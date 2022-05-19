《帝國與文明》：康德論世界公民法權——歐洲對外帝國主義式擴張如何違反普遍的友善？
我們想讓你知道的是
如果將臨時條款視為康德消極地批判在他之前的義戰傳統與國際法傳統，那麼後續的「國家之間的永久和平之確定條款」便可以看成是康德國際政治思想之「積極的建構」。
文：周家瑜
康德論世界公民法權：歐洲對外帝國主義式擴張如何違反普遍的友善？（節錄）
康德在〈論永久和平〉中提出的世界公民法權可以視為康德對國際法傳統的修正與批判。首先，傳統國際法主要探討國與國之互動，國家作為國際領域中的行為主體在國際法中享有不受外來侵略與干預的權利，然而「非國家的民族」（non-state peoples）在此一論述中似乎缺席了，而康德的世界公民法權似乎可以補充這一個理論空缺（Niesen, 2007: 94）。
其次，國際法傳統中國際之間主張「友善的權利」（right to hospitality）經常被用來當成證成對外擴張貿易活動的理論依據，也就是說當歐洲國家對外尋求商業貿易機會時，似乎應當享有不受到當地居民或非歐洲民族的敵意對待之權利或主張，換句話說，歐洲國家藉由訴諸「應當被友善對待的權利，意圖在於進而與這些非國家的民族或社會建立起權力不對等的商業關係（Ypi, 2014: 118），然而康德藉由重構此一權利的內涵，將它轉化為某種批判當時歐洲貿易國家對外侵略行為的基礎。康德對歐洲殖民活動的具體批判為何呢？
在〈論永久和平〉中，康德以某種國際條約的形式，列出為達永久和平所需實踐的臨時條款與確定條款。康德此文中所強調的永久和平狀態有別於暫時的停戰狀態，能夠稱之為（永久）和平的狀態是一種「所有敵對意圖之終結」（Peace means an end to all hostilities）（Kant, 1991: 93）。康德強調「意圖」而非「行為」，因為他親見當代許多所謂國際和平條約之締結，儘管似乎在行為上暫停了戰火，但實際上保留了再度開戰的可能，在這種情況下，國際關係不可能達致永久和平之理想。
因此，可以說，康德所提出的臨時條款便是用來防範此種發動戰爭的意圖，例如臨時條款第一條便明確禁止「任何和約締結時，不能祕密地為一場未來的戰爭保留物資」（Ibid., 93），第三條主張常備軍應當逐漸地廢除（ibid., 94），緊接著第四條主張「任何國家均不該在涉及對外的國際糾紛時舉債」（ibid., 95）。這些條款可以看成是對意圖的限制，有學者指出：此種對和平狀態的界定表示康德將和平視為一種一舉為所有紛爭畫下句點的狀態（peace imposes closure）（Ripstein, 2014: 152-3），前述被臨時條款所禁止的國家行為本身都帶有保持紛爭狀態或以單邊行為裁決紛爭的意圖。
如果將臨時條款視為康德消極地批判在他之前的義戰傳統與國際法傳統，【註1】那麼後續的「國家之間的永久和平之確定條款」便可以看成是康德國際政治思想之「積極的建構」。除了主張共和制的國家應當組成自由的國際聯盟以外，與本文主題最為相關的是，康德在探討國際互動的層次上提出了世界公民法權（cosmopolitan right）。康德將此種權利限制在某種「普世友善的態度」（universal hospitality），康德認為此種友善是一種外來者可主張之權利，憑藉此種權利「外地人在抵達其他人的領土時，不應被敵意對待」（Kant, 1991: 105）。
但這並不是一種外來者能夠藉以要求受到款待或歡迎的權利，相對於「賓客權」（right of guest），康德提出的世界公民法權更接近某種「拜訪權」（a right of resort； Besuchrecht）。只要外來者採取一個和平的態度，那麼因為地球表面積的有限性，民族與民族之間不可能無限地分散而不相互接觸，在這種必然接觸交往的可能性前提之下（康德稱之為「地表權」〔right to the earth’s surface〕），康德藉此一世界公民法權的論述，期望使人類種屬最終能夠往一個世界公民的體制更加趨近。【註2】
然而，關鍵在於此種進展必須建立在「和平的相互關係」（peaceful mutual relations）之上。緊接著世界公民法權的定義，康德批評歐洲對外與其他民族與國家互動時的「不友善」（inhospitable）（Kant, 1991: 106）。此處康德並非僅是輕描淡寫地描述歐洲國家對外征服的行為，他認為這些國家的行為已經違反了世界公民法權所規約的普世友善態度。
「如果我們將我們這個洲的文明國家（特別是商業國家）的不友善行為與這個目標相比較的話，他們在拜訪其他國家與民族時（對這些國家與民族而言，此舉與征服無異），所展現出來的不正義是驚人的」（ibid.）。此處康德明確批判美洲與東印度所遭受的不正義，甚至進一步肯定東方社會對於歐洲文明國家侵略行為的對抗，因為此處文本清楚顯示康德對於歐洲國家自居文明社會對外行為的不以為然，特引整段如下。
〔對這些歐洲文明國家而言〕美洲，黑人國家、香料群島、好望角等地被發現時，是無主之地，因為它們不把當地居民當成一回事。在東印度（印度斯坦），它們僅以打算設立貿易據點為藉口便引進外來軍隊，導致對當地人的壓迫，並且煽動當地各國進行大規模戰爭，並且帶來飢荒、叛亂、背信，以及折磨人類的一連串災禍。中國與日本對此類客人已有經驗，因此有聰明的應付之方。中國雖然允許這類客人接近，但不允許它們進入國內。日本甚至只容許一個歐洲民族（荷蘭人）接觸，但卻使他們在整個過程中像囚犯一樣，無法與當地社群接觸。（Kant, 1991: 106）
康德不僅僅譴責歐洲國家對外擴張活動本身導致的暴行，他也對歐洲商業國家倚仗自身優越的軍事力量，甚至將軍事優勢看成是某種「道德上的優越」（Moral superiority）這種做法持強烈批判態度，這種擴張策略的核心在於將其他非歐洲民族看成缺乏法治與文明的社會（Pitts, 2018: 1）。若我們將康德在《道德底形上學》中的補充考量進去的話，則康德此處對歐洲對外帝國主義式擴張（imperial expansion）之批判態度更加清晰。
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挖掘雲端開放架構優勢！Amazon EKS高可用性叢集快速部署容器
我們想讓你知道的是
企業如何在 Amazon EKS（Elastic Kubernetes Services）上使用 GitLab 創建自動化部署，減輕人力負擔，提升專案服務運作效率？
所謂現代化智慧 IT，所有工程師最希望的境界，莫過於只要輕鬆點幾下設定，系統就會自動跑起來，管理者再也不用隨時待命在機台旁邊，從此工作悠哉又快樂！儘管這樣情境還沒到來，但隨著敏捷式開發的流行，除了 DevOps 人員，有越來越多開發者將 CI/CD 概念融入到工作流程當中，例如從 build code、執行 unit test、到部署應用程式。
上述種種反覆步驟自動化執行，也就能提昇服務品質、主動通知開發人員以減輕人力負擔，讓專案服務能持續運作。
其中，GitLab 是執行 CI/CD 常用的工具之一，也是開發者使用程式碼儲存庫的地方。為了讓 GitLab Runner 在雲端快速實踐 CI/CD，《AWS 開發者系列》透過影片分享，如何在 Amazon EKS（Elastic Kubernetes Services）上使用 GitLab 創建自動化部署。
以下節錄工作坊影音內容，幫助開發者快速理解如何運用 Amazon EKS 的高可用性且安全的叢集，將修補、部署節點、更新等關鍵任務，全部做到自動化設定。同時影片也會示範 Amazon EKS 搭配 GitLab 如何展開自動部署，幫助工程團隊實踐 CI/CD 價值。
Amazon EKS 對容器管理輕鬆簡單、維運省時省力
容器化服務越來越興盛，當容器（Container）越來越多，在複雜的微服務（Microservice）系統環境之下，運維團隊的管理成本可能相對會增加不少，為了有效調度容器部署， 導入Kubernetes 無疑是近年企業熱門的話題之一。
建構 Kubernetes Cluster 流主要可區分兩大塊，一是安排容器調度的Control Plane、另一則是容器運行時需要用到的 Worker Node。
Control Plane 裡面涵蓋有儲存狀態的 ETCD、CoController manager 、Scheduler 的調度管理、甚至是操作時進行互動的 APIServer，若是自己創建 的 Kubernetes Cluster ，需要自己安裝這些元件，後續仍需要對 Control Plane 進行相關管理、維護、升級工作。為了減少上述 Components 的繁複維護，在透過 AWS EKS 代管的 Kubernete Control Plane 部可以獲得以下三大好處。
Amazon EKS 一鍵式部署，展現三大優勢
第一，Amazon EKS代管的 Control Plane實踐了跨AZ的高可用部署，使用者不需要擔心單一節點故障的風險。
第二，Amazon EKS 支持至少四個 Kubernetes版本，持續跟進每季 CNCF 的發佈，同時 EKS 也完全符合上游 CNCF 規範。
第三，部署 Amazon EKS 之後，可直接使用 AWS 平台上現成的服務工具，在安全性管理、網路設定方面，可以做到無縫整合。
最後 AWS 台灣解決方案架構師也提到，若想在容器環境進行 CI/CD 及應用程式的管理，可以進一步透過 IaC 整合部署 Amazon EKS 叢集，透過使用 Console、把 EKS 變成 Cloudformation 的模板、使用 AWS 所開發出來的 eksctl.io、或指令是採用 AWS CDK 可以讓開發者用自身熟悉的語言，在 AWS 平台整合 CI/CD 工具進行維運及部署 EKS。
了解 Amazon EKS 整合 GitLab ，獲得三面向價值
對開發者而言，想把 Amazon EKS 整合到 CI/CD 工具之一的 GitLab 平台上，可以看到那些實際的優勢？
在 DevOps 開發者示範工作坊當中，GitLab 資深解決方案架構師指出，GitLab 使用到 Kubernetes 技術，主要有三種搭配方法，包含 GitLab Server、GitLab Runner、以及創建 Deployment Environment。
本次示範教學會主要聚焦在 GitLab Runner 如何採取 Auto-scaled 方式進行 Build、Test、Package Apps；以及在 Deployment Environment 運用 Kubernetes 技術，做到 Auto Deploy、Review App。
正因為 Amazon EKS 能夠在 DevOps 過程提供所需要的彈性計算資源，幫助開發者在 GitLab 平台上面獲得以下三個層次的優勢：
- 在 GitLab 內建的部署工作流程當中，自動生成整套 CI/CD 最佳實踐腳本。
- Review App 過程，從 Merge Request 中可直接訪問應用程式 /App 的 UI 介面，並且根據 Git branch 名稱、專案名稱，自動生成 Review App 的 URL，以及在 Merge 前的最後防線進行 Approval 檢查。
- 加速 CI/CD 流水線，GitLab Runner 運行時候還可藉由 Amazon EKS Cluster 進行 Auto-scaled 的支援。
Amazon EKS 整合 GitLab ，需要兩大流程
影片最後，GitLab 資深解決方案架構師示範如何把 Amazon EKS 整合至 GitLab 執行 Auto Deploy，主要可分為兩大區塊流程，第一部分聚焦在 Amazon EKS cluster 的設置，第二部分則執行 Auto Deploy 設置。
第一塊可拆分為四個階段，首先教學怎麼創建 EC2 節點的 EKS cluster，第二階段示範把 EKS Cluster 連接到開發者的 GitLab Instance、Group 或 Project，下一步則使用 Cluster Management Project Template 創建一個 Cluster Management Project，以及最後一階段透過 Cluster Management Project 自帶的 Helm Chart，安裝在 Cluster 所需要的內建 App。
第二塊執行 Auto Deploy 設置，針對需要部署的 App 創建一個 GitLab Project，接著再把 gitlab-ci.yml 添加到 Project，並從 Web IDE 選擇及導入 Auto Deploy 的 CI 模版，讓 GitLab 自動生成最佳實踐的整套流水線。
幫助開發者更了解 Amazon EKS 整合 GitLab 的 QA 系列
Q：使用 Amazon EKS 之後，如何更有效率或優化資源去配置 Worker Node 的機器數量，以及如何有效空管開發維運的成本？
A：Kubernetes 除了本身有 HPA（Horizontal Pod Autoscaling）可根據使用程度自動調整資源流量，另外也能延伸使用 AWS Auto Scaling 方案，針對可擴展資源去設定自動擴展管理。另外在成本管控，雖然 Amazon EKS 會收取額外管理費用，但可透過 AWS 平台的 Calculato r計算每個 EKS 的價格，你會發現自動化部署及管理的費用，相對工程師人力的成本更加便宜。
Q：越來越多客戶考慮把現有 Application 變成容器部署，大多是爲了加快部署的效率，那麼變成容器模式之後，對 CI/CD 的工作流程有什麽影響嗎？
A：運用容器技術最直接的效果，可以讓應用程式的環境更一致化，例如 testing 環節、stage production，讓容器避開一些差異問題。至於 CD 部分要 delivery 一些 usage 不太一樣的時候，容器會幫忙做配置，所以 CI/CD 對容器的效益是相輔相成的。
Q： 客戶在開發流程漸漸會把 Infrastructure 變成代碼或文檔，是不是可以把程式碼跟現有的應用程式的 CI/CD 流水線整合在一起，達到一套完整的 CI/CD 部署流程？
A：觀察目前市場作法，主要分成兩個階段去做整體部署。如果規模比較小的團隊，會把 Infrastructure 代碼跟 App 代碼分開，在管理上會比較靈活；如果企業規模比較大，會有另外一個 Infrastructure 團隊來控制部署事情，這種情况之下，APP 的項目會生成一個 APP package，主要做到 delivery 這個階段爲止。而 Infrastructure 的項目會指定把需要版本的文檔，部署到他們的 Kubernetes Cluster。