美國務院網頁刪「台灣是中國一部分」，納六項保證，綠委：不講比有講更有力量
我們想讓你知道的是
美國國務院5日更新台美關係現況頁面，刪除「台灣是中國一部份」、「不支持台獨」措辭，外交部發言人歐江安表示，政府會持續強化自我防衛能力，與堅定維護台灣民主自由制度的決心，同時深化與美國等理念相近國家的合作，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，促進台灣海峽與整體區域的和平穩定繁榮。
美國國務院日前更新台美關係頁面措辭，刪除將「台灣是為中國一部份」的言論內容，以及一份否認台灣獨立的聲明。在美國的更新資料中，也將「對台六項保證」納入一中政策，確認台灣是美國印太重要夥伴。外交部今（10）日早上表示，美國相關政策沒有改變。
美國國務院定期更新與各國與地區關係現況。上一次的版本為2018年版本，主要依據《台灣關係法》與美中三公報（《上海公報》、《中美建交公報》、《八一七公報》）說明美台關係。新版未援引美中三公報內容，「美國不支持台獨」這句話徹底被刪除，並新增一句：「雖然美國與台灣沒有外交關係，但我們有著強大的非官方關係，以及維護台海和平與穩定的持久利益。」
《中央社》、《台灣英文新聞》報導，美國國務院5日大幅更新網站上的美台關係現況描述成果清單（Fact Sheet），移除「台灣是中國的一部分」、「美國不支持台獨」等用語，並且大大減少了對1979年聯合公報的提及，僅指出美國長期奉行一個中國政策，以《台灣關係法》、中美聯合公報和六項保證為指導。
根據1979年《美中建交聯合公報》，美國的外交承認由台北轉到北京，並承認中華人民共和國政府是中國唯一合法政府。台灣是中國的一部分。《聯合新聞網》報導，舊版網站內容還表示美國不支持台灣獨立，與台灣保持穩固的非官方關係是美國主要目標。美國堅持以和平方式解決兩岸分歧，反對任何一方片面改變現狀，鼓勵雙方在尊嚴與尊重的基礎上繼續進行建設性對話。
而新版本強調根據《台灣關係法》，美國提供必要的國防物品和服務，使台灣保持足夠的自衛能力。美國也會繼續以台灣人民的願望和最大利益和平解決兩岸分歧。
新版本讚許台灣的民主體制和半導體技術的領先，也指出美國和台灣擁有相似價值觀、和深厚的商業、經濟與民間聯繫，這是美台的友誼基石，也是美國擴大與台灣接觸的動力。台灣、美國互為第8、第2大貿易夥伴，台灣已經成為美國在貿易、半導體、其他關鍵供應鏈、科技和推進民住價值觀的重要夥伴。
根據美國在台協會（AIT）公布的2份1982年解密電報，其一指出倘若中華人民共和國對台灣採取更加敵對的態度，則美國將增加對台軍售。這項立場表明，美國的主要關切為維持兩岸的和平，因此，對台軍售的性能和數量將完全取決於中華人民共和國所帶來的威脅。
第二則電報則揭示對台六項保證，強化上述立場。即美國未同意設定終止對台軍售的日期、未同意就對台軍售議題向中華人民共和國徵詢意見、不會在台北與北京之間擔任斡旋角色、未同意修訂《台灣關係法》、未改變關於台灣主權的立場、不會對台施壓、要求台灣與中華人民共和國進行談判。
外交部發言人歐江安表示，有關美國國務院本（5）月5日更新官網的台美關係事實清單文字事，美國國務院及美國在台協會均已對外說明，強調美國的相關政策並沒有改變。
他強調拜登政府自上任以來，重申恪守《台灣關係法》及「六項保證」，對台承諾「堅若磐石」，美方也不斷聯合印太區域內外盟邦及夥伴，公開聲明對台海和平穩定的重視。
他也表示台灣將持續強化自我防衛能力，堅定維護台灣自由民主制度的決心，與美國等理念相近國家合作，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，促進台海及整體印太區域的和平、穩定及繁榮。
立法院民進黨團幹事長鄭運鵬今日告訴《中時新聞網》，「用刪去法的方式來宣示，有時候不講比有講更有力量。」美國的國際地位及對台灣支持對於世界都有示範的作用。
新聞來源
- 美國務院更新美台關係現況 外交部：美國政策沒改變（中央社）
- US State Department site deletes 'Taiwan is part of China'（台灣英文新聞）
- 美國務院更新美台關係現況 納六項保證（聯合新聞網）
- 1982年解密電報：對台軍售 & 對台各項保證（美國在台協會）
- 美國務院更新美台關係現況 刪「台灣是中國一部分」、納六項保證（中央社）
- 美國務院網頁刪「台灣是中國一部分」 綠委：用刪去法更有力量（中時新聞網）
延伸閱讀
- 美參議員盧比歐提促進台灣和平法案：優先處理對台軍售，不再限制僅可售予「防衛性武器」
- 前國務卿蓬佩奧訪台，暗示「台灣主權」可能成為2024美國大選議題
- 美國東協峰會週四登場，如何抗衡中國在東南亞的經濟影響力成焦點
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：陳禹蓁
核稿編輯：楊士範
Tags：
加速敏捷開發腳步！AWS Amplify 協助企業打造高效能應用服務
我們想讓你知道的是
台灣企業勢必需要明確轉型策略，搭配適合的雲端工具作為入場券，一來降低數位化門檻、二來減少摸索資源的浪費。
打造敏捷開發流程、加速前後端工程師的協作效率，是許多企業在面臨疫情之後，認為亟需將彈性元素納入為企業文化當中。雲端運算服務領導業者 AWS 台灣，觀察到前端工程師主要負責處理最貼近用戶的 Web、行動應用程式，但他們往往需要與後端團隊合作過程，遭遇耗費大量討論時間，才能處理使用者介面事項。
為了降低前後端的溝通成本，有些前端工程師在掌握介面管理能力之後，開始橫跨到後端的伺服器、資料庫開發經驗，甚至進一步培養技能，成為能負責測試、安全、效能多面向的全端工程師。
有的人會透過 Side Project（利用業餘時間開發有興趣的專案）或參加 Hackathon（黑客松）方式，運用 AWS 雲端工具嘗試自行擴展後端，並建立簡單易用的工具程式。究竟，AWS 平台提供哪些資源幫助前端工程師擴展更多元的技能樹？
前端工程師運用 AWS Amplify，快速在雲端建立 REACT 應用程式
事實上，AWS 的入門課程指出，運用 AWS Amplify 在雲端建立 React 應用程式及服務集，只需五個學習歷程，包含建立 React 應用程式、初始化本機應用程式、新增身份驗證、新增 API 和資料庫、新增儲存體。如果想快速了解 REACT 程式快速上雲的方法及示範教學，本文節錄 AWS QUICKSTART 學習資源內容，幫助前端工程師更快掌握重點。
首先，何謂 AWS Amplify？AWS Amplify 是一項全托管 Front-End Web & Mobile 服務，採取無伺服器模式，在後端建立、部署和託管單一頁面 Web 應用程式或靜態網站的 Git 型 CI/CD 工作流程，加速開發過程直接整合其他 AWS 服務。舉例來說，像是整合封裝好的 Library 資源、或運用一些 Components UI 軟體去配置後端，以及利用 Admin 的 UI 做資源上的管理。
AWS Amplify加速Develop、Deliver 與 Manage流程
AWS Amplify 主要優勢展現在三大項工作階段，分別是 Develop、Deliver 和 Manage。Develop 部分可利用 CLI（Command-Line Interface）或 Admin UI 設定後端，使用 GraphQL 或 REST API 設定也是可行的，進而快速建構一個前後端專案。此外，開發者還能搭配 AWS 其他服務，例如使用 AWS Authentication 全托管認證服務，或 DataStore、Storage 等多項 Feature Categories。
到了 Deliver 階段，若是要透過 AWS Amplify 執行 Web Hosting 任務，可拆解出三個流程。首先是將 Repository 與 AWS Amplify 進行連結，這邊可整合 Amplify Console 提供的支援資源包含 Github、Bit Bucket、Gitlab、以及 AWS 的程式碼代管工具 AWS CodeCommit。一旦連結以後，開發者可透過自己的 Configuration，决定在各個不同的 Build 要執行什麽樣的指令，最後再透過 Deploy 方式，幫助工程師進行前端的 Hosting。
在最後一個 Manage 階段，開發者則可利用 AWS Amplify 的 Admin UI，以開啓瀏覽器方式，透過視覺化介面統一管理資源。例如在 Admin UI 介面左側選單，涵蓋 Content、User Management 的區塊，讓參與專案但沒有 AWS Console 權限的使用者，可利用 E-mail 方式邀請使用者進到 Admin UI，進行一些設定或觀看其他相關資源；甚至在 Set Up 區塊還有相關選項，例如要針對 Data Modeling 或 APP User 做權限管理，以及可連結到 AWS 其他服務。
運用開放資源 AWS Amplify Framework，打造高效能應用服務
AWS QUICKSTART 學習資源還介紹到另一個 AWS 提供的開放資源 Amplify Framework，一樣可利用 Amplify CLI 的方式，配置 Web 和行動應用程式的前後端，以及開發者需要用到的服務，讓應用程式更易於構建，並獲得安全、高性能的使用體驗。
Amplify CLI 一樣有支援多個不同 Category，例如較常使用的幾個 Comment Line，像是Amplify Init 指令做初始化或創建幾個不同資源；或是 Amplify Status 指令，隨時在開發過程查看各個 Category 狀態；甚至專案結束後，可利用 Amplify Delete 直接把 Amplify 所創建的資源做一次性删除。另外也可透過 AWS Amplify Client 利用比較抽象化方式，讓開發者直接利用 Component 實現想要完成的項目。
實際示範給你看，設定 React 程式可以如此簡單
假設前端工程師現在要快速部署一項有驗證功能（Authentication）還要搭配 Rest API、GraphQL、Analytics 等服務的應用，如何快速設定 React 程式？在 AWS QUICKSTART 的學習資源後半段，有詳細說明要啟動這類型專案的操作方法。
開發者可以先利用 AWS Lambda Function 結合 Amazon API Gateway 方式，創建出一個 Rest API，到了 Authentication 階段，則使用到 AWS Cognito 的服務，接著針對 GraphQL 需求，可利用 AWS AppSync 服務，以及最後如果有 Analytics 的需求，也可以串聯 Amazon Pinpoint 工具。Amazon Pinpoint 是一項彈性而可以擴展的行銷通訊服務，開發人員可利用 Amazon Pinpoint API 追蹤 Web 使用者的行爲，或是針對 APP 推送、電子郵件、簡訊點擊行為蒐集到具體的資訊。
在這整套流程示範之後，值得特別強調的是，AWS AppSync 是一項全托管的服務，能及時更新，甚至在使用者離線時仍可以持續去創建和修改數據。一旦設備連上線之後，這項應用程式就可重新連線，並接到後端同步數據，達成彈性、自動化擴展或減縮各式 API 的請求。
AWS 最後強調，Amplify 是相當適合建構出一個靜態 Web、Apps 服務模式，例如說像是打造部落格，或者是一項 APP 內的代辦事項應用等；加上 Amplify 具全托管服務特色，可串聯上述 AWS 在雲端所提供的資源，都能在部署過程加以整合，加速開發流程及效率，並且有效節省開發資源。如果想用低門檻的雲端解決方案，其實前端工程師是能在開發流程更靈活配置資源，甚至為公司的商業、服務模式挖掘出創新價值。
了解更多：AWS 開發者系列