【TIDF專訪】《逃跑的人》導演曾文珍：從新住民和移工女性身上，看見我沒有的強大母性
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《逃跑的人》入圍2022台灣國際紀錄片影展台灣競賽，此次採訪，曾文珍分享了許多拍攝過程歷經的挑戰，以及自己如何跳脱原本憤怒的情緒，從人的情感出發，試圖拓展同溫層並與觀眾對話。
採訪：吳季寬、黃柏萱、張筑貽、秦續蓉
撰文：秦續蓉、張筑貽
攝影：吳季寬
曾文珍從《心窗》（1991）開始拿起攝影機，陸陸續續端出《我的回家作業》（1998）、《春天──許金玉的故事》（2002）《夢想美髮店》（2011）等紀錄片，她也拍攝劇情片《夏天的芒果冰》（2004）、《等待飛魚》（2005），用攝影機將不易被大眾看見的人物故事呈現在大銀幕。這一次，在費時八年完成的《逃跑的人》中，她將拍攝距離拉得特別近，貼近主角范草雲，一步步走進逃跑移工的生命。
本片入圍2022台灣國際紀錄片影展台灣競賽，此次採訪，曾文珍分享了許多拍攝過程歷經的挑戰，以及自己如何跳脱原本憤怒的情緒，從人的情感出發，試圖拓展同溫層並與觀眾對話。
- Q：本片拍攝對象是逃跑移工，導演如何與移工和雇主建立信任關係？
我花了蠻多時間取得移工信任。2013年過年，我去拍攝草雲在越南的家，在跟她的關係上是一個非常大的突破。我原先聽草雲一一說起家族成員，聽到弟弟和爸爸生病、妹妹要唸書，竟然一家全靠她打點，覺得半信半疑，沒辦法想像一個人要替家人做到這麼多。
開拍初期，她似乎也蠻防備的，在觀察我是一個怎麼的台灣人。那時候她一直提到過年前想回家，但礙於自身狀況最終還是無法成行，我就提議由我去她家看看，沒想到她竟然答應了，我還蠻開心的。之後她開始跟我聊比較多，我才知道她已經有孫子、做阿嬤了！
後來我和攝影師、製片一共三人前往越南。出發時，我們的行李幾乎是超重的，帶了很多草雲要要分送給家人的禮物，她當時的雇主王秀雲也託我們帶禮物過去，可見她們的關係其實非常好。
到了越南，我才完全理解草雲之前描述的家庭狀況。她的家人都很歡迎我們，但當下我卻有種錯愕的感覺——和家人一起過年的人，應該是草雲本人，怎會是我這個紀錄片工作者？我跟她家人吃飯、抱到她的孫子，她的妹妹阿盛還包辦了我們四天的行程跟交通，對我們非常照顧。回來之後，我們變得很親近。
另外，進到雇主家拍攝也是一件不容易的事。我和製片婉真從越南回來，帶了東西去（王秀雲）大姊家拜訪，也把從越南拍回來的畫面，放給草雲跟大姊一起看。起初我們沒有特別針對拍攝進行溝通，但最後那次正式訪問，大姊願意坐在攝影機前受訪，讓我感觸很深，因為拍完之後沒多久，大姊的身體狀況惡化，不到一個月就離開了。我覺得她有默默成全我們拍片的心意。
信任感的建立，也來自我想保護移工的身分。他們當時處在不合法的狀態，所以我堅持這部片一定得等他們順利出境之後，才可以公開放映，不能揭露他們的身分。有些做移工議題倡議的朋友認為電影應該早一點完成、放映，才能加速改善移工的處境，有段時間不知道這部片到底要拍到什麼時候，我也很焦慮，但我知道這也沒辦法，只能如此。
- Q：《逃跑的人》拍攝歷時六年，從第一版到最終定剪，過程中經歷哪些轉變和考量？
雖然拍了六年，但前面兩三年已拍了蠻多素材，因為我一直很擔心她被抓到，我就沒得拍了；另外她也一直跟我講過年要回去，所以在剛開始就很積極地拍攝。可是拍了大概三年，到2015年之後，就發現草雲不太提回家的事，反而開始幫助在台的越南移工。
拍攝後期就一直停在這個狀態，沒辦法推進，我開始思考有什麼是必須捕捉的。當然有些事是在非預期的情況下發生，例如她的父親驟逝。當時我立刻趕到現場，把攝影機架起來就拍，她一直跟我哭訴，我也是很難過，但還是能保持繼續拍片，就在那樣的狀態下完成拍攝。我感覺草雲一直把拍片放在心上，即使她當下非常難過，依然在第一時間打電話給我，因為她知道我需要拍攝。
第一個版本剪出來是92分鐘，已經算是完成。這個版本極力想呈現移工們被不公不義對待的遭遇，我覺得自己過於身陷其中了。後來我沉澱了很久，重新思考也採納朋友的意見，拿掉很多移工工傷、生病，被欺凌和抗爭等畫面，我不希望觀眾看完只覺得好悲慘、好沈重、台灣是鬼島。
我在思考如果片子要跟觀眾對話，要怎麼去對話？若著重於控訴，不見得有比較好的效果。我開始浮出一個策略：聚焦在逃跑的「人」，除了將草雲和維興的輪廓處理得更清楚，影片還需要有台灣人。所以片中記錄了三個台灣人，分別是草雲的雇主大姊、維興的房東大哥，以及跟阿山（阮廷山）同樣遭遇火燒車的大哥。
我覺得把人、家庭的情感拉出來後，比較能和台灣觀眾溝通，因為那是共通的。後來這部片在南方影展和女性影展放映，遇到高中生和大學生觀眾，他們不但有能力看也會提問。
我想，在他們生活周遭或許都有這樣的越南或印尼阿姨在照顧家中長輩，所以不覺得這個題目很陌生，只是平常不太會接觸，也不了解這些移工的工作情況跟想法。把影片焦點拉回到對「人」的關注，反倒能開啟好奇，令他們開始思考身邊這些阿姨平常在想什麼、做什麼。
我希望看過本片的人可以思考，不要把對話侷限在同溫層。如果只有同溫層的憤怒，觀眾還沒看就退避三舍了。我做這部片是期許自己，若沒辦法穿透同溫層，至少要把它做大。
- Q：拍攝過程中最大的挑戰是什麼？
最大的挑戰之一是語言障礙。我的方式是讓他們先講，覺得有需要或想問什麼再拍。我會注意一些關鍵字比方「 Đài loan 」，就是「台灣」，聽到的時候覺得可能和影片內容相關，就會問草雲他們現在在講什麼。在越南拍攝期間，除了草雲的妹妹之外，有一位從台灣回去的越南人也會協助我們現場口譯，可是那都是大致翻譯。我想，如果可以學習他們的語言，會有更精準的理解。
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加速敏捷開發腳步！AWS Amplify 協助企業打造高效能應用服務
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台灣企業勢必需要明確轉型策略，搭配適合的雲端工具作為入場券，一來降低數位化門檻、二來減少摸索資源的浪費。
打造敏捷開發流程、加速前後端工程師的協作效率，是許多企業在面臨疫情之後，認為亟需將彈性元素納入為企業文化當中。雲端運算服務領導業者 AWS 台灣，觀察到前端工程師主要負責處理最貼近用戶的 Web、行動應用程式，但他們往往需要與後端團隊合作過程，遭遇耗費大量討論時間，才能處理使用者介面事項。
為了降低前後端的溝通成本，有些前端工程師在掌握介面管理能力之後，開始橫跨到後端的伺服器、資料庫開發經驗，甚至進一步培養技能，成為能負責測試、安全、效能多面向的全端工程師。
有的人會透過 Side Project（利用業餘時間開發有興趣的專案）或參加 Hackathon（黑客松）方式，運用 AWS 雲端工具嘗試自行擴展後端，並建立簡單易用的工具程式。究竟，AWS 平台提供哪些資源幫助前端工程師擴展更多元的技能樹？
前端工程師運用 AWS Amplify，快速在雲端建立 REACT 應用程式
事實上，AWS 的入門課程指出，運用 AWS Amplify 在雲端建立 React 應用程式及服務集，只需五個學習歷程，包含建立 React 應用程式、初始化本機應用程式、新增身份驗證、新增 API 和資料庫、新增儲存體。如果想快速了解 REACT 程式快速上雲的方法及示範教學，本文節錄 AWS QUICKSTART 學習資源內容，幫助前端工程師更快掌握重點。
首先，何謂 AWS Amplify？AWS Amplify 是一項全托管 Front-End Web & Mobile 服務，採取無伺服器模式，在後端建立、部署和託管單一頁面 Web 應用程式或靜態網站的 Git 型 CI/CD 工作流程，加速開發過程直接整合其他 AWS 服務。舉例來說，像是整合封裝好的 Library 資源、或運用一些 Components UI 軟體去配置後端，以及利用 Admin 的 UI 做資源上的管理。
AWS Amplify加速Develop、Deliver 與 Manage流程
AWS Amplify 主要優勢展現在三大項工作階段，分別是 Develop、Deliver 和 Manage。Develop 部分可利用 CLI（Command-Line Interface）或 Admin UI 設定後端，使用 GraphQL 或 REST API 設定也是可行的，進而快速建構一個前後端專案。此外，開發者還能搭配 AWS 其他服務，例如使用 AWS Authentication 全托管認證服務，或 DataStore、Storage 等多項 Feature Categories。
到了 Deliver 階段，若是要透過 AWS Amplify 執行 Web Hosting 任務，可拆解出三個流程。首先是將 Repository 與 AWS Amplify 進行連結，這邊可整合 Amplify Console 提供的支援資源包含 Github、Bit Bucket、Gitlab、以及 AWS 的程式碼代管工具 AWS CodeCommit。一旦連結以後，開發者可透過自己的 Configuration，决定在各個不同的 Build 要執行什麽樣的指令，最後再透過 Deploy 方式，幫助工程師進行前端的 Hosting。
在最後一個 Manage 階段，開發者則可利用 AWS Amplify 的 Admin UI，以開啓瀏覽器方式，透過視覺化介面統一管理資源。例如在 Admin UI 介面左側選單，涵蓋 Content、User Management 的區塊，讓參與專案但沒有 AWS Console 權限的使用者，可利用 E-mail 方式邀請使用者進到 Admin UI，進行一些設定或觀看其他相關資源；甚至在 Set Up 區塊還有相關選項，例如要針對 Data Modeling 或 APP User 做權限管理，以及可連結到 AWS 其他服務。
運用開放資源 AWS Amplify Framework，打造高效能應用服務
AWS QUICKSTART 學習資源還介紹到另一個 AWS 提供的開放資源 Amplify Framework，一樣可利用 Amplify CLI 的方式，配置 Web 和行動應用程式的前後端，以及開發者需要用到的服務，讓應用程式更易於構建，並獲得安全、高性能的使用體驗。
Amplify CLI 一樣有支援多個不同 Category，例如較常使用的幾個 Comment Line，像是Amplify Init 指令做初始化或創建幾個不同資源；或是 Amplify Status 指令，隨時在開發過程查看各個 Category 狀態；甚至專案結束後，可利用 Amplify Delete 直接把 Amplify 所創建的資源做一次性删除。另外也可透過 AWS Amplify Client 利用比較抽象化方式，讓開發者直接利用 Component 實現想要完成的項目。
實際示範給你看，設定 React 程式可以如此簡單
假設前端工程師現在要快速部署一項有驗證功能（Authentication）還要搭配 Rest API、GraphQL、Analytics 等服務的應用，如何快速設定 React 程式？在 AWS QUICKSTART 的學習資源後半段，有詳細說明要啟動這類型專案的操作方法。
開發者可以先利用 AWS Lambda Function 結合 Amazon API Gateway 方式，創建出一個 Rest API，到了 Authentication 階段，則使用到 AWS Cognito 的服務，接著針對 GraphQL 需求，可利用 AWS AppSync 服務，以及最後如果有 Analytics 的需求，也可以串聯 Amazon Pinpoint 工具。Amazon Pinpoint 是一項彈性而可以擴展的行銷通訊服務，開發人員可利用 Amazon Pinpoint API 追蹤 Web 使用者的行爲，或是針對 APP 推送、電子郵件、簡訊點擊行為蒐集到具體的資訊。
在這整套流程示範之後，值得特別強調的是，AWS AppSync 是一項全托管的服務，能及時更新，甚至在使用者離線時仍可以持續去創建和修改數據。一旦設備連上線之後，這項應用程式就可重新連線，並接到後端同步數據，達成彈性、自動化擴展或減縮各式 API 的請求。
AWS 最後強調，Amplify 是相當適合建構出一個靜態 Web、Apps 服務模式，例如說像是打造部落格，或者是一項 APP 內的代辦事項應用等；加上 Amplify 具全托管服務特色，可串聯上述 AWS 在雲端所提供的資源，都能在部署過程加以整合，加速開發流程及效率，並且有效節省開發資源。如果想用低門檻的雲端解決方案，其實前端工程師是能在開發流程更靈活配置資源，甚至為公司的商業、服務模式挖掘出創新價值。
了解更多：AWS 開發者系列