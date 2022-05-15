《裝潢建材基礎課》：台灣常常下雨又潮濕，可以鋪木地板嗎？
我們想讓你知道的是
為了克服木地板缺點，目前市面上研發出不同種類的仿實木地板，不僅能對抗潮濕氣候，而且紋理自然好保養，最常見的是超耐磨地板、海島型木地板以及PVC防水耐磨仿木地板，挑選前先搞懂這些木地板特色，才能根據預算和需求做出選擇。
文：東販編輯部
用在衛浴空間的地磚，要特別注意什麼？
衛浴是家中使用最頻繁的地方，且通常位在光線較不充足的位置從洗手台、馬桶到沐浴區的使用，都使得衛浴比一般空間潮濕容易產生污垢，在地磚的選擇就要特別著重功能，才能對浴室潔維護與安全提供幫助。
選擇防滑材質安全最重要
高濕氣的衛浴是居家暗藏危險區域，衛浴地磚無論在乾區還是區，止滑安全性都要擺第一，選擇吸水率低、表面起伏較大的滑磚，才能提供較好的防滑力。
由於我國沒有針對防滑係數設規範，可參考DIN德國聯邦標準建議。從DIN防滑測式得知，挑選居家浴室淋浴間、濕區地面，要採用B級防滑等級磚，或滑係數標準至少R10的磁磚，R10防滑磁磚大部分都是凹凸不的表面紋理，或有粗糙顆粒狀來形成較高止滑係數。
挑選耐髒抗污好清理
衛浴濕度高，地板容易因積水滋生霉菌、水垢，因此除了要注止滑的安全性，還要好清潔維護，磁磚表面紋理、縫細不要過多避免藏汙納垢，吸水率低較不容易卡污發霉，像是半拋光石英磚板岩磚、木紋磚，可同時兼具風格質感都是不錯的選擇。
台灣常常下雨又潮濕，可以鋪木地板嗎？
為了克服木地板缺點，目前市面上研發出不同種類的仿實木地板，不僅能對抗潮濕氣候，而且紋理自然好保養，最常見的是超耐磨地板、海島型木地板以及PVC防水耐磨仿木地板，挑選前先搞懂這些木地板特色，才能根據預算和需求做出選擇。
超耐磨地板
由耐磨表面層、擬真木紋層、天然木纖維層、防潮平衡層四層結構高溫擠壓合成板，具耐磨、清潔方便、防燄防蟲等優點，但受潮容易變形，不適合安裝在潮濕區域，表層木紋為數位印刷模擬，選購時要留意木紋是否過於重複，以免地板鋪設完工後看起來不自然。
海島型木地板
由天然實木及夾板結合而成，分為厚皮與薄皮，因表面為天然實木皮，保留木材溫潤舒適踩踏感，下方的多層夾板，可大幅降低木板翹曲變形機率。具抗潮及防蟲特性，適合較潮濕的居住地區使用。
PVC防水耐磨仿木地板
以塑膠PVC製成的地板，價格便宜、安裝容易，自己DIY也可以。底層使用感壓膠黏著，遇到潮濕、長期濕拖，或長時間陽光曝曬，邊緣容易脫膠翹起。
SPC石塑地板
可完全防水、防潮，且材質超耐磨、穩定性高，不易熱脹冷縮，適合居住在較潮濕環境的室內使用。
木地板最能製造空間溫馨感，但最好依實際需求挑選不同木地板，才能好用好清，又用得長久。
書籍介紹
本文摘錄自《裝潢建材基礎課》，台灣東販出版
作者：東販編輯部
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本書以天花、地板、牆面、門窗做為章節分類，除了針對幾個區域常用的裝潢建材進行解析，更集結一般常見建材問題詳細解答，藉此解開多數人在選用建材時的迷思與疑惑，幫助讀者在進行居家裝修時，可以快速認識，且挑對適合又實用的裝潢建材，同時並收錄各種建材的實例運用，提供實際運用呈現方式，也提供讀者更多應用的IDEA。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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一圖看懂 瑞穗調味乳：100%使用瑞穗鮮乳®優質生乳，讓鮮奶更好喝
我們想讓你知道的是
如何挑選讓媽媽安心、小孩開心的調味乳？關鍵就在「100%使用優質生乳」。瑞穗調味乳100%使用瑞穗鮮乳®優質生乳為原料，並賦予多種豐富口味，可滿足孩子們喜歡多樣風味的需求。
市面上牛奶相關的乳製品琳瑯滿目，其中受到許多大朋友、小朋友喜愛的乳製品，就是多種豐富口味的「調味乳」商品。然而，如何挑選讓媽媽安心、小孩開心的調味乳？關鍵就在「100%使用優質生乳」。
瑞穗調味乳，100%使用瑞穗鮮乳®優質生乳
根據國家標準（CNS3057），針對調味乳有明確的定義，即為：
使用50%以上之生乳、鮮乳或保久乳為主要原料，添加調味料等加工製成，才是調味乳。
另外針對生乳、鮮乳、保久乳，國家標準也有明確定義。以牛奶為例，「生乳」指的是乳牛擠出、經冷卻但未經其他處理的生乳汁；而以生乳為原料，經加溫殺菌包裝後冷藏者，即為「鮮乳」；若以生乳或鮮乳經高壓或高溫滅菌，最後無菌包裝者，則為「保久乳」。
如果主原料未採用生乳、鮮乳、保久乳，又或是比例不符50%以上，就不可稱作「調味乳」，只能是「ＯＯ乳飲、ＯＯ牛奶、ＯＯ牛乳」等非國家標準的名詞。
事實上，有的「調味乳飲品」可能是採用奶粉為乳原料，那就不是國家標準所定義的「調味乳」；必須像是瑞穗調味乳，以瑞穗鮮乳®優質生乳為主原料並且佔比50%以上，才是標準「調味乳」。因此，消費者購買產品時不妨留意品名及成分標示，才能確保自己購買到真正想喝的「調味乳」。
從源頭開始，國際金獎團隊層層把關
少了奶粉成形及再還原的加工程序，直接採用生乳／鮮乳為原料製成的調味乳，口感新鮮好喝，也較能喝到真正的牛奶香醇。因此，有不少酪農品牌開始推出調味乳商品，並強調是使用超過50%的鮮乳原料。不過，生乳來源也是影響調味乳品質的關鍵，不可忽視。
談到瑞穗調味乳所採用的瑞穗鮮乳®優質生乳，其實大有來頭。不只連年獲得國際獎項，包含：iTi風味絕佳獎章、Ｍonde Selection世界品質評鑑大賞金獎兩項國際大獎；在專業團隊包含酪農、輔導員、專業獸醫、營養師等職人的用心把關下，嚴選全台8大乳區源頭，從牛隻健康、飼料品質安全、榨乳流程溫度控制、設備洗劑管制，到嚴謹的生乳運送管理、多達49種以上的安心檢驗，一絲不苟高標準檢視每一個細節，最終才能造就連年獲得國際金獎的瑞穗優質鮮乳，以及消費者口中喝到的新鮮美味。
孩子最愛的奇妙美味，爸媽安心、孩子也喝得開心
許多爸爸媽媽會以調味乳當作孩子的日常點心，瑞穗調味乳呼應時下爸媽的消費需求，加上秉持一貫的嚴謹與高品質精神，使用100%的瑞穗鮮乳®優質生乳為原料，並賦予多種豐富口味，包括巧克力、蘋果、麥芽、果汁等，不只滿足孩子們喜歡多樣風味的需求，也能攝取到蛋白質與鈣質，創造開心的日常飲食體驗。
100%使用瑞穗鮮乳®優質生乳、讓鮮奶更好喝的瑞穗調味乳，不僅是讓家長方便準備、安心選擇的日常飲料，也是孩子課後點心、假日出遊的良伴，更是童年回憶中，營養甜美的開心滋味。