聲稱信奉天主教的香港人和德國人

候任特首聲稱信奉天主。五任特首中，另外兩位亦是天主教徒，再加上末任港督彭定康是首位天主教徒總督，近代香港的領導，不少都相信天主。

一個人是否誠心篤信，只有自己和天主知道，外人無從置啄。但肯定的，是大部分港人都有聽聞過天主教，這個宗教在香港有過百年的歷史。多年前到德國上暑期德文課，認識了一位阿根廷同學。她跟我說她是天主教徒，周末會到南德一家修道院出席活動，並問我是否有聽過這宗教。我笑笑說，當然有吧，我們的特首也是天主教徒，很多學校和醫院都是教會和修會辦的。這女生以至許多歐洲人大概不知道天主教從明朝已傳入中國，也沒聽過16世紀的日本已有十三萬天主教徒，不知道那時日本逼害教徒，「二十六聖人」殉教事件。

在德國，天主教文化也深入社會。南德的巴伐利亞和巴符兩邦，以濃厚的天主教氛圍聞名。來德旅遊，必參觀華美而莊嚴的教堂，再看神聖的修道院。按 2018 數字，德國共有27.7%的人屬於天主教會，比新教的25.5%略多。而最多天主教徒的邦，是西部的薩蘭（Saarland），56.8% 的居民是教徒；其次是巴伐利亞（48.8%），第三是萊普州（40.3%）。至於天主教徒比例最少的邦，都在前東德：薩克森、布蘭登堡、梅普、薩克森—安哈特四邦的天主教會會員都少於人口4%。

德國的基民盟（CDU）是傳統上以男天主教徒為主的政黨，所以默克爾這位東德長大的女新教徒可以成為總理，實屬奇葩。而 CDU 在巴州的姊妹黨基社盟（CSU），亦以保守派天主教徒為主。1983年，巴州政府規定學校每個課室都要掛十字架，並在法例中寫到學校支持宗教教育。這規定多年來爭議不斷。德國憲法法庭於1995年曾裁定巴州規定學校掛十架是違憲，違反憲法保障的宗教自由。裁決引起不少反彈，超過25萬人聯署，也有三萬人上街遊行反對，被視為是德國史上最多人反對的憲法法庭判決。然而這裁決並無實際效力。CSU主導的巴州政府，在違憲判決出台後，立即加了一條新法律，寫明掛十字架是基於該州的歷史和文化傳統。巴州的十字架爭議，也是德國政教分離史重要的一章。究竟天主教應在社會扮演甚麼角色，值得討論。

然而在德國，大部分基督徒和天主教徒都沒有宗教生活。2018年Pew Research Institute的調查發現，德國有近半數人是non-practising Christians，也就是聲稱是信徒，但並無實踐他們的信仰，也就是例如沒有讀經祈禱；相反，只有22%是practising的信徒。天主教也慢慢變了像文化身分，多於宗教信仰。在德國遇著天主教徒，或許都是掛名的多，實踐的少，但與他們討論天主教與德國歷史和政治的關係，也是很好的交流。

本文獲授權轉載，題目由編輯所擬，原文可見於作者Facebook。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin