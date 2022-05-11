德國社民黨長期主張「無武器的和平」，俄烏戰爭讓總理蕭茲認清事實硬起來

文：Sabine Kinkartz

77年前的5月8日，納粹德國投降，由此，至少在歐洲，第二次世界大戰告終。在亞太地區，我們知道戰爭延續了更久。而現在，戰火卻在歐洲重燃。侵略者是俄羅斯。2022年5月8日這一天，該國總統普亭（Vladimir Putin）遠未投降。德國總理也認為，和平遙遙無期。蕭茲（Olaf Scholz）在當晚的對全國電視講話中表示，今天，他無法說「俄羅斯對烏克蘭的殘酷戰爭，會在何時及以何種方式結束。」

數星期猶豫不決後——他自然不希望被理解為猶豫不決——蕭茲來到了戰爭的現實世界。別無選擇。德國必須盡其所能和力量來支持烏克蘭。其中就包括提供武器，甚至是重武器。宣佈，「我們將繼續這麼做。」有了這句話，每個人都會清楚，「獵豹」不會是駛入烏克蘭的最後一種坦克。

5月8日帶來的一項責任

人類從第二次世界大戰得出的一個教訓是「永遠不再（發生戰爭）」。二戰中，德國也給烏克蘭人民帶去了無盡痛苦。現在，直面俄羅斯的侵略戰爭，蕭茲指出，正是「永遠不再」這一教訓產生出應對烏克蘭承擔的責任和義務。終於說了這樣的話！蕭茲強調，與被攻擊者並肩捍衛正義和自由，這是5月8日的遺產。

別誤會了：蕭茲總理可是從一開始就站在烏克蘭一邊。俄羅斯入侵該國3天後，他就在聯邦議會宣佈了德國政策的「時代轉折」，明確表示，此時此刻起，許多事情都將不同於前。然而，眾所周知，豪言壯語之後不一定有同樣豪邁的行動。最初，德國覺得礙難以適切方式向烏克蘭提供軍事支持。就此，只消回憶一下德防長最初如何試圖，將向烏運送5000頂鋼盔自誇為一壯舉的就足夠了。此事只令人尷尬。

「創造無武器的和平」

不過，不能因此而籠統指責蕭茲。作為總理，他不能一人說了算，需徵得執政聯盟夥伴的同意，當然，還有本黨的支持。而正是從本黨那裡他得不到足夠支持。和平主義在社民黨內十分普遍，且根深蒂固。對許多社會民主黨人來說，「創造無武器的和平」絕非說說而已，而是一項嚴肅訴求。

與此相應，人們最初抵制向戰爭地區提供武器。這一阻力遍及德國社會。在這個國度，並非人人都樂見德國提供坦克。

然而，侵烏戰爭持續時間越長、俄軍暴行——謀殺、強姦和折磨——越昭彰，人們便越清楚，這場戰爭不可能通過對話結束。無人再可忽視這一點。

緩和政策已然失敗

但阻礙社民黨的不只是和平主義。數十年裡，它將寶押在同蘇聯及後來同俄羅斯的對話上。它發明了「接近致變」的緩和政策，並由此派生出「貿易致變」方針。該黨長期謹遵這一原則：只要在經濟上包容俄羅斯，和平便有保障。也因此，該黨過於注重俄羅斯而忽略了東歐諸國的警告。現在，該黨正因此吃苦。

承認失敗並從中吸取教訓是個過程，需要時間，蕭茲或多或少也得經歷這一過程。此次講話表明，總理做出了自己的決斷。他做了解釋，表明態度和立場，而且措辭允當。這是好事。很長時間裡，德國政府的決策過程在國際上給人留下踟躕和遲疑印象，已經損害了德國。

未來不確定

有了這次講話，不應再有任何含渾之處，因為，這位總理不再能從他現在所說的話往後退了。去基輔訪問有了最佳先決條件。

現在，德國公民們也清楚了所處的境遇。戰爭可能會持續很長時間，且會帶來後果。德國亦然。蕭茲承諾，將盡其所能避免對國家的傷害、希望不做任何可能被解釋為參戰的事情，並將只和盟國共同繼續走在這條道路上。這樣是否就行了？無人能提供保障。

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航