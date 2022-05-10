美國德州嚴重乾旱棉花歉收、印度預計實施出口禁令，推升國際棉價創下11年新高

全球最大棉花產地——美國德州（Texas）西部，正面臨嚴峻乾旱導致棉花歉收；再加上另一產棉大國印度預期未來棉花會供不應求，且為緩解「國內低庫存」的窘境，可能禁止棉花出口，進一步推升國際棉價走揚，創下11年新高紀錄。

美國德州西部乾旱，棉花歉收

棉花是人類重要的衣料來源，產業分為上游棉花採集到加工；中游是棉紗、布匹市場，包含牛仔布、全棉坯布和混紡紗等；下游則是成衣、貿易市場和零售業者等。

目前，全球供應棉花生產國為印度、中國、美國和巴西，總產量約為全球的70至75%左右。其中，又以美國和巴西出口占全球50%，這也代表此2國對於棉花市場動見觀瞻。

不過，美國的產棉勝地德州西部可能遇到麻煩。《彭博社》報導指出，該地區有一半的產棉區域正在歷經乾旱，可能會惡化為有史以來最嚴峻的乾旱，並且持續到下半年。

早上2020年4月以來，棉花期貨價格就以上翻了2倍，如今又遇到乾旱可能會進一步上漲。報導引述資深市場分析師Louis Rose指出：「如果德州再沒有下雨，美國供應將是難以置信地吃緊，價格可能超過10年高點。」

Plains Cotton Growers Inc.的執行長Kody Bessent表示，2011年那時候，棉花種植者放棄了55%的種植面積，創下歷史新高，然而目前的乾旱狀況會更糟糕。

《彭博社》強調，棉花難產會加劇Gap Inc.和Levi Strauss & Co.等知名服裝品牌的成本壓力，讓它們更難在不犧牲利潤的情況下控制價格；然而，地緣政治緊張的局勢又增加了該行業的複雜程度。

俄烏戰爭替未來的經濟前景埋下隱憂，除了對增產抑或降產有更多考量外，還有成本上升、燃料上漲以及紗線製造的電力成本，都使得服裝品牌業者更難以做出決策。

印度棉花庫存低，預計實施出口禁令

紡織品供應商Deca Global LLC的貿易商Jordan Lea表示，因為面臨強大的通貨膨脹，還有下行的經濟壓力，都已經讓紡紗廠已經無法賺錢，而他們下游的客戶也是如此。

然而，《日經亞洲》報導指出，佔全球棉花出口量超過10%的印度可能會暫時停止出口。由於印度國內資源價格走高，國內棉花生產也持續低迷，導致服飾物價膨脹快速，使其國內開始出現減少出口棉花的聲浪。

早在4月，印度政府就已宣布今年9月底之前撤銷棉花的進口關稅。此政策因應歐美的消費市場正從疫情後中復甦，市場預期全球棉花會供不應求，才增加對海外的採買，並彌補國內的供應短缺。

除了種植地欠收外，運輸卡關也成為一大問題。《日經亞洲》指出，本來應該要有更多的棉花來到亞洲，但卻因為運輸能力限制了供應，再加上普遍的缺工使印度棉花庫存變得異常低。

而棉花的飆漲，對於日本服飾公司而言可能特別痛苦。主因是日圓貶值導致進口物料大漲，墊高了服裝業者的成本，但別無選擇下可能調漲售價。實際詢問詢問知名日本服飾業者強調，目前仍無任何規劃，若有相關情勢，再另公告之。

自4月下旬以來紐約棉花期貨（NYBOT）的漲勢加速，昨日基準近月合約價格本月一度攀升至每磅155.95美分，較ㄧ個月前上漲約10%，較2021年底上漲約30%。

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核稿編輯：翁世航