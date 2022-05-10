本土新增5萬780例：指揮中心擬開放個人進口快篩，限自用不得販售且「成效自負」
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本土新增5萬780例個案，12例死亡，中重症增48人；指揮中心宣佈口服藥逾千人領創單日新高，並簡化口服藥開藥表單，未來擬將開放個人進口快篩2個月，但成效需自負，限自用不得販售。
中央流行疫情指揮中心今（10）日公布國內新增5萬828例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為5萬780例本土個案及48例境外移入（43例為航班落地採檢陽性），其中5萬780例本土病例中分別為2萬4799例男性、2萬5964例女性、17例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上， 個案分布為以新北市1萬6906例最高，其次是臺北市1萬283例；另確診個案中新增12例死亡，中重症增48人。
今日新增12例本土病例死亡個案，為8例男性、4例女性，年齡介於20多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、10例具慢性病史、3例無疫苗接種，確診日介於今（2022）年4月28日至5月8日，死亡日期介於5月6日至5月8日。
新北20多歲孕婦死因：急性肺動脈栓塞合併新冠病毒
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，其中新北一名20多歲的死亡孕婦個案，本身有氣喘、貧血等慢性史，懷孕30週，染疫後有呼吸窘迫情況，後來緊急剖腹產胎兒沒有保住，隔日孕婦過世，死亡診斷是急性肺動脈栓塞合併新冠病毒。
另外，羅一鈞提到今日新增34例中症和14例重症，其中3例重症比較年輕，分別有20多歲、30多歲和40多歲個案，都是因其他原因住院，車禍昏迷、外傷、高血壓等原因入住，住院時檢驗出新冠病毒感染，也都入住加護病房使用呼吸器。
羅一鈞也說，因確診個案會導致感染共病情形增加，這也會用到醫療量能，才會說專責病房增開，提供給有緊急需求的各科以及驗出確診需要住院者，能有合適的病房可入住。
口服藥逾千人領創單日新高，指揮中心簡化口服藥開藥表單
至於口服藥相關訊息，羅一鈞表示，過去口服藥物每週領藥人數都在100人上下，但昨（9）日一口氣就開了819份輝瑞「Paxalovid」與218份默沙東「莫納皮拉韋」，創下單日新高，其中輝瑞口服新藥有423人份是從醫院開出，另外有396份是由衛星藥局經視訊診療後開立。
由於口服抗病毒藥物為專案進口，無藥害救濟，因此醫師需要仔細向病人說明後由填寫紙本同意書，指揮中心考量到居家照護、遠距的模式下很難執行，為加速流程，因此簡化所有口服抗病毒藥物開立表單，一共有4個表單包括「病人治療同意書」、「口服抗病毒藥物申請暨領用檢核表」、「口服抗病毒藥物領用切結書」與「病人治療記錄表」。
羅一鈞說明，在病例加註知情同意書取代紙本填寫流程，並由醫療團隊在告知病人注意事項時提供給病人參閱，但入住醫院或集中檢疫所的民眾，還是要填寫紙本同意書，但不強迫採用疾管署版本，可自製簡化版方便施作。
指揮中心擬開放個人進口快篩2個月，「成效自行負責」限自用不得販售
國民黨主席朱立倫日前在臉書發文表示，台灣COVID-19確診數在5月8日登上世界第一，對照政府所說防疫世界第一非常諷刺。朱立倫表示，快篩供不應求、價格貴，他要求政府開放自主進口合格快篩、公布快篩資訊供民眾查詢和合法合理採購。
陳時中回應，提出批評可以，但要根據事實，政府從未禁止廠商進口任何食藥署緊急授權快篩試劑；只是需要有一定輸入程序，但因應民眾需求，會研議開放個人進口快篩2個月，以免逐項審核申報造成困擾，但有兩項但書，一為使用成效要自行負責，二為不能拿來販售。
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責任編輯：藍妮蒨
核稿編輯：羅元祺
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只能用糖果餅乾獎勵孩子？現代媽媽「Jamie榮幸」有聰明選擇，豐富孩子的飲食日常
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設計師媽媽Jamie榮幸為孩子準備的點心時間，選擇100%使用生乳的瑞穗調味乳，濃郁奶香、香甜好喝，能同時攝取鮮奶營養與滿足孩子喜好。
部落客兼專欄作家的「Jamie榮幸」，喜歡設計、單車、旅遊、美食烹飪，重視生活風格與各種生活小細節。設計師出身的她，自從兒子「小歐文」誕生後，對生活風格的講究也從個人穿搭選物延伸到母嬰育兒選品。
隨著小歐文逐漸長大，Jamie一直是依據孩子不同的成長歷程，「滾動式修正」調整育兒模式，其中最攸關孩子身心健康的，就是日常飲食營養。小歐文可以接觸的食物選擇愈來愈多、能挑嘴的也愈來愈多，Jamie如何運用她的設計師智慧，為孩子建立健康飲食習慣？
小孩很好養？Jamie榮幸最在乎的育兒食安
暖熱的午後，Jamie帶著小歐文到戶外散步，趁著孩子興奮地亂走亂跳，帶著純真好奇心觀察地上落葉時，媽媽也終於能喘口氣，與我們聊聊她的育兒方針。
「小歐文其實不太挑惕。」媽媽Jamie笑說，「他現在的飲食已經可以跟著大人一起吃了。基本上我們吃什麼，他就跟著吃什麼。」聊到孩子的飲食，沒想到Jamie採用的是全家人「一網打盡」的飲食方式。不過仔細一想，雖然說來容易、看似準備上方便許多，但也意味著父母親必須有良好的飲食習慣，才能讓孩子吃得健康營養。
幸運的是，小歐文有個設計師媽媽，善於在生活各個面向發揮選品精神的Jamie，看待日常飲食也自有一套她的設計原則：「除了好吃之外（尤其孩子要喜歡吃、願意吃），我會注重營養成分，盡可能選擇使用新鮮原料、貼近原型食物。」
為了貫徹這點，Jamie不只會細心研讀產品包裝上的營養標示，也會上網找品牌故事，瞭解產品製程，選擇可信任、有聲譽的產品，才敢讓心愛的家人吃進肚子裡。
幫助孩子培養正確飲食習慣，從良好的點心時間開始
雖然說小歐文不挑食，但日常點心時間，他還是有他的心頭好。「米餅搭配瑞穗鮮乳®，或是瑞穗調味乳，就是能讓他吃得非常開心的點心。」Jamie也進一步分享，如何聰明地選擇食物，兩全其美的兼顧營養價值與小孩喜歡。
「對小歐文來說，瑞穗調味乳有多種口味，是很新鮮有趣的體驗。而我覺得更重要的是，瑞穗調味乳是使用生乳調和的，不僅口感新鮮更能兼顧營養。所以我覺得適當地讓他喝一些調味乳，創造一個童年開心的回憶，其實也滿好的。」
瑞穗調味乳100%使用瑞穗鮮乳®優質生乳，嚴謹品質讓爸媽最放心
身為瑞穗鮮乳®的愛好者，Jamie對瑞穗的印象就是值得信賴可靠的「老字號」。除了一系列的乳品順口好喝，簡單自然且有識別度的包裝，也符合她「設計師之眼」的美學；更重要的是，品管製程嚴謹帶來的安心感，讓她願意讓瑞穗成為冰箱裡的必備品。
「瑞穗調味乳的存在，其實就是讓孩子的日常飲食在一定的營養基礎下，有更多豐富有趣的選擇；可以單喝，也可以混合鮮乳、加點麥片吃，或是讓孩子自己拿餅乾沾著吃。一點點的變化吃法，就能為孩子創造趣味、好玩、開心的飲食體驗。」
Jamie說，自己小時候也喜歡喝調味乳，那種微甜可口的味道，讓長大後的她再喝時，味覺記憶能自然而然喚起某個童年場景，而這樣的味覺聯想，是她願意讓小歐文也能擁有的珍貴體驗。
小歐文終於從散步冒險回來找媽媽了，玩得滿頭大汗的他，開心得合不攏嘴，期待著點心時間。Jamie讓孩子選了一罐冰涼的蘋果口味瑞穗調味乳，為他插上吸管。看著小歐文滿足的大口喝著，不只消暑，也補充熱量與活力。
或許在未來某一天，小歐文再次喝到蘋果口味的瑞穗調味乳時，會回想起這個暖熱的下午吧。