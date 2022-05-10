美國德州嚴重乾旱棉花歉收、印度預計實施出口禁令，推升國際棉價創下11年新高
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早在4月，印度政府就已宣布今年9月底之前撤銷棉花的進口關稅。此政策因應歐美的消費市場正從疫情後中復甦，市場預期全球棉花會供不應求，才增加對海外的採買並彌補國內的供應短缺。
全球最大棉花產地——美國德州（Texas）西部，正面臨嚴峻乾旱導致棉花歉收；再加上另一產棉大國印度預期未來棉花會供不應求，且為緩解「國內低庫存」的窘境，可能禁止棉花出口，進一步推升國際棉價走揚，創下11年新高紀錄。
美國德州西部乾旱，棉花歉收
棉花是人類重要的衣料來源，產業分為上游棉花採集到加工；中游是棉紗、布匹市場，包含牛仔布、全棉坯布和混紡紗等；下游則是成衣、貿易市場和零售業者等。
目前，全球供應棉花生產國為印度、中國、美國和巴西，總產量約為全球的70至75%左右。其中，又以美國和巴西出口占全球50%，這也代表此2國對於棉花市場動見觀瞻。
不過，美國的產棉勝地德州西部可能遇到麻煩。《彭博社》報導指出，該地區有一半的產棉區域正在歷經乾旱，可能會惡化為有史以來最嚴峻的乾旱，並且持續到下半年。
早上2020年4月以來，棉花期貨價格就以上翻了2倍，如今又遇到乾旱可能會進一步上漲。報導引述資深市場分析師Louis Rose指出：「如果德州再沒有下雨，美國供應將是難以置信地吃緊，價格可能超過10年高點。」
Plains Cotton Growers Inc.的執行長Kody Bessent表示，2011年那時候，棉花種植者放棄了55%的種植面積，創下歷史新高，然而目前的乾旱狀況會更糟糕。
《彭博社》強調，棉花難產會加劇Gap Inc.和Levi Strauss & Co.等知名服裝品牌的成本壓力，讓它們更難在不犧牲利潤的情況下控制價格；然而，地緣政治緊張的局勢又增加了該行業的複雜程度。
俄烏戰爭替未來的經濟前景埋下隱憂，除了對增產抑或降產有更多考量外，還有成本上升、燃料上漲以及紗線製造的電力成本，都使得服裝品牌業者更難以做出決策。
印度棉花庫存低，預計實施出口禁令
紡織品供應商Deca Global LLC的貿易商Jordan Lea表示，因為面臨強大的通貨膨脹，還有下行的經濟壓力，都已經讓紡紗廠已經無法賺錢，而他們下游的客戶也是如此。
然而，《日經亞洲》報導指出，佔全球棉花出口量超過10%的印度可能會暫時停止出口。由於印度國內資源價格走高，國內棉花生產也持續低迷，導致服飾物價膨脹快速，使其國內開始出現減少出口棉花的聲浪。
早在4月，印度政府就已宣布今年9月底之前撤銷棉花的進口關稅。此政策因應歐美的消費市場正從疫情後中復甦，市場預期全球棉花會供不應求，才增加對海外的採買，並彌補國內的供應短缺。
除了種植地欠收外，運輸卡關也成為一大問題。《日經亞洲》指出，本來應該要有更多的棉花來到亞洲，但卻因為運輸能力限制了供應，再加上普遍的缺工使印度棉花庫存變得異常低。
而棉花的飆漲，對於日本服飾公司而言可能特別痛苦。主因是日圓貶值導致進口物料大漲，墊高了服裝業者的成本，但別無選擇下可能調漲售價。實際詢問詢問知名日本服飾業者強調，目前仍無任何規劃，若有相關情勢，再另公告之。
自4月下旬以來紐約棉花期貨（NYBOT）的漲勢加速，昨日基準近月合約價格本月一度攀升至每磅155.95美分，較ㄧ個月前上漲約10%，較2021年底上漲約30%。
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核稿編輯：翁世航
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選擇小孩喜歡喝的調味乳，你有注意過乳原料是「生乳」或「奶粉」嗎？
我們想讓你知道的是
營養師Emma提醒，挑選調味乳時，在濃郁奶香、香甜好喝的基礎下，應注意乳原料的種類，使用優質生乳、保有鮮乳營養價值的調味乳，才是聰明的選擇。
濃郁奶香、香甜好喝的調味乳，是許多小孩的心頭好。為了讓孩子能攝取到蛋白質與鈣質，又能帶給孩子開心的日常飲食體驗，不少家長會選擇讓孩子喝調味乳。不過，你知道調味乳的乳原料不一定都是「生乳」嗎？
一樣都是調味乳，但其實乳原料大不同
調味乳，根據國家標準（CNS3057）的定義為：使用50%以上之生乳、鮮乳或保久乳為主要原料，添加調味料等加工製成，才是調味乳。不過，營養師Emma說明，因為廠商可能會為了行銷需求將產品命名為「調味乳飲」、「OO乳飲」、「OO牛乳」、「OO牛奶」等品名；提醒消費者可以透過包裝封面上的標示來分辨，如果乳原料是符合國家標準定義，在包裝封面處就會有「調味乳」字樣的清楚標示。
另外一個小知識，從產品的營養成分標示處也可以辨明是否為調味乳。坊間販售的各種調味乳品，乳原料可分為兩種：有的以生乳作為乳原料，如使用100%瑞穗鮮乳®的瑞穗調味乳；有的則使用奶粉，就只能稱作為乳飲品，並非符合國家標準定義的調味乳。
「消費者可留意營養成分標示，寫得愈前面的成分，佔比愈多。例如瑞穗調味乳的主成份是生乳，其他調味乳飲品的主成份可能是水和奶粉。」營養師Emma進一步解釋，若只看主原料的「天然生乳」與「加工製成的奶粉」，最主要是製作程序有所不同。
奶粉，是生乳經過濃縮、噴霧乾燥的程序製程，過程中會流失部分營養素（如維生素B12等），但是蛋白質與鈣質等營養，基本上與鮮乳並不會有太明顯差距。
生乳、奶粉營養價值差不多？如何選擇調味乳？
營養師Emma表示，雖然從營養學角度來看，調味乳品的兩大乳原料「生乳、奶粉」的營養價值沒有明顯的差異，但採用生乳製成的調味乳，會更貼近生乳的原始本真風味，符合當今消費者的飲食潮流與需求。
「使用生乳製程的調味乳，整體調和配方較簡單，能喝得到鮮乳的新鮮口感。使用奶粉製成的調味乳飲，則因為奶粉製程的關係，通常會有一種『烹調味』。
營養師Emma補充，廠商選擇以生乳或是奶粉作為乳原料，在成本上，兩者有很大的不同（生乳成本較高，奶粉成本較低）。此外，相較奶粉乳飲品，鮮乳調味乳更喝得到鮮乳的新鮮口感。
營養師建議：挑選調味乳，選擇使用大廠優質生乳的尤佳
除了追求調味乳中的「生乳價值」，營養師Emma也提到，若消費者希望可以再多一層食安保障，建議可以選擇有優質生乳乳源、嚴謹品管流程，甚至有得獎認證的大品牌。例如：瑞穗調味乳所使用的乳原料，100%使用瑞穗鮮乳®優質生乳，有嚴謹的金獎團隊層層呵護，從牧場源頭到成品嚴格把關，更獲得「ITI風味絕佳獎章」、「Ｍonde Selection-世界品質評鑑大賞-金獎」兩項國際大獎的殊榮，可以說是「牛奶界的米其林」。口感與品質備受國家認證與國際肯定，能讓爸媽安心又能讓孩子喝得開心。
「瑞穗調味乳具備生乳的蛋白質、鈣質，也有充足的醣量，特別適合讓孩子在運動前後飲用，補充熱量與體力。」營養師Emma建議最佳飲用時機，是作為日常運動補充飲料，或日常點心。「尤其有的孩子喜歡喝甜甜的飲料，此時與其喝一些『空熱量』（空有熱量，無營養價值）的飲料，例如汽水，不如讓他喝調味乳，慢慢改善愛喝汽水的習慣，減少再吃其他紅燈食品的可能。」
想要讓孩子的點心時間擁有兼具營養與開心的享受，不妨在生活中適度飲用、聰明搭配，讓瑞穗調味乳成為孩子開心的日常記憶。