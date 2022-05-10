美國務院網頁刪「台灣是中國一部分」，納六項保證，綠委：不講比有講更有力量

美國國務院日前更新台美關係頁面措辭，刪除將「台灣是為中國一部份」的言論內容，以及一份否認台灣獨立的聲明。在美國的更新資料中，也將「對台六項保證」納入一中政策，確認台灣是美國印太重要夥伴。外交部今（10）日早上表示，美國相關政策沒有改變。

美國國務院定期更新與各國與地區關係現況。上一次的版本為2018年版本，主要依據《台灣關係法》與美中三公報（《上海公報》、《中美建交公報》、《八一七公報》）說明美台關係。新版未援引美中三公報內容，「美國不支持台獨」這句話徹底被刪除，並新增一句：「雖然美國與台灣沒有外交關係，但我們有著強大的非官方關係，以及維護台海和平與穩定的持久利益。」

《中央社》、《台灣英文新聞》報導，美國國務院5日大幅更新網站上的美台關係現況描述成果清單（Fact Sheet），移除「台灣是中國的一部分」、「美國不支持台獨」等用語，並且大大減少了對1979年聯合公報的提及，僅指出美國長期奉行一個中國政策，以《台灣關係法》、中美聯合公報和六項保證為指導。

根據1979年《美中建交聯合公報》，美國的外交承認由台北轉到北京，並承認中華人民共和國政府是中國唯一合法政府。台灣是中國的一部分。《聯合新聞網》報導，舊版網站內容還表示美國不支持台灣獨立，與台灣保持穩固的非官方關係是美國主要目標。美國堅持以和平方式解決兩岸分歧，反對任何一方片面改變現狀，鼓勵雙方在尊嚴與尊重的基礎上繼續進行建設性對話。

而新版本強調根據《台灣關係法》， 美國提供必要的國防物品和服務，使台灣保持足夠的自衛能力。 美國也會繼續以台灣人民的願望和最大利益和平解決兩岸分歧。

新版本讚許台灣的民主體制和半導體技術的領先，也指出美國和台灣擁有相似價值觀、和深厚的商業、經濟與民間聯繫，這是美台的友誼基石，也是美國擴大與台灣接觸的動力。台灣、美國互為第8、第2大貿易夥伴，台灣已 經成為美國在貿易、半導體、其他關鍵供應鏈、科技和推進民住價值觀的重要夥伴。

根據美國在台協會（AIT）公布的2份1982年解密電報，其一指出倘若中華人民共和國對台灣採取更加敵對的態度，則美國將增加對台軍售。 這項立場表明，美國的主要關切為維持兩岸的和平，因此，對台軍售的性能和數量將完全取決於中華人民共和國所帶來的威脅。

第二則電報則揭示對台六項保證，強化上述立場。即美國未同意設定終止對台軍售的日期、未同意就對台軍售議題向中華人民共和國徵詢意見、不會在台北與北京之間擔任斡旋角色、未同意修訂《台灣關係法》、未改變關於台灣主權的立場、不會對台施壓、要求台灣與中華人民共和國進行談判。

外交部發言人歐江安表示，有關美國國務院本（5）月5日更新官網的台美關係事實清單文字事，美國國務院及美國在台協會均已對外說明，強調美國的相關政策並沒有改變。

他強調拜登政府自上任以來，重申恪守《台灣關係法》及「六項保證」，對台承諾「堅若磐石」，美方也不斷聯合印太區域內外盟邦及夥伴，公開聲明對台海和平穩定的重視。

他也表示台灣將持續強化自我防衛能力，堅定維護台灣自由民主制度的決心，與美國等理念相近國家合作，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，促進台海及整體印太區域的和平、穩定及繁榮。

立法院民進黨團幹事長鄭運鵬今日告訴《中時新聞網》，「用刪去法的方式來宣示，有時候不講比有講更有力量。」美國的國際地位及對台灣支持對於世界都有示範的作用。

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責任編輯：陳禹蓁

核稿編輯：楊士範