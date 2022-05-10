本土新增5萬780例：指揮中心擬開放個人進口快篩，限自用不得販售且「成效自負」

中央流行疫情指揮中心今（10）日公布國內新增5萬828例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為5萬780例本土個案及48例境外移入（43例為航班落地採檢陽性），其中5萬780例本土病例中分別為2萬4799例男性、2萬5964例女性、17例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上， 個案分布為以新北市1萬6906例最高，其次是臺北市1萬283例；另確診個案中新增12例死亡，中重症增48人。

今日新增12例本土病例死亡個案，為8例男性、4例女性，年齡介於20多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、10例具慢性病史、3例無疫苗接種，確診日介於今（2022）年4月28日至5月8日，死亡日期介於5月6日至5月8日。

新北20多歲孕婦死因：急性肺動脈栓塞合併新冠病毒

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，其中新北一名20多歲的死亡孕婦個案，本身有氣喘、貧血等慢性史，懷孕30週，染疫後有呼吸窘迫情況，後來緊急剖腹產胎兒沒有保住，隔日孕婦過世，死亡診斷是急性肺動脈栓塞合併新冠病毒。

另外，羅一鈞提到今日新增34例中症和14例重症，其中3例重症比較年輕，分別有20多歲、30多歲和40多歲個案，都是因其他原因住院，車禍昏迷、外傷、高血壓等原因入住，住院時檢驗出新冠病毒感染，也都入住加護病房使用呼吸器。

羅一鈞也說，因確診個案會導致感染共病情形增加，這也會用到醫療量能，才會說專責病房增開，提供給有緊急需求的各科以及驗出確診需要住院者，能有合適的病房可入住。

Photo Credit:指揮中心

口服藥逾千人領創單日新高，指揮中心簡化口服藥開藥表單

至於口服藥相關訊息，羅一鈞表示，過去口服藥物每週領藥人數都在100人上下，但昨（9）日一口氣就開了819份輝瑞「Paxalovid」與218份默沙東「莫納皮拉韋」，創下單日新高，其中輝瑞口服新藥有423人份是從醫院開出，另外有396份是由衛星藥局經視訊診療後開立。

由於口服抗病毒藥物為專案進口，無藥害救濟，因此醫師需要仔細向病人說明後由填寫紙本同意書，指揮中心考量到居家照護、遠距的模式下很難執行，為加速流程，因此簡化所有口服抗病毒藥物開立表單，一共有4個表單包括「病人治療同意書」、「口服抗病毒藥物申請暨領用檢核表」、「口服抗病毒藥物領用切結書」與「病人治療記錄表」。

羅一鈞說明，在病例加註知情同意書取代紙本填寫流程，並由醫療團隊在告知病人注意事項時提供給病人參閱，但入住醫院或集中檢疫所的民眾，還是要填寫紙本同意書，但不強迫採用疾管署版本，可自製簡化版方便施作。

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指揮中心擬開放個人進口快篩2個月，「成效自行負責」限自用不得販售

國民黨主席朱立倫日前在臉書發文表示，台灣COVID-19確診數在5月8日登上世界第一，對照政府所說防疫世界第一非常諷刺。朱立倫表示，快篩供不應求、價格貴，他要求政府開放自主進口合格快篩、公布快篩資訊供民眾查詢和合法合理採購。

陳時中回應，提出批評可以，但要根據事實，政府從未禁止廠商進口任何食藥署緊急授權快篩試劑；只是需要有一定輸入程序，但因應民眾需求，會研議開放個人進口快篩2個月，以免逐項審核申報造成困擾，但有兩項但書，一為使用成效要自行負責，二為不能拿來販售。

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責任編輯：藍妮蒨

核稿編輯：羅元祺