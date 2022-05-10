中國封城重創廣達、仁寶，4月營收下探近26個月低點，智庫：中國經濟景氣持續轉弱、服務業收縮恐更劇烈

中國疫情持續悶燒，由於4月當地政府封控措施，導致台灣代工大廠廣達、仁寶月營收銳減4成左右，創下近26個月低點；經濟學家強調，中國經濟景氣將持續轉弱，未來服務業收縮恐更劇烈，致使投資市場會長期悲觀。

中國疫情再起，蘋果示警營業額將減少新台幣2320億元

上海實施嚴格封控已經達6周，中國政府始終未明確在「動態清零」上畫出一條紅線，一面推動復工下，卻又持續收緊防疫措施，並且一次又一次地激起當地民怨。

幾位不具名的上海民眾告訴《華爾街日報》，儘管上海尚未宣布新的全面性政策，但是已經開始擴大住宅小區、基層部門的範圍，同時停止了一些小區的「非必需品」配送。

在嚴格的封控下，5月9日仍新增確診個案2858例；自3月1日以來，上海累計個案為62萬多例，累計死亡病例547例。

面對疫情來襲，中國許多工廠面臨停擺，生產模式也做了些調整，例如在疫情爆發前，蘋果（Apple）每月都會派上百名工程師盡往中國監督產線，但過去2年中國嚴格的邊境管制，導致工程師無法進入中國，各類商業活動面臨停擺。

就在上（4）月蘋果公司警告，疫情將會在中國捲土重來，並有可能使公司當前財季營業額減少多達80億美元（新台幣2320億元）。沒多久，國際貨幣基金組織（IMF）直接下調中國的經濟成長至4.4%，遠低於中國的目標。

此外，財新傳媒和研究公司Markit於上周也公布中國4月份服務業採購經理人指數（PMI）進一步下滑至36.2，是連續兩個月萎縮，也再度刷新歷史次低紀錄（最低是2020年疫情爆發初期）。

這些數據表明，中國經濟下行的壓力非常大，原本就已經進入調整的房地產業，又加上疫情復燃，出口、服務業也受到打擊。

代工廠廣達、仁寶營收月減近4成

其中就製造業而言，上海、昆山地區自4月停工以來，重創了當地台商廣達、仁寶。昨（9）日廣達公布營收合併營收約新台幣667.28億元，月減39.5%，年減21.3%；仁寶4月合併營收539.21億元，月減47.5%，年減39.7%，皆寫下2020年3月以來低點。

昆山和台灣科技業關係相當緊密，根據中媒《財經》雜誌報導，截至2020年底，台商在此投資總金額達645.9億美元（新台幣1.9兆元），有十萬台商在昆山生活，為昆山創造50%工業產值，進出口產值70%。

財新智庫高級經濟學家王喆告訴《華爾街日報》，4月份局部疫情持續發燒，經濟景氣度亦持續轉弱，還有服務業收縮恐更劇烈。他對中國經濟前景分析：市場需求受壓抑、外需惡化、供給收縮、物流受阻，還有通貨膨脹持續發生，市場的樂觀情緒會長期低於水平。

然而，中國的種種經濟問題也影響到了蘋果。根據《聯合報》報導指出，目前下訂搭載蘋果自行研發M1晶片的14吋與16吋Macbook Pro都必須等到6月29日到7月13日才能拿到，甚至還可能再度延後。

蘋果最大筆電組裝廠廣達強調，目前正全力加快生產，希望能縮短消費者等待拿到Macbook Pro的時間。但是前日陸續傳出，因為工廠內傳出有確診者，導致上百名員工以人數優勢突破穿著防護衣的保全人員，越過工廠大門柵欄。

Hundreds of workers rioted in a #Shanghai factory in opposition to #COVID-19 lockdowns in the city. The factory is owned by Quanta Computer, which gets 50% of its revenue from #Apple, primarily making Macbooks. pic.twitter.com/le0ybJpe3z — Weisel🇮🇳 (@weiselaqua) May 7, 2022

這類情事發生凸顯中國政策仍對工廠復工造成影響，這也代表排除廣達以外的眾多台商企業亦正在面臨供應鏈強大壓力，又必須中國政府封控策略的搖擺之中找一條活路。

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核稿編輯：翁世航