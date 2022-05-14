台灣網美分級表：那些靠「賣肉」走紅上新聞的，頂多算是「青銅級」
我們想讓你知道的是
新聞中時不時能看到「網美」的負面報導，也常聽見很多人質疑網紅好像不用工作就能光鮮亮麗的生活，這類不好的觀感，導致網美和網紅幾乎變成一種貶抑詞，但社會上有很多懂得利用自己優勢，加上努力學習的人，真正讓自己活得比別人更加漂亮。
很多人在滑Instagram的時候都會看到不少網美，你是不是也有疑問，為什麼其中有些明明不是百萬粉絲等級的網紅，仍能看到他們各種出國玩、買奢侈品、吃高檔餐廳、住一晚幾萬塊的高級酒店。從滿滿的吃喝玩樂照片來看，這些人就像是都不用工作似的，而且好像一個月花費就超過你一年薪資？有你一輩子無法享受的生活？
其實，如果只是當模特兒拍拍照，或是接一些活動Show girl的工作，除非你是知名藝人等級的名模，根本賺不到多少錢。或許你會想，這些人應該就是把自己的青春肉體在社群媒體上大量曝光，之後就會有特殊管道前來詢問是否願意從事像是包養、飯局、國外伴遊等工作，然後從中賺錢？
如果這樣想，那你就見識太淺薄了。以下作者以自己身邊認識的實際案例為例子，把「網美」分成不同的等級，其實想要真正活得漂亮，還是得靠本事的。
青銅、白銀級：開個小網店、接接代言，是最好的結果
如果網美能分級，文章開頭寫的那種案例，頂多算是青銅級的。
當然這樣賺錢方式不偷不搶，在沒有違法的情況下，我們當然是給予尊重，可是這樣的方式，其實容易淪為免洗的網紅網美，可能靠自己的暴露而在爆料公社或一些新聞網站紅上幾天，下個月大家都忘記你是誰了，更別提以此謀生。
這樣的網美因為不懂經營，無法累積太多人脈，如果又沒有太高的學經歷與工作能力，最後很可能淪為上述靠特殊管道賺錢的大宗，甚至是年紀輕輕就生了小孩，但是往往之後也沒人關心了。
當然其中也有好一點案例，自己開個小網店，賣些女用物品給自己生活圈內的人，可以自己當Model節省成本，如果能在某些族群建立口碑，就能夠好好養活自己，也可能會接到一些代言或是Show girl之類的活動收入、做直播主等等，若是做得好，收入也算不錯，這算是白銀級的網紅。
黃金、白金級：建立順風順水的關係，進軍業務性質工作
比較懂得經營自己的網美，基本上能做到想要的話每餐都有人請客，晚上去哪玩樂都有人買單，生活開銷基本上都有著落：朋友多，姊妹多，生日那個月要開十次以上的生日派對。
這些人懂得打點自己形象，建立良好人際關係，可能會是某些圈子的女神級人物，也不會得罪人，往往能受到很多人特別的優待（當然，包括許多「好人」與工具人），在社會上順風順水。
我周遭這樣的網紅，最後往往會嫁給有點家底或是收入不錯的社會中堅份子，比如工程師或者醫生律師之類，轉型為為母嬰網紅或是逐漸淡出於社群平台，這樣也算是個黃金等級的網紅。
這樣的網紅如果轉型做業務性質的工作，通常能有不錯的收入——當然前提是自己也要能夠自我學習提升，讓自己升級成白金級的網紅。這種網紅轉為業務性質工作的案例，在一些新興類型行業中其實非常常見。
鑽石、星耀級：強烈的學習心態加上好EQ，完成階級跳躍
其實不管是誰，要靠個人能力與美貌賺到能買名車豪宅的錢或是嫁入豪門，都必須要有一定的頭腦，知道自己在眾多網紅網美之中有哪些優勢劣勢，找到自己的客群，包裝自己作出精準的行銷「變現」。
能做到這種程度的網美，通常都會有專業人士幫忙，甚至連留言回覆、私訊回覆等都有專人處理，但是不管如何，對外形公關形象一定符合人設，並且應對進退得宜。
畢竟網美如果只想吃青春飯，永遠都會有比妳年輕、身材比妳更好、長得比妳更美的人出現，等到身體外貌開始衰老，這時候若要求突破，就得靠自己的個性、魅力、手腕來取勝。
能夠進入這種階段的，基本上已經讓自己的魅力突破年齡限制了。這樣的網美除了外表之外，多半都會有些社會認同的角色，比較軟性的如藝術總監、行銷女神之類，甚至會自行創業做一些買辦類型的生意，小到珠寶首飾，藝術品，大到土地豪宅。
這類網紅可能會出沒於一些商會或是社會公益類的團體中，也可能打入貴婦圈，藉此發掘出賺錢機會，一次獲利可能就是一般人工作好幾年才能獲得的報酬。
對他們周遭的大人物來說，這些網紅的價值不只是美貌，而是幫忙他處理重要的事情，自然可以從這些大人物的「小事」中得到相當高的收益，堪稱鑽石級的網美。
至於更有頭腦的網美，懂得投資自己、把自己包裝成創業家或是某領域的專家，甚至會去進修，想辦法考個名校的在職專班，進而認識更多大人物，或者說，藉此把自己塑造成大人物。筆者周遭也有朋友因此認識了某些企業的接班人，進而結婚，成功完成階級跳躍。
這種類型的網美要能有強烈的學習心態，還得加上不錯的EQ，能找到方法讓自己的優勢無限放大，不管要自己做事業，還是幫忙其他大人物辦事，都能有相當好的效果，要說是星耀級的網美也不為過了。
長得漂亮是優勢，活得漂亮是本事
除了上述這些等級外，這種會出現在報章雜誌中，可能基本上已經是公眾人物，別人需要一輩子都得不到的東西，他可能唾手就可以取得的「傳奇級」網美。
這些人若是入住頂級豪宅，不會是因為嫁入豪門，而是靠自己手腕、能力（與一點點運氣）爭取到，這類網紅多半有相當的學經歷，可以得到社會高層名流的認同，繼而讓名流投資自己的事業，而加上自己的頭腦跟手腕，或許還有一些因美貌而得到的便利，進而獲得成功，但這樣的案例確實非常稀少。
其實，不管在社會上有任何資源或產業，在外走跳運氣也是重要的成分，筆者就有朋友因為在夜店喝到爛醉，被某個富二代帶走，陰錯陽差有了小孩，反而等於有了法律保障「飯票」的母憑子貴故事，但是通常情況下，這種機率並不算高。如果真的想要財富自由人生，還是得盡可能學習精進、提升自我價值、並且至少擁有一項專業技能，不要讓自己成為除了美貌其他都拿不出手的花瓶。
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輸在數據，或贏在數據？AWS免費線上研討會為企業制定必勝數據戰略
我們想讓你知道的是
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- 日期：2022年5月25日（星期三）
- 時間：2:00 PM～5:00 PM
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