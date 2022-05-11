從《我們與惡的距離》到《華燈初上》佳作不斷，台劇如何走出台灣、登上國際？
我們想讓你知道的是
這個時代裡，影視聚集的開發依然面對諸多競爭，開啟國際合作的橋樑是第一步，如前所述，台灣的影視產業在近5年才脫離傳統電視台製程的綑綁，接下來如何在載體不斷轉換、各類內容爆炸的時代，建立完整的影視產業鍊，依然是一大挑戰。
文：陳凱棠
台灣影視產業近年不斷掀起風浪，勢頭很大。影視工作者皆張開雙臂奮力追趕，往更高的浪頭踏去；政府、公部門也鼓足勁力，吹波造浪，盼更多的踏浪者能乘勢而起。
近兩年業界都感覺台劇能量終於爆發，從2019年開始，《我們與惡的距離》、《俗女養成記》等劇引爆熱潮，到這兩年《天橋上的魔術師》、《斯卡羅》、《茶金》、《火神的眼淚》更是佳作不斷，去年底《華燈初上》迎來台灣影視的高潮。
這些戲劇開始跨出台灣，在不同區域形成風潮、造成話題。但這波熱度能否持續？該如何更進一步？
近年台劇轉型力道強勁，造成這波轉變有諸多因素，過去因為電視台的內容需求，必須公式化的生產各種內容，讓頻道能夠不斷有新內容接續而上，因此只要電視台買單，收視率過得去，製作單位（有時就是電視台自己）不怕沒飯吃。如曾經的偶像劇、鄉土劇，一齣戲的長度可能以年計算。
而今不是如此，網路打破物理空間、加快資訊的傳遞與接收，觀眾接受到來自全球的內容，戲劇節目等影視內容不再如過去一般只是與本土內容相競技，而是必須站上全世界的擂台，與全球對打。
2015之後，行動裝置的普及，讓OTT平台、網路影音平台亦開始普遍。台灣當時出現如《麻醉風暴》等類型影集，開出第一槍，職人題材、懸疑類型，吸引了觀眾的注意，驚醒整個業界。
歐美、日韓的影集，在類型、議題等面向，早已經都多元發展，台劇若是要站上國際舞台與之匹敵，開發更多元的劇種勢在必行；另一方面，如何把製作技術向上提升，讓劇集作品更為精緻，產業也必須思考。
但要讓台灣的作品能站上國際舞台，除了製作團隊、創意團隊的努力之外，政府文化部門究竟能提供什麼幫助？讓整個產業能繼續強化、多角的發展？
其實有許多跡象可以看出，文化部、文化內容策進院或是公共電視，近年不斷嘗試各種管道，要讓台灣影視工作者與國際接軌，走出台灣，迎向國際。
國際合作、合資趨勢成形，台灣影視產業的下一步？
台灣在地理位置的特殊，歷史經歷上的獨特，與各個亞洲民族的交流，台灣社會文化某種程度呈現了亞洲國家進入21世紀之後的嶄新面貌，豐富多元的文化，對於創意、戲劇開發，有相當高的潛力，因此國際OTT平台進入亞洲之後，台灣一直都是重要標的。
《我們與惡的距離》、《通靈少女》等影集，都由公視、文化部推動發展、孵化，並將版權賣給HBO Asia，走入國際；HBO Asia甚至直接加入《通靈少女2》的製作，顯見台灣的故事確實已經受到國際團隊的認可與重視。Netflix崛起後，對亞洲內容一直有著高度興趣，積極在日本、韓國與泰國等亞洲國家展開投資與合作。
在台灣，Netflix亦投資製作《罪夢者》、《極道千金》與《彼岸之嫁》，可惜效果不如預期，此後Netflix雖未再參與全程參與製作，但依然持續收購台灣戲劇內容的播映權，去年底《華燈初上》獨家登上Netflix，亦是憑藉此模式
鑑於此，國際的資金、平台，對台灣的影視產業肯定是加分，甚至可能產生加乘效果。若是在影視技術上也能交流合作，肯定對雙方也都有益處。如前所述，跨國合作在亞洲各區如火如荼，各國都急於將自己影視工業強化的更加龐大，台灣的影視產業鍊近年正在成形，此波浪潮勢必得迎頭踏上，讓台灣的影視工業能夠更快速地發展。
孵化一套影集的成本、風險如此高聳，跨國交流管道亦難尋，一直是影視從業者最為艱辛的酸楚。而政府，本著作為各個產業後盾的角色，除了補助，政府文化部門也不斷嘗試鋪地開路，打通國內與國際間交流的橋樑，文策院今（2022）年3月就在此一願景下，與法國南特影展的南方製片工作坊以及法國里爾Series Mania劇集展簽署「合作備忘錄（MOU）」，為台灣推開與歐洲交流的大門。
打開與歐洲交流的大門
台灣社會過去深受日韓、美國文化的影響，日劇、韓劇以及美劇的風潮，近年不斷影響台灣，《月薪嬌妻》、《四重奏》、《逃避雖可恥但有用》等日劇，都曾在台掀起話題；美國影集《紙牌屋》、《絕命毒師》、《怪奇物語》等，也都在台紅極一時；韓劇更不用說，近十年年引發的熱潮早已橫跨全球，去年更上層樓，由Netflix出資的《魷魚遊戲》等韓劇的創造前所未及的佳績，世界有目共睹。
但台灣與歐洲影視產業的關係，可以說是又遠又近。台灣新電影受到法國新浪潮很大的影響，許多歐洲的藝術電影，也在90年代之後於台灣電影圈引發討論；但在商業影集、劇集的作品，台灣與歐洲過往並沒有那麼多交流。因此此次文策院與歐洲影視展會簽署合作備忘錄，可望開啟台灣與歐洲在商業影劇內容、技術的交流。
法國南特三洲影展（簡稱南特影展）創辦於1979年，南特影展多年來致力於將亞洲、非洲、拉丁美洲的電影推介至歐洲。此次與文策院簽署MOU的「南方製片工作坊」（Produire au Sud, PAS）為南特影展的一部分，成立於2000年，致力於人才培育，開發有潛力的新銳國際合制案，為影視工作者提供培力與跨國合制的資源。
對於能夠與文策院合作，南特製片工作坊總監Guillaume Mainguet保持高度樂觀，他認為過去與台北電影節合作6屆的訓練計畫，讓南特影展獲取了關於台灣電影的扎實知識，也知道其中的網絡與需求，使得接下來與文策院的合作能夠更好的銜接。
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中英雙語節目主持人路怡珍：把每一次回家當成充電的旅行、期待每一次回家的時候
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在離開主播台後便轉型成全方位主持的路怡珍，時常得在不同身份之間轉換，每天還需要快速掌握國際議題、商業科技趨勢等相關知識。儘管身處在緊湊的工作節奏及壓力下，路怡珍未曾被打亂她一貫的從容與自信，甚至還能維持她所堅持的「質感生活」，箇中秘訣就在於「住顏‧有樹」。
「當世界還在沉睡，我卻早在享受碧綠的河水與自然的景觀，用一早的晨間活動，豐富我的質感生活。」對忙碌的中英雙語節目主持人路怡珍來說，在快步調的都會節奏下，回家該是一種放鬆充電的享受，尤其是居住在享有交通便利、離囂不離城的大自然中，營造出悠活自在的度假感更成為她放鬆自我、快速充電的溫暖歸處。
在離開主播台後便轉型成全方位主持的路怡珍，除了國內外論壇主持、即時口譯、自製英語專訪節目外，2021年初也開始在Clubhouse和浩爾共同主持《全球串連早安新聞》，節目在Podcast總排行榜蟬聯一週冠軍；也因為如此，時常得在不同身份之間轉換的她，每天還需要快速掌握國際議題、商業科技趨勢等相關知識。儘管身處在緊湊的工作節奏及壓力下，路怡珍未曾被打亂她一貫的從容與自信，甚至還能維持她所堅持的「質感生活」，箇的秘訣就在於「住顏‧有樹」。
以四季更迭的不同樣貌，營造讓人充滿能量的生活環境
說起大台北地區最離囂不離城的地方，非淡水莫屬。談及自己對淡水的印象，路怡珍表示，「小時候第一次的校外教學，就是在淡水，它是一個記憶的綜合體，不僅有特殊的街市、人文，還有傳統，還因離紅樹林很近，校外教學的老師仔細地介紹各種自然的景觀，是記憶中非常特別且鮮明的印象。」直至今日，在大台北地區生活的她，當與時間競賽的新聞工作帶來龐大的壓力時，「只要想到放鬆，不論是視角上或心情上的轉變，就會想起淡水帶給我的感受記憶。」
許多人會將旅行做為紓解壓力的一種方式，路怡珍也是，然而她也分享了另一種思維，「對於旅行來說，我們不需要去到新的地方，我們需要的是新的眼光。」她進一步解釋，「在生活之處，即便地理位置沒有變動，但是可以看到大自然一年四季更迭的不同樣貌，就是一個能夠重新療癒、重新充滿能量的生活環境。」
女性購屋必備三要素：安全、安靜、安定
因此，在居住環境的選擇上，從女性視角出發，路怡珍指出有三個「安」必需被滿足，分別是：安全、安靜與安定。「首先，對女性來說，無論是出國或是在外工作、下班聚餐，無論多晚回家，在回家的路上或過程中，安全一定是首要，而便捷的交通運輸便能解決這個痛腳。我有不少外國朋友相當驚豔於大台北地區的捷運，便利效率又很安全。」
再者，每一個人身上都有很多不同的壓力，自然會希望到了一個地方之後，就能安安靜靜地找到自己的歸屬，遠離這種城市喧囂的感覺。「至於第三個『安』，是我覺得最重要的，因為現在環境不穩定的變動太多了，更需要在一個自己居家的地方感受到安定，那種安定可能來自於大自然，也可能來自於跟家人有品質地相處，或者就是跟自己有一個心靈SPA的旅行。」路怡珍說，「其實簡單來說，就是利用各種設計的巧思，或是氣氛的營造讓居家環境及空間呈現出安全安靜安定的感覺。如此一來，在家不僅能享受質感生活，也能重新獲得療癒、重新充滿能量。」
「住顏．有樹」的質感生活，讓「家」成為最佳心靈SPA處所
在每一次有重要的專訪或是拍攝前，路怡珍皆會藉由泡澡來紓解壓力，「一來女生會需要消水腫，放鬆身體的壓力；再來泡澡的時間也能好好思考，讓我沉澱下來，能有更好的表現。」所以她認為在生活中，如果能夠擁有自己湯屋，一定會成為她每日報到的最佳心靈SPA處所。
工作生活的壓力無所不在，路怡珍表示若每個人都能經營好自己的生活，就會有力量去照顧和愛身邊的人，「所以居家空間及環境相當重要，若能備齊這些要素，我會很珍惜，並把每一次回家當成一個充電的旅行，也會很期待每一次回家的時候。」
山水成畫、大樹造屋，「森原樹」一站進北市打造質感森活
將自然、陽光與綠意引進居住空間的「森原樹」，讓居住社區變成一個充滿能量的大自然，也讓住戶從進入社區、回到家的過程中就能放鬆自我，恣意徜徉在樹林帶來的清新氛圍裡，為住戶帶來愜意安靜的安定力量。而鄰近竹圍捷運站，便捷又安全的交通，一站進北市，輕鬆切換場景，享受離囂不離城的便利外，對於重視生活品質的族群而言，更享有同樣位於捷運紅線，卻不到士林一半價格的甜美房價，更容易實現「住顏．有樹」的質感生活。
森原樹｜一站進北市，森態系溫泉莊園：https://nsyt.jsl34.com.tw/
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