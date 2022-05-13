【TIDF專訪】《逃跑的人》導演曾文珍：從新住民和移工女性身上，看見我沒有的強大母性

採訪：吳季寬、黃柏萱、張筑貽、秦續蓉

撰文：秦續蓉、張筑貽

攝影：吳季寬

曾文珍從《心窗》（1991）開始拿起攝影機，陸陸續續端出《我的回家作業》（1998）、《春天──許金玉的故事》（2002）《夢想美髮店》（2011）等紀錄片，她也拍攝劇情片《夏天的芒果冰》（2004）、《等待飛魚》（2005），用攝影機將不易被大眾看見的人物故事呈現在大銀幕。這一次，在費時八年完成的《逃跑的人》中，她將拍攝距離拉得特別近，貼近主角范草雲，一步步走進逃跑移工的生命。

本片入圍2022台灣國際紀錄片影展台灣競賽，此次採訪，曾文珍分享了許多拍攝過程歷經的挑戰，以及自己如何跳脱原本憤怒的情緒，從人的情感出發，試圖拓展同溫層並與觀眾對話。

Q：本片拍攝對象是逃跑移工，導演如何與移工和雇主建立信任關係？

我花了蠻多時間取得移工信任。2013年過年，我去拍攝草雲在越南的家，在跟她的關係上是一個非常大的突破。我原先聽草雲一一說起家族成員，聽到弟弟和爸爸生病、妹妹要唸書，竟然一家全靠她打點，覺得半信半疑，沒辦法想像一個人要替家人做到這麼多。

開拍初期，她似乎也蠻防備的，在觀察我是一個怎麼的台灣人。那時候她一直提到過年前想回家，但礙於自身狀況最終還是無法成行，我就提議由我去她家看看，沒想到她竟然答應了，我還蠻開心的。之後她開始跟我聊比較多，我才知道她已經有孫子、做阿嬤了！

後來我和攝影師、製片一共三人前往越南。出發時，我們的行李幾乎是超重的，帶了很多草雲要要分送給家人的禮物，她當時的雇主王秀雲也託我們帶禮物過去，可見她們的關係其實非常好。

到了越南，我才完全理解草雲之前描述的家庭狀況。她的家人都很歡迎我們，但當下我卻有種錯愕的感覺——和家人一起過年的人，應該是草雲本人，怎會是我這個紀錄片工作者？我跟她家人吃飯、抱到她的孫子，她的妹妹阿盛還包辦了我們四天的行程跟交通，對我們非常照顧。回來之後，我們變得很親近。

另外，進到雇主家拍攝也是一件不容易的事。我和製片婉真從越南回來，帶了東西去（王秀雲）大姊家拜訪，也把從越南拍回來的畫面，放給草雲跟大姊一起看。起初我們沒有特別針對拍攝進行溝通，但最後那次正式訪問，大姊願意坐在攝影機前受訪，讓我感觸很深，因為拍完之後沒多久，大姊的身體狀況惡化，不到一個月就離開了。我覺得她有默默成全我們拍片的心意。

信任感的建立，也來自我想保護移工的身分。他們當時處在不合法的狀態，所以我堅持這部片一定得等他們順利出境之後，才可以公開放映，不能揭露他們的身分。有些做移工議題倡議的朋友認為電影應該早一點完成、放映，才能加速改善移工的處境，有段時間不知道這部片到底要拍到什麼時候，我也很焦慮，但我知道這也沒辦法，只能如此。

Photo Credit: 台灣國際紀錄片影展提供 曾文珍

Photo Credit: 台灣國際紀錄片影展提供 草雲回到越南，她與她的孫女

Q：《逃跑的人》拍攝歷時六年，從第一版到最終定剪，過程中經歷哪些轉變和考量？

雖然拍了六年，但前面兩三年已拍了蠻多素材，因為我一直很擔心她被抓到，我就沒得拍了；另外她也一直跟我講過年要回去，所以在剛開始就很積極地拍攝。可是拍了大概三年，到2015年之後，就發現草雲不太提回家的事，反而開始幫助在台的越南移工。

拍攝後期就一直停在這個狀態，沒辦法推進，我開始思考有什麼是必須捕捉的。當然有些事是在非預期的情況下發生，例如她的父親驟逝。當時我立刻趕到現場，把攝影機架起來就拍，她一直跟我哭訴，我也是很難過，但還是能保持繼續拍片，就在那樣的狀態下完成拍攝。我感覺草雲一直把拍片放在心上，即使她當下非常難過，依然在第一時間打電話給我，因為她知道我需要拍攝。

第一個版本剪出來是92分鐘，已經算是完成。這個版本極力想呈現移工們被不公不義對待的遭遇，我覺得自己過於身陷其中了。後來我沉澱了很久，重新思考也採納朋友的意見，拿掉很多移工工傷、生病，被欺凌和抗爭等畫面，我不希望觀眾看完只覺得好悲慘、好沈重、台灣是鬼島。

我在思考如果片子要跟觀眾對話，要怎麼去對話？若著重於控訴，不見得有比較好的效果。我開始浮出一個策略：聚焦在逃跑的「人」，除了將草雲和維興的輪廓處理得更清楚，影片還需要有台灣人。所以片中記錄了三個台灣人，分別是草雲的雇主大姊、維興的房東大哥，以及跟阿山（阮廷山）同樣遭遇火燒車的大哥。

我覺得把人、家庭的情感拉出來後，比較能和台灣觀眾溝通，因為那是共通的。後來這部片在南方影展和女性影展放映，遇到高中生和大學生觀眾，他們不但有能力看也會提問。

我想，在他們生活周遭或許都有這樣的越南或印尼阿姨在照顧家中長輩，所以不覺得這個題目很陌生，只是平常不太會接觸，也不了解這些移工的工作情況跟想法。把影片焦點拉回到對「人」的關注，反倒能開啟好奇，令他們開始思考身邊這些阿姨平常在想什麼、做什麼。

我希望看過本片的人可以思考，不要把對話侷限在同溫層。如果只有同溫層的憤怒，觀眾還沒看就退避三舍了。我做這部片是期許自己，若沒辦法穿透同溫層，至少要把它做大。

Photo Credit: 台灣國際紀錄片影展提供 草雲與她的妹妹

Q：拍攝過程中最大的挑戰是什麼？

最大的挑戰之一是語言障礙。我的方式是讓他們先講，覺得有需要或想問什麼再拍。我會注意一些關鍵字比方「 Đài loan 」，就是「台灣」，聽到的時候覺得可能和影片內容相關，就會問草雲他們現在在講什麼。在越南拍攝期間，除了草雲的妹妹之外，有一位從台灣回去的越南人也會協助我們現場口譯，可是那都是大致翻譯。我想，如果可以學習他們的語言，會有更精準的理解。