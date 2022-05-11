德國社民黨長期主張「無武器的和平」，俄烏戰爭讓總理蕭茲認清事實硬起來
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德國全力支持烏克蘭，而且提供更多重武器。德國之聲記者Sabine Kinkartz認為，蕭茲總理在紀念二戰結束77週年發表的對全國講話立場鮮明，這是好事。
文：Sabine Kinkartz
77年前的5月8日，納粹德國投降，由此，至少在歐洲，第二次世界大戰告終。在亞太地區，我們知道戰爭延續了更久。而現在，戰火卻在歐洲重燃。侵略者是俄羅斯。2022年5月8日這一天，該國總統普亭（Vladimir Putin）遠未投降。德國總理也認為，和平遙遙無期。蕭茲（Olaf Scholz）在當晚的對全國電視講話中表示，今天，他無法說「俄羅斯對烏克蘭的殘酷戰爭，會在何時及以何種方式結束。」
數星期猶豫不決後——他自然不希望被理解為猶豫不決——蕭茲來到了戰爭的現實世界。別無選擇。德國必須盡其所能和力量來支持烏克蘭。其中就包括提供武器，甚至是重武器。宣佈，「我們將繼續這麼做。」有了這句話，每個人都會清楚，「獵豹」不會是駛入烏克蘭的最後一種坦克。
5月8日帶來的一項責任
人類從第二次世界大戰得出的一個教訓是「永遠不再（發生戰爭）」。二戰中，德國也給烏克蘭人民帶去了無盡痛苦。現在，直面俄羅斯的侵略戰爭，蕭茲指出，正是「永遠不再」這一教訓產生出應對烏克蘭承擔的責任和義務。終於說了這樣的話！蕭茲強調，與被攻擊者並肩捍衛正義和自由，這是5月8日的遺產。
別誤會了：蕭茲總理可是從一開始就站在烏克蘭一邊。俄羅斯入侵該國3天後，他就在聯邦議會宣佈了德國政策的「時代轉折」，明確表示，此時此刻起，許多事情都將不同於前。然而，眾所周知，豪言壯語之後不一定有同樣豪邁的行動。最初，德國覺得礙難以適切方式向烏克蘭提供軍事支持。就此，只消回憶一下德防長最初如何試圖，將向烏運送5000頂鋼盔自誇為一壯舉的就足夠了。此事只令人尷尬。
「創造無武器的和平」
不過，不能因此而籠統指責蕭茲。作為總理，他不能一人說了算，需徵得執政聯盟夥伴的同意，當然，還有本黨的支持。而正是從本黨那裡他得不到足夠支持。和平主義在社民黨內十分普遍，且根深蒂固。對許多社會民主黨人來說，「創造無武器的和平」絕非說說而已，而是一項嚴肅訴求。
與此相應，人們最初抵制向戰爭地區提供武器。這一阻力遍及德國社會。在這個國度，並非人人都樂見德國提供坦克。
然而，侵烏戰爭持續時間越長、俄軍暴行——謀殺、強姦和折磨——越昭彰，人們便越清楚，這場戰爭不可能通過對話結束。無人再可忽視這一點。
緩和政策已然失敗
但阻礙社民黨的不只是和平主義。數十年裡，它將寶押在同蘇聯及後來同俄羅斯的對話上。它發明了「接近致變」的緩和政策，並由此派生出「貿易致變」方針。該黨長期謹遵這一原則：只要在經濟上包容俄羅斯，和平便有保障。也因此，該黨過於注重俄羅斯而忽略了東歐諸國的警告。現在，該黨正因此吃苦。
承認失敗並從中吸取教訓是個過程，需要時間，蕭茲或多或少也得經歷這一過程。此次講話表明，總理做出了自己的決斷。他做了解釋，表明態度和立場，而且措辭允當。這是好事。很長時間裡，德國政府的決策過程在國際上給人留下踟躕和遲疑印象，已經損害了德國。
未來不確定
有了這次講話，不應再有任何含渾之處，因為，這位總理不再能從他現在所說的話往後退了。去基輔訪問有了最佳先決條件。
現在，德國公民們也清楚了所處的境遇。戰爭可能會持續很長時間，且會帶來後果。德國亦然。蕭茲承諾，將盡其所能避免對國家的傷害、希望不做任何可能被解釋為參戰的事情，並將只和盟國共同繼續走在這條道路上。這樣是否就行了？無人能提供保障。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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俄烏戰火後的危機！台灣天然氣10%缺口 中油準備好應戰了嗎？
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天然氣被國際視為最佳橋接能源，台灣也計畫將燃氣發電佔比調升至50%、燃煤降至30％、綠能提高至20％，以完成2025年非核家園之能源轉型目標；然而台灣天然氣幾乎全仰賴進口，若要提高燃氣發電配比，勢必要增加氣源購置，並確保原料能穩定輸入。
氣候快速變遷、全球暖化劇烈，聯合國氣候變化綱要公約《巴黎氣候協議》主張各國政府應減少碳排、調整能源配比，以逐步朝向100%再生能源發電的綠色未來。天然氣被國際視為最佳橋接能源，台灣也計畫將燃氣發電佔比調升至50%、燃煤降至30％、綠能提高至20％，以完成2025年非核家園之能源轉型目標；然而台灣天然氣幾乎全仰賴進口，若要提高燃氣發電配比，勢必要增加氣源購置，並確保原料能穩定輸入。
經濟部統計台灣天然氣進口比例，分別是澳洲約32％、卡達約25%、俄羅斯約10%。適逢今（2022）年3月中油與俄簽約供氣合約期滿，也因俄國總統普丁宣布「不友善國家」須以盧布購買天然氣，中油表示將不會與俄羅斯續約，現貨氣將採機動性購買，由不特定國家作為供應替代方案；然而，不指定氣源又想隨時找到符合的供貨量、熱值與船期安排來購買，供氣真能唾手可得、穩定無虞？外界都在熱切關注。
綜觀國際天然氣進出口趨勢，澳洲東部新興煤層天然氣（Coal Seam Gas，簡稱CSG）出口量持續成長，70％輸出至日本、韓國、中國等亞洲多國市場，使澳洲仍坐擁世界最大液化天然氣供應國寶座。傳統天然氣是由不透水岩石覆蓋的多孔砂岩地層中取得，氣體透過浮力經氣井移動至地面，無需抽取，但隨蘊藏量下降，需要由非傳統天然氣來補足。過去CSG熱值低，且技術未臻純熟、用水量高、恐有污染風險而無法量產；如今技術革新，能夠利用壓力變化來取得吸附於煤質基中的天然氣，同時用水量少，不致消耗澳洲珍貴的水資源，且鑽井成本比傳統多孔砂岩層天然氣低廉許多。
為供應出口所需，澳洲東岸的傳統天然氣儲量面臨枯竭窘境，未來5-7年須倚靠昆士蘭州內超過85%的大型CSG庫存，來支持生產量能，轉換為液化天然氣（Liquefied Natural Gas，簡稱LNG）滿足外銷需與其國內市場需求。澳洲政府也正擴大天然氣運輸管道佈建與效能，將北部與東部市場連接，並開發更多氣田，強化天然氣現貨供應力。我國雖然與澳洲簽約購置天然氣，但大多與西澳地區供應商交易，未與東澳產業締結合作關係，少了對新興氣源的探索，十分可惜。
對於俄羅斯「斷氣」解方，亦有增加卡達進口之呼聲，但中東區域局勢不定，恐對氣源供應造成嚴重影響。美國於1984年將伊朗列為恐怖主義國家，而沙烏地阿拉伯等中東鄰近國家也因伊斯蘭教派立場分歧，與伊朗對立，其友好國卡達也遭受波及，與多國失去外交關係，被施以經濟與交通封鎖，天然氣出口風險極高。已有烏俄戰爭作為前車之鑑，中東長久以來政局動盪，只怕危機一觸即發，造成台灣氣源將出現更大的缺口。
當亞洲國家紛紛採買東澳LNG，台灣進口澳洲LNG卻僅限於西部、尋找隨機氣源現貨氣供發電使用，不僅錯過購置先機，更難保充足貨源。東澳天然氣在國際間炙手可熱，但中油是否已準備與東澳廠商發展堅實合作關係、入手穩定氣源未雨綢繆、深化與澳洲經貿交流？除了深思熟慮，也須儘速展開東澳天然氣採買計畫，才可確保燃氣供電原料充沛、穩健能源轉型進程。