台灣8名漢生病患家屬獲日本國賠，樂生自救會呼籲立院跟進比照辦理

2019年日本通過《漢生病家屬補償法》，對過去不當政策做出道歉跟補償，也適用於殖民過的台灣、韓國。經過跨國訴訟，台灣有8位病患家屬得到補償。今（10）日上午立法院有一場三方國際記者會，律師團希望台灣立法院能比照日本經驗對家屬制定補償規範。另對於重建「漢生醫療人權園區」過程資訊不透明，樂生保留自救會要求政府正視高齡樂生院民在地療養的權利。

民團立委籲國會借鏡日本，訂定賠償家屬規範

樂生保留自救會、青年樂生聯盟等團體今與日本、韓國的相關團體三方連線，串連台日韓三地病患家屬，在立法院召開記者會，呼籲除落實目前已有的《漢生病病患人權保障及補償條例》外，也應比照日本，制定《漢生病家屬補償法》等法案，對於漢生病患者的家屬也能做出相應補償。

漢生病舊稱痲瘋，致病原為痲瘋桿菌，患者身上會出現紅、白斑塊，嚴重恐導致失明、耳聾，爪型手、獅面、肥耳、手足末端缺損等狀況。由於早年對於漢生病的不了解，認為它無藥可醫且具高度傳染性，日治時期，政府對病患採取「強制收容、絕對隔離」政策，1930年成立樂生療養院，戰後延續原先政策，收院人數達到高峰，樂生療養院內有近千張的病床。

樂生保留自救會會長李添培表示：「我們像什麼？跟動物園一樣啊！給吃給住這樣就好啊！這是國家絕對不對的地方，是最不人道的地方。」李添培回憶起過去在院內遭受的不人道對待，難掩激動。

台灣律師團代表陳孟秀認為台灣應效法日本，對漢生病人家屬訂定賠償規範。她指出：「他們（漢生病患）跟他們的骨肉就是分離的狀況，然後在這個社會上遭受到，無論是國家或者是社會的各種歧視，或者是差別待遇。」

台灣人權促進會副秘書長余宜家也指出，「社會對於漢生病患歧視，可能延伸至第二代甚至第三代。」政府不能坐視不管，應積極給予漢生病患家屬相對應賠償。

台灣病患家屬代表王雅慧則表示，她的母親1歲的時候，外祖母就因為漢生病就被日本兵帶走；大舅則是20歲進入樂生療養院，一待就是70餘年。

改建問題重重，立委盼傾聽院民心聲

樂生歷史建築的文資價值已廣受肯定，但如何讓重建與院民安養需求不衝突，仍是一個問題。《苦勞網》報導，雖然衛福部承諾計畫執行應多與樂生保留自救會、青年樂生聯盟溝通，但負責執行的樂生院方卻執意以工程思維主導，不願根據院民提出的意見修正計畫，導致爭議在院區不斷擴大。

現在樂生院方將院區修繕分割為多個標案，由於主要影響院民的兩個標案工期重疊，恐導致院民搬遷問題浮現。另外，已經修繕完畢的部分區域進出動線狹窄，地面裝設景觀地燈，雖然看上去頗有文創園區的「文青風」，卻極不符合院民需求，造成駕駛代步車的院民出入麻煩。最後，目前通過的「蓬萊舍監造方案」，欲將保存完整樂生抗爭運動歷史的蓬萊舍，改建為3間套房，抹除運動軌跡，也引起許多不滿。

對此，樂生保留自救會提出五大質疑，包括政府對於園區整體規劃資訊不透明、院民擔心搬遷問題；公共空間蓬萊舍本來規劃保存運動紀念館，卻可能改建套房；入口重建採取陸橋電梯方案；院舍修繕過程缺乏配套，文物有受損風險；以及院區缺乏充足照護人力。

與會的民進黨立委洪申翰表示，漢生病病患及家屬人權的保障，無法透過1次法律判決就能夠獲得平反，最重要的還是病患和家屬在生活中面臨一道又一道的關卡能不能被解決，以及政策是否能考慮患者的需求，例如樂生院現在已經進入古蹟修繕階段，如何兼容古蹟修繕和舊院區院民的生活需求，應是中央政府需要好好思考的部分。他也重申希望台灣8位病患家屬透過跨過訴訟獲得國賠的案例，意義能往前延伸，給台灣乃至跨國的漢生病家屬一個保障。

時代力量立委王婉諭針對現在樂生療養院的改建過程，認為有很多必須要修正的內容，呼籲衛福部必須傾聽院民心聲，不論是在溝通或規劃上盡可能的尊重病友，「我們應該還給他們國家欠他們的，應該給他們足夠的尊嚴，讓他們能夠再次感受到正義，而不是在改建過程再次犧牲他們的生活權益。」王婉諭指出，看到現在衛福部許多「該作為而不作為」、忽略樂生院民的部分，希望透過這次的記者會，相關單位能夠正視並且處理。

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核稿編輯：楊士範