，可檢具證據向縣市政府檢舉，如經查證屬實，將由實收罰鍰中提充一定比率金額作為獎金。
- 私法人取得住宅用房屋許可制
增訂私法人購買住宅用房屋許可制規定（筆者：須檢具使用計畫如員工宿舍、危老重建……等），並限制取得後於5年內不得辦理移轉、讓與或預告登記。
- 預售屋解約要申報登錄
預售屋買賣契約若有解約情形，銷售預售屋者（筆者：通常是建商）應於30日內申報登錄；違者處3至15萬元及限期改正；經兩次限改而未改正者，處30至100萬元；得按次處罰。為了解決虛假交易及哄抬價格的問題。
個人房地合一稅2.0
房地合一稅是指，房屋及土地以合併後的實價總額，扣除實際取得成本後，按實際獲利課徵交易所得稅。合併了以往的「土地增值稅」及「房屋交易所得稅」，是為了修正原本不動產交易的弊端，達到公平課徵不動產交易實質所得。
原本房地合一稅是指，於2016年後取得，並再交易的房屋及土地，如果有獲利需要扣稅。但目前為了更能達成實質課稅的效果，並避免炒房現象更加劇烈，於民國2021年7月1日起交易出售2016年1月1日後取得房地，適用2.0的規定，變得更加嚴格。
房地合一稅2.0主要的改變是稅率提高：
計算範例：
房地合一稅的課稅基礎是，房地收入 - 取得成本 [註1] - 相關費用 [註2] - 土地漲價總數額 [註3]，計算出來課稅基礎後，乘與適用稅率即是需要繳交的房地合一稅。
簡要範例：小2019年4月在高雄以800萬買了一戶大樓（非自住），於2022年5月以1100萬賣出，買入時契稅 + 印花稅 + 代書費8萬，仲介費8萬，賣出時仲介費40萬，賣出時公告現值不變，持有期間3年。
房地合一稅1.0的情況下須繳納：
（1100萬 - 800萬 - 8萬 - 8萬 - 40萬） x 20% = 48.8萬
房地合一稅2.0的情況下須繳納：
（1100萬 - 800萬 - 8萬 - 8萬 - 40萬） x 35% = 85.4萬
實價登錄2.0
原本實價登錄的門牌資訊是區段化（每30號為一區段），我們無法確定登錄資訊是哪一間不動產，2.0改成逐戶揭露，按門牌號碼確實登錄，可以讓消費者更容易比對，希望使得市場價格公開透明，降低買賣雙方資訊落差。
實價登錄價格雖說是個重要參考，但仍有被操作的空間，考量到被價格操作的可能，登錄價格打八折比較符合實際情況。在現實中比較常見的幾種操作方法有以下三者。但也務必當心，因為這些操作是有可能觸法的 [註4]：
- 低報車位價格，房屋每坪單價就可以提高。
- 裝潢、家電等金額納入房價。
- 為了貸款額度及登錄，而製作兩份不同的合約。
房貸利率提高（央行升息影響）
目前開始升息循環 [註5]，在通膨壓力以及烏俄戰爭、疫情等全球各種不確定性重大影響下，我們在運用資金需要謹慎思考，做的決定會不會有承擔不起的風險。就好像我們現在貸款看似便宜，但各種不確定因素、貸款時間資金缺乏彈性、政策的決定，都會帶給我們壓力。
貸款壓力帶來的不只是數字的變化，而是每一筆錢後面你正在經歷的生活，若是沒思考清楚，可能生活就會被各種變化給壓垮。
上圖升息預期的資料來看，目前美國聯準會 [註6] 升息預計7月27日有86.9%的機會升4碼（1%），到年底有44.7%的機會升到8碼（2%）。雖說台灣央行升息不完全跟隨聯準會利率調動，而且台灣央行升息，也不直接影響房貸利率，但是關聯性是高度相關的（這跟經濟形勢、通膨、強勢國家都有關係），在升息循環的影響下，如果之後房貸利率也升息1%的情況，會對我們生活產生不同程度的影響，例如可能到2023年房貸利率漲幅超越1%。
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目前狀況
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利率+1%調整
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房屋總價
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1000萬
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1000萬
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貸款金額
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800萬
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800萬
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貸款期數
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360期（30年）
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360期（30年）
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年利率
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1.8%
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2.8%
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每月攤還
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28776元
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32872元（增加4096元）
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全部貸款本息合計
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1036萬元
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1137萬元（增加101萬元）
以表格條件而言，只要房貸利率提升1%，每月攤還支出就要增加4096元，全部利息支出增加101萬。對一個家庭或個人而言，每個月的4000多塊不只是數字，而是生活的方式會不會受影響，可能就要吃得省一點、不敢買衣服、小朋友不要補習了等等，如果在生活更拮据的情況下，很可能因為增加的支出沒有預期，導致貸款難以繳納，難道得變賣自己心愛的家嗎？
預售屋紅單交易，將納入房地合一稅
預售屋「紅單」是指「購屋買賣預約單」，當買方確定有意願購買預售屋後，在正式簽約前可以先付出訂金，保留購買房子的資格，傳統上會取得一張紅色的預約單，因此稱為「紅單交易」。有投資客會把紅單賣給其他買方賺取價差，並不必等到不動產登記後才做轉手，這樣的方式因為剛開始支付資金比較低，很常被當做投機運用。
預售屋紅單交易將視同預售屋交易，納入房地合一稅2.0課徵。目前政府認定紅單交易的實際標的為「預售屋」，應該屬於不動產交易類型，紅單交易應納入房地合一稅制，而且一經公告將回溯至2021年下半年交易適用。
結論
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【影音】整理數十萬張空拍影像，就像一場馬拉松：看見・齊柏林基金會「數位典藏」計畫
我們想讓你知道的是
「透過影像為環境發聲」是齊柏林畢生在做的事，也是看見・齊柏林基金會要接力做下去的事。打造一座把台灣存起來的影像資料庫，讓齊柏林留下的影像資產得以傳承世代，「數位典藏」計畫需要你我一同支持響應。
2017年，《看見台灣》的導演齊柏林匆匆離開這個世界，留下無數珍貴空拍影像資產；這些跨越1990年代到2017年、長達25年台灣自然與人文地景變遷的真實紀錄，不只保留了台灣之美，更在學術研究、環保倡議和環境教育上有著無可取代的價值。然而，龐大的影像素材需要經過「數位典藏」才能被有效應用，因此「看見・齊柏林基金會」成立的初衷，就是為了承接數位典藏的使命，讓齊導畢生的心血，能夠世代傳承，發揮永續的影響力。經過兩年的摸索，基金會最終研擬出最合適的數位典藏計畫，不只將齊導作品數位化、分類歸檔，更要建置線上影像資料庫，並將繼續記錄台灣的使命傳承下去。
根據看見・齊柏林基金會統計，齊柏林導演在空中拍攝超過2500小時所累積的影像，約為10萬張空拍底片、50萬張數位照片，上千小時的空拍影片；要為如此龐大的影像資料建檔與整理，勢必耗費許多金錢、時間與人力。不過，只要能集結眾人之力，這一場數位典藏人員及專業志工接力的馬拉松，將會是美麗而撼動人心的一段旅程。
「數位典藏」做什麼？
數位典藏（digital archive），意思是將有保存價值的實體或非實體資料，透過數位化（諸如攝影、掃描、影音拍攝、全文輸入等）與加上屬性資料等詮釋資料（Metadata），建立數位檔案的形式，作為永久保管儲存。
而看見・齊柏林基金會的數位典藏計畫可分為三大工作線，分別為：
- 傳統底片組：挑選底片→掃描成數位檔案→建立屬性資料→歸檔
- 數位照片組：挑選照片→建立屬性資料→歸檔
- 空拍影片組：挑選影片→建立屬性資料→歸檔
除了要將齊導留下來的影像作品數位化歸檔，數位典藏計畫還包括改版建置「iTaiwan8影像資料庫」，也就是建設完整的線上影像資料庫系統，讓齊導作品更便於靈活運用，也能讓更多世人看見。
飛行2500小時累積的空拍影像，怎麼整理？
- 整理底片／數位掃描
數位典藏組專員詹宇雯的工作，是負責整理傳統底片。即便存放在防潮櫃中，傳統底片仍面臨逐漸老化褪色的壓力，需要與時間賽跑進行數位化保存；然而大多未經篩選的10萬張底片，有些因為直升機震動導致些微的畫面模糊，也有因飛行路線連續較重複的地景構圖，而詹宇雯的其中一項任務，就是拿著放大鏡一一檢視精挑，並標註定位和勘誤照片資訊。
「整理底片最常發生的問題就是人工出錯，因為以前留下的資料可能是齊導或其他志工整理出來、用手寫的，貼紙可能貼錯或資料寫錯。」詹宇雯說起某次經驗，當時有一張台北車站的照片被貼了很多年份，為了找出正確年份，她試圖辨識照片裡招牌跑馬燈上的氣溫、股市市值等資料，交叉比對推斷出正確年份。雖然偶有這種偵探辦案一樣的趣事，但大多數時候是耗費專注度與眼力的過程。
完成底片挑選的階段，接著進到底片掃描數位化。然而，這步驟並不容易，除了整體的影像品質控制與檔案管理，齊柏林導演留下的底片最遠距今至少11年，老化褪色的底片容易出現色彩偏誤，須進行色彩還原，再修掉畫面上的髒點、存成解析度高的數位影像才算完成。
- 建立屬性資料
所謂「建立屬性資料」，其實就是為影像添增各種描述紀錄的資訊，有了這些資訊，龐大的影像資料才能被有效率的搜尋、管理。數位典藏組副組長陳宣穎表示，以齊導拍攝的影像為例，包含：拍攝主題、地點及詮釋地景的關鍵字都屬於此範疇；而其中投入最多時間的便是「定位」和「建立關鍵字」這兩項任務。
「定位」指的是找出拍攝主體所在地點和座標，有時可透過既有的飛行軌跡紀錄來推測，但更多時候是在沒有軌跡紀錄的狀態下，憑藉地理知識及照片上的蛛絲馬跡判讀位置。如果影像拍攝年代久遠，或是地景變化很大，就需要運用更多歷史圖資或佐證資料去搜索、推論。
「我們要一張一張照片判讀，建立屬性資料。像是早期的傳統相機沒有定位功能，常常看到照片中只有一大片山稜線，此時我們就要仔細比對地圖、衛星影像，想辦法查找，盡可能貼近正確。」陳宣穎說。
「建立關鍵字」看起來似乎相對輕鬆，然而事實上，光是決定有哪些關鍵字可以使用，就是一門功夫。第一步必須辨認影像中的景物，例如一塊農田種植的是什麼作物，就必須蒐集其他資料輔助判斷；其次，由於空拍照片尺度不一，在畫面中佔比多大的景物需要設立關鍵字，也需要經過討論訂定規則；最後，還必須從使用者的角度思考，依據一般人的搜尋習慣設立關鍵字。
因此，在建立屬性資料的過程中，看見・齊柏林基金會也特別諮詢多位專家，共同研究規劃出適合台灣空中影像的關鍵字建置邏輯，並以此基礎進行分門別類、校正檢核，確保影像被妥善歸納及運用。
- 影音資料典藏
相較於照片整理，動態影片的典藏工程更為多元複雜。首先，要針對近千小時空拍影片進行盤點，接著進行特殊格式轉檔與備份，再逐步建立邏輯編碼、標示檔案管理方式，以推動後續屬性資料建立。
「影片整理最大的兩個挑戰，其一是影片內容橫跨的範圍很大，導演可能是台中起飛、屏東降落，因此要去判斷每個影片節點的地景定位；其二是飛機上升的垂直範圍很大、晃動又劇烈，有時候會遇到『果凍效應1』致使內容失真。」影音製作組專員鄭宇程說明，由於各時期的影片拍帶檔案格式、影像內容品質、影片時長都不同，大大增加了管理建檔難度。
加入數位典藏的馬拉松，傳承接棒台灣之美
從一步步定義操作流程、統一色彩管理語言、購置影像處理設備等，到培訓志工與實習生、讓人力支援一步到位、避免巨量資料的協作過程中出現錯誤，都是數位典藏計畫的範疇。多元內容創意部副總監王俐文表示，「數位典藏」四個字說來簡單，但過程繁複龐雜，需要所有人一致的專注、耐心、細心、以及熱忱。
「iTaiwan8影像資料庫」作為看見・齊柏林基金會數位典藏計畫的目標之一，改版上線只是第一步，接下來除了完成龐大影像資料的典藏，更大的挑戰是要繼續記錄台灣，讓影像不會只停留在2017年。
「透過影像為環境發聲」是齊導畢生在做的事，也是基金會要接力做下去的事。而數位典藏計畫，就是齊導生命的延續，也是基金會動力的源頭。要打造一座把台灣存起來的影像資料庫並不容易，看見・齊柏林基金會亟需各界的支持，共同建置屬於台灣最美的影像資料庫。讓我們一起守護齊柏林留下的影像資產，讓土地脈動的珍貴影像得以傳承世代，發揮更多價值。
註1：果凍效應（rolling shutter）是數位相機CMOS感光元件的一種效應，當使用電子快門來拍攝高速移動的物件時，原本垂直的物件拍攝出的畫面卻為傾斜甚至變形。（資料來源：維基百科）