台灣8名漢生病患家屬獲日本國賠，樂生自救會呼籲立院跟進比照辦理
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民進黨立委洪申翰表示，漢生病病患及家屬人權的保障，無法透過1次法律判決就能夠獲得平反，最重要的還是病患和家屬在生活中面臨一道又一道的關卡能不能被解決，以及政策是否能考慮患者的需求。他也重申希望台灣8位病患家屬透過跨過訴訟獲得國賠的案例，意義能往前延伸，給台灣乃至跨國的漢生病家屬一個保障。
2019年日本通過《漢生病家屬補償法》，對過去不當政策做出道歉跟補償，也適用於殖民過的台灣、韓國。經過跨國訴訟，台灣有8位病患家屬得到補償。今（10）日上午立法院有一場三方國際記者會，律師團希望台灣立法院能比照日本經驗對家屬制定補償規範。另對於重建「漢生醫療人權園區」過程資訊不透明，樂生保留自救會要求政府正視高齡樂生院民在地療養的權利。
民團立委籲國會借鏡日本，訂定賠償家屬規範
樂生保留自救會、青年樂生聯盟等團體今與日本、韓國的相關團體三方連線，串連台日韓三地病患家屬，在立法院召開記者會，呼籲除落實目前已有的《漢生病病患人權保障及補償條例》外，也應比照日本，制定《漢生病家屬補償法》等法案，對於漢生病患者的家屬也能做出相應補償。
漢生病舊稱痲瘋，致病原為痲瘋桿菌，患者身上會出現紅、白斑塊，嚴重恐導致失明、耳聾，爪型手、獅面、肥耳、手足末端缺損等狀況。由於早年對於漢生病的不了解，認為它無藥可醫且具高度傳染性，日治時期，政府對病患採取「強制收容、絕對隔離」政策，1930年成立樂生療養院，戰後延續原先政策，收院人數達到高峰，樂生療養院內有近千張的病床。
樂生保留自救會會長李添培表示：「我們像什麼？跟動物園一樣啊！給吃給住這樣就好啊！這是國家絕對不對的地方，是最不人道的地方。」李添培回憶起過去在院內遭受的不人道對待，難掩激動。
台灣律師團代表陳孟秀認為台灣應效法日本，對漢生病人家屬訂定賠償規範。她指出：「他們（漢生病患）跟他們的骨肉就是分離的狀況，然後在這個社會上遭受到，無論是國家或者是社會的各種歧視，或者是差別待遇。」
台灣人權促進會副秘書長余宜家也指出，「社會對於漢生病患歧視，可能延伸至第二代甚至第三代。」政府不能坐視不管，應積極給予漢生病患家屬相對應賠償。
台灣病患家屬代表王雅慧則表示，她的母親1歲的時候，外祖母就因為漢生病就被日本兵帶走；大舅則是20歲進入樂生療養院，一待就是70餘年。
改建問題重重，立委盼傾聽院民心聲
樂生歷史建築的文資價值已廣受肯定，但如何讓重建與院民安養需求不衝突，仍是一個問題。《苦勞網》報導，雖然衛福部承諾計畫執行應多與樂生保留自救會、青年樂生聯盟溝通，但負責執行的樂生院方卻執意以工程思維主導，不願根據院民提出的意見修正計畫，導致爭議在院區不斷擴大。
現在樂生院方將院區修繕分割為多個標案，由於主要影響院民的兩個標案工期重疊，恐導致院民搬遷問題浮現。另外，已經修繕完畢的部分區域進出動線狹窄，地面裝設景觀地燈，雖然看上去頗有文創園區的「文青風」，卻極不符合院民需求，造成駕駛代步車的院民出入麻煩。最後，目前通過的「蓬萊舍監造方案」，欲將保存完整樂生抗爭運動歷史的蓬萊舍，改建為3間套房，抹除運動軌跡，也引起許多不滿。
對此，樂生保留自救會提出五大質疑，包括政府對於園區整體規劃資訊不透明、院民擔心搬遷問題；公共空間蓬萊舍本來規劃保存運動紀念館，卻可能改建套房；入口重建採取陸橋電梯方案；院舍修繕過程缺乏配套，文物有受損風險；以及院區缺乏充足照護人力。
與會的民進黨立委洪申翰表示，漢生病病患及家屬人權的保障，無法透過1次法律判決就能夠獲得平反，最重要的還是病患和家屬在生活中面臨一道又一道的關卡能不能被解決，以及政策是否能考慮患者的需求，例如樂生院現在已經進入古蹟修繕階段，如何兼容古蹟修繕和舊院區院民的生活需求，應是中央政府需要好好思考的部分。他也重申希望台灣8位病患家屬透過跨過訴訟獲得國賠的案例，意義能往前延伸，給台灣乃至跨國的漢生病家屬一個保障。
時代力量立委王婉諭針對現在樂生療養院的改建過程，認為有很多必須要修正的內容，呼籲衛福部必須傾聽院民心聲，不論是在溝通或規劃上盡可能的尊重病友，「我們應該還給他們國家欠他們的，應該給他們足夠的尊嚴，讓他們能夠再次感受到正義，而不是在改建過程再次犧牲他們的生活權益。」王婉諭指出，看到現在衛福部許多「該作為而不作為」、忽略樂生院民的部分，希望透過這次的記者會，相關單位能夠正視並且處理。
新聞來源
- 台日韓漢生病病患家屬國家賠償國際記者會
- 漢生病（衛福部疾管署）
- 樂生療養院裡的貞德舍（臺灣女人）
- 樂生修繕無視上位計劃 自救會籲跨部會協商（苦勞網）
- 日本立法承認「過去錯誤」 補償台8漢生病患家屬（鏡新聞）
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核稿編輯：楊士範
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俄烏戰火後的危機！台灣天然氣10%缺口 中油準備好應戰了嗎？
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天然氣被國際視為最佳橋接能源，台灣也計畫將燃氣發電佔比調升至50%、燃煤降至30％、綠能提高至20％，以完成2025年非核家園之能源轉型目標；然而台灣天然氣幾乎全仰賴進口，若要提高燃氣發電配比，勢必要增加氣源購置，並確保原料能穩定輸入。
氣候快速變遷、全球暖化劇烈，聯合國氣候變化綱要公約《巴黎氣候協議》主張各國政府應減少碳排、調整能源配比，以逐步朝向100%再生能源發電的綠色未來。天然氣被國際視為最佳橋接能源，台灣也計畫將燃氣發電佔比調升至50%、燃煤降至30％、綠能提高至20％，以完成2025年非核家園之能源轉型目標；然而台灣天然氣幾乎全仰賴進口，若要提高燃氣發電配比，勢必要增加氣源購置，並確保原料能穩定輸入。
經濟部統計台灣天然氣進口比例，分別是澳洲約32％、卡達約25%、俄羅斯約10%。適逢今（2022）年3月中油與俄簽約供氣合約期滿，也因俄國總統普丁宣布「不友善國家」須以盧布購買天然氣，中油表示將不會與俄羅斯續約，現貨氣將採機動性購買，由不特定國家作為供應替代方案；然而，不指定氣源又想隨時找到符合的供貨量、熱值與船期安排來購買，供氣真能唾手可得、穩定無虞？外界都在熱切關注。
綜觀國際天然氣進出口趨勢，澳洲東部新興煤層天然氣（Coal Seam Gas，簡稱CSG）出口量持續成長，70％輸出至日本、韓國、中國等亞洲多國市場，使澳洲仍坐擁世界最大液化天然氣供應國寶座。傳統天然氣是由不透水岩石覆蓋的多孔砂岩地層中取得，氣體透過浮力經氣井移動至地面，無需抽取，但隨蘊藏量下降，需要由非傳統天然氣來補足。過去CSG熱值低，且技術未臻純熟、用水量高、恐有污染風險而無法量產；如今技術革新，能夠利用壓力變化來取得吸附於煤質基中的天然氣，同時用水量少，不致消耗澳洲珍貴的水資源，且鑽井成本比傳統多孔砂岩層天然氣低廉許多。
為供應出口所需，澳洲東岸的傳統天然氣儲量面臨枯竭窘境，未來5-7年須倚靠昆士蘭州內超過85%的大型CSG庫存，來支持生產量能，轉換為液化天然氣（Liquefied Natural Gas，簡稱LNG）滿足外銷需與其國內市場需求。澳洲政府也正擴大天然氣運輸管道佈建與效能，將北部與東部市場連接，並開發更多氣田，強化天然氣現貨供應力。我國雖然與澳洲簽約購置天然氣，但大多與西澳地區供應商交易，未與東澳產業締結合作關係，少了對新興氣源的探索，十分可惜。
對於俄羅斯「斷氣」解方，亦有增加卡達進口之呼聲，但中東區域局勢不定，恐對氣源供應造成嚴重影響。美國於1984年將伊朗列為恐怖主義國家，而沙烏地阿拉伯等中東鄰近國家也因伊斯蘭教派立場分歧，與伊朗對立，其友好國卡達也遭受波及，與多國失去外交關係，被施以經濟與交通封鎖，天然氣出口風險極高。已有烏俄戰爭作為前車之鑑，中東長久以來政局動盪，只怕危機一觸即發，造成台灣氣源將出現更大的缺口。
當亞洲國家紛紛採買東澳LNG，台灣進口澳洲LNG卻僅限於西部、尋找隨機氣源現貨氣供發電使用，不僅錯過購置先機，更難保充足貨源。東澳天然氣在國際間炙手可熱，但中油是否已準備與東澳廠商發展堅實合作關係、入手穩定氣源未雨綢繆、深化與澳洲經貿交流？除了深思熟慮，也須儘速展開東澳天然氣採買計畫，才可確保燃氣供電原料充沛、穩健能源轉型進程。