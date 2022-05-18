《余英時評政治現實》代序：家天下、族天下、黨天下

文：余英時

【代序】家天下、族天下、黨天下

「家天下」、「族天下」和「黨天下」是中國史上到今天為止的三種基本的統治形態。

「家天下」的概念開始得很早，秦始皇時候便有人提出「五帝以天下為官，三王以天下為家」的分別。（《說苑．至公》）在這個意義上，漢朝的天下是屬於劉家的，唐朝屬於李家的，餘可類推。「家天下」的治與亂繫於皇帝一人的是否有「德」或有「道」。但歷史上的「有道之君」實在太少。在君「德」不足或竟「無道」的時候，皇帝便不免「與天下為敵」，而首先是與他的統治機器——政府組織——直接衝突。

這時他的「家天下」便越來越沒有社會基礎，只有依賴外戚、宦官維持他的統治了。這是「家天下」最脆弱的地方：它沒有確定的統治集團作後盾。一般地說，「家天下」的王朝在初創時期多少能給人民以某種期待——這是它「得天下」的根據，再下去便靠不住了。

中國史上另有一型「族天下」的王朝，這是由漢人以外的少數民族建立的。中國歷史家稱之為「異族入主」，日本和西方學者則稱之為「征服王朝」。在這一型的王朝體系之下，「天下」屬於整個「族」，而不是屬於某一「家」。例如鮮卑的北魏、契丹的遼、女真的金，更有統一了中國的蒙元和滿清都可以說是「族天下」。「族天下」主要是以力服人。但這一型的王朝能以少數征服多數並統治多數，其中如滿清甚至還能維持其統治至二百六十八年之久，則是因為它有一個特殊的優勢是「家天下」型的王朝所不具備的。

上面已指出，「家天下」政權的後面沒有一個確定的統治集團作後盾，「族天下」政權的優勢便恰好在此，它不是以孤零零的皇帝一家為本位，而是以全族為本位。「族」不但構成了征服王朝的統治集團，而且還是有嚴密組織的。滿洲八旗制度便是一個最明顯的例子。征服王朝沒有所謂外戚或宦官亂政，其原因也在於此。滿清王朝最後的崩潰，原因很多，但八旗制度不再能有效維持以致多數旗人連生計都發生問題，也是其中之一。

「黨天下」是二十世紀的新現象，在結構上它是從外面（前蘇聯）移植過來的。國、共兩黨都是以列寧、斯大林的黨組織為原型而建立起來的。所不同者一個不徹底（國），一個徹底（共）而已。「黨天下」的政權揚棄了王朝形式。就這一點說，它代表了一種「現代化」。但在精神上「黨天下」並沒有完全擺脫掉王朝的若干主要特徵。

最明顯的，劉邦「馬上得天下」，趙匡胤「一條桿棒打下四百座軍州」，而「黨天下」的開創者也深信「槍桿子出政權」是絕對真理。政權可以和平轉移的想法在「黨天下」的世界裡是根本不存在的。像「家天下」王朝一樣，「黨天下」政權在建立之初也曾給人民帶來了期待。但也僅此為止，天下到手以後黨便再也不受任何拘束了。像「族天下」王朝一樣，「黨天下」也有一個確定的統治集團，而黨組織的嚴密更遠非傳統的族組織所能比擬。

「黨天下」的概念是四十年前由儲安平叫響的（恐怕不是他最先發明的），他為此付出了最沉重的代價。中國政治的「現代化」是不是到「黨天下」便已臻止境了呢？到今天為止，天下還沒有出現過萬世一系的政權。如果政權必須轉移，是從槍桿裡面出來好呢？還是和平的方式比較合乎文明的標準呢？如果接受和平轉移的原則，人們又應該作些什麼準備呢？這些問題似乎都是值得想想的。

【編按】

此文刊於《明報月刊》一九九八年二月號。「族天下」一語是余英時自創。在「家天下」與「黨天下」中間插入一個「族天下」，是要提醒我們在中共「一黨專政」之前，曾有過清朝的「一族專政」。作者發表在一九九八年二月號《二十一世紀》的〈戊戌政變今讀〉一文，就是用「一族專政」來解釋為什麼康梁變法根本不可能成功。二○一一年接受馬國川訪談，也再次用黨國體制比擬滿清政權，指出辛亥革命就是「滿洲黨」緊抓權力不放的自然結果（見馬國川《沒有皇帝的中國》一書）。

書籍介紹

本文摘錄自《余英時評政治現實》，印刻出版

作者：余英時

編者：顏擇雅

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他有深刻的中國情懷，

卻最反感「二十一世紀是中國人的世紀」一語。

不管大國如何崛起，始終堅守立場，

終其一生都是中共當局最忌憚的如椽巨筆。

余英時的政論， 一大特色就是結實，證據與推理都結實。

憑其深厚的人文素養，總能一眼看穿宣傳煙幕。

本書廣搜他尚未結集的政治性文字與訪談，

許多在發表當下都曾引來中共官媒重炮抨擊，

如今卻不見於網路，圖書館也收藏不齊。

有的雖完成於三十年前，至今卻全沒過時，例如：

大中國思想是很壞的思想。

「中國人自古以來愛好和平」是謬論。

台灣就算堅持中華民國，在北京眼中也是台獨。

香港在九七主權移交後，社會矛盾只會越來越大。

中國的民族主義跟納粹德國是同一類。

中共宣傳中的台灣人就好比納粹宣傳中的猶太人，「反台獨」其實是「反台灣」。

中共灌輸太多假歷史。人民要知道真歷史，只能等政權解體。

要淨化中共在思想領域造成的邪惡汙染，就從讀這本《余英時評政治現實》開始。——余茂春（美國川普時期中國政策最重要智囊）

本書特色

顏擇雅主編余英時政論集，補足傳記與訪談失落的一塊。

Photo Credit: 印刻出版

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰