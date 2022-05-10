中國封城重創廣達、仁寶，4月營收下探近26個月低點，智庫：中國經濟景氣持續轉弱、服務業收縮恐更劇烈
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受到中國政策搖擺不定影響，前日廣達陸續傳出因為工廠內傳出有確診者，導致上百名員工以人數優勢突破穿著防護衣的保全人員，越過工廠大門柵欄。
中國疫情持續悶燒，由於4月當地政府封控措施，導致台灣代工大廠廣達、仁寶月營收銳減4成左右，創下近26個月低點；經濟學家強調，中國經濟景氣將持續轉弱，未來服務業收縮恐更劇烈，致使投資市場會長期悲觀。
中國疫情再起，蘋果示警營業額將減少新台幣2320億元
上海實施嚴格封控已經達6周，中國政府始終未明確在「動態清零」上畫出一條紅線，一面推動復工下，卻又持續收緊防疫措施，並且一次又一次地激起當地民怨。
幾位不具名的上海民眾告訴《華爾街日報》，儘管上海尚未宣布新的全面性政策，但是已經開始擴大住宅小區、基層部門的範圍，同時停止了一些小區的「非必需品」配送。
在嚴格的封控下，5月9日仍新增確診個案2858例；自3月1日以來，上海累計個案為62萬多例，累計死亡病例547例。
面對疫情來襲，中國許多工廠面臨停擺，生產模式也做了些調整，例如在疫情爆發前，蘋果（Apple）每月都會派上百名工程師盡往中國監督產線，但過去2年中國嚴格的邊境管制，導致工程師無法進入中國，各類商業活動面臨停擺。
就在上（4）月蘋果公司警告，疫情將會在中國捲土重來，並有可能使公司當前財季營業額減少多達80億美元（新台幣2320億元）。沒多久，國際貨幣基金組織（IMF）直接下調中國的經濟成長至4.4%，遠低於中國的目標。
此外，財新傳媒和研究公司Markit於上周也公布中國4月份服務業採購經理人指數（PMI）進一步下滑至36.2，是連續兩個月萎縮，也再度刷新歷史次低紀錄（最低是2020年疫情爆發初期）。
這些數據表明，中國經濟下行的壓力非常大，原本就已經進入調整的房地產業，又加上疫情復燃，出口、服務業也受到打擊。
代工廠廣達、仁寶營收月減近4成
其中就製造業而言，上海、昆山地區自4月停工以來，重創了當地台商廣達、仁寶。昨（9）日廣達公布營收合併營收約新台幣667.28億元，月減39.5%，年減21.3%；仁寶4月合併營收539.21億元，月減47.5%，年減39.7%，皆寫下2020年3月以來低點。
昆山和台灣科技業關係相當緊密，根據中媒《財經》雜誌報導，截至2020年底，台商在此投資總金額達645.9億美元（新台幣1.9兆元），有十萬台商在昆山生活，為昆山創造50%工業產值，進出口產值70%。
財新智庫高級經濟學家王喆告訴《華爾街日報》，4月份局部疫情持續發燒，經濟景氣度亦持續轉弱，還有服務業收縮恐更劇烈。他對中國經濟前景分析：市場需求受壓抑、外需惡化、供給收縮、物流受阻，還有通貨膨脹持續發生，市場的樂觀情緒會長期低於水平。
然而，中國的種種經濟問題也影響到了蘋果。根據《聯合報》報導指出，目前下訂搭載蘋果自行研發M1晶片的14吋與16吋Macbook Pro都必須等到6月29日到7月13日才能拿到，甚至還可能再度延後。
蘋果最大筆電組裝廠廣達強調，目前正全力加快生產，希望能縮短消費者等待拿到Macbook Pro的時間。但是前日陸續傳出，因為工廠內傳出有確診者，導致上百名員工以人數優勢突破穿著防護衣的保全人員，越過工廠大門柵欄。
這類情事發生凸顯中國政策仍對工廠復工造成影響，這也代表排除廣達以外的眾多台商企業亦正在面臨供應鏈強大壓力，又必須中國政府封控策略的搖擺之中找一條活路。
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核稿編輯：翁世航
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中英雙語節目主持人路怡珍：把每一次回家當成充電的旅行、期待每一次回家的時候
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在離開主播台後便轉型成全方位主持的路怡珍，時常得在不同身份之間轉換，每天還需要快速掌握國際議題、商業科技趨勢等相關知識。儘管身處在緊湊的工作節奏及壓力下，路怡珍未曾被打亂她一貫的從容與自信，甚至還能維持她所堅持的「質感生活」，箇中秘訣就在於「住顏‧有樹」。
「當世界還在沉睡，我卻早在享受碧綠的河水與自然的景觀，用一早的晨間活動，豐富我的質感生活。」對忙碌的中英雙語節目主持人路怡珍來說，在快步調的都會節奏下，回家該是一種放鬆充電的享受，尤其是居住在享有交通便利、離囂不離城的大自然中，營造出悠活自在的度假感更成為她放鬆自我、快速充電的溫暖歸處。
在離開主播台後便轉型成全方位主持的路怡珍，除了國內外論壇主持、即時口譯、自製英語專訪節目外，2021年初也開始在Clubhouse和浩爾共同主持《全球串連早安新聞》，節目在Podcast總排行榜蟬聯一週冠軍；也因為如此，時常得在不同身份之間轉換的她，每天還需要快速掌握國際議題、商業科技趨勢等相關知識。儘管身處在緊湊的工作節奏及壓力下，路怡珍未曾被打亂她一貫的從容與自信，甚至還能維持她所堅持的「質感生活」，箇的秘訣就在於「住顏‧有樹」。
以四季更迭的不同樣貌，營造讓人充滿能量的生活環境
說起大台北地區最離囂不離城的地方，非淡水莫屬。談及自己對淡水的印象，路怡珍表示，「小時候第一次的校外教學，就是在淡水，它是一個記憶的綜合體，不僅有特殊的街市、人文，還有傳統，還因離紅樹林很近，校外教學的老師仔細地介紹各種自然的景觀，是記憶中非常特別且鮮明的印象。」直至今日，在大台北地區生活的她，當與時間競賽的新聞工作帶來龐大的壓力時，「只要想到放鬆，不論是視角上或心情上的轉變，就會想起淡水帶給我的感受記憶。」
許多人會將旅行做為紓解壓力的一種方式，路怡珍也是，然而她也分享了另一種思維，「對於旅行來說，我們不需要去到新的地方，我們需要的是新的眼光。」她進一步解釋，「在生活之處，即便地理位置沒有變動，但是可以看到大自然一年四季更迭的不同樣貌，就是一個能夠重新療癒、重新充滿能量的生活環境。」
女性購屋必備三要素：安全、安靜、安定
因此，在居住環境的選擇上，從女性視角出發，路怡珍指出有三個「安」必需被滿足，分別是：安全、安靜與安定。「首先，對女性來說，無論是出國或是在外工作、下班聚餐，無論多晚回家，在回家的路上或過程中，安全一定是首要，而便捷的交通運輸便能解決這個痛腳。我有不少外國朋友相當驚豔於大台北地區的捷運，便利效率又很安全。」
再者，每一個人身上都有很多不同的壓力，自然會希望到了一個地方之後，就能安安靜靜地找到自己的歸屬，遠離這種城市喧囂的感覺。「至於第三個『安』，是我覺得最重要的，因為現在環境不穩定的變動太多了，更需要在一個自己居家的地方感受到安定，那種安定可能來自於大自然，也可能來自於跟家人有品質地相處，或者就是跟自己有一個心靈SPA的旅行。」路怡珍說，「其實簡單來說，就是利用各種設計的巧思，或是氣氛的營造讓居家環境及空間呈現出安全安靜安定的感覺。如此一來，在家不僅能享受質感生活，也能重新獲得療癒、重新充滿能量。」
「住顏．有樹」的質感生活，讓「家」成為最佳心靈SPA處所
在每一次有重要的專訪或是拍攝前，路怡珍皆會藉由泡澡來紓解壓力，「一來女生會需要消水腫，放鬆身體的壓力；再來泡澡的時間也能好好思考，讓我沉澱下來，能有更好的表現。」所以她認為在生活中，如果能夠擁有自己湯屋，一定會成為她每日報到的最佳心靈SPA處所。
工作生活的壓力無所不在，路怡珍表示若每個人都能經營好自己的生活，就會有力量去照顧和愛身邊的人，「所以居家空間及環境相當重要，若能備齊這些要素，我會很珍惜，並把每一次回家當成一個充電的旅行，也會很期待每一次回家的時候。」
山水成畫、大樹造屋，「森原樹」一站進北市打造質感森活
將自然、陽光與綠意引進居住空間的「森原樹」，讓居住社區變成一個充滿能量的大自然，也讓住戶從進入社區、回到家的過程中就能放鬆自我，恣意徜徉在樹林帶來的清新氛圍裡，為住戶帶來愜意安靜的安定力量。而鄰近竹圍捷運站，便捷又安全的交通，一站進北市，輕鬆切換場景，享受離囂不離城的便利外，對於重視生活品質的族群而言，更享有同樣位於捷運紅線，卻不到士林一半價格的甜美房價，更容易實現「住顏．有樹」的質感生活。
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