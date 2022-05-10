【無腔曲專欄】賣書
我們想讓你知道的是
發現賣書也關乎自我形象。想像中的他人，將無可避免以我拿出來的書推斷我的興趣、品味、眼光、自知之明等。
未來生活有變，先要處理的，是書。
幾年前寫過一篇文，叫〈少時與此獨無緣〉，題目出自齊白石一幅畫，那個「此」正是書。人大了才叫與書有些緣，成了生活一部分，但其實仍不算經常買書。話雖如此，書買了少轉售或丟掉，結果還是填滿了一大個書櫃，又攀藤一樣蔓延到旁邊的雜物櫃、桌面、床邊、地上，有機地摧毀本來井然的分類想像，回復其曾為樹木的自由生命力。
高達（Jean-Luc Godard）有一套八分鐘短片，名為《In the Darkness of Time》，分了幾個「最後的一分鐘」，青春的最後一分鐘、勇氣的最後一分鐘、愛的最後一分鐘等等。思考的最後一分鐘，有幾個鏡頭我印象很深：開始時，某人不斷將一袋袋黑色垃圾袋包裹著的東西扔出門外。那些垃圾是什麼？鏡頭一轉，映住一隻手在家中將一本又一本書扔進垃圾袋中，但中途可能捨不得，又停下翻幾翻。旁白一直是不同著作的內容，徘徊空中，喋喋不休。
最近打算賣書，夠狠心的話目標是賣掉六七成。整理時，經歷正與上述鏡頭類近，執拾進度因而異常緩慢，這兩日只如醉酒佬玩《倉庫番》，幾下就反被堵塞住了，桌上七成面積是一幢幢書，只能將電腦放在一角打字；櫈上是書，路中心也是。勞碌了兩晚，還未分類，差幾步才真正把書賣走，已經累透。
嗜書如命的聽見人賣書，或像《危樓春曉》裡眾人聽見譚二叔賣血一般，輪流重複：「二叔，你賣血？」但空間有限，沒法子。發現賣書也關乎自我形象。想像中的他人，將無可避免以我拿出來的書推斷我的興趣、品味、眼光、自知之明等。那就分幾類說說將賣的書：
一、最明顯，不代表讀過：書櫃是上手租客留下的，他本用來放模型。櫃頗深，可前後兩排放書。少讀的書當然放後排，有些一放就七八年不見天日。執拾時發現，竟然有一本《Plato Complete Works》，忽爾有種羞恥感。當年買來做什麼呢，看門口嗎？似乎太大想頭了。也有一本Ingarden的《The Literary Work of Art》，當初應只被題目給吸引，懵然不知難度或所需背景知識。兩本都只翻過幾頁。那些大部頭的書其實像願望多些，想起浮士德。我也會賣一本《浮士德》。
二、不代表不喜歡：最喜歡的我不會賣，別人特意送我或扉頁題了字也不賣，但例如也會賣走一些Umberto Eco著作。有幾本硬皮的，仍記得是當年在上環「實現會社」一幢買走。去過那裡一次放映活動，講者是家明，當年仍未相識，我和W是僅有出席者。到第一次與家明坐下談天，他送我一本李洋的《迷影文化史》，好書。
三、不代表喜歡：常覺得廣東話的「唔愛」真厲害，愛即保留。雖然少亂買書，但也有小量的確出於誤會，有些是工作需要。總之，心中只好壓住己所不欲勿施於人，多想甲之蜜糖乙之砒霜。
四、為省地方，有些同題目的書只留一種：留楊樹達《春秋左傳注》，賣洪吉亮《春秋左傳詁》；留許維遹《呂氏春秋集釋》，賣陳奇遒《呂氏春秋校釋》等等。幸好早接受自己不會是學者。Joyce有些買過幾個版本，都只留一種。
五、有些不賣，直接扔掉。如深處放著幾本「煜華文化」出版的彩虹色書脊《預科中國文學》。A-level課本，掉前還是翻了兩翻，第一版就是一張李小龍貼紙。想起自己有些抉擇實在無聊。當年為何矢志揭爛這本書，要考好文學呢？只因中四五讀商科，中六想轉修文學，但學校文學老師最初不許。可能怕我讀不來，可能怕我拖累公開考試成績，周旋了好一會才成功。讀文學只為鬥氣，總之要考得好過其他人那樣。
想起，有時跟W逛商店，她看見些什麼得意飾物說想買，我會奸笑說「呢啲係人地斷捨離時最先會掉嗰種嘢嚟」，看看可否刻意掃興來摧毀她的購物慾，能捱過這關就算真正想要了。現在執出來打算賣的書已叠滿一整條走廊，忽覺得自己那樣說，未必有道理，哈。
執書真是恐怖活動，搞了整整兩晚，只完成第一步工夫。原應周六出街的文章，也就延遲到今日了。（編按：文章原於5月8日星期日刊出）
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責任編輯︰Alex
核稿編輯︰Alvin
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只能用糖果餅乾獎勵孩子？現代媽媽「Jamie榮幸」有聰明選擇，豐富孩子的飲食日常
我們想讓你知道的是
設計師媽媽Jamie榮幸為孩子準備的點心時間，選擇100%使用生乳的瑞穗調味乳，濃郁奶香、香甜好喝，能同時攝取鮮奶營養與滿足孩子喜好。
部落客兼專欄作家的「Jamie榮幸」，喜歡設計、單車、旅遊、美食烹飪，重視生活風格與各種生活小細節。設計師出身的她，自從兒子「小歐文」誕生後，對生活風格的講究也從個人穿搭選物延伸到母嬰育兒選品。
隨著小歐文逐漸長大，Jamie一直是依據孩子不同的成長歷程，「滾動式修正」調整育兒模式，其中最攸關孩子身心健康的，就是日常飲食營養。小歐文可以接觸的食物選擇愈來愈多、能挑嘴的也愈來愈多，Jamie如何運用她的設計師智慧，為孩子建立健康飲食習慣？
小孩很好養？Jamie榮幸最在乎的育兒食安
暖熱的午後，Jamie帶著小歐文到戶外散步，趁著孩子興奮地亂走亂跳，帶著純真好奇心觀察地上落葉時，媽媽也終於能喘口氣，與我們聊聊她的育兒方針。
「小歐文其實不太挑惕。」媽媽Jamie笑說，「他現在的飲食已經可以跟著大人一起吃了。基本上我們吃什麼，他就跟著吃什麼。」聊到孩子的飲食，沒想到Jamie採用的是全家人「一網打盡」的飲食方式。不過仔細一想，雖然說來容易、看似準備上方便許多，但也意味著父母親必須有良好的飲食習慣，才能讓孩子吃得健康營養。
幸運的是，小歐文有個設計師媽媽，善於在生活各個面向發揮選品精神的Jamie，看待日常飲食也自有一套她的設計原則：「除了好吃之外（尤其孩子要喜歡吃、願意吃），我會注重營養成分，盡可能選擇使用新鮮原料、貼近原型食物。」
為了貫徹這點，Jamie不只會細心研讀產品包裝上的營養標示，也會上網找品牌故事，瞭解產品製程，選擇可信任、有聲譽的產品，才敢讓心愛的家人吃進肚子裡。
幫助孩子培養正確飲食習慣，從良好的點心時間開始
雖然說小歐文不挑食，但日常點心時間，他還是有他的心頭好。「米餅搭配瑞穗鮮乳®，或是瑞穗調味乳，就是能讓他吃得非常開心的點心。」Jamie也進一步分享，如何聰明地選擇食物，兩全其美的兼顧營養價值與小孩喜歡。
「對小歐文來說，瑞穗調味乳有多種口味，是很新鮮有趣的體驗。而我覺得更重要的是，瑞穗調味乳是使用生乳調和的，不僅口感新鮮更能兼顧營養。所以我覺得適當地讓他喝一些調味乳，創造一個童年開心的回憶，其實也滿好的。」
瑞穗調味乳100%使用瑞穗鮮乳®優質生乳，嚴謹品質讓爸媽最放心
身為瑞穗鮮乳®的愛好者，Jamie對瑞穗的印象就是值得信賴可靠的「老字號」。除了一系列的乳品順口好喝，簡單自然且有識別度的包裝，也符合她「設計師之眼」的美學；更重要的是，品管製程嚴謹帶來的安心感，讓她願意讓瑞穗成為冰箱裡的必備品。
「瑞穗調味乳的存在，其實就是讓孩子的日常飲食在一定的營養基礎下，有更多豐富有趣的選擇；可以單喝，也可以混合鮮乳、加點麥片吃，或是讓孩子自己拿餅乾沾著吃。一點點的變化吃法，就能為孩子創造趣味、好玩、開心的飲食體驗。」
Jamie說，自己小時候也喜歡喝調味乳，那種微甜可口的味道，讓長大後的她再喝時，味覺記憶能自然而然喚起某個童年場景，而這樣的味覺聯想，是她願意讓小歐文也能擁有的珍貴體驗。
小歐文終於從散步冒險回來找媽媽了，玩得滿頭大汗的他，開心得合不攏嘴，期待著點心時間。Jamie讓孩子選了一罐冰涼的蘋果口味瑞穗調味乳，為他插上吸管。看著小歐文滿足的大口喝著，不只消暑，也補充熱量與活力。
或許在未來某一天，小歐文再次喝到蘋果口味的瑞穗調味乳時，會回想起這個暖熱的下午吧。