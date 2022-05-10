國寶喜劇泰斗脫線離世享耆壽90歲，金馬獎最佳導演：「感謝幾十年來帶給大家歡樂」

根據《中央社》報導指出，資深喜劇演員「脫線」昨（9）日晚間於晚餐後失去意識，消防人員到場後搶救，後來家屬決定放棄搶救，而脫線在安詳中過世，享耆壽90歲。消息一出引發各界不捨。

脫線本名為陳炳楠，出生於1933年，13歲起當起修車學徒，而後擔任電影公司的司機，在台灣進入在黃金台語片時代，被製作人發掘，同時取藝名為「脫線」，開啟往後的演藝生涯。

1960年代脫線演出多部徐守仁的電影作品，包含《難忘鳳凰橋》、《落大雨彼一日》、《金蝴蝶》、《老長壽老青春》等作品，至此踏向表演之路。而除了徐守仁之外，包含辛奇等人的導演作品也能看見脫線身影，脫線演藝生涯前期，就見證了台語片的輝煌及沒落。

除了演出電影之外，脫線也曾在小螢幕擔任主持人，於中國電視公司主持節目《今日農村》，接著和阿西演出脫口秀喜劇節目《妙人妙事》，歷經老三台時期，在大銀幕、小螢幕都交出成績單。值得一提的是，當時脫線經常以吊帶褲及黑框眼鏡造型示人，因此外界也將脫線和西方喜劇大師卓別林並列，就有了「台版卓別林」之美譽。

脫線伴著台灣民眾，走過早期黑白電影，並來到彩色電視，更有舞台脫口秀，成為台灣之名喜劇大家，但在1980年代後期，選擇淡出演藝圈，搬至台東鹿野，經營起「脫線牧場」。

「脫線牧場」起初並不順遂，種椰子、養土羊都失敗，欠下高額債務，不過後來脫線選擇養雞，直到921大地震，脫線帶著親自養的雞前往台中縣東勢鎮慰勞救災人員，經由媒體大肆報導之後，打響牧場知名度，也讓脫線再度躍上觀眾眼簾，而後桶仔雞大賣，轉虧為盈，牧場更成為台東的觀光景點之一。

生涯後期，致力經營牧場的脫線也當起直播主，經常於網路和廣大粉絲互動。除此之外，脫線的戲癮也偶爾發作，有些許的電影演出，包含北村豐晴與蕭力修聯合執導的《阿嬤的夢中情人》；陳玉勳執導，賣破3億台幣的《總鋪師》；黃信堯深受好評的導演作品《大佛普拉斯》等，都能看見脫線的身影。

脫線一生做過許多職業，包含修車學徒、司機、演員、主持人、雞農、直播主等等，可謂真正的斜槓生涯。

Photo Credit: 脫線提供

脫線離世之後，其社群粉專也持續發文更新，表示：「大家好，我是脫線，自台語片做到網路直播，受到大家愛護疼惜，非常感恩，一生帶給大家許多歡樂，很多人自囝仔看我到做阿嬤。人生舞台我先謝幕，佛祖召喚我了，這個粉絲頁會繼續與大家交流，希望大家不要忘記我喔！」

此外，兒子陳嘉成接受媒體聯訪表示，父親喜歡台東好山好水，生前交代要續留台東，會遵從遺願葬在台東。陳嘉成說：「父親最大的成就不是演多少電影或養多少雞，而是將家庭照顧得很好，兒女都在身邊打拚，這是父親此生最圓滿的事；父親一直很感謝大家支持，脫線爸已經心滿意足。」

陳嘉成也進一步在臉書發文，表示：「爸爸對不起，沒有顧好您，媽媽，我們姐弟會顧好，您免掛心，您的孫每一個都很乖的，您放心，牧場，直播我們會繼續傳承下去的。」

而《總鋪師》導演，曾以《消失的情人節》拿下金馬獎最佳影片的陳玉勳，也於臉書粉專發文表達敬意，「脫線伯一路好走，謝謝您幾十年來帶給大家歡樂，也謝謝您在《總舖師》裡精彩的表演，謝謝永遠的虎鼻師。」

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：楊士範