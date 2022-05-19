《被壓榨的一代》：即使是律師、會計師等上層中產階級，也被生活開銷壓得喘不過氣來
我們想讓你知道的是
本書作者艾莉莎．奎特是非營利組織「經濟困難報告計畫」的執行主編，該組織致力於報導不平等的社會現象。面對當前困局，奎特試圖從政策面、個人面給出解決方案。本書不只忠實呈現中產階級的難題，更流露出深切的人文關懷與社會責任感。
文：艾莉莎．奎特（Alissa Quart）
你住不起
這就是身為中產階級的我在物價高昂的大城市中，所經歷的日常剝削。個別來看，這些煩惱都可以忍受。但一旦加總後，就會讓人覺得這座城市似乎在對我們說：你們這種人已經不屬於這裡了。（我和先生曾經討論搬去其他更便宜的城市，如德州的奧斯汀或奧勒崗的波特蘭，希望自己能輕鬆地在這些地方重新開始，買到那些以孔雀羽毛裝飾的復古衣服，並保有至少能負擔得起一杯氮氣冰咖啡的生活品質。但我們最後還是打退堂鼓，留在紐約，因為在這代價高昂的城市裡才有新聞相關工作。）
與此同時，我開始發現家裡附近的商店往往開業沒多久就倒閉，因為這些小商店的老闆付不出店租。他們因為自己的店鋪而被擠出市場，而不是競爭者。我居住區域的附近，很快地就變成了一個小小的鬼鎮——在這如今就像是帝國的美國城市裡。事實上，如同舊金山的坦諾，我出生長大的城市和我上過的學校，如今都被超級富豪入侵，而這也是為什麼租金如此高昂的原因。如果中產階級者拒絕接受高層中產階級也在受苦的事實，就像是在否定另一個因不平等而感受到孤立的族群，無論這種程度對其他中產階級者而言，是多麼地輕微。
根據二○一四年的研究，收入帶給你的生理與心理滿足，會視你的收入與周圍社群收入的比較結果而定。來自斯特靈大學（University of Stirling）的行為科學副教授麥克．戴利（Michael Daly）和其同事，指出他們的發現「解釋了社會地位——而不是物質狀態，或許才能闡述金錢對人類健康的影響。」根據他們的研究，一個人的整體健康（包括肥胖或慢性疾病等）受收入與財富名次的影響，遠高於收入與財富的絕對價值。此外，較高的地位，能帶來實質的健康益處。轉換成社會階級來看，就是在經濟方面做到「寧為雞首不為牛後」。看起來，處在上流社會的底層，會損害一個人的生理健康。
表面上來看，那些位在上流社會底層的人們就經濟方面而言，沒有什麼困擾。但他們卻仍舊煩惱著。甚至連擁有穩定職業且經濟方面無虞的人，也無法放寬心。
此處，我必須再次重申——確實，與我們先前所認識的那些較不寬裕家庭相比，上層中產階級所感受到的心理負擔，遠不能和這些家庭面臨的危機或甚至是焦慮相提並論。然而，對於坦諾或從事人力資源工作的艾米而言，生活在被一％的人所主宰的美國城市裡，其感受到的痛苦是真切的。我也感受到了。
我還記得尚未被金錢宰制的紐約，一個處在一九七○與一九八○年代零碎片段的城市，一個可以容納非雄心抱負者的地方。回想著紐約還未經歷房地產熱潮的時期，我心底充滿被我自己視為不道德的懷舊情結。那時候，我所認識且熱愛的大人們，住在一大片邋遢而凌亂的小房子裡，如同隱藏在串珠項鍊珠子間的汙垢。現在，住在我家附近的鄰居們都是真正的有錢人，他們用上百萬美元的代價，買下曾被小說家伊迪絲．華頓（Edith Wharton）輕蔑地稱為「覆蓋著冷掉的巧克力醬」、外牆為褐色砂石的房屋。
我看著這些房子的主人（更常是他們的保姆）到托兒所或學校，接送他們那穿著白色牛仔褲與潔白無瑕運動鞋的孩子們（就算是玩遊樂設施，他們也經常穿著這樣不合宜的打扮），手上拎著要價四位數、掛飾還會發出各種叮噹聲響的名牌包。他們所表現出的潔淨與對高價消耗品的興趣，往往讓我相當緊張，那純潔無瑕的白，就像是超乎尋常賺錢能力的象徵（且經常與加劇不平等現象的金融活動相關）。在他們那大理石豪宅中所舉辦的奢華兒童慶生會（有時候還會有數名活動策劃在場，外加數間托兒服務），就像是超現實主義者的活動。
過去，那些位於中產階級上層的人們，並不是人人都想仿效社會頂層一％有錢人或名流的生活。此外，他們也更傾向去找一份能讓他們與其他人不同、且具有確定性與穩定性的工作。但現在情況不同了。
無論是讀者或媒體網站下方留言的網友們，大肆撻伐那些抱怨著自己處境的上層中產階級，為他們所擁有的相對舒適與特權責備他們。我也看到了知名記者尼爾．蓋布勒（Neal Gabler）因為二○一六年一篇刊登在《大西洋》（Atlantic）上的文章，而招惹眾怒。在這篇文章裡，蓋布勒分享了自己的財務危機，包括住在紐約度假勝地漢普頓（Hamptons）與一大群富人為鄰的悲慘故事，以及必須將退休金拿出來以支付女兒婚禮費用的事情。
作為回應，作家海蓮娜．歐倫（Helaine Olen）如此描述此一「悲傷、心碎而又文謅謅男子」的文章：「一名成功、受人敬重的白人男性站出來，將自己的財務困窘攤在大眾眼前，一個試圖維持表象、暗地裡卻已千瘡百孔的故事。他暗示或坦白地說自己就是我們所有人的化身⋯⋯然而更多時候，這不過是個加以粉飾的特權故事。」
當然，這些評論者（和我）或許會被視為愛抱怨的小小中產階級分子。在城市內眾所週知的「貧窮門戶」進進出出（有收入限制的住宅區和混合收入的住宅區），必須付出一定的心理代價。我必須再次強調，這些代價往往是隱性的，因為這些住在舊金山（兩房公寓的平均月租為四千四百三十美元）等高物價城市中、且在財務上高人一等的族群們，對於他人與自己的狀況，可是再清楚不過。
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2022網路使用調查：台灣家用連網裝置需求增，宅家防疫Wi-Fi滿屋專案逗相挺
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根據關鍵議題研究中心的調查報告，台灣多數家庭仍為寬頻上網所苦，不僅費用過高，所獲得的上網速率、品質也不理想，無線網路的建置更是許多人的痛處。台灣大寬頻推出完整解決方案，不僅讓你宅家防疫擁有1G高速網路和影音娛樂，最新Wi-Fi 6+Mesh無線網路也幫你裝到好。
戴口罩、勤洗手，維持個人良好衛生習慣，已是全球新冠肺炎疫情肆虐下的日常。後疫情時代，許多人享有在家上班的權利，隨之也更依賴隨選視訊、線上會議、遠距教學，加上眾多線上遊戲、串流影音服務陸續登台，對家用網路是個不小的傳輸負擔。
由於行動網路（如4G、5G）的特性，頻寬是由該基地台與所有連線的手機共同分享，因此回到家中後，大多數人會切換到有線寬頻網路或是無線Wi-Fi，但隨著對網路的依賴加深、連線裝置越來越多，該如何建置穩定且高速的無線上網環境，可就不是人人都會的技能。就讓我們透過TNLR關鍵議題研究中心的網路調查，了解現代民眾對於上網的需求究竟有多高？
第三方市調顯示：民眾上網需求提高，快又穩定的家用網路為唯一首選
根據關鍵議題中心最新的調查，年齡20歲至45歲的台灣民眾並以上網人口比例加權，每日平均上網時間達5.1小時，能夠得知現代人對於網路使用已有相當高的依賴性；約六成的民眾集中於每日2小時至6小時之間，另有超過兩成的比例，每日上網時間高達8小時以上，可說是吃飯、工作、娛樂幾乎都離不開網路。
由於電信業者過去的499之亂，以及部分業者推出低速率吃到飽的資費方案，在調查當中也顯示出將近七成的民眾，選擇使用行動網路（如4G、5G）作為主要的上網方式，家用網路（含Wi-Fi）則是接近四成。不過有趣的是，使用家用網路時，約有八成五的比例享受影音娛樂、將近六成則是用來玩遊戲，顯見多數民眾也知曉行動網路的極限，尖峰時段的頻寬和延遲表現不佳，轉而使用比較穩定的家用網路，也讓電視、電腦、手機等多種設備能夠同時上網。
不過即便是家用網路，各家業者的競爭也是不遑多讓；其中讓消費者最感不悅的，當屬超過六成比例的網路品質問題，接著是多裝置上網後的速度變慢，以及家中空間造成的Wi-Fi收訊不良……等問題。因此除了對外頻寬速度、穩定度之外，消費者同樣也在意家中Wi-Fi無線網路的速度與訊號覆蓋率，需要業者提供完整的解決方案。
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