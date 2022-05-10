國寶喜劇泰斗脫線離世享耆壽90歲，金馬獎最佳導演：「感謝幾十年來帶給大家歡樂」
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國寶喜劇演員脫線昨日安詳離世，引起影迷弔念。而脫線一生做過許多職業，包含修車學徒、司機、演員、主持人、雞農、直播主等等，可謂真正的斜槓生涯。
根據《中央社》報導指出，資深喜劇演員「脫線」昨（9）日晚間於晚餐後失去意識，消防人員到場後搶救，後來家屬決定放棄搶救，而脫線在安詳中過世，享耆壽90歲。消息一出引發各界不捨。
脫線本名為陳炳楠，出生於1933年，13歲起當起修車學徒，而後擔任電影公司的司機，在台灣進入在黃金台語片時代，被製作人發掘，同時取藝名為「脫線」，開啟往後的演藝生涯。
1960年代脫線演出多部徐守仁的電影作品，包含《難忘鳳凰橋》、《落大雨彼一日》、《金蝴蝶》、《老長壽老青春》等作品，至此踏向表演之路。而除了徐守仁之外，包含辛奇等人的導演作品也能看見脫線身影，脫線演藝生涯前期，就見證了台語片的輝煌及沒落。
除了演出電影之外，脫線也曾在小螢幕擔任主持人，於中國電視公司主持節目《今日農村》，接著和阿西演出脫口秀喜劇節目《妙人妙事》，歷經老三台時期，在大銀幕、小螢幕都交出成績單。值得一提的是，當時脫線經常以吊帶褲及黑框眼鏡造型示人，因此外界也將脫線和西方喜劇大師卓別林並列，就有了「台版卓別林」之美譽。
脫線伴著台灣民眾，走過早期黑白電影，並來到彩色電視，更有舞台脫口秀，成為台灣之名喜劇大家，但在1980年代後期，選擇淡出演藝圈，搬至台東鹿野，經營起「脫線牧場」。
「脫線牧場」起初並不順遂，種椰子、養土羊都失敗，欠下高額債務，不過後來脫線選擇養雞，直到921大地震，脫線帶著親自養的雞前往台中縣東勢鎮慰勞救災人員，經由媒體大肆報導之後，打響牧場知名度，也讓脫線再度躍上觀眾眼簾，而後桶仔雞大賣，轉虧為盈，牧場更成為台東的觀光景點之一。
生涯後期，致力經營牧場的脫線也當起直播主，經常於網路和廣大粉絲互動。除此之外，脫線的戲癮也偶爾發作，有些許的電影演出，包含北村豐晴與蕭力修聯合執導的《阿嬤的夢中情人》；陳玉勳執導，賣破3億台幣的《總鋪師》；黃信堯深受好評的導演作品《大佛普拉斯》等，都能看見脫線的身影。
脫線一生做過許多職業，包含修車學徒、司機、演員、主持人、雞農、直播主等等，可謂真正的斜槓生涯。
脫線離世之後，其社群粉專也持續發文更新，表示：「大家好，我是脫線，自台語片做到網路直播，受到大家愛護疼惜，非常感恩，一生帶給大家許多歡樂，很多人自囝仔看我到做阿嬤。人生舞台我先謝幕，佛祖召喚我了，這個粉絲頁會繼續與大家交流，希望大家不要忘記我喔！」
此外，兒子陳嘉成接受媒體聯訪表示，父親喜歡台東好山好水，生前交代要續留台東，會遵從遺願葬在台東。陳嘉成說：「父親最大的成就不是演多少電影或養多少雞，而是將家庭照顧得很好，兒女都在身邊打拚，這是父親此生最圓滿的事；父親一直很感謝大家支持，脫線爸已經心滿意足。」
陳嘉成也進一步在臉書發文，表示：「爸爸對不起，沒有顧好您，媽媽，我們姐弟會顧好，您免掛心，您的孫每一個都很乖的，您放心，牧場，直播我們會繼續傳承下去的。」
而《總鋪師》導演，曾以《消失的情人節》拿下金馬獎最佳影片的陳玉勳，也於臉書粉專發文表達敬意，「脫線伯一路好走，謝謝您幾十年來帶給大家歡樂，也謝謝您在《總舖師》裡精彩的表演，謝謝永遠的虎鼻師。」
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核稿編輯：楊士範
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只能用糖果餅乾獎勵孩子？現代媽媽「Jamie榮幸」有聰明選擇，豐富孩子的飲食日常
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設計師媽媽Jamie榮幸為孩子準備的點心時間，選擇100%使用生乳的瑞穗調味乳，濃郁奶香、香甜好喝，能同時攝取鮮奶營養與滿足孩子喜好。
部落客兼專欄作家的「Jamie榮幸」，喜歡設計、單車、旅遊、美食烹飪，重視生活風格與各種生活小細節。設計師出身的她，自從兒子「小歐文」誕生後，對生活風格的講究也從個人穿搭選物延伸到母嬰育兒選品。
隨著小歐文逐漸長大，Jamie一直是依據孩子不同的成長歷程，「滾動式修正」調整育兒模式，其中最攸關孩子身心健康的，就是日常飲食營養。小歐文可以接觸的食物選擇愈來愈多、能挑嘴的也愈來愈多，Jamie如何運用她的設計師智慧，為孩子建立健康飲食習慣？
小孩很好養？Jamie榮幸最在乎的育兒食安
暖熱的午後，Jamie帶著小歐文到戶外散步，趁著孩子興奮地亂走亂跳，帶著純真好奇心觀察地上落葉時，媽媽也終於能喘口氣，與我們聊聊她的育兒方針。
「小歐文其實不太挑惕。」媽媽Jamie笑說，「他現在的飲食已經可以跟著大人一起吃了。基本上我們吃什麼，他就跟著吃什麼。」聊到孩子的飲食，沒想到Jamie採用的是全家人「一網打盡」的飲食方式。不過仔細一想，雖然說來容易、看似準備上方便許多，但也意味著父母親必須有良好的飲食習慣，才能讓孩子吃得健康營養。
幸運的是，小歐文有個設計師媽媽，善於在生活各個面向發揮選品精神的Jamie，看待日常飲食也自有一套她的設計原則：「除了好吃之外（尤其孩子要喜歡吃、願意吃），我會注重營養成分，盡可能選擇使用新鮮原料、貼近原型食物。」
為了貫徹這點，Jamie不只會細心研讀產品包裝上的營養標示，也會上網找品牌故事，瞭解產品製程，選擇可信任、有聲譽的產品，才敢讓心愛的家人吃進肚子裡。
幫助孩子培養正確飲食習慣，從良好的點心時間開始
雖然說小歐文不挑食，但日常點心時間，他還是有他的心頭好。「米餅搭配瑞穗鮮乳®，或是瑞穗調味乳，就是能讓他吃得非常開心的點心。」Jamie也進一步分享，如何聰明地選擇食物，兩全其美的兼顧營養價值與小孩喜歡。
「對小歐文來說，瑞穗調味乳有多種口味，是很新鮮有趣的體驗。而我覺得更重要的是，瑞穗調味乳是使用生乳調和的，不僅口感新鮮更能兼顧營養。所以我覺得適當地讓他喝一些調味乳，創造一個童年開心的回憶，其實也滿好的。」
瑞穗調味乳100%使用瑞穗鮮乳®優質生乳，嚴謹品質讓爸媽最放心
身為瑞穗鮮乳®的愛好者，Jamie對瑞穗的印象就是值得信賴可靠的「老字號」。除了一系列的乳品順口好喝，簡單自然且有識別度的包裝，也符合她「設計師之眼」的美學；更重要的是，品管製程嚴謹帶來的安心感，讓她願意讓瑞穗成為冰箱裡的必備品。
「瑞穗調味乳的存在，其實就是讓孩子的日常飲食在一定的營養基礎下，有更多豐富有趣的選擇；可以單喝，也可以混合鮮乳、加點麥片吃，或是讓孩子自己拿餅乾沾著吃。一點點的變化吃法，就能為孩子創造趣味、好玩、開心的飲食體驗。」
Jamie說，自己小時候也喜歡喝調味乳，那種微甜可口的味道，讓長大後的她再喝時，味覺記憶能自然而然喚起某個童年場景，而這樣的味覺聯想，是她願意讓小歐文也能擁有的珍貴體驗。
小歐文終於從散步冒險回來找媽媽了，玩得滿頭大汗的他，開心得合不攏嘴，期待著點心時間。Jamie讓孩子選了一罐冰涼的蘋果口味瑞穗調味乳，為他插上吸管。看著小歐文滿足的大口喝著，不只消暑，也補充熱量與活力。
或許在未來某一天，小歐文再次喝到蘋果口味的瑞穗調味乳時，會回想起這個暖熱的下午吧。