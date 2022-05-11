香港是大還是小城市？

來德後慢慢發現，香港並不是想像中的小。

港人多覺得香港是彈丸之地。常聽到人們說：「香港這麼小，為甚麼不出外看看世界？」加上這都市人煙稠密，居住環境擠迫，學校面積也多較外國小很多，港人對香港的感覺，就是地圖上微小的一點，毫不起眼，發展機會也不多。但來到德國，當我說來自香港時，德國人的反應都是嘩一聲，說你來自巨型城市，那裡很繁盛也有生氣。

香港對外國人來說是大都會。因為七百萬的人口，比所有德國城市都多，德國人口最多的城市柏林，都不過三百多萬人。放在歐洲，只有伊斯坦堡、莫斯科和倫敦三地的人口比香港多，第四位的聖彼得堡，只有五百多萬。以國家來看，歐洲48個國家或自治地區，只有二十個人口比香港多；丹麥、芬蘭和挪威的人口都不及香港。至於香港一千一百多平方公里的陸地面積，也比德國所有城市大（最大的柏林只有九百多平方公里）。按《World Population Review》2022年排名，香港人口在全球云云千萬城市中排行49。所以對歐洲人來說，香港不可能是小城市。他們都會疑惑，為何港人會認為自己來自彈丸之地。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

對於歐洲人來說，他們心目中的小型城市大概是人口幾千，巴士一小時一班，離大城市要坐一小時車的地方。問德國人從哪城市來，他們大多會說附近的大城市名字，或是離大城市多少公里。一些人雖然來自人口幾十萬的城市，但因為對外地人甚至其他德國人來說不算有名，他們都會以再大的城市代之。例如遇過一位來自西北部比勒費爾德（Bielefeld）的女生，這城市人口三十萬，在德國算中型城市，問她來自哪，她卻說離漢諾威一小時車程的地方。後來再問，才知她來自這個我曾去過的地方。聽見德國人說自己來自小鎮或小城市，我都會追問叫甚麼名字。因為一些地方我可能認識或去過，他們有些會說我一定未聽過而不肯講，我都會叫他們講。當他們知道我認識其家鄉，都會很高興。

來自小鎮的人，其實完全不用羞於講出家鄉的名字。正如來自小國立陶宛的人，在海外都會高聲講出國家的名字，不會只說自己來自俄羅斯附近；小國盧森堡人，也不會只說來自德國旁邊。他們最多會加一句，說明國家的位置，但首先講出的都是國家的名字。所以我常跟這些來自小市鎮的人說，不用怕講出家鄉的名字，哪怕是一條幾百人的小村，因為這是你的根。對方沒聽過，不是你錯，但說不定對方曾踏足過，很喜歡那裡，那你們必一見如故。

無論家鄉的人口是多是少，面積孰巨孰微，都盛載一個人的感情和成長。來自小村的人，理想可以很宏大。歐洲人看到亞洲的大都會，都眼界大開，像進入奇幻世界；而來自這些大都會的人，多會愛上歐洲的小村如此多情。不論來自何地，不用吹噓，也無須妄自菲薄，因為人的價值來自心頭的志氣，不在家鄉的大小。

本文獲授權轉載，題目由編輯所擬，原文可見於作者Facebook。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin