從《我們與惡的距離》到《華燈初上》佳作不斷，台劇如何走出台灣、登上國際？

文：陳凱棠

台灣影視產業近年不斷掀起風浪，勢頭很大。影視工作者皆張開雙臂奮力追趕，往更高的浪頭踏去；政府、公部門也鼓足勁力，吹波造浪，盼更多的踏浪者能乘勢而起。

近兩年業界都感覺台劇能量終於爆發，從2019年開始，《我們與惡的距離》、《俗女養成記》等劇引爆熱潮，到這兩年《天橋上的魔術師》、《斯卡羅》、《茶金》、《火神的眼淚》更是佳作不斷，去年底《華燈初上》迎來台灣影視的高潮。

這些戲劇開始跨出台灣，在不同區域形成風潮、造成話題。但這波熱度能否持續？該如何更進一步？

近年台劇轉型力道強勁，造成這波轉變有諸多因素，過去因為電視台的內容需求，必須公式化的生產各種內容，讓頻道能夠不斷有新內容接續而上，因此只要電視台買單，收視率過得去，製作單位（有時就是電視台自己）不怕沒飯吃。如曾經的偶像劇、鄉土劇，一齣戲的長度可能以年計算。

而今不是如此，網路打破物理空間、加快資訊的傳遞與接收，觀眾接受到來自全球的內容，戲劇節目等影視內容不再如過去一般只是與本土內容相競技，而是必須站上全世界的擂台，與全球對打。

2015之後，行動裝置的普及，讓OTT平台、網路影音平台亦開始普遍。台灣當時出現如《麻醉風暴》等類型影集，開出第一槍，職人題材、懸疑類型，吸引了觀眾的注意，驚醒整個業界。

歐美、日韓的影集，在類型、議題等面向，早已經都多元發展，台劇若是要站上國際舞台與之匹敵，開發更多元的劇種勢在必行；另一方面，如何把製作技術向上提升，讓劇集作品更為精緻，產業也必須思考。

但要讓台灣的作品能站上國際舞台，除了製作團隊、創意團隊的努力之外，政府文化部門究竟能提供什麼幫助？讓整個產業能繼續強化、多角的發展？

其實有許多跡象可以看出，文化部、文化內容策進院或是公共電視，近年不斷嘗試各種管道，要讓台灣影視工作者與國際接軌，走出台灣，迎向國際。

Photo Credit: 百聿數碼提供

國際合作、合資趨勢成形，台灣影視產業的下一步？

台灣在地理位置的特殊，歷史經歷上的獨特，與各個亞洲民族的交流，台灣社會文化某種程度呈現了亞洲國家進入21世紀之後的嶄新面貌，豐富多元的文化，對於創意、戲劇開發，有相當高的潛力，因此國際OTT平台進入亞洲之後，台灣一直都是重要標的。

《我們與惡的距離》、《通靈少女》等影集，都由公視、文化部推動發展、孵化，並將版權賣給HBO Asia，走入國際；HBO Asia甚至直接加入《通靈少女2》的製作，顯見台灣的故事確實已經受到國際團隊的認可與重視。Netflix崛起後，對亞洲內容一直有著高度興趣，積極在日本、韓國與泰國等亞洲國家展開投資與合作。

在台灣，Netflix亦投資製作《罪夢者》、《極道千金》與《彼岸之嫁》，可惜效果不如預期，此後Netflix雖未再參與全程參與製作，但依然持續收購台灣戲劇內容的播映權，去年底《華燈初上》獨家登上Netflix，亦是憑藉此模式

鑑於此，國際的資金、平台，對台灣的影視產業肯定是加分，甚至可能產生加乘效果。若是在影視技術上也能交流合作，肯定對雙方也都有益處。如前所述，跨國合作在亞洲各區如火如荼，各國都急於將自己影視工業強化的更加龐大，台灣的影視產業鍊近年正在成形，此波浪潮勢必得迎頭踏上，讓台灣的影視工業能夠更快速地發展。

孵化一套影集的成本、風險如此高聳，跨國交流管道亦難尋，一直是影視從業者最為艱辛的酸楚。而政府，本著作為各個產業後盾的角色，除了補助，政府文化部門也不斷嘗試鋪地開路，打通國內與國際間交流的橋樑，文策院今（2022）年3月就在此一願景下，與法國南特影展的南方製片工作坊以及法國里爾Series Mania劇集展簽署「合作備忘錄（MOU）」，為台灣推開與歐洲交流的大門。

Photo Credit: 文策院提供 文策院董事長丁曉菁（右）、Series Mania大會電視劇集展會總監Laurence Herszberg（左）簽署合作備忘錄

打開與歐洲交流的大門

台灣社會過去深受日韓、美國文化的影響，日劇、韓劇以及美劇的風潮，近年不斷影響台灣，《月薪嬌妻》、《四重奏》、《逃避雖可恥但有用》等日劇，都曾在台掀起話題；美國影集《紙牌屋》、《絕命毒師》、《怪奇物語》等，也都在台紅極一時；韓劇更不用說，近十年年引發的熱潮早已橫跨全球，去年更上層樓，由Netflix出資的《魷魚遊戲》等韓劇的創造前所未及的佳績，世界有目共睹。

但台灣與歐洲影視產業的關係，可以說是又遠又近。台灣新電影受到法國新浪潮很大的影響，許多歐洲的藝術電影，也在90年代之後於台灣電影圈引發討論；但在商業影集、劇集的作品，台灣與歐洲過往並沒有那麼多交流。因此此次文策院與歐洲影視展會簽署合作備忘錄，可望開啟台灣與歐洲在商業影劇內容、技術的交流。

Photo Credit: 文策院提供 南特三洲影展「南方製片」工作坊總監Guillaume Mainguet（左）、文策院董事長丁曉菁（中）、南特三洲影展藝術總監Jérôme Baron（右）。

法國南特三洲影展（簡稱南特影展）創辦於1979年，南特影展多年來致力於將亞洲、非洲、拉丁美洲的電影推介至歐洲。此次與文策院簽署MOU的「南方製片工作坊」（Produire au Sud, PAS）為南特影展的一部分，成立於2000年，致力於人才培育，開發有潛力的新銳國際合制案，為影視工作者提供培力與跨國合制的資源。

對於能夠與文策院合作，南特製片工作坊總監Guillaume Mainguet保持高度樂觀，他認為過去與台北電影節合作6屆的訓練計畫，讓南特影展獲取了關於台灣電影的扎實知識，也知道其中的網絡與需求，使得接下來與文策院的合作能夠更好的銜接。