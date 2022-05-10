零售業瘋跨域，深耕各式消費者的全零售時代到來！

根據資策會《2021-2022民生消費數據力大調查》報告，2022年零售業在相關服務或產品的投資成長最大，從各個品牌的布局來看，這兩年零售業不斷推出新店型或是跨域結合，不管是原先產業別、市場、線上線下的界線都不斷被消弭，往全通路邁進。

跨產業-從女性搶攻家庭客 寶雅也賣五金、3C！

原先以美妝生活用品在女性市場打出一片天的寶雅，在去年也開始拓展旗下商品及服務，推出主打複合式居家用品的電商平台，更橫跨3C家電，此外更成立Youtube頻道《寶家POYA HOME》教導民眾如何運用商品自行解決居家修繕。

photo credit:Poyahome YouTube頻道 寶雅拓展觸角，從女性生活用品搶攻複合式居家用品市場，更開設Youtube頻道居家修繕教學。

跨市場-個人化需求激增 超商跨足生鮮快商務

看好個人化及小家庭需求，統一超商也開設open now便利快超市，以生鮮為主要販賣品項，擴大肉品、海鮮等生鮮商品，也與旗下foodomo串接外送服務，搶攻市區的生鮮需求，未來更可能複製類似店型更多進入社區。全家便利商店也跟進711開設社區生鮮便利新店型「Famisuper」，選址在台北市大安區及新竹竹北的住商混合都會區。新店型專攻小份量、易保存的生鮮商品，也配合都市生活習慣，包括冷凍法式料理及常溫酒櫃（紅酒、白酒、燒酒……）。另外近期也在板橋開設新店，更針對「快行動」、「懶商機」和「綠生活」等目標開發許多新服務，如首創APP訂便當功能，與在地商圈便當品牌合作，可以到全家取貨現做便當，除此之外也導入保溫餐食智能取貨櫃，讓保溫延長，不用擔心錯過用餐時段。此外也因疫情網購興盛，並開發了EC自助寄取功能，還有雙溫功能，讓民眾可以自助拿取包裹，減少等待時間。生鮮快商務市場越來越熱，零售商們也前仆後繼投入，紛紛針對都市型態消費推出新模式。

photo credit:shutterstock 為搶攻個人化及小家庭市場，統一超商與全家便利商店不斷開設新店型，也投入生鮮快商務市場。

跨線上線下-疫情渴望接觸 電商開店平台協助開拓全通路布局

電商開店平台shopline近期在台北誠品生活南西店開設實體概念店，集結30間人氣電商品牌，推出三個月快閃實體店，並根據不同波段推出不同主題，如第一波毛孩超市以寵物用品及品牌為主、第二波潮時尚伸展台以穿搭潮流品牌為主，第三波則以城市野餐為主題，販賣戶外露營野餐用品。此外各檔期也與公益團體合作，並搭配社群活動獲得IP贈品，企圖吸引更多消費者上門。一般消費者對於電商購買的疑慮就是沒有辦法接觸到實品，Shopline的做法幫助電商品牌有實際接觸到消費者的機會，開發更多的消費者，對於品牌和電商平台而言是雙贏。

大型電商平台穩紮零售經驗 深耕跨域消費者

根據經濟部統計處的統計，電商市場的銷售成長率又優於整體零售業，原先以3C商品打下電商版圖的PChome 24h購物，近年來也不斷深耕各類消費者市場，根據內部觀察，35-44歲的消費者躍升為今年消費最活躍的族群，年成長率近30%；18-24歲Z世代也有明顯成長，年成長率近20%，2022年整體消費者結構年輕化。掌握這些趨勢，PChome 24h購物也在接下來的檔期調整策略，深耕跨域消費者。以往用首創分會場的情境式購物吸引消費者，今年五月檔期又再進一步讓分會場界限消失，以不同角色類型的媽媽區分，給予消費者送禮建議，從3C到美妝通通都有，集結不同品類商品，在會場內也藉由產品跨域來滿足消費者不同需求！「520」5月20日檔期也將目標受眾擴及到所有想表達愛的對象，以柔性訴求來溝通跨域消費者，不同於過往市場單純向女性或媽媽背景的消費者喊話，有機會持續提升新客群。

photo credit:爆米花數位 PChome 24h購物深耕各類消費族群，柔性訴求也是行銷溝通的重要策略之一。

除此之外，PChome 24h購物今年也特別與皓式宅食工作室跨域合作，推出「藍帶主廚到你家」饗宴料理餐盒，讓消費者在今年母親節不用冒著疫情的危險出門慶祝，在家也能享受星級料理，滿足高消費族群的精緻味蕾。另外，也推出「Lofi Mom」特別企劃，將媽媽的叨念聲如「出來吃飯！」、「又把家當飯店！」等熟悉的語句融入chill beats中，搭配日系動畫並結合母親愛用好物進一步呈現商品，嶄新的跨域行銷手法令人耳目一新！

photo credit: 爆米花數位 PChome 24h購物推出「Lofi Mom」特別企劃，結合媽媽的碎念及Chill beats，引起異鄉遊子共鳴。

在這些操作下，PChome 24h購物的Z世代及壯世代的用戶不斷增長，足見PChome 24h購物運用過去幾十年來的網路零售經驗穩紮穩打，以綜合型電商角色分眾溝通不同的消費者，豐富品牌風格調性，也把握客群黏著度。

無論是實體或是電商起家的零售業不斷在嘗試跨域，提供更多通路和服務，未來的全零售時代將會提供消費者什麼樣的新局面，讓我們拭目以待。

本文章內容由「爆米花數位」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。