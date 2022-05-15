《裝潢建材基礎課》：台灣常常下雨又潮濕，可以鋪木地板嗎？

文：東販編輯部

用在衛浴空間的地磚，要特別注意什麼？

衛浴是家中使用最頻繁的地方，且通常位在光線較不充足的位置從洗手台、馬桶到沐浴區的使用，都使得衛浴比一般空間潮濕容易產生污垢，在地磚的選擇就要特別著重功能，才能對浴室潔維護與安全提供幫助。

選擇防滑材質安全最重要

高濕氣的衛浴是居家暗藏危險區域，衛浴地磚無論在乾區還是區，止滑安全性都要擺第一，選擇吸水率低、表面起伏較大的滑磚，才能提供較好的防滑力。

由於我國沒有針對防滑係數設規範，可參考DIN德國聯邦標準建議。從DIN防滑測式得知，挑選居家浴室淋浴間、濕區地面，要採用B級防滑等級磚，或滑係數標準至少R10的磁磚，R10防滑磁磚大部分都是凹凸不的表面紋理，或有粗糙顆粒狀來形成較高止滑係數。

Photo Credit: 台灣東販

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挑選耐髒抗污好清理

衛浴濕度高，地板容易因積水滋生霉菌、水垢，因此除了要注止滑的安全性，還要好清潔維護，磁磚表面紋理、縫細不要過多避免藏汙納垢，吸水率低較不容易卡污發霉，像是半拋光石英磚板岩磚、木紋磚，可同時兼具風格質感都是不錯的選擇。

台灣常常下雨又潮濕，可以鋪木地板嗎？

為了克服木地板缺點，目前市面上研發出不同種類的仿實木地板，不僅能對抗潮濕氣候，而且紋理自然好保養，最常見的是超耐磨地板、海島型木地板以及PVC防水耐磨仿木地板，挑選前先搞懂這些木地板特色，才能根據預算和需求做出選擇。

超耐磨地板

由耐磨表面層、擬真木紋層、天然木纖維層、防潮平衡層四層結構高溫擠壓合成板，具耐磨、清潔方便、防燄防蟲等優點，但受潮容易變形，不適合安裝在潮濕區域，表層木紋為數位印刷模擬，選購時要留意木紋是否過於重複，以免地板鋪設完工後看起來不自然。

海島型木地板

由天然實木及夾板結合而成，分為厚皮與薄皮，因表面為天然實木皮，保留木材溫潤舒適踩踏感，下方的多層夾板，可大幅降低木板翹曲變形機率。具抗潮及防蟲特性，適合較潮濕的居住地區使用。

PVC防水耐磨仿木地板

以塑膠PVC製成的地板，價格便宜、安裝容易，自己DIY也可以。底層使用感壓膠黏著，遇到潮濕、長期濕拖，或長時間陽光曝曬，邊緣容易脫膠翹起。

SPC石塑地板

可完全防水、防潮，且材質超耐磨、穩定性高，不易熱脹冷縮，適合居住在較潮濕環境的室內使用。

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木地板最能製造空間溫馨感，但最好依實際需求挑選不同木地板，才能好用好清，又用得長久。

書籍介紹

本文摘錄自《裝潢建材基礎課》，台灣東販出版

作者：東販編輯部

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Photo Credit: 台灣東販

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航